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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 11. Стадион: .
Люн
1:0
Второй тайм: 61'
Мьёндален
0'
1:0
22' Гол
Julius Friberg Skaug

Ход матча

22'
Julius Friberg Skaug
(Henrik Kristiansen)
1:0
46'
Mathias Johansen
Abdurahim Laajab
 
Лучшие коэффициенты
Люн
Ничья
Мьёндален
1.65
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5.10
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7.54
Все Коэффициенты
1
Alexander
Pedersen
18
Зольберг-Нильсен
Герман
6
Daniel
Schneider
4
Селл
Вильям
3
Joergen
Vedal
Sjoel
21
Julius
Friberg
Skaug
5
Even
Bydal
7
Henrik
Kristiansen
9
Anders
Bjoerntvedt
Olsen
14
Abdurahim
Laajab
20
Jacob
Hanstad
1
Thomas
Kinn
3
Скоген
Сондре
8
Свеен
Оле
4
Холтен
Расмус
21
Вогт
Педер
19
Бренден
Эрик
25
Andreas
Heredia-Randen
15
Love
Reuterswaerd
11
Ольсен
Мейнхард
9
Брингакер
Матиас
24
Mats
Pedersen
Люн
4-3-3
Мьёндален
3-5-2

История личных встреч

Люн
Мьёндален

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
0:4
КН
2:1

Голы

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
2.5

Среднее время на гол

0
36

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

1
2.5

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
36

Бомбардиры внутри турнира

Люн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anders Bjoerntvedt Olsen 4 0.36
Jacob Hanstad 3 0.27
Хеллум Андреас 2 0.18
Mathias Johansen 2 0.18
Daniel Schneider 2 0.18
Julius Friberg Skaug 2 0.18
Henrik Kristiansen 1 0.09
Селл Вильям 1 0.09
Abdurahim Laajab 1 (1) 0.09
Brage Hylen 0 0
Joergen Vedal Sjoel 0 0
Alexander Pedersen 0 0
Adrian Berntsen 0 0
Haavard Meinseth 0 0
Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alie Conteh 3 0.3
Mats Pedersen 3 0.3
Ольсен Мейнхард 2 (1) 0.2
Брингакер Матиас 2 0.2
Холтен Расмус 2 0.2
Эверби Сиверт 1 0.1
Keerat Singh 1 0.1
Бренден Эрик 0 0
Brinder Singh 0 0

Карточки

Люн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Schneider 2 0
Even Bydal 2 0
Joergen Vedal Sjoel 2 0
Abdurahim Laajab 1 0
Хеллум Андреас 1 0
Henrik Kristiansen 1 0
Зольберг-Нильсен Герман 1 0
Anders Bjoerntvedt Olsen 1 0
Tobias Myhre 1 0
Malvin Ingebrigtsen 1 0
Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скоген Сондре 3 0
Холтен Расмус 3 0
Ольсен Мейнхард 2 0
Вогт Педер 2 0
Mats Pedersen 2 0
Alie Conteh 0 1
Kevin Nicol 1 0
Токстад Кристоффер 1 0
Овенстад Мартин 1 0
Thomas Kinn 1 0
Johannes Dahlby 1 0
Eivind Helgeland 1 0
Simon Appiah 1 0

Результаты матчей

Люн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Мьёндален
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
3
Люн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Мьёндален
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

6
10
Люн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Мьёндален
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

9
13

Голы по времени матча

Забито

11
3
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
1
33%
16-30
5
45%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
9%
1
33%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
2
50%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
11
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 3
0
0%
4
36%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
2
33%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
2
33%
1
9%
76-90

Пропущено

7
9
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
3
43%
3
33%
76-90

Забито

17
14
10 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
0
0%
4
29%
1-15
3
18%
2
14%
16-30
7
41%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
12%
2
14%
61-75
5
29%
29%
1
7%
76-90

Пропущено

11
16
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
1
9%
3
19%
16-30
2
18%
4
25%
31-45
3
27%
2
13%
46-60
2
18%
3
19%
61-75
3
27%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Люн
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Рёуфосс - Люн 1:0 Люн - Санднес 5:0 Стабек - Люн 2:2 Люн - Левангер 3:1
Эгерсунд - Люн 1:1 Люн - Ранхейм 1:1 Тромсдален - Люн 3:1 Люн - Волеренга 1:1 Олесунн - Люн 0:3 Хеминг - Люн 0:2 Люн - Конгсвингер 1:1 Мосс - Люн 3:0 КФУМ Осло - Люн 2:1 Мьёндален - Люн 0:4 Люн - ФК Кристиансунн 2:0 Люн - Хьельсос 3:2 Люн - Нутодден 2:1 Люн - Строммен 3:1 Хёдд - Люн 1:2 Люн - Хёдд 3:0
Мьёндален
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Мьёндален - Мосс 1:2 Конгсвингер - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Осане 2:1 Брюне - Мьёндален 1:0
Мьёндален - Олесунн 1:1 Мьёндален - Волеренга 5:3 Эйдсвольд - Мьёндален 1:0 Мьёндален - ИК Старт 1:1 Эрн-Хортен - Мьёндален 0:3 Согндаль - Мьёндален 3:1 Мьёндален - Рёуфосс 1:1 Конгсвингер - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Люн 0:4 Мьёндален - Мосс 0:0 Лиллестрём - Мьёндален 0:0 Мьёндален - Хёнефосс 3:1 Мьёндален - Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален - Нутодден 4:0 Одд - Мьёндален 3:2 КФУМ Осло - Мьёндален 2:0

