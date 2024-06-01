Тур: 11.
0'
51' Желтая карточкаКричак Иван
57' Желтая карточкаHenry Sletsjoee
1:0
67' ГолIeltsin Camoes
68' Желтая карточкаIeltsin Camoes
77' Желтая карточкаOskar Aagren
82' Желтая карточкаSamouil Izountouemoi
90' Желтая карточкаOemuer Pektas
90'+8
Ход матча
51'
57'
67'
68'
77'
90'
22
Вейлид
Сесар
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Вейлид СесарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Janne Mian
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Люнг ДаниэльПолузащитник
-
20 Алиев АлибекНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Foyston
История личных встреч
Браге
Эстер
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед
18 матчей
33.3%
16.7%
50%
6 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
4 победы 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Среднее время на гол
67
67
Всего голов
14
16
Голов в среднем за матч
1.56
1.78
Среднее время на гол
57
50
Всего голов
26
28
Голов в среднем за матч
1.44
1.56
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
62
57
Бомбардиры внутри турнира
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ieltsin Camoes
|4
|0.36
|Henry Sletsjoee
|2
|0.18
|Johan Arvidsson
|2
|0.18
|Kevin Appiah Nyarko
|1
|0.09
|Тити Адиль
|1
|0.09
|Викстрём Эмиль
|1
|0.09
|Pontus Jonsson1
|0
|0
|Samouil Izountouemoi
|0
|0
|Christopher Redenstrand
|0
|0
|Oemuer Pektas
|0
|0
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алиев Алибек
|4
|0.36
|Бергмарк-Виберг Адам
|3
|0.27
|Родич Владимир
|3
|0.27
|Кусу Манассе
|1
|0.09
|Мёрфельт Альбин
|1
|0.09
|Сегер Давид
|1
|0.09
|Кричак Иван
|1
|0.09
|Theodor Johansson
|1
|0.09
|Lukas Bergqvist
|0
|0
|Сёдерберг Никлас
|0
|0
|Adam Herdonsson
|0
|0
Карточки
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Henry Sletsjoee
|4
|0
|Берггрен Густав
|2
|0
|Зеттерстрём Александр
|2
|0
|Samouil Izountouemoi
|2
|0
|Ieltsin Camoes
|2
|0
|Фродиг Виктор
|1
|0
|Jacob Stensson
|1
|0
|Вейлид Сесар
|1
|0
|Викстрём Эмиль
|1
|0
|Ferhan Abic
|1
|0
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
|Johan Arvidsson
|1
|0
|Oskar Aagren
|1
|0
|Oemuer Pektas
|1
|0
|Kevin Appiah Nyarko
|1
|0
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алиев Алибек
|3
|0
|Кричак Иван
|3
|0
|Кусу Манассе
|3
|0
|Адольфссон Маттис
|3
|0
|Мёрфельт Альбин
|2
|0
|Родич Владимир
|1
|0
|Хедлунд Себастьян
|1
|0
|Варманен Тату
|1
|0
|Thorri Thorisson
|1
|0
|Люнг Даниэль
|1
|0
|Сегер Давид
|1
|0
|Сёдерберг Никлас
|1
|0
|Lukas Bergqvist
|1
|0
Результаты матчей
Браге
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Эстер
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
3
Браге
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Эстер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
5
8
Браге
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Эстер
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
6
11
Голы по времени матча
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
3
7
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
6
8
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
3
38%
76-90
Пропущено
6
2
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
11
15
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
2
13%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
3
27%
2
13%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
3
27%
2
13%
61-75
2
18%
6
40%
76-90
Пропущено
9
9
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 8
2
22%
1
11%
1-15
1
11%
3
33%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
2
22%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Браге
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Утсиктенс - Браге 1:0 Браге - Дегерфорс 0:1 Оддевольд - Браге 1:1 Браге - Эстерсунд 2:1
Сандвикен - Браге 0:1 Эребру - Браге 2:1 Браге - Ландскруна 1:1 Эргрюте - Браге 1:2 Хельсинборг - Браге 1:1 Браге - Варберг БоИС 1:0 Сириус - Браге 3:0 Браге - Фалу 2:0 Утсиктенс - Браге 1:3 Браге - Сириус 0:0 ИФК Норрчепинг - Браге 1:1 Браге - Сандвикен 0:2 Эребру - Браге 1:2 Браге - Гефле 3:0 Браге - Йёнчёпинг 4:0 Хельсинборг - Браге 2:0
Эстер
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Сковде АИК - Эстер 1:2 Эстер - Ландскруна 2:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстер - Оддевольд 3:0
Эстер - Гефле 0:0 Эргрюте - Эстер 2:2 Сандвикен - Эстер 1:0 Эстер - Эребру 2:0 Варберг БоИС - Эстер 1:2 Эстер - Дегерфорс 1:1 Эстер - Кальмар 4:2 Эстер - Оскаршамнс АИК 2:0 Эстер - Рэпп ГОИФ 3:1 Гётеборг - Эстер 2:1 Эстер - ИФК Лулео 5:0 Варберг БоИС - Эстер 1:4 Мальмё - Эстер 2:0 Вернаму - Эстер 3:1 Эстер - Фалькенберг 2:2 Эстер - Сундсвалль 4:0
Результаты матчей
Браге
Эстер
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
1:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
2
5 раз 45%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Браге
Эстер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
14
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
15
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
83
29
65
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|11
|6
|4
|1
|16 - 6
|22
|2.
|11
|5
|4
|2
|15 - 9
|19
|3.
|11
|5
|4
|2
|19 - 13
|19
|4.
|11
|5
|4
|2
|14 - 10
|19
|5.
|11
|5
|3
|3
|15 - 13
|18
|6.
|11
|5
|3
|3
|11 - 9
|18
|7.
|0:0
|11
|4
|4
|3
|11 - 10
|16
|8.
|10
|4
|2
|4
|7 - 11
|14
|9.
|10
|3
|4
|3
|16 - 14
|13
|10.
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|11.
|11
|3
|3
|5
|10 - 14
|12
|12.
|10
|3
|2
|5
|10 - 13
|11
|13.
|10
|2
|5
|3
|9 - 10
|11
|14.
|10
|2
|2
|6
|8 - 13
|8
|15.
|10
|2
|2
|6
|10 - 16
|8
|16.
|10
|1
|3
|6
|11 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|13 - 7
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|3.
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|4.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|5.
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|6.
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|7.
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|8.
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|9.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|10.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|11.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|12.
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|13.
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|14.
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|15.
|6
|0
|4
|2
|4 - 6
|4
|16.
|5
|0
|1
|4
|5 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|2.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|3.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|4.
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|3 - 3
|7
|7.
|5
|2
|0
|3
|4 - 9
|6
|8.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|9.
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|10.
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|11.
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|12.
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|13.
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|14.
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|15.
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|16.
|5
|0
|0
|5
|2 - 8
|0
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|6 (2)
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|6 (1)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|5 (3)
|Дегерфорс
|Абдулла Пашанг
|5
|Утсиктенс
|Трпчевски Филип
|5
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 5
|Дегерфорс
|Ольссон Себастьян II
|5
|Дегерфорс
|Mamadouba Diaby
|1 3
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 3