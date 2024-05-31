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  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
СЯК Сейнайоки
0:2
Конец матча
Мариехамн
0'
6' Желтая карточка
Пирес Келвин
0:1
54' Гол
Дальстрем Себастьян
0:2
58' Гол
Саллинен Оскари
62' Желтая карточка
Дальстрем Себастьян
71' Желтая карточка
Fallou Ndiaye
74' Желтая карточка
Ниссинен Йири
81' Желтая карточка
Рийконен Матиас
90'+10
1
Паунио
Роопе
4
Пирес
Келвин
44
Fallou
Ndiaye
17
Тикканен
Вилле
16
Otto
Kemppainen
8
Valentin
Gasc
18
Арсало
Маркус
26
Наамо
Дарио
10
Ханнола
Пюрю
9
Jaime
Moreno
II
37
Kasper
Paananen
32
Рийконен
Матиас
29
Райтанен
Патрик
22
Pedro
Machado
14
Michael
Fonsell
28
Ниссинен
Йири
8
Дальстрем
Себастьян
20
Emmanuel
Patut
17
Сид
Робин
33
Daniel
Enqvist
77
Hugo
Cardoso
43
Leo
Andersson
СЯК Сейнайоки
Мариехамн

История личных встреч

СЯК Сейнайоки
Мариехамн

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
21.4%
12 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 6 побед

27 матчей

44.4%
18.5%
37.1%
12 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

33.3%
37%
29.7%
9 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
12 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
2:1
В
3:2
В
0:2
ТМК
1:2
В
2:0
В
1:0
В
3:0
В
0:1
В
2:3
В
1:2
В
1:0
В
0:2
В
1:0
В
1:0
В
1:1
В
2:1
В
0:0
В
1:1
В
1:0
В
1:0
В
0:1
В
4:0
В
1:1
В
0:3
В
2:2
В
3:0
В
3:0

Голы

Всего голов

24
13

Голов в среднем за матч

1.71
1

Среднее время на гол

52
90

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1
0.86

Среднее время на гол

90
105

Всего голов

37
25

Голов в среднем за матч

1.37
0.93

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 67%
Меньше 33%
9
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

65
97

Бомбардиры внутри турнира

СЯК Сейнайоки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kasper Paananen 4 0.4
Jaime Moreno II 4 (1) 0.4
Карялайнен Расмус 2 0.2
Ханнола Пюрю 1 0.1
Valentin Gasc 1 0.1
Фати Бабакар 1 0.1
Fallou Ndiaye 1 0.1
Salim Giabo Yussif 1 0.1
Мариехамн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларссон Адам 4 (1) 0.44
Дальстрем Себастьян 3 0.33
Олавале Мухамед 3 0.33
Саллинен Оскари 2 0.22
Hugo Cardoso 1 0.11
Ойяла Матиас 0 0
Ниссинен Йири 0 0
Daniel Enqvist 0 0

Карточки

СЯК Сейнайоки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пирес Келвин 4 0
Valentin Gasc 3 0
Jaime Moreno II 2 0
Ханнола Пюрю 2 0
Тикканен Вилле 2 0
Арсало Маркус 2 0
Фати Бабакар 2 0
Fallou Ndiaye 2 0
Родригес Мигель 1 0
Карялайнен Расмус 1 0
Kingsley Ofori 1 0
Мариехамн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дальстрем Себастьян 3 1
Райтанен Патрик 3 1
Олавале Мухамед 4 0
Emmanuel Patut 3 0
Ойяла Матиас 2 0
Pedro Machado 2 0
Michael Fonsell 2 0
Hugo Cardoso 2 0
Аувинен Ээро-Матти 1 0
Ниссинен Йири 1 0
Саллинен Оскари 1 0
Рийконен Матиас 1 0
Daniel Enqvist 1 0

Результаты матчей

СЯК Сейнайоки
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Мариехамн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
2
СЯК Сейнайоки
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Мариехамн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

6
9
СЯК Сейнайоки
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Мариехамн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

9
11

Голы по времени матча

Забито

9
4
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
2
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
50%
76-90

Пропущено

9
6
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
11%
2
33%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
4
44%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

6
9
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
2
33%
2
22%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
22%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

15
13
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
4
27%
2
15%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
3
20%
1
8%
31-45
1
7%
5
38%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
4
31%
76-90

