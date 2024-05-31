  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Ильвес
0:1
Первый тайм: 14'
КуПС

Ход матча

5'
0:1
Музинга Джонатан
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Ильвес
Ничья
КуПС
2.25
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Все Коэффициенты
1
Виртанен
Отсо
22
Мяенпя
Аапо
16
Миеттунен
Тату
5
Пиккарайнен
Юханэ
3
Luis
Pereira
de
Sousa
Jorge1
29
Хаарала
Сантери
14
Попович
Антон
7
Ветели
Йоона
6
Арифи
Дони
9
Улунду
Винсент
10
Риски
Роопе
1
Крайдль
Йоханнес
33
Хямяляйнен
Танели
15
Сиссе
Ибраим
16
Миеттинен
Самули
25
Антви
Клинтон
21
Joslyn
Luyeye-Lutumba
28
Matias
Siltanen
13
Оксанен
Яакко
8
Пеннанен
Петтери
26
Видьеског
Аксель
9
Музинга
Джонатан
Ильвес
КуПС

История личных встреч

Ильвес
КуПС

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 12 побед

33 матча

48.5%
18.2%
33.3%
16 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

24.2%
57.6%
18.2%
8 побед 19 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.4%
27.3%
36.3%
12 побед 9 ничьих 12 побед

История матчей

В
0:3
В
1:0
В
0:0
В
1:2
В
2:1
В
1:0
В
3:2
К
0:2
В
1:1
В
0:0
К
1:1
В
2:0
В
0:2
В
1:0
К
4:1
В
2:0
В
3:1
В
2:1
В
1:0
В
1:0
В
0:1
К
2:1
В
1:2
В
1:0
В
0:1
КЛ
2:1
В
1:2
В
1:0
В
1:0
КЛ
3:3
КЛ
3:3
КЛ
1:2
КЛ
1:2

Голы

Всего голов

26
13

Голов в среднем за матч

1.44
0.87

Среднее время на гол

62
103

Всего голов

17
22

Голов в среднем за матч

1.13
1.22

Среднее время на гол

79
73

Всего голов

43
35

Голов в среднем за матч

1.3
1.06

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

69
84

Бомбардиры внутри турнира

Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаарала Сантери 4 (2) 0.44
Oiva Jukkola 3 0.33
Риски Роопе 3 0.33
Улунду Винсент 2 0.22
Арифи Дони 1 0.11
Попович Антон 1 0.11
Ала-Мюллюмяки Лаури 1 0.11
Аспегрен Фелипе 1 0.11
Миеттунен Тату 1 0.11
Мяенпя Аапо 1 0.11
Maksim Stjopin 1 0.11
Ветели Йоона 0 0
Luis Pereira de Sousa Jorge1 0 0
Marius Soederbaeck 0 0
КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Joslyn Luyeye-Lutumba 3 0.33
Видьеског Аксель 2 (1) 0.22
Саволайнен Саку 2 0.22
Пеннанен Петтери 2 (1) 0.22
Музинга Джонатан 2 0.22
Otto Ruoppi 2 0.22
Антви Клинтон 1 0.11
Лампинен Пири 1 0.11
Хямяляйнен Танели 1 0.11
Хейнонен Артту 1 (1) 0.11
Воутилайнен Джерри 0 0

Карточки

Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арифи Дони 4 1
Попович Антон 5 0
Хаарала Сантери 3 1
Ветели Йоона 3 0
Пиккарайнен Юханэ 3 0
Миеттунен Тату 2 0
Виртанен Отсо 1 0
Ала-Мюллюмяки Лаури 1 0
Риски Роопе 1 0
Oiva Jukkola 1 0
Joonas Rantanen 1 0
КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссе Ибраим 3 1
Видьеског Аксель 2 0
Оксанен Яакко 2 0
Миеттинен Самули 2 0
Пеннанен Петтери 1 0
Joslyn Luyeye-Lutumba 1 0

Результаты матчей

Ильвес
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
КуПС
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
5
Ильвес
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
КуПС
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
9
Ильвес
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
КуПС
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

8
14

Голы по времени матча

Забито

15
9
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
5
33%
1
11%
31-45
1
7%
2
22%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
3
20%
3
33%
76-90

Пропущено

8
4
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
3
38%
1
25%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
22%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
1
25%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
25%
1
11%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

19
18
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
2
11%
0
0%
1-15
1
5%
5
28%
16-30
6
32%
2
11%
31-45
2
11%
5
28%
46-60
4
21%
2
11%
61-75
4
21%
4
22%
76-90

