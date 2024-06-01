Тур: 11.
0'
27' Желтая карточкаMartin Springfeldt
0:1
72' ГолJames Kirby
0:2
77' ГолMartin Springfeldt
90'+4
Ход матча
72'
77'
23
Сульич
Али
21
Adam
Kiani
15
Джуниор
Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Сульич АлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Винбо АльбинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Ziad Ghanoum
-
-
-
-
Главный тренер: Magnus Powell
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Adam KianiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Джуниор ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
18 James Kirby
-
-
-
Главный тренер: Eldar Abdulic
Бомбардиры внутри турнира
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аджумани Янник
|2
|0.18
|Брэндон Эрик
|2 (2)
|0.18
|Сульич Али
|2
|0.18
|Мусолитин Николай
|1
|0.09
|Jakob Hedenquist
|1
|0.09
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0.09
|Ордоньес Аркимидес
|1
|0.09
|Хопкатт Джейми
|0
|0
|Chrisnovic N'sa
|0
|0
Сандвикен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|James Kirby
|4
|0.36
|Джуниор Джон
|3
|0.27
|Энгквист Эмиль
|3 (2)
|0.27
|Calvin Kabuye
|2
|0.18
|Martin Springfeldt
|1
|0.09
|Сёдерберг Даниэль
|1
|0.09
|Amin Al-Hamawi
|1
|0.09
|Mohammed Sadat
|0
|0
|Adam Kiani
|0
|0
|Ludwig Thorell
|0
|0
Карточки
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сульич Али
|2
|0
|Мусолитин Николай
|2
|0
|Аджумани Янник
|2
|0
|Ордоньес Аркимидес
|2
|0
|Jakob Hedenquist
|2
|0
|Chrisnovic N'sa
|2
|0
|Magnus Powell
|1
|0
|Кроон Симон
|1
|0
|Хопкатт Джейми
|1
|0
|Кейта Али II
|1
|0
|Simon Marklund
|1
|0
|Kevin Jablinski
|1
|0
|Спорронг Альбин
|1
|0
|Брэндон Эрик
|1
|0
|Ziad Ghanoum
|1
|0
|Philip Bonde
|1
|0
|Henrik Norrby
|1
|0
Сандвикен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Springfeldt
|3
|1
|Сёдерберг Даниэль
|3
|0
|Джуниор Джон
|2
|0
|Mamadou Koyate
|2
|0
|Calvin Kabuye
|2
|0
|Adam Kiani
|2
|0
|James Kirby
|2
|0
|Якобссон Феликс
|0
|1
|Jonathan Karlsson
|1
|0
|Yannick Mukunzi
|1
|0
|Liam Vaboe
|1
|0
Результаты матчей
Эстерсунд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сандвикен
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
4
Эстерсунд
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сандвикен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
2
9
Эстерсунд
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сандвикен
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
4
13
Голы по времени матча
Забито
8
6
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
2
25%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
38%
1
17%
76-90
Пропущено
6
9
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
17%
3
33%
46-60
2
33%
1
11%
61-75
3
50%
2
22%
76-90
Забито
3
9
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
3
33%
16-30
2
67%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Пропущено
7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Забито
11
15
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
2
18%
1
7%
1-15
1
9%
3
20%
16-30
4
36%
2
13%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
3
27%
5
33%
76-90
Пропущено
13
13
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
0
0%
2
15%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
2
15%
31-45
1
8%
4
31%
46-60
3
23%
2
15%
61-75
5
38%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Эстерсунд
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Оддевольд - Эстерсунд 1:2 Эстерсунд - Гефле 4:3 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Браге - Эстерсунд 2:1
Эстерсунд - Эребру 1:1 Хельсинборг - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Эргрюте 1:1 Варберг БоИС - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Треллеборг 1:0 Сундсвалль - Эстерсунд 1:0 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Гефле 1:0 Эстерсунд - Питео 3:1 Эстерсунд - Ландскруна 1:0 Броммапойкарна - Эстерсунд 1:0 Хеккен - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Левангер 2:1 Хорсенс - Эстерсунд 3:0 Вестерос - Эстерсунд 0:2 Эстерсунд - Эстер 1:2
Сандвикен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сандвикен - Эргрюте 3:1 Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Сандвикен - Варберг БоИС 3:1 Хельсинборг - Сандвикен 2:2
Сандвикен - Браге 0:1 Гефле - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Эстер 1:0 Треллеборг - Сандвикен 1:0 Сандвикен - Эребру 2:1 Ландскруна - Сандвикен 4:0 Вестерос - Сандвикен 4:2 Сандвикен - Соллентуна 4:3 Хаммарбю - Сандвикен 1:0 Сундсвалль - Сандвикен 1:1 Сириус (до 21 года) - Сандвикен 1:3 Сандвикен - Стоксунд 5:0 Сандвикен - Васалунд 0:1 Браге - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Сандвикенс АЙК 7:0 Эребру - Сандвикен 2:1
Результаты матчей
Эстерсунд
Сандвикен
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
3:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
3 раза 50%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Эстерсунд
Сандвикен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
14
32
14
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
33
15
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
74
29
65
110
29
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|11
|6
|4
|1
|16 - 6
|22
|2.
|11
|5
|4
|2
|15 - 9
|19
|3.
|11
|5
|4
|2
|19 - 13
|19
|4.
|11
|5
|4
|2
|14 - 10
|19
|5.
|11
|5
|3
|3
|15 - 13
|18
|6.
|11
|5
|3
|3
|11 - 9
|18
|7.
|0:0
|11
|4
|4
|3
|11 - 10
|16
|8.
|10
|4
|2
|4
|7 - 11
|14
|9.
|10
|3
|4
|3
|16 - 14
|13
|10.
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|11.
|11
|3
|3
|5
|10 - 14
|12
|12.
|10
|3
|2
|5
|10 - 13
|11
|13.
|10
|2
|5
|3
|9 - 10
|11
|14.
|10
|2
|2
|6
|8 - 13
|8
|15.
|10
|2
|2
|6
|10 - 16
|8
|16.
|10
|1
|3
|6
|11 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|13 - 7
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|3.
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|4.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|5.
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|6.
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|7.
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|8.
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|9.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|10.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|11.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|12.
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|13.
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|14.
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|15.
|6
|0
|4
|2
|4 - 6
|4
|16.
|5
|0
|1
|4
|5 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|2.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|3.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|4.
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|3 - 3
|7
|7.
|5
|2
|0
|3
|4 - 9
|6
|8.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|9.
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|10.
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|11.
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|12.
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|13.
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|14.
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|15.
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|16.
|5
|0
|0
|5
|2 - 8
|0
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|6 (2)
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|6 (1)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|5 (3)
|Дегерфорс
|Абдулла Пашанг
|5
|Утсиктенс
|Трпчевски Филип
|5
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 5
|Дегерфорс
|Ольссон Себастьян II
|5
|Дегерфорс
|Mamadouba Diaby
|1 3
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 3