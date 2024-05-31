  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Ильвес
1:2
Конец матча
КуПС
0'
0:1
6' Гол
Музинга Джонатан
24' Желтая карточка
Антви Клинтон
28' Желтая карточка
Luis Pereira de Sousa Jorge1
1:1
34' Гол
Luis Pereira de Sousa Jorge1
50' Желтая карточка
Хямяляйнен Танели
63' Вторая желтая карточка
Luis Pereira de Sousa Jorge1
74' Желтая карточка
Оксанен Яакко
1:2
90' Гол
Саволайнен Саку
90' Желтая карточка
Хейнонен Артту
90'+6
1
Виртанен
Отсо
22
Мяенпя
Аапо
16
Миеттунен
Тату
5
Пиккарайнен
Юханэ
3
Luis
Pereira
de
Sousa
Jorge1
29
Хаарала
Сантери
14
Попович
Антон
7
Ветели
Йоона
6
Арифи
Дони
9
Улунду
Винсент
10
Риски
Роопе
1
Крайдль
Йоханнес
33
Хямяляйнен
Танели
15
Сиссе
Ибраим
16
Миеттинен
Самули
25
Антви
Клинтон
21
Joslyn
Luyeye-Lutumba
28
Matias
Siltanen
13
Оксанен
Яакко
8
Пеннанен
Петтери
26
Видьеског
Аксель
9
Музинга
Джонатан
Ильвес
КуПС

История личных встреч

Ильвес
КуПС

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 12 побед

33 матча

48.5%
18.2%
33.3%
16 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

24.2%
57.6%
18.2%
8 побед 19 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.4%
27.3%
36.3%
12 побед 9 ничьих 12 побед

История матчей

В
0:3
В
1:0
В
0:0
В
1:2
В
2:1
В
1:0
В
3:2
К
0:2
В
1:1
В
0:0
К
1:1
В
2:0
В
0:2
В
1:0
К
4:1
В
2:0
В
3:1
В
2:1
В
1:0
В
1:0
В
0:1
К
2:1
В
1:2
В
1:0
В
0:1
КЛ
2:1
В
1:2
В
1:0
В
1:0
КЛ
3:3
КЛ
3:3
КЛ
1:2
КЛ
1:2

Голы

Всего голов

26
13

Голов в среднем за матч

1.44
0.87

Среднее время на гол

62
103

Всего голов

17
22

Голов в среднем за матч

1.13
1.22

Среднее время на гол

79
73

Всего голов

43
35

Голов в среднем за матч

1.3
1.06

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

69
84

Бомбардиры внутри турнира

Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаарала Сантери 4 (2) 0.4
Oiva Jukkola 3 0.3
Риски Роопе 3 0.3
Улунду Винсент 2 0.2
Арифи Дони 1 0.1
Luis Pereira de Sousa Jorge1 1 0.1
Попович Антон 1 0.1
Ала-Мюллюмяки Лаури 1 0.1
Аспегрен Фелипе 1 0.1
Миеттунен Тату 1 0.1
Мяенпя Аапо 1 0.1
Maksim Stjopin 1 0.1
Ветели Йоона 0 0
Marius Soederbaeck 0 0
КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саволайнен Саку 3 0.3
Joslyn Luyeye-Lutumba 3 0.3
Музинга Джонатан 3 0.3
Видьеског Аксель 2 (1) 0.2
Пеннанен Петтери 2 (1) 0.2
Otto Ruoppi 2 0.2
Антви Клинтон 1 0.1
Лампинен Пири 1 0.1
Хямяляйнен Танели 1 0.1
Хейнонен Артту 1 (1) 0.1
Воутилайнен Джерри 0 0

Карточки

Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арифи Дони 4 1
Попович Антон 5 0
Хаарала Сантери 3 1
Ветели Йоона 3 0
Пиккарайнен Юханэ 3 0
Luis Pereira de Sousa Jorge1 1 1
Миеттунен Тату 2 0
Виртанен Отсо 1 0
Ала-Мюллюмяки Лаури 1 0
Риски Роопе 1 0
Oiva Jukkola 1 0
Joonas Rantanen 1 0
КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссе Ибраим 3 1
Оксанен Яакко 3 0
Видьеског Аксель 2 0
Миеттинен Самули 2 0
Пеннанен Петтери 1 0
Антви Клинтон 1 0
Хейнонен Артту 1 0
Хямяляйнен Танели 1 0
Joslyn Luyeye-Lutumba 1 0

Результаты матчей

Ильвес
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
КуПС
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

5
5
Ильвес
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
КуПС
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
9
Ильвес
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
КуПС
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

9
14

Голы по времени матча

Забито

16
11
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
2
13%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
6
38%
1
9%
31-45
1
6%
2
18%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
3
19%
4
36%
76-90

Пропущено

10
5
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
3
30%
1
20%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
22%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
1
25%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
25%
1
11%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