Пропущено

10
7
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
1
10%
2
29%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
4
40%
2
29%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ильвес
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ХИК - Ильвес 1:1 Ильвес - Интер Турку 3:0 Ильвес - Хака 5:0 ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2
Ильвес - Оулу 3:2 Мариехамн - Ильвес 0:1 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Ильвес - Гнистан 4:6 Ильвес - Лахти 0:0 Ильвес - Оулу 1:0 Ильвес - ВПС 1:2 Интер Турку - Ильвес 2:0 Ильвес - КТП 0:0 Ильвес - ПК-35 Хельсинки 0:0 Лахти - Ильвес 1:5 Ильвес - Оулу 3:2 Хонка - Ильвес 1:2 Ильвес - Мариехамн 2:1 КТП - Ильвес 0:3 Хака - Ильвес 2:2
КуПС
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
КуПС - ЕИФ Экенас 4:1 ВПС - КуПС 1:3 Гнистан - КуПС 0:0 КуПС - ВПС 2:1
СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 Лахти - КуПС 0:1 Интер Турку - КуПС 1:1 Мариехамн - КуПС 2:2 КуПС - ХИК 3:1 Хаммарбю - КуПС 2:0 КуПС - Яро 4:1 Оулу - КуПС 2:5 КуПС - Миккели 3:0 КуПС - Оулу 5:0 Миккели - КуПС 0:2 ХИК - КуПС 1:2 КуПС - Хонка 3:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 1:1 Интер Турку - КуПС 0:1 КуПС - ВПС 0:2

Результаты матчей

Ильвес
КуПС

Точный счет

0:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:6
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:6
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Ильвес
КуПС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1.5
4
1
2.5
2
1
2
3
3.5
1
2
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1
3
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
5
4
1.5
5
4
4
5
2.5
3
6
2
7
3.5
1
8
1
8
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 1:0 10 6 4 0 18 - 8 22
2.
ВПС
 9 6 1 2 18 - 12 19
3.
СЯК Сейнайоки
 0:0 10 5 4 1 16 - 9 19
4.
Ильвес
 0:1 10 5 2 3 19 - 11 17
5.
ХИК
 10 4 4 2 15 - 11 16
6.
Хака
 0:1 9 4 2 3 14 - 14 14
7.
Мариехамн
 0:0 9 2 4 3 11 - 13 10
8.
Гнистан
 9 2 3 4 12 - 15 9
9.
Интер Турку
 1:0 10 2 2 6 11 - 20 8
10.
Лахти
 8 1 3 4 5 - 14 6
11.
Оулу
 8 0 4 4 13 - 17 4
12.
ЕИФ Экенас
 8 0 3 5 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 0:0 6 3 3 0 10 - 6 12
2.
ХИК
 6 3 2 1 9 - 4 11
3.
ВПС
 5 3 1 1 11 - 7 10
4.
Хака
 0:1 5 3 1 1 10 - 7 10
5.
Ильвес
 0:1 6 3 1 2 15 - 9 10
6.
КуПС
 1:0 3 3 0 0 9 - 3 9
7.
Мариехамн
 0:0 5 2 2 1 9 - 7 8
8.
Интер Турку
 1:0 5 2 2 1 7 - 6 8
9.
Лахти
 4 1 1 2 4 - 6 4
10.
Гнистан
 4 1 1 2 2 - 5 4
11.
Оулу
 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
ЕИФ Экенас
 3 0 2 1 2 - 4 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 1:0 7 3 4 0 9 - 5 13
2.
ВПС
 4 3 0 1 7 - 5 9
3.
СЯК Сейнайоки
 0:0 4 2 1 1 6 - 3 7
4.
Ильвес
 0:1 4 2 1 1 4 - 2 7
5.
ХИК
 4 1 2 1 6 - 7 5
6.
Гнистан
 5 1 2 2 10 - 10 5
7.
Хака
 0:1 4 1 1 2 4 - 7 4
8.
Мариехамн
 0:0 4 0 2 2 2 - 6 2
9.
Лахти
 4 0 2 2 1 - 8 2
10.
Оулу
 5 0 2 3 10 - 13 2
11.
ЕИФ Экенас
 5 0 1 4 5 - 11 1
12.
Интер Турку
 1:0 5 0 0 5 4 - 14 0
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Оулу Коффей Эшли 6 (1)
ВПС Mads Borchers 5 (2)
Ильвес Хаарала Сантери 4 (2)
ХИК Кескинен Топи 4 (1)
Мариехамн Ларссон Адам 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ильвес Арифи Дони 1 4
Гнистан Ояла Юхани 5
Ильвес Попович Антон 5
КуПС Сиссе Ибраим 1 3
Ильвес Хаарала Сантери 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 5'
    Г О О О О Л - Музинга Джонатан бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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