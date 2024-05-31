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Тур: 1. Стадион: .
Интер Турку
1:0
Первый тайм: 15'
Хака
0'
1:0
3' Гол
Ставицки Тимо

Ход матча

3'
Ставицки Тимо
(Ярвинен Ииро)
1:0
Лучшие коэффициенты
Интер Турку
Ничья
Хака
3.70
3.80
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3.40
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Все Коэффициенты
1
Хуухтанен
Ээту
2
Jussi
Niska
3
Хямяляйнен
Юусо
22
Luka
Kuittinen
6
Dimitri
Legbo
21
Тамминен
Матиас
19
Ярвинен
Ииро
17
Bismark
Ampofo
10
Флориан
Кребс
24
Ставицки
Тимо
11
Ботье
Жан
12
Лепола
Антон
21
Haymenn
Bah-Traore
4
Ндам
Хассан
2
Nikolas
Talo
18
Магута
Райан
8
Сийра
Тууре
23
Maissa
Fall
30
Juho
Kilo
10
Патулидис
Эвангелос
77
Oliver
Whyte
11
Imani
Lanquedoc
Интер Турку
Хака

История личных встреч

Интер Турку
Хака

20 матчей

90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
60%
10%
6 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

28 матчей

64.3%
14.3%
21.4%
18 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

21.4%
57.1%
21.5%
6 побед 16 ничьих 6 побед

Второй тайм

64.3%
17.9%
17.8%
18 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
1:0
В
2:2
В
3:0
ТМК
1:1
В
0:1
В
3:2
В
0:2
В
1:0
В
2:1
К
1:0
В
2:0
В
0:2
В
1:2
В
1:2
В
0:2
В
4:1
КЛ
2:0
В
1:1
В
2:0
В
6:1
КЛ
0:1
В
1:0
В
1:3
В
2:2
В
0:2
В
0:4
В
1:0
КЛ
2:0

Голы

Всего голов

27
22

Голов в среднем за матч

1.69
1.83

Среднее время на гол

53
49

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.08
0.63

Среднее время на гол

83
144

Всего голов

40
32

Голов в среднем за матч

1.43
1.14

Тотал матчей

2.5
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

63
78

Бомбардиры внутри турнира

Интер Турку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ботье Жан 2 0.22
Darren Smith III 2 (1) 0.22
Ставицки Тимо 1 0.11
Тамминен Матиас 1 0.11
Хямяляйнен Юусо 1 0.11
Ярвинен Ииро 1 0.11
Флориан Кребс 1 0.11
Joonas Kekarainen 1 0.11
Алмен Микаэль 0 0
Bismark Ampofo 0 0
Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Maissa Fall 4 0.5
Патулидис Эвангелос 3 0.38
Imani Lanquedoc 2 0.25
Oliver Whyte 1 0.13
Фриберг Никлас 1 0.13
Сейдиу Арлинд 1 0.13
Marko Bacanin 1 0.13
Juho Kilo 1 0.13
Haymenn Bah-Traore 0 0
Мастокангас Элиас 0 0
Магута Райан 0 0

Карточки

Интер Турку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ботье Жан 3 1
Ставицки Тимо 4 0
Алмен Микаэль 4 0
Хямяляйнен Юусо 3 0
Гранлунд Альбин 2 0
Ярвинен Ииро 2 0
Bismark Ampofo 2 0
Флориан Кребс 1 0
Jussi Niska 1 0
Luka Kuittinen 1 0
Dimitri Legbo 1 0
Eero Vuorjoki 1 0
Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Guilherme Morais 4 0
Магута Райан 2 1
Maissa Fall 3 0
Мастокангас Элиас 2 0
Nicolas Gianini Dantas 2 0
Патулидис Эвангелос 2 0
Oliver Whyte 2 0
Лепола Антон 1 0
Juho Kilo 1 0
Imani Lanquedoc 1 0

Результаты матчей

Интер Турку
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Хака
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
1
Интер Турку
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Хака
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

14
2

Упущенные победы

0
9
Интер Турку
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Хака
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

15
2

Упущенные победы

4
10

Голы по времени матча

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
17%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
2
40%
1
17%
76-90

Забито

4
10
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
2
50%
2
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
25%
2
20%
76-90

Пропущено

14
7
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
14%
1
14%
1-15
3
21%
1
14%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
29%
3
43%
76-90

Забито

10
14
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
3
30%
3
21%
1-15
1
10%
2
14%
16-30
2
20%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
20%
3
21%
61-75
2
20%
2
14%
76-90

