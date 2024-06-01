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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Нью-Йорк Сити
5:1
Конец матча
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0'
15' Желтая карточка
Фернандес Джулиан
17' Желтая карточка
Танасиевич Страхния
23' Желтая карточка
Юилл Джексон
1:0
50' Гол
Вольф Ханнес
1:1
53' Гол
Пеллегрино Амаль
60' Желтая карточка
Сэндс Джеймс
2:1
80' Гол
Родригес Сантьяго
3:1
85' Гол
Мартинес Алонсо
4:1
90' Гол
Мартинес Алонсо
5:1
90' Гол
Мартинес Алонсо
90'+10
49
Фриз
Мэтт
24
Грей
Тэйвон
12
Танасиевич
Страхния
5
Риса
Бирк
22
О'Тул
Кевин
6
Сэндс
Джеймс
55
Паркс
Китон
11
Фернандес
Джулиан
10
Родригес
Сантьяго
17
Вольф
Ханнес
7
Миятович
Йован
25
Ярброуг
Вильям
15
Бисон
Таннер
26
Тоньяо
4
Вилсон
Бруно
3
Марье
Поль
14
Юилл
Джексон
30
Цакирис
Нико
10
Эспиноса
Кристиан
23
Hernan
Lopez
9
Пеллегрино
Амаль
11
Эбобисс
Жереми
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-2-3-1

История личных встреч

Нью-Йорк Сити
Сан-Хосе Эрткуэйкс

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

ТМК
2:2
ТМК
2:2
М
3:0
М
2:1
М
1:2
М
2:1
М
0:0
М
3:2

Голы

Всего голов

14
2

Голов в среднем за матч

2.33
1

Среднее время на гол

38
90

Всего голов

1
8

Голов в среднем за матч

0.5
1.33

Среднее время на гол

180
67

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.88
1.25

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

48
72

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Сантьяго 6 (2) 0.38
Мартинес Алонсо 5 0.31
Вольф Ханнес 3 0.19
Фернандес Джулиан 2 0.13
Паркс Китон 2 0.13
О'Тул Кевин 1 0.06
Джонс Малачи 1 0.06
Охеда Агустин 1 0.06
Перея Андрес 1 0.06
Бакрар Монсеф 1 0.06
Грей Тэйвон 0 0
Моралес Максимильяно 0 0
Мартинс Тьяго II 0 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 5 0.31
Эбобисс Жереми 4 (1) 0.25
Эспиноса Кристиан 2 0.13
Коста Витор 2 0.13
Hernan Lopez 2 0.13
Тоньяо 2 0.13
Киканович Бенджамин 2 0.13
Скахен Джек 1 0.06
Вилсон Бруно 1 0.06
Джадд Престон 1 0.06
Марье Поль 1 0.06
Цакирис Нико 0 0

Карточки

Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сэндс Джеймс 5 1
Паркс Китон 3 1
Перея Андрес 4 0
Бакрар Монсеф 3 0
Джонс Малачи 3 0
Мартинс Тьяго II 2 0
Танасиевич Страхния 2 0
Родригес Сантьяго 2 0
Иленчич Митя 2 0
Фернандес Джулиан 1 0
Охеда Агустин 1 0
Риса Бирк 1 0
Фриз Мэтт 1 0
Хаак Джастин 1 0
Мартинес Алонсо 1 0
Грей Тэйвон 1 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коста Витор 7 0
Акапо Карлос 5 0
Вилсон Бруно 3 1
Джадд Престон 3 1
Эспиноса Кристиан 4 0
Юилл Джексон 2 1
Груэсо Карлос 3 0
Марье Поль 3 0
Скахен Джек 3 0
Моралес Альфредо 2 0
Ярброуг Вильям 1 0
Томпсон Томми 1 0
Тоньяо 1 0
Бисон Таннер 1 0
Киканович Бенджамин 1 0
Цакирис Нико 1 0
Боуда Уссени 1 0

Результаты матчей

Нью-Йорк Сити
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

2
12
Нью-Йорк Сити
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
9

Упущенные победы

7
6
Нью-Йорк Сити
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

7
11

Упущенные победы

9
18

Голы по времени матча

Забито

12
15
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
2
17%
3
20%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
2
17%
5
33%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
2
17%
4
27%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

8
21
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
2
25%
1
5%
1-15
1
13%
6
29%
16-30
1
13%
2
10%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
1
13%
4
19%
61-75
3
38%
7
33%
76-90

Забито

7
7
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
1
14%
2
29%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Пропущено

8
14
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
25%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
13%
2
14%
31-45
3
38%
3
21%
46-60
1
13%
3
21%
61-75
1
13%
4
29%
76-90

Забито

19
22
11 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
3
16%
5
23%
1-15
3
16%
1
5%
16-30
5
26%
7
32%
31-45
1
5%
3
14%
46-60
2
11%
5
23%
61-75
5
26%
1
5%
76-90