Результаты матчей

Люн
Мьёндален

Точный счет

1:1
3 раза 60%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:1
3 раза 50%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
4 раза 40%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Люн
Мьёндален

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
2
4
2
3
2.5
1
5
1
4
3.5
1
5
1
4
4.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
1
2
3
1.5
1
2
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
1
4
6
1.5
3
6
3
7
2.5
1
8
1
9
3.5
1
8
1
9
4.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 10 6 3 1 19 - 14 21
2.
Эгерсунд
 9 5 3 1 26 - 20 18
3.
Брюне
 10 6 0 4 12 - 8 18
4.
Волеренга
 10 5 2 3 19 - 15 17
5.
Мосс
 10 5 2 3 18 - 17 17
6.
Люн
 1:0 11 4 5 2 18 - 11 17
7.
Согндаль
 10 4 4 2 15 - 8 16
8.
Стабек
 9 3 4 2 21 - 17 13
9.
Рёуфосс
 10 3 3 4 10 - 11 12
10.
Левангер
 10 2 5 3 17 - 16 11
11.
Ранхейм
 10 2 4 4 16 - 16 10
12.
Мьёндален
 0:1 10 2 3 5 14 - 17 9
13.
ИК Старт
 10 2 3 5 11 - 18 9
14.
Санднес
 10 2 3 5 15 - 26 9
15.
Олесунн
 10 2 2 6 11 - 20 8
16.
Осане
 9 1 4 4 11 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 6 5 0 1 10 - 4 15
2.
Люн
 1:0 6 3 3 0 12 - 4 12
3.
Конгсвингер
 5 3 2 0 12 - 7 11
4.
Согндаль
 4 3 1 0 10 - 3 10
5.
Мосс
 5 3 1 1 11 - 7 10
6.
Мьёндален
 0:1 6 2 3 1 11 - 9 9
7.
ИК Старт
 5 2 2 1 8 - 8 8
8.
Санднес
 6 2 2 2 12 - 12 8
9.
Стабек
 4 2 1 1 12 - 7 7
10.
Ранхейм
 4 2 1 1 9 - 6 7
11.
Волеренга
 5 2 1 2 6 - 7 7
12.
Рёуфосс
 5 2 0 3 3 - 5 6
13.
Осане
 5 1 3 1 7 - 10 6
14.
Эгерсунд
 3 1 2 0 6 - 4 5
15.
Левангер
 4 1 2 1 8 - 4 5
16.
Олесунн
 6 1 1 4 6 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эгерсунд
 6 4 1 1 20 - 16 13
2.
Волеренга
 5 3 1 1 13 - 8 10
3.
Конгсвингер
 5 3 1 1 7 - 7 10
4.
Мосс
 5 2 1 2 7 - 10 7
5.
Рёуфосс
 5 1 3 1 7 - 6 6
6.
Стабек
 5 1 3 1 9 - 10 6
7.
Согндаль
 6 1 3 2 5 - 5 6
8.
Левангер
 6 1 3 2 9 - 12 6
9.
Люн
 1:0 5 1 2 2 6 - 7 5
10.
Олесунн
 4 1 1 2 5 - 7 4
11.
Брюне
 4 1 0 3 2 - 4 3
12.
Ранхейм
 6 0 3 3 7 - 10 3
13.
Осане
 4 0 1 3 4 - 9 1
14.
Санднес
 4 0 1 3 3 - 14 1
15.
ИК Старт
 5 0 1 4 3 - 10 1
16.
Мьёндален
 0:1 4 0 0 4 3 - 8 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 12 (1)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 10 (2)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 6 (4)
Санднес Хейланн Томми 6 (3)
Стабек Bassekou Diabate 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Брюне Andreas Dybevik 4
Санднес Бркич Харис 4
ИК Старт Jesper Gregersen 4
Рёуфосс Jamal Deen Haruna 4
Ранхейм Nikolai Skuseth 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Абдурахим Лааджаб уходит с поля. Mathias Johansen выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 22'
    Henrik Kristiansen сделал результативную передачу.
  • 22'
    Г О О О О Л - Julius Friberg Skaug бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Люн
Ничья
Мьёндален
1.65
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7.54
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Люн 1:0 Мьёндален онлайн

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