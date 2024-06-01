Тур: 1. Стадион: Янки.
5:1
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаФернандес Джулиан
17' Желтая карточкаТанасиевич Страхния
23' Желтая карточкаЮилл Джексон
1:0
50' ГолВольф Ханнес
1:1
53' ГолПеллегрино Амаль
60' Желтая карточкаСэндс Джеймс
2:1
80' ГолРодригес Сантьяго
3:1
85' ГолМартинес Алонсо
4:1
90' ГолМартинес Алонсо
5:1
90' ГолМартинес Алонсо
90'+10
Ход матча
23'
50'
53'
1:1
60'
80'
85'
90'
4:1
90'
5:1
49
Фриз
Мэтт
24
Грей
Тэйвон
22
О'Тул
Кевин
55
Паркс
Китон
17
Вольф
Ханнес
15
Бисон
Таннер
26
Тоньяо
14
Юилл
Джексон
30
Цакирис
Нико
23
Hernan
Lopez
- Основной состав
-
49 Фриз МэттВратарь
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 О'Тул КевинЗащитник
- Полузащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Вольф ХаннесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Иленчич МитяЗащитник
-
88 Джонс МалачиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Магно ТаллесНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кашинг Ник
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
-
26 ТоньяоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
-
30 Цакирис НикоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Hernan LopezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Джексон ЯкобВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Медина Круз
-
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
История личных встреч
Нью-Йорк Сити
Сан-Хосе Эрткуэйкс
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
2
Голов в среднем за матч
2.33
1
Среднее время на гол
38
90
Всего голов
1
8
Голов в среднем за матч
0.5
1.33
Среднее время на гол
180
67
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.88
1.25
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
48
72
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Сантьяго
|6 (2)
|0.38
|Мартинес Алонсо
|5
|0.31
|Вольф Ханнес
|3
|0.19
|Фернандес Джулиан
|2
|0.13
|Паркс Китон
|2
|0.13
|О'Тул Кевин
|1
|0.06
|Джонс Малачи
|1
|0.06
|Охеда Агустин
|1
|0.06
|Перея Андрес
|1
|0.06
|Бакрар Монсеф
|1
|0.06
|Грей Тэйвон
|0
|0
|Моралес Максимильяно
|0
|0
|Мартинс Тьяго II
|0
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|5
|0.31
|Эбобисс Жереми
|4 (1)
|0.25
|Эспиноса Кристиан
|2
|0.13
|Коста Витор
|2
|0.13
|Hernan Lopez
|2
|0.13
|Тоньяо
|2
|0.13
|Киканович Бенджамин
|2
|0.13
|Скахен Джек
|1
|0.06
|Вилсон Бруно
|1
|0.06
|Джадд Престон
|1
|0.06
|Марье Поль
|1
|0.06
|Цакирис Нико
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сэндс Джеймс
|5
|1
|Паркс Китон
|3
|1
|Перея Андрес
|4
|0
|Бакрар Монсеф
|3
|0
|Джонс Малачи
|3
|0
|Мартинс Тьяго II
|2
|0
|Танасиевич Страхния
|2
|0
|Родригес Сантьяго
|2
|0
|Иленчич Митя
|2
|0
|Фернандес Джулиан
|1
|0
|Охеда Агустин
|1
|0
|Риса Бирк
|1
|0
|Фриз Мэтт
|1
|0
|Хаак Джастин
|1
|0
|Мартинес Алонсо
|1
|0
|Грей Тэйвон
|1
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коста Витор
|7
|0
|Акапо Карлос
|5
|0
|Вилсон Бруно
|3
|1
|Джадд Престон
|3
|1
|Эспиноса Кристиан
|4
|0
|Юилл Джексон
|2
|1
|Груэсо Карлос
|3
|0
|Марье Поль
|3
|0
|Скахен Джек
|3
|0
|Моралес Альфредо
|2
|0
|Ярброуг Вильям
|1
|0
|Томпсон Томми
|1
|0
|Тоньяо
|1
|0
|Бисон Таннер
|1
|0
|Киканович Бенджамин
|1
|0
|Цакирис Нико
|1
|0
|Боуда Уссени
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Йорк Сити
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
2
12
Нью-Йорк Сити
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
9
Упущенные победы
7
6
Нью-Йорк Сити
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
7
11
Упущенные победы
9
18
Голы по времени матча
Забито
12
15
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
2
17%
3
20%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
2
17%
5
33%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
2
17%
4
27%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Пропущено
8
21
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
2
25%
1
5%
1-15
1
13%
6
29%
16-30
1
13%
2
10%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
1
13%
4
19%
61-75
3
38%
7
33%
76-90
Забито
7
7
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
1
14%
2
29%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
29%
1
14%
76-90
Пропущено
8
14
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
25%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
13%
2
14%
31-45
3
38%
3
21%
46-60
1
13%
3
21%
61-75
1
13%
4
29%
76-90
Забито
19
22
11 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
3
16%
5
23%
1-15
3
16%
1
5%
16-30
5
26%
7
32%
31-45
1
5%
3
14%
46-60
2
11%
5
23%
61-75
5
26%
1
5%
76-90
Пропущено
16
35
7 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 15
4
25%
2
6%
1-15
1
6%
7
20%
16-30
2
13%
4
11%
31-45
3
19%
4
11%
46-60
2
13%
7
20%
61-75
4
25%
11
31%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:3
Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 0:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 2:1 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 2:1 Нью-Йорк Сити - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Сити 2:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0 Остин - Нью-Йорк Сити 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:2 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Сакраменто Репаблик - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Орландо Сити 0:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:2
Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Окленд Рутс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 3:1 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:3 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 3:2 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Шарлотт - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0
