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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 11. Стадион: . Зрители: 1613
Конгсвингер
3:1
Конец матча
Брюне
0'
1:0
10' Гол
Уильямс Ноа
2:0
47' Гол
Lucas Ravn-Haren
69' Желтая карточка
Eric Taylor
2:1
73' Гол
Твейта Йон-Хельге
3:1
85' Гол
Моберг Вегар
88' Желтая карточка
Мненей Ноа
90'+6
1
Стрёмберг
Август
6
Harald
Holter
5
Холме
Фредрик
3
Торкельссон
Роберт-Орри
2
Нильссон
Джоэл
20
Jesper
Grundt
7
Eric
Taylor
19
Emil
Adrendrup
Nielsen
14
Lucas
Ravn-Haren
9
Adem
Gueven
11
Уильямс
Ноа
1
Кайтофт
Антон
2
Luis
Goerlich
5
Хор
Якоб
20
Sondre
Norheim
I
24
Jens
Huseboe
15
Твейта
Йон-Хельге
9
Содаль
Ларс-Эрик
4
Christian
Landu
Landu
10
Robert
Undheim
18
Duarte
Moreira
11
Скривен
Альфред
Конгсвингер
3-4-3
Брюне
4-4-2

История личных встреч

Конгсвингер
Брюне

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
83.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

17 матчей

29.4%
23.5%
47.1%
5 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

ТМК
2:2
ПД
1:3
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
1:2
А
0:2
А
0:2
А
1:0
А
1:0
А
2:1
А
0:1

Голы

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

1
1.11

Среднее время на гол

90
81

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.22
1.25

Среднее время на гол

73
72

Всего голов

19
20

Голов в среднем за матч

1.12
1.18

Тотал матчей

2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

80
76

Бомбардиры внутри турнира

Конгсвингер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Ravn-Haren 5 0.45
Моберг Вегар 4 (1) 0.36
Уильямс Ноа 3 0.27
Adem Gueven 3 0.27
Harald Holter 2 0.18
Jesper Grundt 2 0.18
Ludvig Langrekken 1 0.09
Нильссон Джоэл 1 0.09
Eric Taylor 1 0.09
Daniel Lysgaard 0 0
Emil Adrendrup Nielsen 0 0
Брюне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Duarte Moreira 5 0.45
Andreas Dybevik 2 0.18
Luis Goerlich 1 0.09
Содаль Ларс-Эрик 1 0.09
Robert Undheim 1 0.09
Eirik Saunes 1 0.09
Christian Landu Landu 1 0.09
Твейта Йон-Хельге 1 0.09
Хор Якоб 0 0

Карточки

Конгсвингер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eric Taylor 4 0
Lucas Ravn-Haren 3 0
Нильссон Джоэл 3 0
Harald Holter 1 1
Холме Фредрик 1 1
Ludvig Langrekken 2 0
Герсон Ларс 1 0
Моберг Вегар 1 0
Стрёмберг Август 1 0
Marius Trengereid 1 0
Мбоу Мапенда 1 0
Брюне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Andreas Dybevik 4 0
Christian Landu Landu 3 0
Luis Goerlich 2 0
Ole Kevin Knappen 2 0
Duarte Moreira 2 0
Твейта Йон-Хельге 1 0
Robert Undheim 1 0
Sondre Norheim I 1 0
Скривен Альфред 1 0
Хор Якоб 1 0
Мненей Ноа 1 0
Содаль Ларс-Эрик 1 0

Результаты матчей

Конгсвингер
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Брюне
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
2
Конгсвингер
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Брюне
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

7
10
Конгсвингер
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Брюне
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

11
12

Голы по времени матча

Забито

15
3
6 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
3
100%
61-75
4
27%
0
0%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
3
43%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
2
29%
46-60
3
38%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

7
10
6 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
3
43%
2
20%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

22
13
12 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
4
18%
2
15%
1-15
3
14%
2
15%
16-30
5
23%
2
15%
31-45
3
14%
1
8%
46-60
3
14%
4
31%
61-75
4
18%
2
15%
76-90

