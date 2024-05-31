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  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Оулу
1:0
Второй тайм: 57'
ХИК
0'
1:0
35' Гол
Ренникс Джастин
38' Желтая карточка
Олусанья Антони
55' Желтая карточка
Метаксас Димитрис

Ход матча

35'
Ренникс Джастин
(Eelis Taskila)
1:0
38'
 
Олусанья Антони
46'
Daniel Barrow
Ренникс Джастин
 
55'
Метаксас Димитрис
 
Лучшие коэффициенты
Оулу
Ничья
ХИК
4.30
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4.00
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5.20
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Все Коэффициенты
35
Уорд
Каллум
25
Eelis
Taskila
2
Samuli
Hoelttae
5
Эло
Айето
Хосе
24
Yassin
Daoussi
20
Juho
Lehtiranta
8
Каллинен
Йере
14
Йокелайнен
Никлас
18
Метаксас
Димитрис
9
Коффей
Эшли
12
Ренникс
Джастин
81
Хенрикссон
Элмо
4
Тойвио
Йоона
6
Хальме
Аапо
45
Томас
Диого
11
Олусанья
Антони
10
Лингман
Лукас
14
Сарпей
Ханс
30
Паллас
Ноа
17
Банде
Хассане
9
Планж
Люк
7
Хостикка
Сантери
Оулу
ХИК

История личных встреч

Оулу
ХИК

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

В
1:3
В
1:1
В
1:1
В
0:1
В
2:1
В
3:1
В
1:1
В
2:0
В
0:1

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.4

Среднее время на гол

60
64

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.22
1.11

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

73
81

Бомбардиры внутри турнира

Оулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коффей Эшли 6 (2) 0.67
Ренникс Джастин 4 0.44
Yassin Daoussi 1 0.11
Метаксас Димитрис 1 0.11
Julius Koerkkoe 1 0.11
Йокелайнен Никлас 0 0
Данвуди Джейк 0 0
Андре Маркос 0 0
Juho Lehtiranta 0 0
Eelis Taskila 0 0
ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кескинен Топи 4 0.36
Планж Люк 3 0.27
Лингман Лукас 2 (1) 0.18
Олусанья Антони 2 0.18
Банде Хассане 1 0.09
Тойвио Йоона 1 0.09
Лайонс-Фостер Бруклин 1 0.09
_Ezeh D. 1 0.09
Коуассиви-Бениссан Кевин 0 0
Паллас Ноа 0 0

Карточки

Оулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yassin Daoussi 3 0
Коффей Эшли 3 0
Каллинен Йере 3 0
Samuli Hoelttae 2 0
Метаксас Димитрис 2 0
Liiban Abdirahman Abadid 2 0
Julius Koerkkoe 2 0
Данвуди Джейк 1 0
Андре Маркос 1 0
Эло Айето Хосе 1 0
Juho Lehtiranta 1 0
ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канеллопулос Гиоргос 3 0
Сарпей Ханс 2 0
Лингман Лукас 2 0
Олусанья Антони 2 0
Кескинен Топи 2 0
Хальме Аапо 1 0
Хостикка Сантери 1 0
Томас Диого 1 0
Коуассиви-Бениссан Кевин 1 0
Банде Хассане 1 0
Лайонс-Фостер Бруклин 1 0

Результаты матчей

Оулу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
ХИК
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
5
Оулу
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
ХИК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

3
8
Оулу
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
ХИК
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

6
13

Голы по времени матча

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
50%
2
29%
76-90

Забито

9
9
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 5
1
11%
2
22%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
3
33%
3
33%
61-75
3
33%
1
11%
76-90

Пропущено

13
4
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
2
50%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
31%
1
25%
61-75
3
23%
1
25%
76-90

Забито

12
15
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
1
8%
2
13%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
1
8%
3
20%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
4
33%
4
27%
61-75
3
25%
1
7%
76-90