Пропущено

12
13
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
8%
3
23%
1-15
1
8%
4
31%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
5
42%
2
15%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
1
8%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Лахти - СЯК Сейнайоки 0:4 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 3:1 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 ОЛС - СЯК Сейнайоки 1:2
СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 Гнистан - СЯК Сейнайоки 0:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 3:3 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 ВПС - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:1 СЯК Сейнайоки - Хака 2:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 2:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:2 Яро - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - Пайдэ 3:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 0:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 2:3
Мариехамн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Мариехамн - Гнистан 1:1 Оулу - Мариехамн 1:1 Лахти - Мариехамн 3:0 ЛПС - Мариехамн 0:5
Мариехамн - Интер Турку 3:1 Мариехамн - Ильвес 0:1 ХИК - Мариехамн 2:1 Мариехамн - КуПС 2:2 Мариехамн - ЕИФ Экенас 3:2 Мариехамн - КТП 3:0 Мариехамн - ТПС 1:3 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Ваайякоски 4:1 Мариехамн - Слейпнер 0:0 Мариехамн - Гнистан 3:0 Гнистан - Мариехамн 0:0 КТП - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Лахти 0:0 Ильвес - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Хака 2:1

Результаты матчей

СЯК Сейнайоки
Мариехамн

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

СЯК Сейнайоки
Мариехамн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
3
1.5
3
2
2
4
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
2
4
6
1.5
4
5
3
7
2.5
2
7
1
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 10 6 4 0 19 - 9 22
2.
ВПС
 9 6 1 2 18 - 12 19
3.
СЯК Сейнайоки
 10 5 3 2 16 - 11 18
4.
Ильвес
 10 5 2 3 20 - 12 17
5.
ХИК
 0:1 11 4 4 3 15 - 12 16
6.
Хака
 9 4 2 3 15 - 16 14
7.
Мариехамн
 9 3 3 3 13 - 13 12
8.
Гнистан
 9 2 3 4 12 - 15 9
9.
Интер Турку
 10 2 2 6 13 - 21 8
10.
Оулу
 1:0 9 1 4 4 14 - 17 7
11.
Лахти
 8 1 3 4 5 - 14 6
12.
ЕИФ Экенас
 8 0 3 5 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 0:1 6 3 2 1 9 - 4 11
2.
СЯК Сейнайоки
 6 3 2 1 10 - 8 11
3.
ВПС
 5 3 1 1 11 - 7 10
4.
Хака
 5 3 1 1 10 - 7 10
5.
Ильвес
 6 3 1 2 16 - 10 10
6.
КуПС
 3 3 0 0 9 - 3 9
7.
Интер Турку
 5 2 2 1 9 - 7 8
8.
Мариехамн
 5 2 2 1 9 - 7 8
9.
Оулу
 1:0 4 1 2 1 4 - 4 5
10.
Лахти
 4 1 1 2 4 - 6 4
11.
Гнистан
 4 1 1 2 2 - 5 4
12.
ЕИФ Экенас
 3 0 2 1 2 - 4 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 7 3 4 0 10 - 6 13
2.
ВПС
 4 3 0 1 7 - 5 9
3.
СЯК Сейнайоки
 4 2 1 1 6 - 3 7
4.
Ильвес
 4 2 1 1 4 - 2 7
5.
Гнистан
 5 1 2 2 10 - 10 5
6.
ХИК
 0:1 5 1 2 2 6 - 8 5
7.
Мариехамн
 4 1 1 2 4 - 6 4
8.
Хака
 4 1 1 2 5 - 9 4
9.
Лахти
 4 0 2 2 1 - 8 2
10.
Оулу
 1:0 5 0 2 3 10 - 13 2
11.
ЕИФ Экенас
 5 0 1 4 5 - 11 1
12.
Интер Турку
 5 0 0 5 4 - 14 0
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Оулу Коффей Эшли 6 (1)
ВПС Mads Borchers 5 (2)
Ильвес Хаарала Сантери 4 (3)
Оулу Ренникс Джастин 4 (1)
ХИК Кескинен Топи 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ильвес Арифи Дони 1 4
Гнистан Ояла Юхани 5
Ильвес Попович Антон 5
КуПС Сиссе Ибраим 1 3
Мариехамн Дальстрем Себастьян 1 3
Весь список
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 6'
      Пирес Келвин получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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