Тур: 1. Стадион: OmaSP Stadion.
0:2
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаПирес Келвин
0:1
54' ГолДальстрем Себастьян
0:2
58' ГолСаллинен Оскари
62' Желтая карточкаДальстрем Себастьян
71' Желтая карточкаFallou Ndiaye
74' Желтая карточкаНиссинен Йири
81' Желтая карточкаРийконен Матиас
90'+10
Ход матча
6'
54'
58'
0:2
71'
74'
81'
26
Наамо
Дарио
10
Ханнола
Пюрю
17
Сид
Робин
77
Hugo
Cardoso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Наамо ДариоПолузащитник
-
10 Ханнола ПюрюНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
11 Мёммё ЭэтуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Лайне ЛауриНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Тони Лехтинен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Сид РобинПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Hugo CardosoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Ойяла МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Рид ДжейденНападающий
-
-
Главный тренер: Jimmy Wargh
История личных встреч
СЯК Сейнайоки
Мариехамн
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
21.4%
12 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 6 побед
27 матчей
44.4%
18.5%
37.1%
12 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
33.3%
37%
29.7%
9 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
12 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
13
Голов в среднем за матч
1.71
1
Среднее время на гол
52
90
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1
0.86
Среднее время на гол
90
105
Всего голов
37
25
Голов в среднем за матч
1.37
0.93
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 67%
Меньше 33%
9
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
Среднее время на гол
65
97
Бомбардиры внутри турнира
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kasper Paananen
|4
|0.4
|Jaime Moreno II
|4 (1)
|0.4
|Карялайнен Расмус
|2
|0.2
|Ханнола Пюрю
|1
|0.1
|Valentin Gasc
|1
|0.1
|Фати Бабакар
|1
|0.1
|Fallou Ndiaye
|1
|0.1
|Salim Giabo Yussif
|1
|0.1
Мариехамн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларссон Адам
|4 (1)
|0.44
|Дальстрем Себастьян
|3
|0.33
|Олавале Мухамед
|3
|0.33
|Саллинен Оскари
|2
|0.22
|Hugo Cardoso
|1
|0.11
|Ойяла Матиас
|0
|0
|Ниссинен Йири
|0
|0
|Daniel Enqvist
|0
|0
Карточки
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пирес Келвин
|4
|0
|Valentin Gasc
|3
|0
|Jaime Moreno II
|2
|0
|Ханнола Пюрю
|2
|0
|Тикканен Вилле
|2
|0
|Арсало Маркус
|2
|0
|Фати Бабакар
|2
|0
|Fallou Ndiaye
|2
|0
|Родригес Мигель
|1
|0
|Карялайнен Расмус
|1
|0
|Kingsley Ofori
|1
|0
Мариехамн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дальстрем Себастьян
|3
|1
|Райтанен Патрик
|3
|1
|Олавале Мухамед
|4
|0
|Emmanuel Patut
|3
|0
|Ойяла Матиас
|2
|0
|Pedro Machado
|2
|0
|Michael Fonsell
|2
|0
|Hugo Cardoso
|2
|0
|Аувинен Ээро-Матти
|1
|0
|Ниссинен Йири
|1
|0
|Саллинен Оскари
|1
|0
|Рийконен Матиас
|1
|0
|Daniel Enqvist
|1
|0
Результаты матчей
СЯК Сейнайоки
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Мариехамн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
2
СЯК Сейнайоки
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Мариехамн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
6
9
СЯК Сейнайоки
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Мариехамн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
9
11
Голы по времени матча
Забито
9
4
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
2
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
50%
76-90
Пропущено
9
6
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
11%
2
33%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
4
44%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
6
9
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
2
33%
2
22%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
22%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
15
13
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
4
27%
2
15%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
3
20%
1
8%
31-45
1
7%
5
38%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
4
31%
76-90
Пропущено
12
13
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
8%
3
23%
1-15
1
8%
4
31%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
5
42%
2
15%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
1
8%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Лахти - СЯК Сейнайоки 0:4 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 3:1 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 ОЛС - СЯК Сейнайоки 1:2
СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 Гнистан - СЯК Сейнайоки 0:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 3:3 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 ВПС - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:1 СЯК Сейнайоки - Хака 2:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 2:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:2 Яро - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - Пайдэ 3:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 0:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 2:3
Мариехамн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Мариехамн - Гнистан 1:1 Оулу - Мариехамн 1:1 Лахти - Мариехамн 3:0 ЛПС - Мариехамн 0:5
Мариехамн - Интер Турку 3:1 Мариехамн - Ильвес 0:1 ХИК - Мариехамн 2:1 Мариехамн - КуПС 2:2 Мариехамн - ЕИФ Экенас 3:2 Мариехамн - КТП 3:0 Мариехамн - ТПС 1:3 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Ваайякоски 4:1 Мариехамн - Слейпнер 0:0 Мариехамн - Гнистан 3:0 Гнистан - Мариехамн 0:0 КТП - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Лахти 0:0 Ильвес - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Хака 2:1
Результаты матчей
СЯК Сейнайоки
Мариехамн
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
СЯК Сейнайоки
Мариехамн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
33
32
24
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
72
46
45
37
27
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|4
|0
|19 - 9
|22
|2.
|9
|6
|1
|2
|18 - 12
|19
|3.
|10
|5
|3
|2
|16 - 11
|18
|4.
|10
|5
|2
|3
|20 - 12
|17
|5.
|0:1
|11
|4
|4
|3
|15 - 12
|16
|6.
|9
|4
|2
|3
|15 - 16
|14
|7.
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|8.
|9
|2
|3
|4
|12 - 15
|9
|9.
|10
|2
|2
|6
|13 - 21
|8
|10.
|1:0
|9
|1
|4
|4
|14 - 17
|7
|11.
|8
|1
|3
|4
|5 - 14
|6
|12.
|8
|0
|3
|5
|7 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|2.
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|3.
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|16 - 10
|10
|6.
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|7.
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|8.
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|9.
|1:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|10.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|12.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|3
|4
|0
|10 - 6
|13
|2.
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|3.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|5.
|5
|1
|2
|2
|10 - 10
|5
|6.
|0:1
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|7.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|9.
|4
|0
|2
|2
|1 - 8
|2
|10.
|1:0
|5
|0
|2
|3
|10 - 13
|2
|11.
|5
|0
|1
|4
|5 - 11
|1
|12.
|5
|0
|0
|5
|4 - 14
|0
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|Оулу
|Коффей Эшли
|6 (1)
|ВПС
|Mads Borchers
|5 (2)
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|4 (3)
|Оулу
|Ренникс Джастин
|4 (1)
|ХИК
|Кескинен Топи
|4 (1)
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 4
|Гнистан
|Ояла Юхани
|5
|Ильвес
|Попович Антон
|5
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 3
|Мариехамн
|Дальстрем Себастьян
|1 3