  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 11.
Браге
1:0
Конец матча
Эстер
0'
51' Желтая карточка
Кричак Иван
57' Желтая карточка
Henry Sletsjoee
1:0
67' Гол
Ieltsin Camoes
68' Желтая карточка
Ieltsin Camoes
77' Желтая карточка
Oskar Aagren
82' Желтая карточка
Samouil Izountouemoi
90' Желтая карточка
Oemuer Pektas
90'+8
1
Фродиг
Виктор
22
Вейлид
Сесар
2
Зеттерстрём
Александр
5
Oskar
Aagren
23
Christopher
Redenstrand
11
Johan
Arvidsson
10
Берггрен
Густав
21
Henry
Sletsjoee
7
Викстрём
Эмиль
17
Pontus
Jonsson1
12
Ieltsin
Camoes
13
Уоллиндер
Робин
33
Варманен
Тату
4
Хедлунд
Себастьян
15
Кричак
Иван
21
Lukas
Bergqvist
17
Adam
Herdonsson
7
Сегер
Давид
9
Сёдерберг
Никлас
10
Мёрфельт
Альбин
19
Бергмарк-Виберг
Адам
23
Родич
Владимир
Браге
4-4-2
Эстер
4-3-3

История личных встреч

Браге
Эстер

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед

18 матчей

33.3%
16.7%
50%
6 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
4 победы 6 ничьих 8 побед

История матчей

С
1:0
С
1:2
С
0:3
С
1:2
С
2:2
С
1:2
С
1:2
С
4:2
С
5:1
С
2:2
С
0:4
С
1:2
С
1:0
С
0:1
С
0:0
С
3:1
С
0:1
С
3:1

Голы

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Среднее время на гол

67
67

Всего голов

14
16

Голов в среднем за матч

1.56
1.78

Среднее время на гол

57
50

Всего голов

26
28

Голов в среднем за матч

1.44
1.56

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

62
57

Бомбардиры внутри турнира

Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ieltsin Camoes 4 0.36
Henry Sletsjoee 2 0.18
Johan Arvidsson 2 0.18
Kevin Appiah Nyarko 1 0.09
Тити Адиль 1 0.09
Викстрём Эмиль 1 0.09
Pontus Jonsson1 0 0
Samouil Izountouemoi 0 0
Christopher Redenstrand 0 0
Oemuer Pektas 0 0
Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиев Алибек 4 0.36
Бергмарк-Виберг Адам 3 0.27
Родич Владимир 3 0.27
Кусу Манассе 1 0.09
Мёрфельт Альбин 1 0.09
Сегер Давид 1 0.09
Кричак Иван 1 0.09
Theodor Johansson 1 0.09
Lukas Bergqvist 0 0
Сёдерберг Никлас 0 0
Adam Herdonsson 0 0

Карточки

Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Henry Sletsjoee 4 0
Берггрен Густав 2 0
Зеттерстрём Александр 2 0
Samouil Izountouemoi 2 0
Ieltsin Camoes 2 0
Фродиг Виктор 1 0
Jacob Stensson 1 0
Вейлид Сесар 1 0
Викстрём Эмиль 1 0
Ferhan Abic 1 0
Filip Sjoeberg1 1 0
Johan Arvidsson 1 0
Oskar Aagren 1 0
Oemuer Pektas 1 0
Kevin Appiah Nyarko 1 0
Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алиев Алибек 3 0
Кричак Иван 3 0
Кусу Манассе 3 0
Адольфссон Маттис 3 0
Мёрфельт Альбин 2 0
Родич Владимир 1 0
Хедлунд Себастьян 1 0
Варманен Тату 1 0
Thorri Thorisson 1 0
Люнг Даниэль 1 0
Сегер Давид 1 0
Сёдерберг Никлас 1 0
Lukas Bergqvist 1 0

Результаты матчей

Браге
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Эстер
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
3
Браге
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Эстер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
8
Браге
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Эстер
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

6
11

Голы по времени матча

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

3
7
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

6
8
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
3
38%
76-90

Пропущено

6
2
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

11
15
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
2
13%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
3
27%
2
13%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
3
27%
2
13%
61-75
2
18%
6
40%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 8
2
22%
1
11%
1-15
1
11%
3
33%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
2
22%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Браге
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Утсиктенс - Браге 1:0 Браге - Дегерфорс 0:1 Оддевольд - Браге 1:1 Браге - Эстерсунд 2:1
Сандвикен - Браге 0:1 Эребру - Браге 2:1 Браге - Ландскруна 1:1 Эргрюте - Браге 1:2 Хельсинборг - Браге 1:1 Браге - Варберг БоИС 1:0 Сириус - Браге 3:0 Браге - Фалу 2:0 Утсиктенс - Браге 1:3 Браге - Сириус 0:0 ИФК Норрчепинг - Браге 1:1 Браге - Сандвикен 0:2 Эребру - Браге 1:2 Браге - Гефле 3:0 Браге - Йёнчёпинг 4:0 Хельсинборг - Браге 2:0
Эстер
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Сковде АИК - Эстер 1:2 Эстер - Ландскруна 2:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстер - Оддевольд 3:0
Эстер - Гефле 0:0 Эргрюте - Эстер 2:2 Сандвикен - Эстер 1:0 Эстер - Эребру 2:0 Варберг БоИС - Эстер 1:2 Эстер - Дегерфорс 1:1 Эстер - Кальмар 4:2 Эстер - Оскаршамнс АИК 2:0 Эстер - Рэпп ГОИФ 3:1 Гётеборг - Эстер 2:1 Эстер - ИФК Лулео 5:0 Варберг БоИС - Эстер 1:4 Мальмё - Эстер 2:0 Вернаму - Эстер 3:1 Эстер - Фалькенберг 2:2 Эстер - Сундсвалль 4:0