Пропущено

15
11
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
0
0%
4
36%
1-15
5
33%
1
9%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
5
33%
2
18%
46-60
3
20%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Конгсвингер
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Санднес - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Мьёндален 3:2 Волеренга - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Рёуфосс 1:1
Стабек - Конгсвингер 5:0 Конгсвингер - ИК Старт 3:0 Хьельсос - Конгсвингер 3:2 Левангер - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Эгерсунд 3:3 Нюбергсунд - Конгсвингер 0:8 Люн - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:1 Конгсвингер - Мьёндален 1:0 Хам-Кам - Конгсвингер 3:1 Брюне - Конгсвингер 2:2 Конгсвингер - Линкс 5:2 Конгсвингер - Левангер 2:2 Конгсвингер - Скейд 1:0 Конгсвингер - Эльверум 4:2 Конгсвингер - Конгсвингер 2 2:1
Брюне
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Брюне - Ранхейм 3:2 Брюне - Олесунн 2:0 Санднес - Брюне 2:1 Брюне - Мьёндален 1:0
Стабек - Брюне 5:1 Волеренга - Брюне 1:0 Арендаль - Брюне 0:1 Брюне - Согндаль 1:0 Мандалскамератене - Брюне 0:7 Рёуфосс - Брюне 0:1 Брюне - Левангер 0:1 Форус и Гаусель - Брюне 0:10 Стабек - Брюне 1:0 Брюне - ИК Старт 3:1 Санднес - Брюне 0:2 Дьерв - Брюне 3:4 Брюне - Олесунн 1:1 Брюне - Конгсвингер 2:2 Хёугесунн - Брюне 3:1 Брюне - Эгерсунд 5:2

Результаты матчей

Конгсвингер
Брюне

Точный счет

1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

3
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:0
4 раза 36%
0:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
3
4 раза 36%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Конгсвингер
Брюне

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
3
3
4
2
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
3
8
3
1.5
3
8
4
7
2.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 11 7 3 1 22 - 15 24
2.
Волеренга
 11 6 2 3 22 - 16 20
3.
Мосс
 11 6 2 3 19 - 17 20
4.
Эгерсунд
 10 5 3 2 27 - 22 18
5.
Брюне
 11 6 0 5 13 - 11 18
6.
Стабек
 10 4 4 2 24 - 19 16
7.
Согндаль
 11 4 4 3 17 - 11 16
8.
Рёуфосс
 11 4 3 4 12 - 12 15
9.
Люн
 11 3 6 2 18 - 12 15
10.
Левангер
 11 2 6 3 18 - 17 12
11.
Мьёндален
 10 2 4 4 15 - 17 10
12.
Осане
 10 2 4 4 12 - 19 10
13.
Ранхейм
 11 2 4 5 17 - 19 10
14.
ИК Старт
 11 2 4 5 12 - 19 10
15.
Санднес
 11 2 3 6 15 - 27 9
16.
Олесунн
 11 2 2 7 11 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 6 5 0 1 10 - 4 15
2.
Конгсвингер
 6 4 2 0 15 - 8 14
3.
Мосс
 6 4 1 1 12 - 7 13
4.
Согндаль
 5 3 1 1 12 - 6 10
5.
Люн
 6 2 4 0 12 - 5 10
6.
Мьёндален
 6 2 3 1 11 - 9 9
7.
Осане
 6 2 3 1 8 - 10 9
8.
ИК Старт
 5 2 2 1 8 - 8 8
9.
Санднес
 6 2 2 2 12 - 12 8
10.
Стабек
 4 2 1 1 12 - 7 7
11.
Ранхейм
 5 2 1 2 10 - 9 7
12.
Волеренга
 5 2 1 2 6 - 7 7
13.
Рёуфосс
 5 2 0 3 3 - 5 6
14.
Левангер
 5 1 3 1 9 - 5 6
15.
Эгерсунд
 4 1 2 1 7 - 6 5
16.
Олесунн
 6 1 1 4 6 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 6 4 1 1 16 - 9 13
2.
Эгерсунд
 6 4 1 1 20 - 16 13
3.
Конгсвингер
 5 3 1 1 7 - 7 10
4.
Рёуфосс
 6 2 3 1 9 - 7 9
5.
Стабек
 6 2 3 1 12 - 12 9
6.
Мосс
 5 2 1 2 7 - 10 7
7.
Согндаль
 6 1 3 2 5 - 5 6
8.
Левангер
 6 1 3 2 9 - 12 6
9.
Люн
 5 1 2 2 6 - 7 5
10.
Олесунн
 5 1 1 3 5 - 8 4
11.
Брюне
 5 1 0 4 3 - 7 3
12.
Ранхейм
 6 0 3 3 7 - 10 3
13.
ИК Старт
 6 0 2 4 4 - 11 2
14.
Мьёндален
 4 0 1 3 4 - 8 1
15.
Осане
 4 0 1 3 4 - 9 1
16.
Санднес
 5 0 1 4 3 - 15 1
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 12 (1)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 10 (2)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 7 (4)
Санднес Хейланн Томми 6 (3)
Стабек Bassekou Diabate 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ИК Старт Jesper Gregersen 5
ИК Старт Mathias Grundetjern 1 3
Брюне Andreas Dybevik 4
Санднес Бркич Харис 4
Конгсвингер Eric Taylor 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 10'
      Лукас Равн-Харен сделал результативную передачу.
    • 10'
      Г О О О О Л - Уильямс Ноа бьет в цель!
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