Тур: 11.
0'
0:1
13' ГолЛима Лукас
1:1
19' ГолШауш Абделькарим Маммар
2:1
38' ГолХольмен Кевин
39' Желтая карточкаПекальски Иво
45' Желтая карточкаОльссон Себастьян
48' Желтая карточкаМартенссон Йохан
68' Желтая карточкаSebastian Lagerlund
71' Желтая карточкаБрандт Йеспер
3:1
76' ГолЛиндгрен Густав
90'+6
Ход матча
13'
0:1
19'
38'
39'
48'
71'
76'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Касси ЛюкПолузащитник
- Нападающий
-
-
11 Adi Fisic
-
-
-
Главный тренер: William Lundin
- Основной состав
-
30 Хадая ЭлиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бук РобинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
13 Dijar Ferati
-
-
-
Главный тренер: Bosko Orovic
История личных встреч
Дегерфорс
Утсиктенс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
2.33
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
38
90
Бомбардиры внутри турнира
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линдгрен Густав
|6 (2)
|0.55
|Абдулла Пашанг
|5
|0.45
|Хольмен Кевин
|2
|0.18
|Шауш Абделькарим Маммар
|2
|0.18
|Вукоевич Диян
|2
|0.18
|Моро Насиру
|1
|0.09
|Alper Demirol
|1
|0.09
|Бузаине Элиас
|0
|0
|Adi Fisic
|0
|0
|Мартенссон Йохан
|0
|0
|Ольссон Себастьян II
|0
|0
|Mamadouba Diaby
|0
|0
|Bernardo Morgado
|0
|0
Утсиктенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трпчевски Филип
|5 (1)
|0.45
|Бук Робин
|4 (1)
|0.36
|Лима Лукас
|2
|0.18
|Albin Skoglund
|2
|0.18
|Моенза Малкольм
|1
|0.09
|Мартинссон Фредрик
|0
|0
|Мохидин Аллан
|0
|0
|Фальцетас Александр
|0
|0
|Predrag Randjelovic II
|0
|0
Карточки
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ольссон Себастьян II
|5
|0
|Mamadouba Diaby
|3
|1
|Шауш Абделькарим Маммар
|3
|0
|Моро Насиру
|3
|0
|Бузаине Элиас
|3
|0
|Bernardo Morgado
|2
|0
|Хольмен Кевин
|2
|0
|Линдгрен Густав
|2
|0
|Мартенссон Йохан
|1
|0
|Вукоевич Диян
|1
|0
|Якобссон Вилле
|1
|0
|Alper Demirol
|1
|0
|Adi Fisic
|1
|0
Утсиктенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Predrag Randjelovic II
|4
|0
|Фальцетас Александр
|3
|0
|Albin Skoglund
|3
|0
|Родеблад Лове Кевин
|3
|0
|Пекальски Иво
|2
|0
|Брандт Йеспер
|2
|0
|Мохидин Аллан
|2
|0
|Erik Westermark
|2
|0
|Мартинссон Фредрик
|2
|0
|Sebastian Lagerlund
|2
|0
|Oliver Gustafsson
|1
|0
|Моенза Малкольм
|1
|0
|Лима Лукас
|1
|0
|Бук Робин
|1
|0
|Хадая Элиас
|1
|0
|Suleman Zurmati
|1
|0
|Mark Gorgos
|1
|0
|Daniel Hermansson
|1
|0
|Bosko Orovic
|1
|0
Результаты матчей
Дегерфорс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Утсиктенс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
4
Дегерфорс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Утсиктенс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
7
Дегерфорс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Утсиктенс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
7
11
Голы по времени матча
Забито
14
7
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
4
29%
1
14%
16-30
2
14%
3
43%
31-45
3
21%
1
14%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
38%
76-90
Забито
6
7
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
1
17%
1
14%
1-15
3
50%
1
14%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Пропущено
6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
17%
1
50%
76-90
Забито
20
14
11 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
0 Не забивали 2
1
5%
2
14%
1-15
7
35%
2
14%
16-30
3
15%
3
21%
31-45
3
15%
4
29%
46-60
1
5%
1
7%
61-75
5
25%
2
14%
76-90
Пропущено
12
10
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
4
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
5
42%
0
0%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
2
17%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Дегерфорс
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Браге - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Эргрюте 4:1 Эребру - Дегерфорс 2:1
Дегерфорс - Ландскруна 1:3 Треллеборг - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Дегерфорс - Вестерос 0:1 Гефле - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - Сундсвалль 2:0 Эстер - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Карлштад 3:0 Юргорден - Дегерфорс 3:0 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - ГАИС 2:2 Дегерфорс - Эргрюте 5:0 Дегерфорс - Эребру Сюрианска 5:0 Дегерфорс - Сковде АИК 0:0 Сириус - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Мьельбю 1:2
Утсиктенс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Утсиктенс - Браге 1:0 Эребру - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Треллеборг - Утсиктенс 2:2
Утсиктенс - Сковде АИК 4:1 Ландскруна - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0 Хельсинборг - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Гефле 0:0 Эргрюте - Утсиктенс 1:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1 ГАИС - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Браге 1:3 ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 4:0 Сириус - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Эргрюте 1:2 Утсиктенс - Ландскруна 0:0 Хальмстад - Утсиктенс 2:0 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Броммапойкарна 0:7
Результаты матчей
Дегерфорс
Утсиктенс
Точный счет
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Дегерфорс
Утсиктенс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
14
24
14
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
38
29
110
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|3
|1
|16 - 6
|21
|2.
|0:0
|11
|5
|5
|1
|15 - 8
|20
|3.
|11
|5
|4
|2
|19 - 13
|19
|4.
|11
|5
|4
|2
|14 - 10
|19
|5.
|0:0
|11
|4
|4
|3
|10 - 9
|16
|6.
|0:0
|11
|4
|4
|3
|13 - 13
|16
|7.
|10
|4
|3
|3
|11 - 10
|15
|8.
|10
|4
|2
|4
|7 - 11
|14
|9.
|10
|3
|4
|3
|16 - 14
|13
|10.
|0:0
|11
|3
|4
|4
|10 - 12
|13
|11.
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|12.
|10
|3
|2
|5
|10 - 13
|11
|13.
|10
|2
|5
|3
|9 - 10
|11
|14.
|10
|2
|2
|6
|8 - 13
|8
|15.
|10
|2
|2
|6
|10 - 16
|8
|16.
|10
|1
|3
|6
|11 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|13 - 7
|13
|2.
|0:0
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|3.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|4.
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|5.
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|6.
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|7.
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|8.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|9.
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|10.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|11.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|12.
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|13.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|14.
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|15.
|6
|0
|4
|2
|4 - 6
|4
|16.
|5
|0
|1
|4
|5 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|2.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|3.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|4.
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|7.
|5
|2
|0
|3
|4 - 9
|6
|8.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|9.
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|10.
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|11.
|0:0
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|12.
|0:0
|6
|0
|4
|2
|4 - 9
|4
|13.
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|14.
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|15.
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|16.
|5
|0
|0
|5
|2 - 8
|0
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|6 (2)
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|6 (1)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|5 (3)
|Дегерфорс
|Абдулла Пашанг
|5
|Утсиктенс
|Трпчевски Филип
|5
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 5
|Дегерфорс
|Ольссон Себастьян II
|5
|Дегерфорс
|Mamadouba Diaby
|1 3
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 3