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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 11. Стадион: . Зрители: 1951
Согндаль
2:3
Конец матча
Стабек
0'
1:0
1' Гол
Хинтса Оливер
1:1
14' Гол
Oskar Spiten-Nysaether
1:2
33' Гол
Oskar Spiten-Nysaether
45' Желтая карточка
Jacob Blixt Flaten
60' Желтая карточка
Daniel Arrocha
2:2
73' Гол
Martin Hoeyland
79' Желтая карточка
Вальстад Николас
2:3
83' Гол
Робертс Томас
90' Желтая карточка
Россбах Сондре
90'+7
1
Lars
Jendal
11
Ховен
Андреас
4
Daniel
Arrocha
32
Mathias
Oren
17
Martin
Andre
Sjoelstad
7
Edmund
Baidoo
6
Martin
Hoeyland
8
Jacob
Blixt
Flaten
77
Oskar
Borgthorsson
30
Флатакер
Эрик
9
Хинтса
Оливер
1
Россбах
Сондре
2
Педерсен
Каспер
4
Несс Николай
29
Karsten
Arman
Ekorness
19
Fillip
Riise
6
Кристенсен
Магнус
17
Sebastian
Olderheim
14
Робертс
Томас
11
Вальстад
Николас
7
Rasmus
Eggen
Vinge
21
Oskar
Spiten-Nysaether
Согндаль
4-4-2
Стабек
3-5-2

История личных встреч

Согндаль
Стабек

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

13 матчей

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

ПД
4:3
ПД
0:0
Э
1:1
Э
4:1
Э
1:1
Э
0:1
Э
0:2
Э
3:0
Э
2:1
Э
3:1
Э
0:0
Э
0:1
КН
1:3

Голы

Всего голов

13
4

Голов в среднем за матч

1.86
0.67

Среднее время на гол

48
135

Всего голов

6
11

Голов в среднем за матч

1
1.57

Среднее время на гол

90
57

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.46
1.15

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

61
78

Бомбардиры внутри турнира

Согндаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Edmund Baidoo 4 0.36
Daniel Arrocha 3 (3) 0.27
Флатакер Эрик 3 0.27
Хинтса Оливер 2 0.18
Martin Hoeyland 2 0.18
Эрикссон Феликс 1 0.09
Mathias Oren 1 0.09
Martin Andre Sjoelstad 0 0
Jacob Blixt Flaten 0 0
Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bassekou Diabate 6 (1) 0.6
Oskar Spiten-Nysaether 5 0.5
Робертс Томас 3 (1) 0.3
Педерсен Каспер 3 0.3
Sebastian Olderheim 2 0.2
Андресен Александр 1 0.1
Несс Николай 1 0.1
Rasmus Eggen Vinge 1 0.1
William Wendt 1 0.1
Упсет Кристиан 1 (1) 0.1
Кристенсен Магнус 0 0
Fillip Riise 0 0
Вальстад Николас 0 0
Геэльмуйден Херман 0 0

Карточки

Согндаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Hoeyland 2 0
Эрикссон Феликс 2 0
Martin Andre Sjoelstad 2 0
Jacob Blixt Flaten 2 0
Фло Пер-Эгиль 1 0
Tore Andre Flo 1 0
Daniel Arrocha 1 0
Lars Jendal 1 0
Хинтса Оливер 1 0
Mathias Oren 1 0
Edmund Baidoo 1 0
Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Россбах Сондре 3 0
Вальстад Николас 3 0
Несс Николай 2 0
Кристенсен Магнус 1 0
Хегардт Кристофер 1 0
Андресен Александр 1 0
Oskar Spiten-Nysaether 1 0

Результаты матчей

Согндаль
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Стабек
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

2
6
Согндаль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Стабек
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

4
8
Согндаль
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Стабек
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

6
14

Голы по времени матча

Забито

11
12
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
2
18%
2
17%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
4
36%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
3
27%
1
8%
61-75
1
9%
3
25%
76-90

Пропущено

7
12
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
14%
1
8%
1-15
2
29%
2
17%
16-30
1
14%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
14%
3
25%
61-75
2
29%
2
17%
76-90

Забито

5
12
5 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
3
25%
1-15
1
20%
3
25%
16-30
4
80%
1
8%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
3
43%
61-75
2
40%
3
43%
76-90

Забито

16
24
12 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
2
13%
5
21%
1-15
2
13%
4
17%
16-30
8
50%
3
13%
31-45
0
0%
7
29%
29%
46-60
3
19%
1
4%
61-75
1
6%
4
17%
76-90

