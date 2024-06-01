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  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 11.
Эстерсунд
0:2
Конец матча
Сандвикен
0'
27' Желтая карточка
Martin Springfeldt
0:1
72' Гол
James Kirby
0:2
77' Гол
Martin Springfeldt
90'+4
30
Andrew
Mills1
6
Jakob
Hedenquist
23
Сульич
Али
5
Kevin
Jablinski
3
Chrisnovic
N'sa
16
Спорронг
Альбин
8
Брэндон
Эрик
28
Аджумани
Янник
11
Мусолитин
Николай
9
Карлссон
Грач
Себастьян
10
Simon
Marklund
1
Якобссон
Феликс
8
Сёдерберг
Даниэль
21
Adam
Kiani
23
Энгквист
Эмиль
4
Jonathan
Karlsson
11
Martin
Springfeldt
42
Юсеф
Мохаммед
I
15
Джуниор
Джон
29
Calvin
Kabuye
30
Amin
Al-Hamawi
17
Mamadou
Koyate
Эстерсунд
3-4-3
Сандвикен
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аджумани Янник 2 0.18
Брэндон Эрик 2 (2) 0.18
Сульич Али 2 0.18
Мусолитин Николай 1 0.09
Jakob Hedenquist 1 0.09
Карлссон Грач Себастьян 1 0.09
Ордоньес Аркимидес 1 0.09
Хопкатт Джейми 0 0
Chrisnovic N'sa 0 0
Сандвикен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
James Kirby 4 0.36
Джуниор Джон 3 0.27
Энгквист Эмиль 3 (2) 0.27
Calvin Kabuye 2 0.18
Martin Springfeldt 1 0.09
Сёдерберг Даниэль 1 0.09
Amin Al-Hamawi 1 0.09
Mohammed Sadat 0 0
Adam Kiani 0 0
Ludwig Thorell 0 0

Карточки

Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сульич Али 2 0
Мусолитин Николай 2 0
Аджумани Янник 2 0
Ордоньес Аркимидес 2 0
Jakob Hedenquist 2 0
Chrisnovic N'sa 2 0
Magnus Powell 1 0
Кроон Симон 1 0
Хопкатт Джейми 1 0
Кейта Али II 1 0
Simon Marklund 1 0
Kevin Jablinski 1 0
Спорронг Альбин 1 0
Брэндон Эрик 1 0
Ziad Ghanoum 1 0
Philip Bonde 1 0
Henrik Norrby 1 0
Сандвикен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Springfeldt 3 1
Сёдерберг Даниэль 3 0
Джуниор Джон 2 0
Mamadou Koyate 2 0
Calvin Kabuye 2 0
Adam Kiani 2 0
James Kirby 2 0
Якобссон Феликс 0 1
Jonathan Karlsson 1 0
Yannick Mukunzi 1 0
Liam Vaboe 1 0

Результаты матчей

Эстерсунд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сандвикен
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
4
Эстерсунд
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сандвикен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

2
9
Эстерсунд
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сандвикен
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

4
13

Голы по времени матча

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
2
25%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
38%
1
17%
76-90

Пропущено

6
9
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
17%
3
33%
46-60
2
33%
1
11%
61-75
3
50%
2
22%
76-90

Забито

3
9
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
3
33%
16-30
2
67%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Забито

11
15
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
2
18%
1
7%
1-15
1
9%
3
20%
16-30
4
36%
2
13%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
3
27%
5
33%
76-90

Пропущено

13
13
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
0
0%
2
15%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
2
15%
31-45
1
8%
4
31%
46-60
3
23%
2
15%
61-75
5
38%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Эстерсунд
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Оддевольд - Эстерсунд 1:2 Эстерсунд - Гефле 4:3 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Браге - Эстерсунд 2:1
Эстерсунд - Эребру 1:1 Хельсинборг - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Эргрюте 1:1 Варберг БоИС - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Треллеборг 1:0 Сундсвалль - Эстерсунд 1:0 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Гефле 1:0 Эстерсунд - Питео 3:1 Эстерсунд - Ландскруна 1:0 Броммапойкарна - Эстерсунд 1:0 Хеккен - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Левангер 2:1 Хорсенс - Эстерсунд 3:0 Вестерос - Эстерсунд 0:2 Эстерсунд - Эстер 1:2
Сандвикен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сандвикен - Эргрюте 3:1 Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Сандвикен - Варберг БоИС 3:1 Хельсинборг - Сандвикен 2:2
Сандвикен - Браге 0:1 Гефле - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Эстер 1:0 Треллеборг - Сандвикен 1:0 Сандвикен - Эребру 2:1 Ландскруна - Сандвикен 4:0 Вестерос - Сандвикен 4:2 Сандвикен - Соллентуна 4:3 Хаммарбю - Сандвикен 1:0 Сундсвалль - Сандвикен 1:1 Сириус (до 21 года) - Сандвикен 1:3 Сандвикен - Стоксунд 5:0 Сандвикен - Васалунд 0:1 Браге - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Сандвикенс АЙК 7:0 Эребру - Сандвикен 2:1