Результаты матчей

Браге
Эстер

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
1:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
2
5 раз 45%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Браге
Эстер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
3
2
9
1.5
6
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 0:0 11 6 4 1 16 - 6 22
2.
Эстер
 11 5 4 2 15 - 9 19
3.
Дегерфорс
 11 5 4 2 19 - 13 19
4.
Утсиктенс
 11 5 4 2 14 - 10 19
5.
Сандвикен
 11 5 3 3 15 - 13 18
6.
Браге
 11 5 3 3 11 - 9 18
7.
Треллеборг
 0:0 11 4 4 3 11 - 10 16
8.
Сковде АИК
 10 4 2 4 7 - 11 14
9.
Гефле
 10 3 4 3 16 - 14 13
10.
Оддевольд
 10 3 3 4 9 - 12 12
11.
Эстерсунд
 11 3 3 5 10 - 14 12
12.
Эребру
 10 3 2 5 10 - 13 11
13.
Хельсинборг
 10 2 5 3 9 - 10 11
14.
Сундсвалль
 10 2 2 6 8 - 13 8
15.
Варберг БоИС
 10 2 2 6 10 - 16 8
16.
Эргрюте
 10 1 3 6 11 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 6 4 1 1 13 - 7 13
2.
Сандвикен
 5 4 0 1 9 - 4 12
3.
Эстер
 5 3 2 0 8 - 2 11
4.
Ландскруна
 0:0 5 3 2 0 7 - 1 11
5.
Утсиктенс
 5 3 2 0 7 - 2 11
6.
Гефле
 6 3 2 1 12 - 8 11
7.
Браге
 5 3 1 1 5 - 3 10
8.
Эребру
 5 3 0 2 7 - 5 9
9.
Треллеборг
 0:0 6 2 3 1 8 - 7 9
10.
Сундсвалль
 5 2 2 1 6 - 5 8
11.
Оддевольд
 5 2 2 1 5 - 4 8
12.
Сковде АИК
 5 2 2 1 3 - 2 8
13.
Эстерсунд
 5 2 2 1 7 - 7 8
14.
Варберг БоИС
 5 2 0 3 6 - 7 6
15.
Хельсинборг
 6 0 4 2 4 - 6 4
16.
Эргрюте
 5 0 1 4 5 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 0:0 6 3 2 1 9 - 5 11
2.
Браге
 6 2 2 2 6 - 6 8
3.
Эстер
 6 2 2 2 7 - 7 8
4.
Утсиктенс
 6 2 2 2 7 - 8 8
5.
Хельсинборг
 4 2 1 1 5 - 4 7
6.
Треллеборг
 0:0 5 2 1 2 3 - 3 7
7.
Сковде АИК
 5 2 0 3 4 - 9 6
8.
Дегерфорс
 5 1 3 1 6 - 6 6
9.
Сандвикен
 6 1 3 2 6 - 9 6
10.
Эргрюте
 5 1 2 2 6 - 9 5
11.
Оддевольд
 5 1 1 3 4 - 8 4
12.
Эстерсунд
 6 1 1 4 3 - 7 4
13.
Гефле
 4 0 2 2 4 - 6 2
14.
Варберг БоИС
 5 0 2 3 4 - 9 2
15.
Эребру
 5 0 2 3 3 - 8 2
16.
Сундсвалль
 5 0 0 5 2 - 8 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Линдгрен Густав 6 (2)
Ландскруна Frederik Ihler 6 (1)
Эребру Хольмберг Карл 5 (3)
Дегерфорс Абдулла Пашанг 5
Утсиктенс Трпчевски Филип 5
Весь список

Топ нарушителей
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Хельсинборг Benjamin Orn 1 5
Дегерфорс Ольссон Себастьян II 5
Дегерфорс Mamadouba Diaby 1 3
Эребру Маккью Эрик 1 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 57'
      Henry Sletsjoee получил желтую карточку от судьи
    • 51'
      Кричак Иван получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Йоан Арвидссон уходит с поля. Samouil Izountouemoi выходит вместо него
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Браге 1:0 Эстер онлайн

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