  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 11.
Браге
0:0
Первый тайм: 45+'
Эстер
0'

Ход матча

35'
Samouil Izountouemoi
Johan Arvidsson
 
Лучшие коэффициенты
Браге
Ничья
Эстер
2.85
3.35
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Все Коэффициенты
1
Фродиг
Виктор
22
Вейлид
Сесар
2
Зеттерстрём
Александр
5
Oskar
Aagren
23
Christopher
Redenstrand
11
Johan
Arvidsson
10
Берггрен
Густав
21
Henry
Sletsjoee
7
Викстрём
Эмиль
17
Pontus
Jonsson1
12
Ieltsin
Camoes
13
Уоллиндер
Робин
33
Варманен
Тату
4
Хедлунд
Себастьян
15
Кричак
Иван
21
Lukas
Bergqvist
17
Adam
Herdonsson
7
Сегер
Давид
9
Сёдерберг
Никлас
10
Мёрфельт
Альбин
19
Бергмарк-Виберг
Адам
23
Родич
Владимир
Браге
4-4-2
Эстер
4-3-3

История личных встреч

Браге
Эстер

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед

18 матчей

33.3%
16.7%
50%
6 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
4 победы 6 ничьих 8 побед

История матчей

С
1:0
С
1:2
С
0:3
С
1:2
С
2:2
С
1:2
С
1:2
С
4:2
С
5:1
С
2:2
С
0:4
С
1:2
С
1:0
С
0:1
С
0:0
С
3:1
С
0:1
С
3:1

Голы

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Среднее время на гол

67
67

Всего голов

14
16

Голов в среднем за матч

1.56
1.78

Среднее время на гол

57
50

Всего голов

26
28

Голов в среднем за матч

1.44
1.56

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

62
57

Бомбардиры внутри турнира

Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ieltsin Camoes 3 0.27
Henry Sletsjoee 2 0.18
Johan Arvidsson 2 0.18
Kevin Appiah Nyarko 1 0.09
Тити Адиль 1 0.09
Викстрём Эмиль 1 0.09
Samouil Izountouemoi 0 0
Pontus Jonsson1 0 0
Christopher Redenstrand 0 0
Oemuer Pektas 0 0
Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиев Алибек 4 0.36
Бергмарк-Виберг Адам 3 0.27
Родич Владимир 3 0.27
Кусу Манассе 1 0.09
Мёрфельт Альбин 1 0.09
Сегер Давид 1 0.09
Кричак Иван 1 0.09
Theodor Johansson 1 0.09
Lukas Bergqvist 0 0
Сёдерберг Никлас 0 0
Adam Herdonsson 0 0

Карточки

Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Henry Sletsjoee 3 0
Берггрен Густав 2 0
Зеттерстрём Александр 2 0
Фродиг Виктор 1 0
Jacob Stensson 1 0
Вейлид Сесар 1 0
Викстрём Эмиль 1 0
Ferhan Abic 1 0
Samouil Izountouemoi 1 0
Filip Sjoeberg1 1 0
Johan Arvidsson 1 0
Kevin Appiah Nyarko 1 0
Ieltsin Camoes 1 0
Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алиев Алибек 3 0
Кусу Манассе 3 0
Адольфссон Маттис 3 0
Кричак Иван 2 0
Мёрфельт Альбин 2 0
Родич Владимир 1 0
Хедлунд Себастьян 1 0
Варманен Тату 1 0
Thorri Thorisson 1 0
Люнг Даниэль 1 0
Сегер Давид 1 0
Сёдерберг Никлас 1 0
Lukas Bergqvist 1 0

Результаты матчей

Браге
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Эстер
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
3
Браге
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Эстер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
8
Браге
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Эстер
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

6
11

Голы по времени матча

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

3
6
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

6
8
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
3
38%
76-90

Пропущено

6
2
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

10
15
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
2
13%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
3
30%
2
13%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
2
20%
6
40%
76-90

Пропущено

9
8
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
2
22%
1
13%
1-15
1
11%
3
38%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Браге
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Утсиктенс - Браге 1:0 Браге - Дегерфорс 0:1 Оддевольд - Браге 1:1 Браге - Эстерсунд 2:1
Сандвикен - Браге 0:1 Эребру - Браге 2:1 Браге - Ландскруна 1:1 Эргрюте - Браге 1:2 Хельсинборг - Браге 1:1 Браге - Варберг БоИС 1:0 Сириус - Браге 3:0 Браге - Фалу 2:0 Утсиктенс - Браге 1:3 Браге - Сириус 0:0 ИФК Норрчепинг - Браге 1:1 Браге - Сандвикен 0:2 Эребру - Браге 1:2 Браге - Гефле 3:0 Браге - Йёнчёпинг 4:0 Хельсинборг - Браге 2:0
Эстер
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Сковде АИК - Эстер 1:2 Эстер - Ландскруна 2:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстер - Оддевольд 3:0
Эстер - Гефле 0:0 Эргрюте - Эстер 2:2 Сандвикен - Эстер 1:0 Эстер - Эребру 2:0 Варберг БоИС - Эстер 1:2 Эстер - Дегерфорс 1:1 Эстер - Кальмар 4:2 Эстер - Оскаршамнс АИК 2:0 Эстер - Рэпп ГОИФ 3:1 Гётеборг - Эстер 2:1 Эстер - ИФК Лулео 5:0 Варберг БоИС - Эстер 1:4 Мальмё - Эстер 2:0 Вернаму - Эстер 3:1 Эстер - Фалькенберг 2:2 Эстер - Сундсвалль 4:0

