Тур: 1. Стадион: Таммела.
0'
0:1
6' ГолМузинга Джонатан
24' Желтая карточкаАнтви Клинтон
28' Желтая карточкаLuis Pereira de Sousa Jorge1
1:1
34' ГолLuis Pereira de Sousa Jorge1
50' Желтая карточкаХямяляйнен Танели
63' Вторая желтая карточкаLuis Pereira de Sousa Jorge1
74' Желтая карточкаОксанен Яакко
1:2
90' ГолСаволайнен Саку
90' Желтая карточкаХейнонен Артту
90'+6
Ход матча
6'
0:1
24'
34'
74'
90'
1:2
90'
22
Мяенпя
Аапо
10
Риски
Роопе
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мяенпя АапоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Риски РоопеНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
20 Samba BengaЗащитник
-
19 Oiva Jukkola
-
-
-
-
-
Главный тренер: Joonas Rantanen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Сиссе ИбраимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Хакала АатуВратарь
-
18 Сааринен СетЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Otto Ruoppi
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
История личных встреч
Ильвес
КуПС
20 матчей
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 12 побед
33 матча
48.5%
18.2%
33.3%
16 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
24.2%
57.6%
18.2%
8 побед 19 ничьих 6 побед
Второй тайм
36.4%
27.3%
36.3%
12 побед 9 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
13
Голов в среднем за матч
1.44
0.87
Среднее время на гол
62
103
Всего голов
17
22
Голов в среднем за матч
1.13
1.22
Среднее время на гол
79
73
Всего голов
43
35
Голов в среднем за матч
1.3
1.06
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
Среднее время на гол
69
84
Бомбардиры внутри турнира
Ильвес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаарала Сантери
|4 (2)
|0.4
|Oiva Jukkola
|3
|0.3
|Риски Роопе
|3
|0.3
|Улунду Винсент
|2
|0.2
|Арифи Дони
|1
|0.1
|Luis Pereira de Sousa Jorge1
|1
|0.1
|Попович Антон
|1
|0.1
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|1
|0.1
|Аспегрен Фелипе
|1
|0.1
|Миеттунен Тату
|1
|0.1
|Мяенпя Аапо
|1
|0.1
|Maksim Stjopin
|1
|0.1
|Ветели Йоона
|0
|0
|Marius Soederbaeck
|0
|0
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саволайнен Саку
|3
|0.3
|Joslyn Luyeye-Lutumba
|3
|0.3
|Музинга Джонатан
|3
|0.3
|Видьеског Аксель
|2 (1)
|0.2
|Пеннанен Петтери
|2 (1)
|0.2
|Otto Ruoppi
|2
|0.2
|Антви Клинтон
|1
|0.1
|Лампинен Пири
|1
|0.1
|Хямяляйнен Танели
|1
|0.1
|Хейнонен Артту
|1 (1)
|0.1
|Воутилайнен Джерри
|0
|0
Карточки
Ильвес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арифи Дони
|4
|1
|Попович Антон
|5
|0
|Хаарала Сантери
|3
|1
|Ветели Йоона
|3
|0
|Пиккарайнен Юханэ
|3
|0
|Luis Pereira de Sousa Jorge1
|1
|1
|Миеттунен Тату
|2
|0
|Виртанен Отсо
|1
|0
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|1
|0
|Риски Роопе
|1
|0
|Oiva Jukkola
|1
|0
|Joonas Rantanen
|1
|0
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссе Ибраим
|3
|1
|Оксанен Яакко
|3
|0
|Видьеског Аксель
|2
|0
|Миеттинен Самули
|2
|0
|Пеннанен Петтери
|1
|0
|Антви Клинтон
|1
|0
|Хейнонен Артту
|1
|0
|Хямяляйнен Танели
|1
|0
|Joslyn Luyeye-Lutumba
|1
|0
Результаты матчей
Ильвес
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
КуПС
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
5
5
Ильвес
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
КуПС
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
9
Ильвес
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
КуПС
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
9
14
Голы по времени матча
Забито
16
11
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
2
13%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
6
38%
1
9%
31-45
1
6%
2
18%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
3
19%
4
36%
76-90
Пропущено
10
5
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
3
30%
1
20%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Забито
