Тур: 1. Стадион: BMO Stadium.
2:0
Конец матча
0'
36' Желтая карточкаТрапп Уилл
1:0
38' ПенальтиБуанга Денис
80' Желтая карточкаАдебайо-Смит Джордан
2:0
82' ГолБогуш Матеуш
90'+9
Ход матча
36'
38'
1:0
82'
2:0
33
Лонг
Аарон
18
Дуэньяс
Эрик
19
Богуш
Матеуш
99
Буанга
Денис
17
Лод
Робин
20
Трапп
Уилл
11
Чжон
Сан
Бин
22
Пукки
Теэму
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
- Полузащитник
-
18 Дуэньяс ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Богуш МатеушНападающий
-
99 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Шано МаксимЗащитник
-
91 Мюллер ЛуисПолузащитник
-
36 Мусто ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Анхель ТомасНападающий
-
27 Ордаз НатанНападающий
-
23 Камара КейНападающий
-
Главный тренер: Черандоло Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Лод РобинПолузащитник
-
20 Трапп УиллПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Чжон Сан БинНападающий
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
37 Кларк КейденЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
67 Харви КарлосПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Eric Ramsay
История личных встреч
Лос-Анджелес
Миннесота Юнайтед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
11 матчей
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
2.2
0.83
Среднее время на гол
40
108
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.83
1
Среднее время на гол
49
90
Всего голов
22
10
Голов в среднем за матч
2
0.91
Тотал матчей
2.5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
45
99
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буанга Денис
|9 (4)
|0.6
|Богуш Матеуш
|6
|0.4
|Тильман Тимоти
|4
|0.27
|Оливера Кристиан
|4
|0.27
|Атуэста Эдуард
|2
|0.13
|Моралес Давид
|1
|0.07
|Камара Кей
|0
|0
|Санчес Илье
|0
|0
|Шано Максим
|0
|0
|Лонг Аарон
|0
|0
|Паленсия Серги
|0
|0
|Кампос Омар
|0
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олувасейи Тани
|6
|0.43
|Лод Робин
|4
|0.29
|Чжон Сан Бин
|3
|0.21
|Хлонгвейн Бонгокуле
|3
|0.21
|Пукки Теэму
|2
|0.14
|Ариага Кервин
|2
|0.14
|Фрагапане Франко
|1
|0.07
|Боксолл Михаэл
|1
|0.07
|Дотсон Хассани
|1
|0.07
|Бран Алехандро
|1
|0.07
|Росалес Джозеф
|0
|0
|Тейлор Ди Джей
|0
|0
|Тапиас Мигель
|0
|0
|Харви Карлос
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атуэста Эдуард
|6
|1
|Паленсия Серги
|4
|0
|Тильман Тимоти
|4
|0
|Холлингсхед Райан
|3
|0
|Богуш Матеуш
|3
|0
|Моралес Давид
|1
|1
|Санчес Илье
|2
|0
|Шано Максим
|2
|0
|Мурильо Хесус
|2
|0
|Камара Кей
|1
|0
|Лонг Аарон
|1
|0
|Буанга Денис
|1
|0
|Сегура Эдди
|1
|0
|Дуэньяс Эрик
|1
|0
|Кампос Омар
|1
|0
|Ордаз Натан
|1
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Росалес Джозеф
|4
|1
|Трапп Уилл
|4
|0
|Боксолл Михаэл
|3
|0
|Ариага Кервин
|3
|0
|Тейлор Ди Джей
|3
|0
|Тапиас Мигель
|1
|1
|Кларк Кейден
|2
|0
|Олувасейи Тани
|2
|0
|Паделфорд Девин
|2
|0
|Адебайо-Смит Джордан
|1
|0
|Дотсон Хассани
|1
|0
|Хлонгвейн Бонгокуле
|1
|0
|Сент-Клэр Дейн
|1
|0
|Чжон Сан Бин
|1
|0
|Бран Алехандро
|1
|0
Результаты матчей
Лос-Анджелес
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Миннесота Юнайтед
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
3
3
Лос-Анджелес
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Миннесота Юнайтед
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
5
10
Лос-Анджелес
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (10)
27% (4)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Миннесота Юнайтед
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
15
5
Упущенные победы
8
13
Голы по времени матча
Забито
19
13
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
3
16%
2
15%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
5
26%
4
31%
31-45
3
16%
4
31%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
4
21%
2
15%
76-90
Пропущено
6
11
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
2
18%
61-75
1
17%
5
45%
76-90
Забито
9
12
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
2
17%
61-75
2
22%
5
42%
76-90
Пропущено
12
7
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
2
29%
16-30
4
33%
1
14%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
25%
1
14%
76-90
Забито
28
25
12 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
4
14%
3
12%
1-15
3
11%
4
16%
16-30
5
18%
5
20%
31-45
6
21%
4
16%
46-60
4
14%
2
8%
61-75
6
21%
7
28%
76-90
Пропущено
18
18
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
2
11%
1
6%
1-15
3
17%
4
22%
16-30
5
28%
2
11%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
3
17%
4
22%
61-75
4
22%
6
33%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 0:1 Лос-Анджелес - Лоудаун Юнайтед 3:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0
Лас-Вегас Лайтс - Лос-Анджелес 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:2 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 3:2 Лос-Анджелес - Нэшвилл 5:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 3:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Торонто - Лос-Анджелес 0:1 Лос-Анджелес - Чикаго Файр 3:1 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 1:0 Лос-Анджелес - Норшелланн 1:3
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 3:3 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Атланта Юнайтед - Миннесота Юнайтед 1:2
Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Шарлотт - Миннесота Юнайтед 0:3 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:2 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 2:0 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:3 Миннесота Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Остин - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Шарлотт 0:0 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 0:4 Миннесота Юнайтед - Финикс Райзинг 2:1 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 3:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 5:2 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 5:1
Результаты матчей
Лос-Анджелес
Миннесота Юнайтед
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
4 раза 57%
1
3 раза 43%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 47%
0
3 раза 20%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Лос-Анджелес
Миннесота Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
43
35
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
34
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
122
105
95
312
311
114
114
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|31 - 18
|30
|2.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|30 - 23
|28
|3.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 19
|27
|4.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 19
|25
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 20
|23
|6.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 18
|22
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|28 - 29
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 16
|21
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|30 - 30
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|19 - 19
|18
|11.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|20 - 22
|16
|12.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 23
|13
|13.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|23 - 34
|11
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|23 - 28
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|39 - 24
|34
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 16
|33
|3.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|19 - 16
|26
|4.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|28 - 22
|26
|5.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|21 - 13
|24
|6.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|24 - 24
|23
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|15 - 16
|22
|8.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|25 - 21
|19
|9.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|19 - 20
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|23 - 29
|18
|11.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|16 - 23
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|20 - 18
|16
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|21 - 33
|16
|14.
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|15 - 28
|12
|15.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|9 - 26
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 6
|20
|2.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 14
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|4.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 11
|15
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|16 - 13
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|12.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|8 - 5
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|15 - 18
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|10 - 6
|18
|2.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|23 - 12
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|4.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|18 - 12
|15
|5.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 5
|14
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|7.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 10
|14
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 15
|11
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 11
|10
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|13.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 9
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 12
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|2.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|16 - 12
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 11
|13
|4.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 12
|13
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 18
|11
|6.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 14
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 9
|9
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|14 - 17
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|10.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|11.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 10
|5
|12.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|10 - 14
|4
|13.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|15 - 21
|4
|14.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 13
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 10
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 12
|17
|3.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|15 - 9
|14
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 17
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 14
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|8.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|9.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 22
|8
|10.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 14
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|14.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|13 (4)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|13 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|11 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|11 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|9 (5)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 6
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 6
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|1 6
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|7
|Интер Майами
|Авилес Томас
|7