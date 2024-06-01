  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 11.
Дегерфорс
3:1
Конец матча
Утсиктенс
0'
0:1
13' Гол
Лима Лукас
1:1
19' Гол
Шауш Абделькарим Маммар
2:1
38' Гол
Хольмен Кевин
39' Желтая карточка
Пекальски Иво
45' Желтая карточка
Ольссон Себастьян
48' Желтая карточка
Мартенссон Йохан
68' Желтая карточка
Sebastian Lagerlund
71' Желтая карточка
Брандт Йеспер
3:1
76' Гол
Линдгрен Густав
90'+6
1
Якобссон
Вилле
6
Валлин
Оскар
30
Bernardo
Morgado
2
Mamadouba
Diaby
20
Бузаине
Элиас
4
Мартенссон
Йохан
7
Ольссон
Себастьян
II
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
9
Линдгрен
Густав
21
Elias
Pihlstrom
8
Хольмен
Кевин
30
Хадая
Элиас
4
Мохидин
Аллан
3
Брандт
Йеспер
33
Sebastian
Lagerlund
21
Родеблад
Лове
Кевин
22
Predrag
Randjelovic
II
23
Пекальски
Иво
11
Бук
Робин
27
Мартинссон
Фредрик
20
Трпчевски
Филип
9
Лима
Лукас
Дегерфорс
3-4-3
Утсиктенс
4-3-3

История личных встреч

Дегерфорс
Утсиктенс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

К
2:0
С
1:2
С
4:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

2.33
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
90

Бомбардиры внутри турнира

Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линдгрен Густав 6 (2) 0.55
Абдулла Пашанг 5 0.45
Хольмен Кевин 2 0.18
Шауш Абделькарим Маммар 2 0.18
Вукоевич Диян 2 0.18
Моро Насиру 1 0.09
Alper Demirol 1 0.09
Бузаине Элиас 0 0
Adi Fisic 0 0
Мартенссон Йохан 0 0
Ольссон Себастьян II 0 0
Mamadouba Diaby 0 0
Bernardo Morgado 0 0
Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трпчевски Филип 5 (1) 0.45
Бук Робин 4 (1) 0.36
Лима Лукас 2 0.18
Albin Skoglund 2 0.18
Моенза Малкольм 1 0.09
Мартинссон Фредрик 0 0
Мохидин Аллан 0 0
Фальцетас Александр 0 0
Predrag Randjelovic II 0 0

Карточки

Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ольссон Себастьян II 5 0
Mamadouba Diaby 3 1
Шауш Абделькарим Маммар 3 0
Моро Насиру 3 0
Бузаине Элиас 3 0
Bernardo Morgado 2 0
Хольмен Кевин 2 0
Линдгрен Густав 2 0
Мартенссон Йохан 1 0
Вукоевич Диян 1 0
Якобссон Вилле 1 0
Alper Demirol 1 0
Adi Fisic 1 0
Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Predrag Randjelovic II 4 0
Фальцетас Александр 3 0
Albin Skoglund 3 0
Родеблад Лове Кевин 3 0
Пекальски Иво 2 0
Брандт Йеспер 2 0
Мохидин Аллан 2 0
Erik Westermark 2 0
Мартинссон Фредрик 2 0
Sebastian Lagerlund 2 0
Oliver Gustafsson 1 0
Моенза Малкольм 1 0
Лима Лукас 1 0
Бук Робин 1 0
Хадая Элиас 1 0
Suleman Zurmati 1 0
Mark Gorgos 1 0
Daniel Hermansson 1 0
Bosko Orovic 1 0

Результаты матчей

Дегерфорс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Утсиктенс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
4
Дегерфорс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Утсиктенс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
7
Дегерфорс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Утсиктенс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

7
11

Голы по времени матча

Забито

14
7
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
4
29%
1
14%
16-30
2
14%
3
43%
31-45
3
21%
1
14%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
38%
76-90

Забито

6
7
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
1
17%
1
14%
1-15
3
50%
1
14%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Забито

20
14
11 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
0 Не забивали 2
1
5%
2
14%
1-15
7
35%
2
14%
16-30
3
15%
3
21%
31-45
3
15%
4
29%
46-60
1
5%
1
7%
61-75
5
25%
2
14%
76-90