Результаты матчей
Нью-Йорк Сити
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Точный счет
2:1
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:1
3 раза 38%
4:3
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 50%
3
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%
1
6 раз 40%
3
5 раз 33%
0
3 раза 20%
2
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Нью-Йорк Сити
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
43
53
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
25
44
16
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
123
78
69
114
510
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|31 - 18
|30
|2.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|30 - 23
|28
|3.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 19
|27
|4.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 19
|25
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 20
|23
|6.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 18
|22
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|28 - 29
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 16
|21
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|30 - 30
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|19 - 19
|18
|11.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|20 - 22
|16
|12.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 23
|13
|13.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|23 - 28
|11
|14.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|24 - 39
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|39 - 24
|34
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 16
|33
|3.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|24 - 17
|29
|4.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|28 - 22
|26
|5.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|21 - 13
|24
|6.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|24 - 24
|23
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|15 - 16
|22
|8.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|25 - 21
|19
|9.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|19 - 20
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|23 - 29
|18
|11.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|16 - 23
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|20 - 18
|16
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|21 - 33
|16
|14.
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|15 - 28
|12
|15.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|9 - 26
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 6
|20
|2.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 14
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|4.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 11
|15
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|16 - 13
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|12.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|8 - 5
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|15 - 18
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 9
|19
|2.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|10 - 6
|18
|3.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|23 - 12
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|18 - 12
|15
|5.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 5
|14
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|7.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 10
|14
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 15
|11
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 11
|10
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|13.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 9
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 12
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|2.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|16 - 12
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 11
|13
|4.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 12
|13
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 18
|11
|6.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 14
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 9
|9
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|14 - 17
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|10.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|11.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 10
|5
|12.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|10 - 14
|4
|13.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|16 - 26
|4
|14.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 13
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 10
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 12
|17
|3.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|15 - 9
|14
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 17
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 14
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|8.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|9.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 22
|8
|10.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 14
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|14.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|13 (4)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|13 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|11 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|11 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|9 (5)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 6
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 6
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|1 6
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|7
|Интер Майами
|Авилес Томас
|7