Пропущено

19
13
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
3
16%
1
8%
1-15
3
16%
1
8%
16-30
4
21%
2
15%
31-45
2
11%
2
15%
46-60
1
5%
3
23%
61-75
6
32%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Турку
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
ВПС - Интер Турку 3:1 Ильвес - Интер Турку 3:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 3:1 Интер Турку - ХИК 0:1
Ильвес Тампере-2 - Интер Турку 0:3 Мариехамн - Интер Турку 3:1 Интер Турку - ЕИФ Экенас 2:1 Интер Турку - КуПС 1:1 Интер Турку - Оулу 3:3 Гнистан - Интер Турку 2:1 Интер Турку - Хака 1:0 Интер Турку - Ильвес 2:0 Пайдэ - Интер Турку 3:3 Интер Турку - СалПа 3:0 Хонка - Интер Турку 0:0 Хонка - Интер Турку 3:0 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 ВПС - Интер Турку 1:1 Интер Турку - КуПС 0:1 ХИК - Интер Турку 2:0
Хака
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хака - Оулу 4:3 Ильвес - Хака 5:0 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 Рейпас - Хака 1:5
Гнистан - Хака 0:3 Хака - ХИК 1:1 Лахти - Хака 1:1 Хака - ЕИФ Экенас 2:1 Хака - ВПС 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:0 Интер Турку - Хака 1:0 ХДС - Хака 1:5 КТП - Хака 2:3 Лахти - Хака 1:0 Гнистан - Хака 1:1 Оулу - Хака 1:1 Хака - КТП 2:0 Хака - Лахти 2:0 Мариехамн - Хака 2:1 Хака - Ильвес 2:2

Результаты матчей

Интер Турку
Хака

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Точный счет

3:1
3 раза 60%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

3:1
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Интер Турку
Хака

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
3
2
1
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
1
2
7
1.5
4
4
1
8
2.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 1:0 10 6 4 0 18 - 8 22
2.
ВПС
 9 6 1 2 18 - 12 19
3.
СЯК Сейнайоки
 0:0 10 5 4 1 16 - 9 19
4.
Ильвес
 0:1 10 5 2 3 19 - 11 17
5.
ХИК
 10 4 4 2 15 - 11 16
6.
Хака
 0:1 9 4 2 3 14 - 14 14
7.
Мариехамн
 0:0 9 2 4 3 11 - 13 10
8.
Гнистан
 9 2 3 4 12 - 15 9
9.
Интер Турку
 1:0 10 2 2 6 11 - 20 8
10.
Лахти
 8 1 3 4 5 - 14 6
11.
Оулу
 8 0 4 4 13 - 17 4
12.
ЕИФ Экенас
 8 0 3 5 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 0:0 6 3 3 0 10 - 6 12
2.
ХИК
 6 3 2 1 9 - 4 11
3.
ВПС
 5 3 1 1 11 - 7 10
4.
Хака
 0:1 5 3 1 1 10 - 7 10
5.
Ильвес
 0:1 6 3 1 2 15 - 9 10
6.
КуПС
 1:0 3 3 0 0 9 - 3 9
7.
Мариехамн
 0:0 5 2 2 1 9 - 7 8
8.
Интер Турку
 1:0 5 2 2 1 7 - 6 8
9.
Лахти
 4 1 1 2 4 - 6 4
10.
Гнистан
 4 1 1 2 2 - 5 4
11.
Оулу
 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
ЕИФ Экенас
 3 0 2 1 2 - 4 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 1:0 7 3 4 0 9 - 5 13
2.
ВПС
 4 3 0 1 7 - 5 9
3.
СЯК Сейнайоки
 0:0 4 2 1 1 6 - 3 7
4.
Ильвес
 0:1 4 2 1 1 4 - 2 7
5.
ХИК
 4 1 2 1 6 - 7 5
6.
Гнистан
 5 1 2 2 10 - 10 5
7.
Хака
 0:1 4 1 1 2 4 - 7 4
8.
Мариехамн
 0:0 4 0 2 2 2 - 6 2
9.
Лахти
 4 0 2 2 1 - 8 2
10.
Оулу
 5 0 2 3 10 - 13 2
11.
ЕИФ Экенас
 5 0 1 4 5 - 11 1
12.
Интер Турку
 1:0 5 0 0 5 4 - 14 0
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Оулу Коффей Эшли 6 (1)
ВПС Mads Borchers 5 (2)
Ильвес Хаарала Сантери 4 (2)
ХИК Кескинен Топи 4 (1)
Мариехамн Ларссон Адам 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ильвес Арифи Дони 1 4
Гнистан Ояла Юхани 5
Ильвес Попович Антон 5
КуПС Сиссе Ибраим 1 3
Ильвес Хаарала Сантери 1 3
Весь список
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Интер Турку
Ничья
Хака
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Где смотреть матч Интер Турку 1:0 Хака онлайн

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