Результаты матчей

Браге
Эстер

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Браге
Эстер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
3
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
5
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
2
8
1.5
6
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 10 6 3 1 16 - 6 21
2.
Эстер
 0:0 11 5 5 1 15 - 8 20
3.
Дегерфорс
 11 5 4 2 19 - 13 19
4.
Утсиктенс
 11 5 4 2 14 - 10 19
5.
Браге
 0:0 11 4 4 3 10 - 9 16
6.
Сандвикен
 0:0 11 4 4 3 13 - 13 16
7.
Треллеборг
 10 4 3 3 11 - 10 15
8.
Сковде АИК
 10 4 2 4 7 - 11 14
9.
Гефле
 10 3 4 3 16 - 14 13
10.
Эстерсунд
 0:0 11 3 4 4 10 - 12 13
11.
Оддевольд
 10 3 3 4 9 - 12 12
12.
Эребру
 10 3 2 5 10 - 13 11
13.
Хельсинборг
 10 2 5 3 9 - 10 11
14.
Сундсвалль
 10 2 2 6 8 - 13 8
15.
Варберг БоИС
 10 2 2 6 10 - 16 8
16.
Эргрюте
 10 1 3 6 11 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 6 4 1 1 13 - 7 13
2.
Сандвикен
 0:0 5 4 0 1 9 - 4 12
3.
Эстер
 0:0 5 3 2 0 8 - 2 11
4.
Утсиктенс
 5 3 2 0 7 - 2 11
5.
Гефле
 6 3 2 1 12 - 8 11
6.
Ландскруна
 4 3 1 0 7 - 1 10
7.
Эребру
 5 3 0 2 7 - 5 9
8.
Эстерсунд
 0:0 5 2 3 0 7 - 5 9
9.
Треллеборг
 6 2 3 1 8 - 7 9
10.
Сундсвалль
 5 2 2 1 6 - 5 8
11.
Оддевольд
 5 2 2 1 5 - 4 8
12.
Сковде АИК
 5 2 2 1 3 - 2 8
13.
Браге
 0:0 5 2 2 1 4 - 3 8
14.
Варберг БоИС
 5 2 0 3 6 - 7 6
15.
Хельсинборг
 6 0 4 2 4 - 6 4
16.
Эргрюте
 5 0 1 4 5 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 6 3 2 1 9 - 5 11
2.
Эстер
 0:0 6 2 3 1 7 - 6 9
3.
Браге
 0:0 6 2 2 2 6 - 6 8
4.
Утсиктенс
 6 2 2 2 7 - 8 8
5.
Хельсинборг
 4 2 1 1 5 - 4 7
6.
Треллеборг
 4 2 0 2 3 - 3 6
7.
Сковде АИК
 5 2 0 3 4 - 9 6
8.
Дегерфорс
 5 1 3 1 6 - 6 6
9.
Эргрюте
 5 1 2 2 6 - 9 5
10.
Оддевольд
 5 1 1 3 4 - 8 4
11.
Эстерсунд
 0:0 6 1 1 4 3 - 7 4
12.
Сандвикен
 0:0 6 0 4 2 4 - 9 4
13.
Гефле
 4 0 2 2 4 - 6 2
14.
Варберг БоИС
 5 0 2 3 4 - 9 2
15.
Эребру
 5 0 2 3 3 - 8 2
16.
Сундсвалль
 5 0 0 5 2 - 8 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Линдгрен Густав 6 (2)
Ландскруна Frederik Ihler 6 (1)
Эребру Хольмберг Карл 5 (3)
Дегерфорс Абдулла Пашанг 5
Утсиктенс Трпчевски Филип 5
Весь список

Топ нарушителей
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Хельсинборг Benjamin Orn 1 5
Дегерфорс Ольссон Себастьян II 5
Дегерфорс Mamadouba Diaby 1 3
Эребру Маккью Эрик 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 35'
    Йоан Арвидссон уходит с поля. Samouil Izountouemoi выходит вместо него
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 43% завершится ничьей.
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