Пропущено

12
19
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
17%
1
5%
1-15
2
17%
3
16%
16-30
2
17%
3
16%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
2
17%
6
32%
61-75
4
33%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Согндаль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ИК Старт - Согндаль 2:1 Согндаль - Рёуфосс 1:1 Олесунн - Согндаль 0:2 Согндаль - Санднес 5:1
Левангер - Согндаль 0:0 Согндаль - КФУМ Осло 1:1 Брюне - Согндаль 1:0 Фрейа - Согндаль 2:2 Согндаль - Мосс 1:0 Осане - Согндаль 1:1 Фёрде - Согндаль 2:6 Согндаль - Мьёндален 3:1 Волеренга - Согндаль 1:1 Согндаль - Бранн 1:2 Рёуфосс - Согндаль 1:5 Хёдд - Согндаль 2:0 Согндаль - Осане 0:0 Согндаль - Флоро 3:0 Согндаль - Олесунн 2:3 Согндаль - Металлист-1925 1:2
Стабек
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Стабек - Эгерсунд 4:5 Ранхейм - Стабек 3:0 Стабек - Люн 2:2 Мосс - Стабек 3:3
Стабек - Брюне 5:1 Стабек - Конгсвингер 5:0 Альта - Стабек 3:4 Осане - Стабек 2:2 Берум - Стабек 0:5 Волеренга - Стабек 1:3 Аскер - Стабек 0:2 Стабек - Брюне 1:0 Олесунн - Стабек 1:1 Стабек - Лиллестрём 0:1 Викинг - Стабек 3:0 Стабек - ИК Старт 2:1 Стабек - Торпедо Кутаиси 2:1 Хьельсос - Стабек 4:1 Рёуфосс - Стабек 2:3 Хёугесунн - Стабек 3:0

Результаты матчей

Согндаль
Стабек

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:5
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:5
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Согндаль
Стабек

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
3
1
2
3
2.5
2
2
1
4
3.5
2
2
1
4
4.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
1
4
7
1.5
7
3
2
9
2.5
5
5
1
10
3.5
2
8
1
10
4.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 11 7 3 1 22 - 15 24
2.
Волеренга
 11 6 2 3 22 - 16 20
3.
Мосс
 11 6 2 3 19 - 17 20
4.
Эгерсунд
 10 5 3 2 27 - 22 18
5.
Брюне
 11 6 0 5 13 - 11 18
6.
Стабек
 10 4 4 2 24 - 19 16
7.
Согндаль
 11 4 4 3 17 - 11 16
8.
Рёуфосс
 11 4 3 4 12 - 12 15
9.
Люн
 11 3 6 2 18 - 12 15
10.
Левангер
 11 2 6 3 18 - 17 12
11.
Мьёндален
 10 2 4 4 15 - 17 10
12.
Осане
 10 2 4 4 12 - 19 10
13.
Ранхейм
 11 2 4 5 17 - 19 10
14.
ИК Старт
 11 2 4 5 12 - 19 10
15.
Санднес
 11 2 3 6 15 - 27 9
16.
Олесунн
 11 2 2 7 11 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 6 5 0 1 10 - 4 15
2.
Конгсвингер
 6 4 2 0 15 - 8 14
3.
Мосс
 6 4 1 1 12 - 7 13
4.
Согндаль
 5 3 1 1 12 - 6 10
5.
Люн
 6 2 4 0 12 - 5 10
6.
Мьёндален
 6 2 3 1 11 - 9 9
7.
Осане
 6 2 3 1 8 - 10 9
8.
ИК Старт
 5 2 2 1 8 - 8 8
9.
Санднес
 6 2 2 2 12 - 12 8
10.
Стабек
 4 2 1 1 12 - 7 7
11.
Ранхейм
 5 2 1 2 10 - 9 7
12.
Волеренга
 5 2 1 2 6 - 7 7
13.
Рёуфосс
 5 2 0 3 3 - 5 6
14.
Левангер
 5 1 3 1 9 - 5 6
15.
Эгерсунд
 4 1 2 1 7 - 6 5
16.
Олесунн
 6 1 1 4 6 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 6 4 1 1 16 - 9 13
2.
Эгерсунд
 6 4 1 1 20 - 16 13
3.
Конгсвингер
 5 3 1 1 7 - 7 10
4.
Рёуфосс
 6 2 3 1 9 - 7 9
5.
Стабек
 6 2 3 1 12 - 12 9
6.
Мосс
 5 2 1 2 7 - 10 7
7.
Согндаль
 6 1 3 2 5 - 5 6
8.
Левангер
 6 1 3 2 9 - 12 6
9.
Люн
 5 1 2 2 6 - 7 5
10.
Олесунн
 5 1 1 3 5 - 8 4
11.
Брюне
 5 1 0 4 3 - 7 3
12.
Ранхейм
 6 0 3 3 7 - 10 3
13.
ИК Старт
 6 0 2 4 4 - 11 2
14.
Мьёндален
 4 0 1 3 4 - 8 1
15.
Осане
 4 0 1 3 4 - 9 1
16.
Санднес
 5 0 1 4 3 - 15 1
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 12 (1)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 10 (2)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 7 (4)
Санднес Хейланн Томми 6 (3)
Стабек Bassekou Diabate 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ИК Старт Jesper Gregersen 5
ИК Старт Mathias Grundetjern 1 3
Брюне Andreas Dybevik 4
Санднес Бркич Харис 4
Конгсвингер Eric Taylor 4
Весь список
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