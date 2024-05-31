Тур: 1. Стадион: Веритас.
1:0
Первый тайм: 15'
Ход матча
3'
1:0
19
Ярвинен
Ииро
11
Ботье
Жан
12
Лепола
Антон
18
Магута
Райан
23
Maissa
Fall
30
Juho
Kilo
77
Oliver
Whyte
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Ярвинен ИироПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ботье ЖанНападающий
- Запасные игроки
-
18 Оседе ДерикЗащитник
-
-
-
28 Axel Kouame
-
-
-
-
Главный тренер: Весара Веса
- Основной состав
-
12 Лепола АнтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Магута РайанЗащитник
- Полузащитник
-
23 Maissa FallПолузащитник
-
30 Juho KiloПолузащитник
- Нападающий
-
77 Oliver WhyteНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
32 Oliver Heino
-
-
Главный тренер: Энди Смит
История личных встреч
Интер Турку
Хака
20 матчей
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
30%
60%
10%
6 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
28 матчей
64.3%
14.3%
21.4%
18 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
21.4%
57.1%
21.5%
6 побед 16 ничьих 6 побед
Второй тайм
64.3%
17.9%
17.8%
18 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
22
Голов в среднем за матч
1.69
1.83
Среднее время на гол
53
49
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.08
0.63
Среднее время на гол
83
144
Всего голов
40
32
Голов в среднем за матч
1.43
1.14
Тотал матчей
2.5
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
63
78
Бомбардиры внутри турнира
Интер Турку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ботье Жан
|2
|0.22
|Darren Smith III
|2 (1)
|0.22
|Ставицки Тимо
|1
|0.11
|Тамминен Матиас
|1
|0.11
|Хямяляйнен Юусо
|1
|0.11
|Ярвинен Ииро
|1
|0.11
|Флориан Кребс
|1
|0.11
|Joonas Kekarainen
|1
|0.11
|Алмен Микаэль
|0
|0
|Bismark Ampofo
|0
|0
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Maissa Fall
|4
|0.5
|Патулидис Эвангелос
|3
|0.38
|Imani Lanquedoc
|2
|0.25
|Oliver Whyte
|1
|0.13
|Фриберг Никлас
|1
|0.13
|Сейдиу Арлинд
|1
|0.13
|Marko Bacanin
|1
|0.13
|Juho Kilo
|1
|0.13
|Haymenn Bah-Traore
|0
|0
|Мастокангас Элиас
|0
|0
|Магута Райан
|0
|0
Карточки
Интер Турку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ботье Жан
|3
|1
|Ставицки Тимо
|4
|0
|Алмен Микаэль
|4
|0
|Хямяляйнен Юусо
|3
|0
|Гранлунд Альбин
|2
|0
|Ярвинен Ииро
|2
|0
|Bismark Ampofo
|2
|0
|Флориан Кребс
|1
|0
|Jussi Niska
|1
|0
|Luka Kuittinen
|1
|0
|Dimitri Legbo
|1
|0
|Eero Vuorjoki
|1
|0
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Guilherme Morais
|4
|0
|Магута Райан
|2
|1
|Maissa Fall
|3
|0
|Мастокангас Элиас
|2
|0
|Nicolas Gianini Dantas
|2
|0
|Патулидис Эвангелос
|2
|0
|Oliver Whyte
|2
|0
|Лепола Антон
|1
|0
|Juho Kilo
|1
|0
|Imani Lanquedoc
|1
|0
Результаты матчей
Интер Турку
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Хака
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
1
Интер Турку
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Хака
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
14
2
Упущенные победы
0
9
Интер Турку
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Хака
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
15
2
Упущенные победы
4
10
Голы по времени матча
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
17%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
2
40%
1
17%
76-90
Забито
4
10
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
2
50%
2
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
25%
2
20%
76-90
Пропущено
14
7
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
14%
1
14%
1-15
3
21%
1
14%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
29%
3
43%
76-90
Забито
10
14
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
3
30%
3
21%
1-15
1
10%
2
14%
16-30
2
20%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
20%
3
21%
61-75
2
20%
2
14%
76-90
Пропущено
19
13
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
3
16%
1
8%
1-15
3
16%
1
8%
16-30
4
21%
2
15%
31-45
2
11%
2
15%
46-60
1
5%
3
23%
61-75
6
32%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Турку
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
ВПС - Интер Турку 3:1 Ильвес - Интер Турку 3:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 3:1 Интер Турку - ХИК 0:1
Ильвес Тампере-2 - Интер Турку 0:3 Мариехамн - Интер Турку 3:1 Интер Турку - ЕИФ Экенас 2:1 Интер Турку - КуПС 1:1 Интер Турку - Оулу 3:3 Гнистан - Интер Турку 2:1 Интер Турку - Хака 1:0 Интер Турку - Ильвес 2:0 Пайдэ - Интер Турку 3:3 Интер Турку - СалПа 3:0 Хонка - Интер Турку 0:0 Хонка - Интер Турку 3:0 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 ВПС - Интер Турку 1:1 Интер Турку - КуПС 0:1 ХИК - Интер Турку 2:0
Хака
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хака - Оулу 4:3 Ильвес - Хака 5:0 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 Рейпас - Хака 1:5
Гнистан - Хака 0:3 Хака - ХИК 1:1 Лахти - Хака 1:1 Хака - ЕИФ Экенас 2:1 Хака - ВПС 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:0 Интер Турку - Хака 1:0 ХДС - Хака 1:5 КТП - Хака 2:3 Лахти - Хака 1:0 Гнистан - Хака 1:1 Оулу - Хака 1:1 Хака - КТП 2:0 Хака - Лахти 2:0 Мариехамн - Хака 2:1 Хака - Ильвес 2:2
Результаты матчей
Интер Турку
Хака
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
Точный счет
3:1
3 раза 60%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
3:1
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Интер Турку
Хака
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
32
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
71
27
44
18
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|10
|6
|4
|0
|18 - 8
|22
|2.
|9
|6
|1
|2
|18 - 12
|19
|3.
|0:0
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|4.
|0:1
|10
|5
|2
|3
|19 - 11
|17
|5.
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|6.
|0:1
|9
|4
|2
|3
|14 - 14
|14
|7.
|0:0
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|8.
|9
|2
|3
|4
|12 - 15
|9
|9.
|1:0
|10
|2
|2
|6
|11 - 20
|8
|10.
|8
|1
|3
|4
|5 - 14
|6
|11.
|8
|0
|4
|4
|13 - 17
|4
|12.
|8
|0
|3
|5
|7 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|3
|3
|0
|10 - 6
|12
|2.
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|3.
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|4.
|0:1
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|5.
|0:1
|6
|3
|1
|2
|15 - 9
|10
|6.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|7.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|8.
|1:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|9.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|11.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|12.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|7
|3
|4
|0
|9 - 5
|13
|2.
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|3.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|4.
|0:1
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|5.
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|6.
|5
|1
|2
|2
|10 - 10
|5
|7.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|8.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|9.
|4
|0
|2
|2
|1 - 8
|2
|10.
|5
|0
|2
|3
|10 - 13
|2
|11.
|5
|0
|1
|4
|5 - 11
|1
|12.
|1:0
|5
|0
|0
|5
|4 - 14
|0
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|Оулу
|Коффей Эшли
|6 (1)
|ВПС
|Mads Borchers
|5 (2)
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|4 (2)
|ХИК
|Кескинен Топи
|4 (1)
|Мариехамн
|Ларссон Адам
|4 (1)
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 4
|Гнистан
|Ояла Юхани
|5
|Ильвес
|Попович Антон
|5
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 3
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|1 3