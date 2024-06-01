Тур: 11. Стадион: Гьемселунд. Зрители: 1613
3:1
Конец матча
0'
1:0
10' ГолУильямс Ноа
2:0
47' ГолLucas Ravn-Haren
69' Желтая карточкаEric Taylor
2:1
73' ГолТвейта Йон-Хельге
3:1
85' ГолМоберг Вегар
88' Желтая карточкаМненей Ноа
90'+6
Ход матча
10'
1:0
47'
2:0
69'
73'
85'
88'
11
Уильямс
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Уильямс НоаНападающий
- Запасные игроки
-
31 Манде СаюбаВратарь
-
10 Герсон ЛарсЗащитник
-
12 Мбоу МапендаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Йохан Веннберг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 Хор ЯкобЗащитник
- Защитник
-
24 Jens HuseboeЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ole Kevin Knappen
История личных встреч
Конгсвингер
Брюне
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
83.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
17 матчей
29.4%
23.5%
47.1%
5 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
1
1.11
Среднее время на гол
90
81
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.22
1.25
Среднее время на гол
73
72
Всего голов
19
20
Голов в среднем за матч
1.12
1.18
Тотал матчей
2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
80
76
Бомбардиры внутри турнира
Конгсвингер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Ravn-Haren
|5
|0.45
|Моберг Вегар
|4 (1)
|0.36
|Уильямс Ноа
|3
|0.27
|Adem Gueven
|3
|0.27
|Harald Holter
|2
|0.18
|Jesper Grundt
|2
|0.18
|Ludvig Langrekken
|1
|0.09
|Нильссон Джоэл
|1
|0.09
|Eric Taylor
|1
|0.09
|Daniel Lysgaard
|0
|0
|Emil Adrendrup Nielsen
|0
|0
Брюне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Duarte Moreira
|5
|0.45
|Andreas Dybevik
|2
|0.18
|Luis Goerlich
|1
|0.09
|Содаль Ларс-Эрик
|1
|0.09
|Robert Undheim
|1
|0.09
|Eirik Saunes
|1
|0.09
|Christian Landu Landu
|1
|0.09
|Твейта Йон-Хельге
|1
|0.09
|Хор Якоб
|0
|0
Карточки
Конгсвингер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eric Taylor
|4
|0
|Lucas Ravn-Haren
|3
|0
|Нильссон Джоэл
|3
|0
|Harald Holter
|1
|1
|Холме Фредрик
|1
|1
|Ludvig Langrekken
|2
|0
|Герсон Ларс
|1
|0
|Моберг Вегар
|1
|0
|Стрёмберг Август
|1
|0
|Marius Trengereid
|1
|0
|Мбоу Мапенда
|1
|0
Брюне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Andreas Dybevik
|4
|0
|Christian Landu Landu
|3
|0
|Luis Goerlich
|2
|0
|Ole Kevin Knappen
|2
|0
|Duarte Moreira
|2
|0
|Твейта Йон-Хельге
|1
|0
|Robert Undheim
|1
|0
|Sondre Norheim I
|1
|0
|Скривен Альфред
|1
|0
|Хор Якоб
|1
|0
|Мненей Ноа
|1
|0
|Содаль Ларс-Эрик
|1
|0
Результаты матчей
Конгсвингер
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Брюне
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
4
2
Конгсвингер
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Брюне
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
7
10
Конгсвингер
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Брюне
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
11
12
Голы по времени матча
Забито
15
3
6 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
3
100%
61-75
4
27%
0
0%
76-90
Пропущено
8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
3
43%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
2
29%
46-60
3
38%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
7
10
6 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
3
43%
2
20%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
22
13
12 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
4
18%
2
15%
1-15
3
14%
2
15%
16-30
5
23%
2
15%
31-45
3
14%
1
8%
46-60
3
14%
4
31%
61-75
4
18%
2
15%
76-90
Пропущено
15
11
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
0
0%
4
36%
1-15
5
33%
1
9%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
5
33%
2
18%
46-60
3
20%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Конгсвингер
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Санднес - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Мьёндален 3:2 Волеренга - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Рёуфосс 1:1
Стабек - Конгсвингер 5:0 Конгсвингер - ИК Старт 3:0 Хьельсос - Конгсвингер 3:2 Левангер - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Эгерсунд 3:3 Нюбергсунд - Конгсвингер 0:8 Люн - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:1 Конгсвингер - Мьёндален 1:0 Хам-Кам - Конгсвингер 3:1 Брюне - Конгсвингер 2:2 Конгсвингер - Линкс 5:2 Конгсвингер - Левангер 2:2 Конгсвингер - Скейд 1:0 Конгсвингер - Эльверум 4:2 Конгсвингер - Конгсвингер 2 2:1
Брюне
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Брюне - Ранхейм 3:2 Брюне - Олесунн 2:0 Санднес - Брюне 2:1 Брюне - Мьёндален 1:0
Стабек - Брюне 5:1 Волеренга - Брюне 1:0 Арендаль - Брюне 0:1 Брюне - Согндаль 1:0 Мандалскамератене - Брюне 0:7 Рёуфосс - Брюне 0:1 Брюне - Левангер 0:1 Форус и Гаусель - Брюне 0:10 Стабек - Брюне 1:0 Брюне - ИК Старт 3:1 Санднес - Брюне 0:2 Дьерв - Брюне 3:4 Брюне - Олесунн 1:1 Брюне - Конгсвингер 2:2 Хёугесунн - Брюне 3:1 Брюне - Эгерсунд 5:2
Результаты матчей
Конгсвингер
Брюне
Точный счет
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
3
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:0
4 раза 36%
0:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
3
4 раза 36%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Конгсвингер
Брюне
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
42
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
83
83
38
47
29
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|12 (1)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|10 (2)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|7 (4)
|Санднес
|Хейланн Томми
|6 (3)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|6 (1)
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|5
|ИК Старт
|Mathias Grundetjern
|1 3
|Брюне
|Andreas Dybevik
|4
|Санднес
|Бркич Харис
|4
|Конгсвингер
|Eric Taylor
|4