Пропущено

17
11
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
3
18%
2
18%
1-15
1
6%
3
27%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
2
12%
1
9%
46-60
4
24%
2
18%
61-75
5
29%
29%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Оулу
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Хака - Оулу 4:3 Оулу - Мариехамн 1:1 Оулу - Гнистан 1:1 ГБК - Оулу 0:3
Ильвес - Оулу 3:2 Оулу - ВПС 1:2 ЕИФ Экенас - Оулу 1:1 Интер Турку - Оулу 3:3 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:1 Ильвес - Оулу 1:0 Оулу - ЙИППО 2:2 Оулу - КуПС 2:5 КуПС - Оулу 5:0 Хонка - Оулу 5:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:2 Оулу - Хака 1:1 Ильвес - Оулу 3:2 Оулу - КТП 2:0 Лахти - Оулу 2:1 Оулу - Мариехамн 3:2
ХИК
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ХИК - Ильвес 1:1 ХИК - Гнистан 1:0 ХИК - ВПС 1:2 Интер Турку - ХИК 0:1
ХИК - ЕИФ Экенас 0:0 Хака - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 3:3 ХИК - Мариехамн 2:1 ХИК - Лахти 4:0 КуПС - ХИК 3:1 ХИК - ПК-35 Хельсинки 1:1 ХИК - ТПС 5:1 Хаммарбю - ХИК 1:2 ХИК - Гнистан 3:5 ПАОК - ХИК 4:2 ХИК - Хеккен 4:3 ХИК - Абердин 2:2 ХИК - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - ХИК 6:0 ХИК - КуПС 1:2

Результаты матчей

Оулу
ХИК

Точный счет

1:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
6 раз 60%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Оулу
ХИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
1.5
Больше Меньше
3
7
2
6
2.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 10 6 4 0 19 - 9 22
2.
ВПС
 9 6 1 2 18 - 12 19
3.
СЯК Сейнайоки
 10 5 3 2 16 - 11 18
4.
Ильвес
 10 5 2 3 20 - 12 17
5.
ХИК
 0:1 11 4 4 3 15 - 12 16
6.
Хака
 9 4 2 3 15 - 16 14
7.
Мариехамн
 9 3 3 3 13 - 13 12
8.
Гнистан
 9 2 3 4 12 - 15 9
9.
Интер Турку
 10 2 2 6 13 - 21 8
10.
Оулу
 1:0 9 1 4 4 14 - 17 7
11.
Лахти
 8 1 3 4 5 - 14 6
12.
ЕИФ Экенас
 8 0 3 5 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 0:1 6 3 2 1 9 - 4 11
2.
СЯК Сейнайоки
 6 3 2 1 10 - 8 11
3.
ВПС
 5 3 1 1 11 - 7 10
4.
Хака
 5 3 1 1 10 - 7 10
5.
Ильвес
 6 3 1 2 16 - 10 10
6.
КуПС
 3 3 0 0 9 - 3 9
7.
Интер Турку
 5 2 2 1 9 - 7 8
8.
Мариехамн
 5 2 2 1 9 - 7 8
9.
Оулу
 1:0 4 1 2 1 4 - 4 5
10.
Лахти
 4 1 1 2 4 - 6 4
11.
Гнистан
 4 1 1 2 2 - 5 4
12.
ЕИФ Экенас
 3 0 2 1 2 - 4 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 7 3 4 0 10 - 6 13
2.
ВПС
 4 3 0 1 7 - 5 9
3.
СЯК Сейнайоки
 4 2 1 1 6 - 3 7
4.
Ильвес
 4 2 1 1 4 - 2 7
5.
Гнистан
 5 1 2 2 10 - 10 5
6.
ХИК
 0:1 5 1 2 2 6 - 8 5
7.
Мариехамн
 4 1 1 2 4 - 6 4
8.
Хака
 4 1 1 2 5 - 9 4
9.
Лахти
 4 0 2 2 1 - 8 2
10.
Оулу
 1:0 5 0 2 3 10 - 13 2
11.
ЕИФ Экенас
 5 0 1 4 5 - 11 1
12.
Интер Турку
 5 0 0 5 4 - 14 0
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Оулу Коффей Эшли 6 (1)
ВПС Mads Borchers 5 (2)
Ильвес Хаарала Сантери 4 (3)
Оулу Ренникс Джастин 4 (1)
ХИК Кескинен Топи 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ильвес Арифи Дони 1 4
Гнистан Ояла Юхани 5
Ильвес Попович Антон 5
КуПС Сиссе Ибраим 1 3
Мариехамн Дальстрем Себастьян 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Олусанья Антони получил желтую карточку от судьи
  • 35'
    Eelis Taskila сделал результативную передачу.
  • 35'
    Г О О О О Л - Ренникс Джастин бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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Ничья
ХИК
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