20
20
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
2
10%
1
5%
1-15
1
5%
5
25%
16-30
7
35%
2
10%
31-45
2
10%
5
25%
46-60
4
20%
2
10%
61-75
4
20%
5
25%
76-90

Пропущено

12
8
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
1
8%
3
38%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
4
33%
2
25%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ильвес
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ХИК - Ильвес 1:1 Ильвес - Интер Турку 3:0 Ильвес - Хака 5:0 ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2
Ильвес - Оулу 3:2 Мариехамн - Ильвес 0:1 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Ильвес - Гнистан 4:6 Ильвес - Лахти 0:0 Ильвес - Оулу 1:0 Ильвес - ВПС 1:2 Интер Турку - Ильвес 2:0 Ильвес - КТП 0:0 Ильвес - ПК-35 Хельсинки 0:0 Лахти - Ильвес 1:5 Ильвес - Оулу 3:2 Хонка - Ильвес 1:2 Ильвес - Мариехамн 2:1 КТП - Ильвес 0:3 Хака - Ильвес 2:2
КуПС
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
КуПС - ЕИФ Экенас 4:1 ВПС - КуПС 1:3 Гнистан - КуПС 0:0 КуПС - ВПС 2:1
СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 Лахти - КуПС 0:1 Интер Турку - КуПС 1:1 Мариехамн - КуПС 2:2 КуПС - ХИК 3:1 Хаммарбю - КуПС 2:0 КуПС - Яро 4:1 Оулу - КуПС 2:5 КуПС - Миккели 3:0 КуПС - Оулу 5:0 Миккели - КуПС 0:2 ХИК - КуПС 1:2 КуПС - Хонка 3:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 1:1 Интер Турку - КуПС 0:1 КуПС - ВПС 0:2

Результаты матчей

Ильвес
КуПС

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:6
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:6
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Ильвес
КуПС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1.5
4
2
2.5
2
1
2
4
3.5
1
2
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
6
1
1
3
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
1
5
5
1.5
6
4
4
6
2.5
3
7
2
8
3.5
1
9
1
9
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 10 6 4 0 19 - 9 22
2.
ВПС
 9 6 1 2 18 - 12 19
3.
СЯК Сейнайоки
 10 5 3 2 16 - 11 18
4.
Ильвес
 10 5 2 3 20 - 12 17
5.
ХИК
 0:1 11 4 4 3 15 - 12 16
6.
Хака
 9 4 2 3 15 - 16 14
7.
Мариехамн
 9 3 3 3 13 - 13 12
8.
Гнистан
 9 2 3 4 12 - 15 9
9.
Интер Турку
 10 2 2 6 13 - 21 8
10.
Оулу
 1:0 9 1 4 4 14 - 17 7
11.
Лахти
 8 1 3 4 5 - 14 6
12.
ЕИФ Экенас
 8 0 3 5 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 0:1 6 3 2 1 9 - 4 11
2.
СЯК Сейнайоки
 6 3 2 1 10 - 8 11
3.
ВПС
 5 3 1 1 11 - 7 10
4.
Хака
 5 3 1 1 10 - 7 10
5.
Ильвес
 6 3 1 2 16 - 10 10
6.
КуПС
 3 3 0 0 9 - 3 9
7.
Интер Турку
 5 2 2 1 9 - 7 8
8.
Мариехамн
 5 2 2 1 9 - 7 8
9.
Оулу
 1:0 4 1 2 1 4 - 4 5
10.
Лахти
 4 1 1 2 4 - 6 4
11.
Гнистан
 4 1 1 2 2 - 5 4
12.
ЕИФ Экенас
 3 0 2 1 2 - 4 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 7 3 4 0 10 - 6 13
2.
ВПС
 4 3 0 1 7 - 5 9
3.
СЯК Сейнайоки
 4 2 1 1 6 - 3 7
4.
Ильвес
 4 2 1 1 4 - 2 7
5.
Гнистан
 5 1 2 2 10 - 10 5
6.
ХИК
 0:1 5 1 2 2 6 - 8 5
7.
Мариехамн
 4 1 1 2 4 - 6 4
8.
Хака
 4 1 1 2 5 - 9 4
9.
Лахти
 4 0 2 2 1 - 8 2
10.
Оулу
 1:0 5 0 2 3 10 - 13 2
11.
ЕИФ Экенас
 5 0 1 4 5 - 11 1
12.
Интер Турку
 5 0 0 5 4 - 14 0
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Оулу Коффей Эшли 6 (1)
ВПС Mads Borchers 5 (2)
Ильвес Хаарала Сантери 4 (3)
Оулу Ренникс Джастин 4 (1)
ХИК Кескинен Топи 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ильвес Арифи Дони 1 4
Гнистан Ояла Юхани 5
Ильвес Попович Антон 5
КуПС Сиссе Ибраим 1 3
Мариехамн Дальстрем Себастьян 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Ильвес 1:2 КуПС онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (22) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный