Тур: 1. Стадион: Raatin stadion.
0'
1:0
35' ГолРенникс Джастин
38' Желтая карточкаОлусанья Антони
55' Желтая карточкаМетаксас Димитрис
75' Желтая карточкаToni Korkeakunnas
75' Желтая карточкаEelis Taskila
80' Красная карточкаТомас Диого
89' Желтая карточкаПаллас Ноа
90' Желтая карточкаЙокелайнен Никлас
90'+6
Ход матча
35'
1:0
38'
75'
80'
89'
35
Уорд
Каллум
45
Томас
Диого
14
Сарпей
Ханс
30
Паллас
Ноа
- Основной состав
-
35 Уорд КаллумВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Роопе Сало
-
-
-
-
-
Главный тренер: Rauno Ojanen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
45 Томас ДиогоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сарпей ХансПолузащитник
-
30 Паллас НоаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
78 Рамула АлексВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
22 Liam Moeller
-
-
Главный тренер: Коркеакуннас Тони
История личных встреч
Оулу
ХИК
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.4
Среднее время на гол
60
64
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.22
1.11
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
73
81
Бомбардиры внутри турнира
Оулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коффей Эшли
|6 (2)
|0.67
|Ренникс Джастин
|4
|0.44
|Yassin Daoussi
|1
|0.11
|Метаксас Димитрис
|1
|0.11
|Julius Koerkkoe
|1
|0.11
|Йокелайнен Никлас
|0
|0
|Данвуди Джейк
|0
|0
|Андре Маркос
|0
|0
|Juho Lehtiranta
|0
|0
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кескинен Топи
|4
|0.36
|Планж Люк
|3
|0.27
|Лингман Лукас
|2 (1)
|0.18
|Олусанья Антони
|2
|0.18
|Банде Хассане
|1
|0.09
|Тойвио Йоона
|1
|0.09
|Лайонс-Фостер Бруклин
|1
|0.09
|_Ezeh D.
|1
|0.09
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|0
|0
|Паллас Ноа
|0
|0
Карточки
Оулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yassin Daoussi
|3
|0
|Коффей Эшли
|3
|0
|Каллинен Йере
|3
|0
|Метаксас Димитрис
|3
|0
|Samuli Hoelttae
|2
|0
|Liiban Abdirahman Abadid
|2
|0
|Julius Koerkkoe
|2
|0
|Йокелайнен Никлас
|1
|0
|Данвуди Джейк
|1
|0
|Андре Маркос
|1
|0
|Эло Айето Хосе
|1
|0
|Juho Lehtiranta
|1
|0
|Eelis Taskila
|1
|0
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канеллопулос Гиоргос
|3
|0
|Томас Диого
|1
|1
|Сарпей Ханс
|2
|0
|Лингман Лукас
|2
|0
|Олусанья Антони
|2
|0
|Кескинен Топи
|2
|0
|Хальме Аапо
|1
|0
|Хостикка Сантери
|1
|0
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|1
|0
|Банде Хассане
|1
|0
|Лайонс-Фостер Бруклин
|1
|0
|Паллас Ноа
|1
|0
|Toni Korkeakunnas
|1
|0
Результаты матчей
Оулу
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
ХИК
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
5
Оулу
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
ХИК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
3
8
Оулу
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
ХИК
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
6
13
Голы по времени матча
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
50%
2
25%
76-90
Забито
9
9
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
1
11%
2
22%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
3
33%
3
33%
61-75
3
33%
1
11%
76-90
Пропущено
13
4
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
2
50%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
31%
1
25%
61-75
3
23%
1
25%
76-90
Забито
13
15
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
1
8%
2
13%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
2
15%
3
20%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
4
31%
4
27%
61-75
3
23%
1
7%
76-90
Пропущено
17
12
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
3
18%
2
17%
1-15
1
6%
3
25%
16-30
2
12%
1
8%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
4
24%
2
17%
61-75
5
29%
29%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Оулу
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Хака - Оулу 4:3 Оулу - Мариехамн 1:1 Оулу - Гнистан 1:1 ГБК - Оулу 0:3
Ильвес - Оулу 3:2 Оулу - ВПС 1:2 ЕИФ Экенас - Оулу 1:1 Интер Турку - Оулу 3:3 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:1 Ильвес - Оулу 1:0 Оулу - ЙИППО 2:2 Оулу - КуПС 2:5 КуПС - Оулу 5:0 Хонка - Оулу 5:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:2 Оулу - Хака 1:1 Ильвес - Оулу 3:2 Оулу - КТП 2:0 Лахти - Оулу 2:1 Оулу - Мариехамн 3:2
ХИК
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ХИК - Ильвес 1:1 ХИК - Гнистан 1:0 ХИК - ВПС 1:2 Интер Турку - ХИК 0:1
ХИК - ЕИФ Экенас 0:0 Хака - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 3:3 ХИК - Мариехамн 2:1 ХИК - Лахти 4:0 КуПС - ХИК 3:1 ХИК - ПК-35 Хельсинки 1:1 ХИК - ТПС 5:1 Хаммарбю - ХИК 1:2 ХИК - Гнистан 3:5 ПАОК - ХИК 4:2 ХИК - Хеккен 4:3 ХИК - Абердин 2:2 ХИК - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - ХИК 6:0 ХИК - КуПС 1:2
Результаты матчей
Оулу
ХИК
Точный счет
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 100%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Оулу
ХИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
38
27
29
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|Оулу
|Коффей Эшли
|6 (2)
|ВПС
|Mads Borchers
|5 (2)
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|4 (3)
|Оулу
|Ренникс Джастин
|4 (1)
|ХИК
|Кескинен Топи
|4 (1)
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 4
|Гнистан
|Ояла Юхани
|5
|Ильвес
|Попович Антон
|5
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 3
|Мариехамн
|Дальстрем Себастьян
|1 3