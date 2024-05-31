Тур: 11. Стадион: Наддеруд.
Ход матча
21
Вогт
Педер
19
Бренден
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
77 Brage Hylen
-
-
-
-
19 Tobias Myhre
-
-
-
Главный тренер: Jan Halvor Halvorsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Вогт ПедерПолузащитник
-
19 Бренден ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
14 Keerat Singh
-
-
18 Simon Appiah
-
20 Alie Conteh
-
-
Главный тренер: Kevin Nicol
История личных встреч
Люн
Мьёндален
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
2.5
Среднее время на гол
0
36
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
1
2.5
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
36
Бомбардиры внутри турнира
Люн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anders Bjoerntvedt Olsen
|4
|0.36
|Jacob Hanstad
|3
|0.27
|Хеллум Андреас
|2
|0.18
|Mathias Johansen
|2
|0.18
|Daniel Schneider
|2
|0.18
|Julius Friberg Skaug
|2
|0.18
|Henrik Kristiansen
|1
|0.09
|Селл Вильям
|1
|0.09
|Abdurahim Laajab
|1 (1)
|0.09
|Brage Hylen
|0
|0
|Joergen Vedal Sjoel
|0
|0
|Alexander Pedersen
|0
|0
|Adrian Berntsen
|0
|0
|Haavard Meinseth
|0
|0
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alie Conteh
|3
|0.3
|Mats Pedersen
|3
|0.3
|Ольсен Мейнхард
|2 (1)
|0.2
|Брингакер Матиас
|2
|0.2
|Холтен Расмус
|2
|0.2
|Эверби Сиверт
|1
|0.1
|Keerat Singh
|1
|0.1
|Бренден Эрик
|0
|0
|Brinder Singh
|0
|0
Карточки
Люн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Schneider
|2
|0
|Even Bydal
|2
|0
|Joergen Vedal Sjoel
|2
|0
|Abdurahim Laajab
|1
|0
|Хеллум Андреас
|1
|0
|Henrik Kristiansen
|1
|0
|Зольберг-Нильсен Герман
|1
|0
|Anders Bjoerntvedt Olsen
|1
|0
|Tobias Myhre
|1
|0
|Malvin Ingebrigtsen
|1
|0
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скоген Сондре
|3
|0
|Холтен Расмус
|3
|0
|Ольсен Мейнхард
|2
|0
|Вогт Педер
|2
|0
|Mats Pedersen
|2
|0
|Alie Conteh
|0
|1
|Kevin Nicol
|1
|0
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|Овенстад Мартин
|1
|0
|Thomas Kinn
|1
|0
|Johannes Dahlby
|1
|0
|Eivind Helgeland
|1
|0
|Simon Appiah
|1
|0
Результаты матчей
Люн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Мьёндален
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
3
Люн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Мьёндален
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
6
10
Люн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Мьёндален
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
9
13
Голы по времени матча
Забито
11
3
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
1
33%
16-30
5
45%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
9%
1
33%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
2
50%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
11
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 3
0
0%
4
36%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
2
33%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
2
33%
1
9%
76-90
Пропущено
7
9
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
3
43%
3
33%
76-90
Забито
17
14
10 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
0
0%
4
29%
1-15
3
18%
2
14%
16-30
7
41%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
12%
2
14%
61-75
5
29%
29%
1
7%
76-90
Пропущено
11
16
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
1
9%
3
19%
16-30
2
18%
4
25%
31-45
3
27%
2
13%
46-60
2
18%
3
19%
61-75
3
27%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Люн
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Рёуфосс - Люн 1:0 Люн - Санднес 5:0 Стабек - Люн 2:2 Люн - Левангер 3:1