Пропущено

12
10
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
4
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
5
42%
0
0%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
2
17%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Дегерфорс
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Браге - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Эргрюте 4:1 Эребру - Дегерфорс 2:1
Дегерфорс - Ландскруна 1:3 Треллеборг - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Дегерфорс - Вестерос 0:1 Гефле - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - Сундсвалль 2:0 Эстер - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Карлштад 3:0 Юргорден - Дегерфорс 3:0 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - ГАИС 2:2 Дегерфорс - Эргрюте 5:0 Дегерфорс - Эребру Сюрианска 5:0 Дегерфорс - Сковде АИК 0:0 Сириус - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Мьельбю 1:2
Утсиктенс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Утсиктенс - Браге 1:0 Эребру - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Треллеборг - Утсиктенс 2:2
Утсиктенс - Сковде АИК 4:1 Ландскруна - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0 Хельсинборг - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Гефле 0:0 Эргрюте - Утсиктенс 1:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1 ГАИС - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Браге 1:3 ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 4:0 Сириус - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Эргрюте 1:2 Утсиктенс - Ландскруна 0:0 Хальмстад - Утсиктенс 2:0 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Броммапойкарна 0:7

Результаты матчей

Дегерфорс
Утсиктенс

Точный счет

1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Дегерфорс
Утсиктенс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
1
4
2
4
2.5
1
4
1
5
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
1.5
Больше Меньше
3
8
2
9
2.5
1
10
1
10
3.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 10 6 3 1 16 - 6 21
2.
Эстер
 0:0 11 5 5 1 15 - 8 20
3.
Дегерфорс
 11 5 4 2 19 - 13 19
4.
Утсиктенс
 11 5 4 2 14 - 10 19
5.
Браге
 0:0 11 4 4 3 10 - 9 16
6.
Сандвикен
 0:0 11 4 4 3 13 - 13 16
7.
Треллеборг
 10 4 3 3 11 - 10 15
8.
Сковде АИК
 10 4 2 4 7 - 11 14
9.
Гефле
 10 3 4 3 16 - 14 13
10.
Эстерсунд
 0:0 11 3 4 4 10 - 12 13
11.
Оддевольд
 10 3 3 4 9 - 12 12
12.
Эребру
 10 3 2 5 10 - 13 11
13.
Хельсинборг
 10 2 5 3 9 - 10 11
14.
Сундсвалль
 10 2 2 6 8 - 13 8
15.
Варберг БоИС
 10 2 2 6 10 - 16 8
16.
Эргрюте
 10 1 3 6 11 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 6 4 1 1 13 - 7 13
2.
Сандвикен
 0:0 5 4 0 1 9 - 4 12
3.
Эстер
 0:0 5 3 2 0 8 - 2 11
4.
Утсиктенс
 5 3 2 0 7 - 2 11
5.
Гефле
 6 3 2 1 12 - 8 11
6.
Ландскруна
 4 3 1 0 7 - 1 10
7.
Эребру
 5 3 0 2 7 - 5 9
8.
Эстерсунд
 0:0 5 2 3 0 7 - 5 9
9.
Треллеборг
 6 2 3 1 8 - 7 9
10.
Сундсвалль
 5 2 2 1 6 - 5 8
11.
Оддевольд
 5 2 2 1 5 - 4 8
12.
Сковде АИК
 5 2 2 1 3 - 2 8
13.
Браге
 0:0 5 2 2 1 4 - 3 8
14.
Варберг БоИС
 5 2 0 3 6 - 7 6
15.
Хельсинборг
 6 0 4 2 4 - 6 4
16.
Эргрюте
 5 0 1 4 5 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 6 3 2 1 9 - 5 11
2.
Эстер
 0:0 6 2 3 1 7 - 6 9
3.
Браге
 0:0 6 2 2 2 6 - 6 8
4.
Утсиктенс
 6 2 2 2 7 - 8 8
5.
Хельсинборг
 4 2 1 1 5 - 4 7
6.
Треллеборг
 4 2 0 2 3 - 3 6
7.
Сковде АИК
 5 2 0 3 4 - 9 6
8.
Дегерфорс
 5 1 3 1 6 - 6 6
9.
Эргрюте
 5 1 2 2 6 - 9 5
10.
Оддевольд
 5 1 1 3 4 - 8 4
11.
Эстерсунд
 0:0 6 1 1 4 3 - 7 4
12.
Сандвикен
 0:0 6 0 4 2 4 - 9 4
13.
Гефле
 4 0 2 2 4 - 6 2
14.
Варберг БоИС
 5 0 2 3 4 - 9 2
15.
Эребру
 5 0 2 3 3 - 8 2
16.
Сундсвалль
 5 0 0 5 2 - 8 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Линдгрен Густав 6 (2)
Ландскруна Frederik Ihler 6 (1)
Эребру Хольмберг Карл 5 (3)
Дегерфорс Абдулла Пашанг 5
Утсиктенс Трпчевски Филип 5
Весь список

Топ нарушителей
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Хельсинборг Benjamin Orn 1 5
Дегерфорс Ольссон Себастьян II 5
Дегерфорс Mamadouba Diaby 1 3
Эребру Маккью Эрик 1 3
Весь список
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