Результаты матчей

Эстерсунд
Сандвикен

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
3:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
3 раза 50%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Эстерсунд
Сандвикен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
3
2
1
4
2.5
2
3
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
3
3
1
5
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
7
4
2
9
1.5
6
5
1
10
2.5
2
9
1
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 0:0 11 6 4 1 16 - 6 22
2.
Эстер
 11 5 4 2 15 - 9 19
3.
Дегерфорс
 11 5 4 2 19 - 13 19
4.
Утсиктенс
 11 5 4 2 14 - 10 19
5.
Сандвикен
 11 5 3 3 15 - 13 18
6.
Браге
 11 5 3 3 11 - 9 18
7.
Треллеборг
 0:0 11 4 4 3 11 - 10 16
8.
Сковде АИК
 10 4 2 4 7 - 11 14
9.
Гефле
 10 3 4 3 16 - 14 13
10.
Оддевольд
 10 3 3 4 9 - 12 12
11.
Эстерсунд
 11 3 3 5 10 - 14 12
12.
Эребру
 10 3 2 5 10 - 13 11
13.
Хельсинборг
 10 2 5 3 9 - 10 11
14.
Сундсвалль
 10 2 2 6 8 - 13 8
15.
Варберг БоИС
 10 2 2 6 10 - 16 8
16.
Эргрюте
 10 1 3 6 11 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 6 4 1 1 13 - 7 13
2.
Сандвикен
 5 4 0 1 9 - 4 12
3.
Эстер
 5 3 2 0 8 - 2 11
4.
Ландскруна
 0:0 5 3 2 0 7 - 1 11
5.
Утсиктенс
 5 3 2 0 7 - 2 11
6.
Гефле
 6 3 2 1 12 - 8 11
7.
Браге
 5 3 1 1 5 - 3 10
8.
Эребру
 5 3 0 2 7 - 5 9
9.
Треллеборг
 0:0 6 2 3 1 8 - 7 9
10.
Сундсвалль
 5 2 2 1 6 - 5 8
11.
Оддевольд
 5 2 2 1 5 - 4 8
12.
Сковде АИК
 5 2 2 1 3 - 2 8
13.
Эстерсунд
 5 2 2 1 7 - 7 8
14.
Варберг БоИС
 5 2 0 3 6 - 7 6
15.
Хельсинборг
 6 0 4 2 4 - 6 4
16.
Эргрюте
 5 0 1 4 5 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 0:0 6 3 2 1 9 - 5 11
2.
Браге
 6 2 2 2 6 - 6 8
3.
Эстер
 6 2 2 2 7 - 7 8
4.
Утсиктенс
 6 2 2 2 7 - 8 8
5.
Хельсинборг
 4 2 1 1 5 - 4 7
6.
Треллеборг
 0:0 5 2 1 2 3 - 3 7
7.
Сковде АИК
 5 2 0 3 4 - 9 6
8.
Дегерфорс
 5 1 3 1 6 - 6 6
9.
Сандвикен
 6 1 3 2 6 - 9 6
10.
Эргрюте
 5 1 2 2 6 - 9 5
11.
Оддевольд
 5 1 1 3 4 - 8 4
12.
Эстерсунд
 6 1 1 4 3 - 7 4
13.
Гефле
 4 0 2 2 4 - 6 2
14.
Варберг БоИС
 5 0 2 3 4 - 9 2
15.
Эребру
 5 0 2 3 3 - 8 2
16.
Сундсвалль
 5 0 0 5 2 - 8 0
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  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Линдгрен Густав 6 (2)
Ландскруна Frederik Ihler 6 (1)
Эребру Хольмберг Карл 5 (3)
Дегерфорс Абдулла Пашанг 5
Утсиктенс Трпчевски Филип 5
Весь список

Топ нарушителей
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Хельсинборг Benjamin Orn 1 5
Дегерфорс Ольссон Себастьян II 5
Дегерфорс Mamadouba Diaby 1 3
Эребру Маккью Эрик 1 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 27'
      Martin Springfeldt получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Эстерсунд 0:2 Сандвикен онлайн

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