Эгерсунд - Люн 1:1 Люн - Ранхейм 1:1 Тромсдален - Люн 3:1 Люн - Волеренга 1:1 Олесунн - Люн 0:3 Хеминг - Люн 0:2 Люн - Конгсвингер 1:1 Мосс - Люн 3:0 КФУМ Осло - Люн 2:1 Мьёндален - Люн 0:4 Люн - ФК Кристиансунн 2:0 Люн - Хьельсос 3:2 Люн - Нутодден 2:1 Люн - Строммен 3:1 Хёдд - Люн 1:2 Люн - Хёдд 3:0
Мьёндален
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Мьёндален - Мосс 1:2 Конгсвингер - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Осане 2:1 Брюне - Мьёндален 1:0
Мьёндален - Олесунн 1:1 Мьёндален - Волеренга 5:3 Эйдсвольд - Мьёндален 1:0 Мьёндален - ИК Старт 1:1 Эрн-Хортен - Мьёндален 0:3 Согндаль - Мьёндален 3:1 Мьёндален - Рёуфосс 1:1 Конгсвингер - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Люн 0:4 Мьёндален - Мосс 0:0 Лиллестрём - Мьёндален 0:0 Мьёндален - Хёнефосс 3:1 Мьёндален - Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален - Нутодден 4:0 Одд - Мьёндален 3:2 КФУМ Осло - Мьёндален 2:0
Результаты матчей
Люн
Мьёндален
Точный счет
1:1
3 раза 60%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:1
3 раза 50%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
4 раза 40%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Люн
Мьёндален
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
24
23
15
14
15
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
21
23
12
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
81
46
36
37
18
19
18
19
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|3
|1
|19 - 14
|21
|2.
|9
|5
|3
|1
|26 - 20
|18
|3.
|10
|6
|0
|4
|12 - 8
|18
|4.
|10
|5
|2
|3
|19 - 15
|17
|5.
|10
|5
|2
|3
|18 - 17
|17
|6.
|1:0
|11
|4
|5
|2
|18 - 11
|17
|7.
|10
|4
|4
|2
|15 - 8
|16
|8.
|9
|3
|4
|2
|21 - 17
|13
|9.
|10
|3
|3
|4
|10 - 11
|12
|10.
|10
|2
|5
|3
|17 - 16
|11
|11.
|10
|2
|4
|4
|16 - 16
|10
|12.
|0:1
|10
|2
|3
|5
|14 - 17
|9
|13.
|10
|2
|3
|5
|11 - 18
|9
|14.
|10
|2
|3
|5
|15 - 26
|9
|15.
|10
|2
|2
|6
|11 - 20
|8
|16.
|9
|1
|4
|4
|11 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|10 - 4
|15
|2.
|1:0
|6
|3
|3
|0
|12 - 4
|12
|3.
|5
|3
|2
|0
|12 - 7
|11
|4.
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|6.
|0:1
|6
|2
|3
|1
|11 - 9
|9
|7.
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|8.
|6
|2
|2
|2
|12 - 12
|8
|9.
|4
|2
|1
|1
|12 - 7
|7
|10.
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|11.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|12.
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|13.
|5
|1
|3
|1
|7 - 10
|6
|14.
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|15.
|4
|1
|2
|1
|8 - 4
|5
|16.
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|20 - 16
|13
|2.
|5
|3
|1
|1
|13 - 8
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|7 - 7
|10
|4.
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|5.
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|6.
|5
|1
|3
|1
|9 - 10
|6
|7.
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|8.
|6
|1
|3
|2
|9 - 12
|6
|9.
|1:0
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|10.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|11.
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|12.
|6
|0
|3
|3
|7 - 10
|3
|13.
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|14.
|4
|0
|1
|3
|3 - 14
|1
|15.
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|16.
|0:1
|4
|0
|0
|4
|3 - 8
|0
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|12 (1)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|10 (2)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|6 (4)
|Санднес
|Хейланн Томми
|6 (3)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|6 (1)
|Брюне
|Andreas Dybevik
|4
|Санднес
|Бркич Харис
|4
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|4
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|4
|Ранхейм
|Nikolai Skuseth
|4