Пропущено

16
35
7 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 15
4
25%
2
6%
1-15
1
6%
7
20%
16-30
2
13%
4
11%
31-45
3
19%
4
11%
46-60
2
13%
7
20%
61-75
4
25%
11
31%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:3
Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 0:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 2:1 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 2:1 Нью-Йорк Сити - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Сити 2:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0 Остин - Нью-Йорк Сити 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:2 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Сакраменто Репаблик - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Орландо Сити 0:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:2
Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Окленд Рутс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 3:1 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:3 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 3:2 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Шарлотт - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0

Результаты матчей

Нью-Йорк Сити
Сан-Хосе Эрткуэйкс

Точный счет

2:1
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:1
3 раза 38%
4:3
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 50%
3
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%
1
6 раз 40%
3
5 раз 33%
0
3 раза 20%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Нью-Йорк Сити
Сан-Хосе Эрткуэйкс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
3
5
3
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
4
4
1
6
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
3
7
8
1.5
6
9
1
14
2.5
5
10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 16 8 6 2 31 - 18 30
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 7 7 2 30 - 23 28
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 8 3 4 27 - 19 27
4.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 7 4 3 24 - 19 25
5.
Остин
 Заявка 16 6 5 5 20 - 20 23
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 15 6 4 5 22 - 18 22
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 16 6 4 6 28 - 29 22
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 15 6 3 6 16 - 16 21
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 5 4 7 30 - 30 19
10.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 16 4 6 6 19 - 19 18
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 3 7 4 20 - 22 16
12.
Даллас
 Заявка 14 3 4 7 17 - 23 13
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 15 2 5 8 23 - 28 11
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 3 2 11 24 - 39 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 17 10 4 3 39 - 24 34
2.
Цинциннати
 Заявка 16 10 3 3 23 - 16 33
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 9 2 5 24 - 17 29
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 7 5 3 28 - 22 26
5.
Коламбус Крю
 Заявка 14 6 6 2 21 - 13 24
6.
Торонто
 Заявка 16 7 2 7 24 - 24 23
7.
Шарлотт
 Заявка 16 6 4 6 15 - 16 22
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 15 4 7 4 25 - 21 19
9.
Нэшвилл
 Заявка 15 4 7 4 19 - 20 19
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 16 4 6 6 23 - 29 18
11.
Орландо Сити
 Заявка 15 4 5 6 16 - 23 17
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 4 4 7 20 - 18 16
13.
ФК Монреаль
 Заявка 15 4 4 7 21 - 33 16
14.
Чикаго Файр
 Заявка 16 2 6 8 15 - 28 12
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 2 1 10 9 - 26 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 8 6 2 0 19 - 6 20
2.
Остин
 Заявка 9 5 2 2 17 - 14 17
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 7 5 1 1 15 - 6 16
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 7 4 3 0 16 - 11 15
5.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
6.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 7 3 2 2 16 - 13 11
9.
Даллас
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
10.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 7 2 2 3 11 - 10 8
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 7 1 5 1 8 - 5 8
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
14.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 8 1 3 4 15 - 18 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 6 1 2 17 - 9 19
2.
Шарлотт
 Заявка 9 5 3 1 10 - 6 18
3.
Интер Майами
 Заявка 9 5 2 2 23 - 12 17
4.
Торонто
 Заявка 8 5 0 3 18 - 12 15
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 6 4 2 0 14 - 5 14
6.
Цинциннати
 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
7.
Нэшвилл
 Заявка 9 3 5 1 15 - 10 14
8.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 8 3 2 3 13 - 15 11
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 8 3 1 4 15 - 11 10
11.
ФК Монреаль
 Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
12.
Чикаго Файр
 Заявка 9 2 2 5 9 - 16 8
13.
Орландо Сити
 Заявка 8 1 3 4 6 - 9 6
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 7 1 2 4 10 - 12 5
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 8 4 2 2 11 - 8 14
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 9 3 5 1 16 - 12 14
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 4 1 2 13 - 11 13
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 3 4 2 14 - 12 13
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 9 3 2 4 16 - 18 11
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 3 1 5 11 - 14 10
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 7 3 0 4 7 - 9 9
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 9 2 2 5 14 - 17 8
9.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
10.
Остин
 Заявка 7 1 3 3 3 - 6 6
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 7 1 2 4 8 - 10 5
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 6 0 4 2 10 - 14 4
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 1 1 7 16 - 26 4
14.
Даллас
 Заявка 7 0 2 5 6 - 13 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 8 6 1 1 15 - 10 19
2.
Интер Майами
 Заявка 8 5 2 1 16 - 12 17
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 8 3 5 0 15 - 9 14
4.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 3 3 3 14 - 17 12
6.
Орландо Сити
 Заявка 7 3 2 2 10 - 14 11
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
8.
Торонто
 Заявка 8 2 2 4 6 - 12 8
9.
ФК Монреаль
 Заявка 9 2 2 5 10 - 22 8
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 8 1 4 3 10 - 14 7
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 7 1 3 3 5 - 7 6
12.
Нэшвилл
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
13.
Шарлотт
 Заявка 7 1 1 5 5 - 10 4
14.
Чикаго Файр
 Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 13 (4)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 13 (3)
Интер Майами Месси Лионель 11 (10)
Интер Майами Суарес Луис 11 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 6
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 6
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 1 6
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 7
Интер Майами Авилес Томас 7
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