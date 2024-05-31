Тур: 1. Стадион: Raatin stadion.
0'
1:0
35' ГолРенникс Джастин
38' Желтая карточкаОлусанья Антони
55' Желтая карточкаМетаксас Димитрис
Ход матча
35'
1:0
38'
35
Уорд
Каллум
45
Томас
Диого
14
Сарпей
Ханс
30
Паллас
Ноа
- Основной состав
-
35 Уорд КаллумВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Роопе Сало
-
-
-
-
-
Главный тренер: Rauno Ojanen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
45 Томас ДиогоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сарпей ХансПолузащитник
-
30 Паллас НоаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
78 Рамула АлексВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
22 Liam Moeller
-
-
Главный тренер: Коркеакуннас Тони
История личных встреч
Оулу
ХИК
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.4
Среднее время на гол
60
64
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.22
1.11
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
73
81
Бомбардиры внутри турнира
Оулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коффей Эшли
|6 (2)
|0.67
|Ренникс Джастин
|4
|0.44
|Yassin Daoussi
|1
|0.11
|Метаксас Димитрис
|1
|0.11
|Julius Koerkkoe
|1
|0.11
|Йокелайнен Никлас
|0
|0
|Данвуди Джейк
|0
|0
|Андре Маркос
|0
|0
|Juho Lehtiranta
|0
|0
|Eelis Taskila
|0
|0
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кескинен Топи
|4
|0.36
|Планж Люк
|3
|0.27
|Лингман Лукас
|2 (1)
|0.18
|Олусанья Антони
|2
|0.18
|Банде Хассане
|1
|0.09
|Тойвио Йоона
|1
|0.09
|Лайонс-Фостер Бруклин
|1
|0.09
|_Ezeh D.
|1
|0.09
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|0
|0
|Паллас Ноа
|0
|0
Карточки
Оулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yassin Daoussi
|3
|0
|Коффей Эшли
|3
|0
|Каллинен Йере
|3
|0
|Samuli Hoelttae
|2
|0
|Метаксас Димитрис
|2
|0
|Liiban Abdirahman Abadid
|2
|0
|Julius Koerkkoe
|2
|0
|Данвуди Джейк
|1
|0
|Андре Маркос
|1
|0
|Эло Айето Хосе
|1
|0
|Juho Lehtiranta
|1
|0
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канеллопулос Гиоргос
|3
|0
|Сарпей Ханс
|2
|0
|Лингман Лукас
|2
|0
|Олусанья Антони
|2
|0
|Кескинен Топи
|2
|0
|Хальме Аапо
|1
|0
|Хостикка Сантери
|1
|0
|Томас Диого
|1
|0
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|1
|0
|Банде Хассане
|1
|0
|Лайонс-Фостер Бруклин
|1
|0
Результаты матчей
Оулу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
ХИК
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
5
Оулу
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
ХИК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
3
8
Оулу
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
ХИК
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
6
13
Голы по времени матча
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
50%
2
29%
76-90
Забито
9
9
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 5
1
11%
2
22%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
3
33%
3
33%
61-75
3
33%
1
11%
76-90
Пропущено
13
4
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
2
50%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
31%
1
25%
61-75
3
23%
1
25%
76-90
Забито
12
15
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
1
8%
2
13%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
1
8%
3
20%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
4
33%
4
27%
61-75
3
25%
1
7%
76-90
Пропущено
17
11
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
3
18%
2
18%
1-15
1
6%
3
27%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
2
12%
1
9%
46-60
4
24%
2
18%
61-75
5
29%
29%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Оулу
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Хака - Оулу 4:3 Оулу - Мариехамн 1:1 Оулу - Гнистан 1:1 ГБК - Оулу 0:3
Ильвес - Оулу 3:2 Оулу - ВПС 1:2 ЕИФ Экенас - Оулу 1:1 Интер Турку - Оулу 3:3 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:1 Ильвес - Оулу 1:0 Оулу - ЙИППО 2:2 Оулу - КуПС 2:5 КуПС - Оулу 5:0 Хонка - Оулу 5:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:2 Оулу - Хака 1:1 Ильвес - Оулу 3:2 Оулу - КТП 2:0 Лахти - Оулу 2:1 Оулу - Мариехамн 3:2
ХИК
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ХИК - Ильвес 1:1 ХИК - Гнистан 1:0 ХИК - ВПС 1:2 Интер Турку - ХИК 0:1
ХИК - ЕИФ Экенас 0:0 Хака - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 3:3 ХИК - Мариехамн 2:1 ХИК - Лахти 4:0 КуПС - ХИК 3:1 ХИК - ПК-35 Хельсинки 1:1 ХИК - ТПС 5:1 Хаммарбю - ХИК 1:2 ХИК - Гнистан 3:5 ПАОК - ХИК 4:2 ХИК - Хеккен 4:3 ХИК - Абердин 2:2 ХИК - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - ХИК 6:0 ХИК - КуПС 1:2
Результаты матчей
Оулу
ХИК
Точный счет
1:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
6 раз 60%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Оулу
ХИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
13
23
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
37
26
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|4
|0
|19 - 9
|22
|2.
|9
|6
|1
|2
|18 - 12
|19
|3.
|10
|5
|3
|2
|16 - 11
|18
|4.
|10
|5
|2
|3
|20 - 12
|17
|5.
|0:1
|11
|4
|4
|3
|15 - 12
|16
|6.
|9
|4
|2
|3
|15 - 16
|14
|7.
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|8.
|9
|2
|3
|4
|12 - 15
|9
|9.
|10
|2
|2
|6
|13 - 21
|8
|10.
|1:0
|9
|1
|4
|4
|14 - 17
|7
|11.
|8
|1
|3
|4
|5 - 14
|6
|12.
|8
|0
|3
|5
|7 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|2.
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|3.
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|16 - 10
|10
|6.
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|7.
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|8.
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|9.
|1:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|10.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|12.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|3
|4
|0
|10 - 6
|13
|2.
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|3.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|5.
|5
|1
|2
|2
|10 - 10
|5
|6.
|0:1
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|7.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|9.
|4
|0
|2
|2
|1 - 8
|2
|10.
|1:0
|5
|0
|2
|3
|10 - 13
|2
|11.
|5
|0
|1
|4
|5 - 11
|1
|12.
|5
|0
|0
|5
|4 - 14
|0
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|Оулу
|Коффей Эшли
|6 (1)
|ВПС
|Mads Borchers
|5 (2)
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|4 (3)
|Оулу
|Ренникс Джастин
|4 (1)
|ХИК
|Кескинен Топи
|4 (1)
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 4
|Гнистан
|Ояла Юхани
|5
|Ильвес
|Попович Антон
|5
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 3
|Мариехамн
|Дальстрем Себастьян
|1 3