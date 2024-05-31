  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
СЯК Сейнайоки
0:0
Первый тайм: 15'
Мариехамн
0'
5' Желтая карточка
Пирес Келвин

Ход матча

5'
Пирес Келвин
 
Лучшие коэффициенты
СЯК Сейнайоки
Ничья
Мариехамн
4.55
Реклама, zenit.win
4.50
Реклама, betcity.ru
7.00
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
1
Паунио
Роопе
4
Пирес
Келвин
44
Fallou
Ndiaye
17
Тикканен
Вилле
16
Otto
Kemppainen
8
Valentin
Gasc
18
Арсало
Маркус
26
Наамо
Дарио
10
Ханнола
Пюрю
9
Jaime
Moreno
II
37
Kasper
Paananen
32
Рийконен
Матиас
29
Райтанен
Патрик
22
Pedro
Machado
14
Michael
Fonsell
28
Ниссинен
Йири
8
Дальстрем
Себастьян
20
Emmanuel
Patut
17
Сид
Робин
33
Daniel
Enqvist
77
Hugo
Cardoso
43
Leo
Andersson
СЯК Сейнайоки
Мариехамн

История личных встреч

СЯК Сейнайоки
Мариехамн

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
21.4%
12 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 6 побед

27 матчей

44.4%
18.5%
37.1%
12 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

33.3%
37%
29.7%
9 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
12 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
2:1
В
3:2
В
0:2
ТМК
1:2
В
2:0
В
1:0
В
3:0
В
0:1
В
2:3
В
1:2
В
1:0
В
0:2
В
1:0
В
1:0
В
1:1
В
2:1
В
0:0
В
1:1
В
1:0
В
1:0
В
0:1
В
4:0
В
1:1
В
0:3
В
2:2
В
3:0
В
3:0

Голы

Всего голов

24
13

Голов в среднем за матч

1.71
1

Среднее время на гол

52
90

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1
0.86

Среднее время на гол

90
105

Всего голов

37
25

Голов в среднем за матч

1.37
0.93

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 67%
Меньше 33%
9
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

65
97

Бомбардиры внутри турнира

СЯК Сейнайоки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kasper Paananen 4 0.4
Jaime Moreno II 4 (1) 0.4
Карялайнен Расмус 2 0.2
Ханнола Пюрю 1 0.1
Valentin Gasc 1 0.1
Фати Бабакар 1 0.1
Fallou Ndiaye 1 0.1
Salim Giabo Yussif 1 0.1
Мариехамн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларссон Адам 4 (1) 0.44
Олавале Мухамед 3 0.33
Дальстрем Себастьян 2 0.22
Саллинен Оскари 1 0.11
Hugo Cardoso 1 0.11
Ойяла Матиас 0 0

Карточки

СЯК Сейнайоки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пирес Келвин 4 0
Valentin Gasc 3 0
Jaime Moreno II 2 0
Ханнола Пюрю 2 0
Тикканен Вилле 2 0
Арсало Маркус 2 0
Фати Бабакар 2 0
Родригес Мигель 1 0
Карялайнен Расмус 1 0
Kingsley Ofori 1 0
Fallou Ndiaye 1 0
Мариехамн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райтанен Патрик 3 1
Олавале Мухамед 4 0
Дальстрем Себастьян 2 1
Emmanuel Patut 3 0
Ойяла Матиас 2 0
Pedro Machado 2 0
Michael Fonsell 2 0
Hugo Cardoso 2 0
Аувинен Ээро-Матти 1 0
Саллинен Оскари 1 0
Daniel Enqvist 1 0

Результаты матчей

СЯК Сейнайоки
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Мариехамн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
2
СЯК Сейнайоки
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Мариехамн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

6
9
СЯК Сейнайоки
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Мариехамн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

9
11

Голы по времени матча

Забито

9
2
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
100%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
14%
2
33%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

6
9
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
2
33%
2
22%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
22%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

15
11
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
4
27%
2
18%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
3
20%
1
9%
31-45
1
7%
3
27%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
4
36%
76-90