4
9
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
22%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
1
25%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
25%
1
11%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
20
20
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
2
10%
1
5%
1-15
1
5%
5
25%
16-30
7
35%
2
10%
31-45
2
10%
5
25%
46-60
4
20%
2
10%
61-75
4
20%
5
25%
76-90
Пропущено
12
8
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
1
8%
3
38%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
4
33%
2
25%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ильвес
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ХИК - Ильвес 1:1 Ильвес - Интер Турку 3:0 Ильвес - Хака 5:0 ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2
Ильвес - Оулу 3:2 Мариехамн - Ильвес 0:1 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Ильвес - Гнистан 4:6 Ильвес - Лахти 0:0 Ильвес - Оулу 1:0 Ильвес - ВПС 1:2 Интер Турку - Ильвес 2:0 Ильвес - КТП 0:0 Ильвес - ПК-35 Хельсинки 0:0 Лахти - Ильвес 1:5 Ильвес - Оулу 3:2 Хонка - Ильвес 1:2 Ильвес - Мариехамн 2:1 КТП - Ильвес 0:3 Хака - Ильвес 2:2
КуПС
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
КуПС - ЕИФ Экенас 4:1 ВПС - КуПС 1:3 Гнистан - КуПС 0:0 КуПС - ВПС 2:1
СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 Лахти - КуПС 0:1 Интер Турку - КуПС 1:1 Мариехамн - КуПС 2:2 КуПС - ХИК 3:1 Хаммарбю - КуПС 2:0 КуПС - Яро 4:1 Оулу - КуПС 2:5 КуПС - Миккели 3:0 КуПС - Оулу 5:0 Миккели - КуПС 0:2 ХИК - КуПС 1:2 КуПС - Хонка 3:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 1:1 Интер Турку - КуПС 0:1 КуПС - ВПС 0:2
Результаты матчей
Ильвес
КуПС
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:6
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:6
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Ильвес
КуПС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
42
21
24
12
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
61
13
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
91
55
64
46
37
28
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|4
|0
|19 - 9
|22
|2.
|9
|6
|1
|2
|18 - 12
|19
|3.
|10
|5
|3
|2
|16 - 11
|18
|4.
|10
|5
|2
|3
|20 - 12
|17
|5.
|0:1
|11
|4
|4
|3
|15 - 12
|16
|6.
|9
|4
|2
|3
|15 - 16
|14
|7.
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|8.
|9
|2
|3
|4
|12 - 15
|9
|9.
|10
|2
|2
|6
|13 - 21
|8
|10.
|1:0
|9
|1
|4
|4
|14 - 17
|7
|11.
|8
|1
|3
|4
|5 - 14
|6
|12.
|8
|0
|3
|5
|7 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|2.
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|3.
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|16 - 10
|10
|6.
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|7.
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|8.
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|9.
|1:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|10.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|12.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|3
|4
|0
|10 - 6
|13
|2.
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|3.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|5.
|5
|1
|2
|2
|10 - 10
|5
|6.
|0:1
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|7.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|9.
|4
|0
|2
|2
|1 - 8
|2
|10.
|1:0
|5
|0
|2
|3
|10 - 13
|2
|11.
|5
|0
|1
|4
|5 - 11
|1
|12.
|5
|0
|0
|5
|4 - 14
|0
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|Оулу
|Коффей Эшли
|6 (1)
|ВПС
|Mads Borchers
|5 (2)
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|4 (3)
|Оулу
|Ренникс Джастин
|4 (1)
|ХИК
|Кескинен Топи
|4 (1)
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 4
|Гнистан
|Ояла Юхани
|5
|Ильвес
|Попович Антон
|5
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 3
|Мариехамн
|Дальстрем Себастьян
|1 3