Пропущено

10
13
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
10%
3
23%
1-15
1
10%
4
31%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
3
30%
2
15%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
1
10%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Лахти - СЯК Сейнайоки 0:4 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 3:1 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 ОЛС - СЯК Сейнайоки 1:2
СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 Гнистан - СЯК Сейнайоки 0:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 3:3 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 ВПС - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:1 СЯК Сейнайоки - Хака 2:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 2:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:2 Яро - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - Пайдэ 3:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 0:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 2:3
Мариехамн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Мариехамн - Гнистан 1:1 Оулу - Мариехамн 1:1 Лахти - Мариехамн 3:0 ЛПС - Мариехамн 0:5
Мариехамн - Интер Турку 3:1 Мариехамн - Ильвес 0:1 ХИК - Мариехамн 2:1 Мариехамн - КуПС 2:2 Мариехамн - ЕИФ Экенас 3:2 Мариехамн - КТП 3:0 Мариехамн - ТПС 1:3 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Ваайякоски 4:1 Мариехамн - Слейпнер 0:0 Мариехамн - Гнистан 3:0 Гнистан - Мариехамн 0:0 КТП - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Лахти 0:0 Ильвес - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Хака 2:1

Результаты матчей

СЯК Сейнайоки
Мариехамн

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

СЯК Сейнайоки
Мариехамн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
3
2
2
3
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
2
4
5
1.5
3
5
3
6
2.5
2
6
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 1:0 10 6 4 0 18 - 8 22
2.
ВПС
 9 6 1 2 18 - 12 19
3.
СЯК Сейнайоки
 0:0 10 5 4 1 16 - 9 19
4.
Ильвес
 0:1 10 5 2 3 19 - 11 17
5.
ХИК
 10 4 4 2 15 - 11 16
6.
Хака
 0:1 9 4 2 3 14 - 14 14
7.
Мариехамн
 0:0 9 2 4 3 11 - 13 10
8.
Гнистан
 9 2 3 4 12 - 15 9
9.
Интер Турку
 1:0 10 2 2 6 11 - 20 8
10.
Лахти
 8 1 3 4 5 - 14 6
11.
Оулу
 8 0 4 4 13 - 17 4
12.
ЕИФ Экенас
 8 0 3 5 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 0:0 6 3 3 0 10 - 6 12
2.
ХИК
 6 3 2 1 9 - 4 11
3.
ВПС
 5 3 1 1 11 - 7 10
4.
Хака
 0:1 5 3 1 1 10 - 7 10
5.
Ильвес
 0:1 6 3 1 2 15 - 9 10
6.
КуПС
 1:0 3 3 0 0 9 - 3 9
7.
Мариехамн
 0:0 5 2 2 1 9 - 7 8
8.
Интер Турку
 1:0 5 2 2 1 7 - 6 8
9.
Лахти
 4 1 1 2 4 - 6 4
10.
Гнистан
 4 1 1 2 2 - 5 4
11.
Оулу
 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
ЕИФ Экенас
 3 0 2 1 2 - 4 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 1:0 7 3 4 0 9 - 5 13
2.
ВПС
 4 3 0 1 7 - 5 9
3.
СЯК Сейнайоки
 0:0 4 2 1 1 6 - 3 7
4.
Ильвес
 0:1 4 2 1 1 4 - 2 7
5.
ХИК
 4 1 2 1 6 - 7 5
6.
Гнистан
 5 1 2 2 10 - 10 5
7.
Хака
 0:1 4 1 1 2 4 - 7 4
8.
Мариехамн
 0:0 4 0 2 2 2 - 6 2
9.
Лахти
 4 0 2 2 1 - 8 2
10.
Оулу
 5 0 2 3 10 - 13 2
11.
ЕИФ Экенас
 5 0 1 4 5 - 11 1
12.
Интер Турку
 1:0 5 0 0 5 4 - 14 0
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Оулу Коффей Эшли 6 (1)
ВПС Mads Borchers 5 (2)
Ильвес Хаарала Сантери 4 (2)
ХИК Кескинен Топи 4 (1)
Мариехамн Ларссон Адам 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ильвес Арифи Дони 1 4
Гнистан Ояла Юхани 5
Ильвес Попович Антон 5
КуПС Сиссе Ибраим 1 3
Ильвес Хаарала Сантери 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 5'
    Пирес Келвин получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
СЯК Сейнайоки
Ничья
Мариехамн
4.55
Реклама, zenit.win
4.50
Реклама, betcity.ru
7.00
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Где смотреть матч СЯК Сейнайоки 0:0 Мариехамн онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
СЯК Сейнайоки
Мариехамн
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (22) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный