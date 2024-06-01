Тур: 11. Стадион: Фоссхауган Кампус. Зрители: 1951
0'
1:0
1' ГолХинтса Оливер
1:1
14' ГолOskar Spiten-Nysaether
1:2
33' ГолOskar Spiten-Nysaether
45' Желтая карточкаJacob Blixt Flaten
60' Желтая карточкаDaniel Arrocha
2:2
73' ГолMartin Hoeyland
79' Желтая карточкаВальстад Николас
2:3
83' ГолРобертс Томас
90' Желтая карточкаРоссбах Сондре
90'+7
Ход матча
1'
1:0
14'
33'
60'
73'
2:2
79'
83'
90'
32
Mathias
Oren
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Mathias OrenЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Tore Andre Flo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Fillip RiiseПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Marius Ulla
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
История личных встреч
Согндаль
Стабек
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
13 матчей
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
4
Голов в среднем за матч
1.86
0.67
Среднее время на гол
48
135
Всего голов
6
11
Голов в среднем за матч
1
1.57
Среднее время на гол
90
57
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
1.46
1.15
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
61
78
Бомбардиры внутри турнира
Согндаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Edmund Baidoo
|4
|0.36
|Daniel Arrocha
|3 (3)
|0.27
|Флатакер Эрик
|3
|0.27
|Хинтса Оливер
|2
|0.18
|Martin Hoeyland
|2
|0.18
|Эрикссон Феликс
|1
|0.09
|Mathias Oren
|1
|0.09
|Martin Andre Sjoelstad
|0
|0
|Jacob Blixt Flaten
|0
|0
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bassekou Diabate
|6 (1)
|0.6
|Oskar Spiten-Nysaether
|5
|0.5
|Робертс Томас
|3 (1)
|0.3
|Педерсен Каспер
|3
|0.3
|Sebastian Olderheim
|2
|0.2
|Андресен Александр
|1
|0.1
|Несс Николай
|1
|0.1
|Rasmus Eggen Vinge
|1
|0.1
|William Wendt
|1
|0.1
|Упсет Кристиан
|1 (1)
|0.1
|Кристенсен Магнус
|0
|0
|Fillip Riise
|0
|0
|Вальстад Николас
|0
|0
|Геэльмуйден Херман
|0
|0
Карточки
Согндаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Hoeyland
|2
|0
|Эрикссон Феликс
|2
|0
|Martin Andre Sjoelstad
|2
|0
|Jacob Blixt Flaten
|2
|0
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0
|Tore Andre Flo
|1
|0
|Daniel Arrocha
|1
|0
|Lars Jendal
|1
|0
|Хинтса Оливер
|1
|0
|Mathias Oren
|1
|0
|Edmund Baidoo
|1
|0
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Россбах Сондре
|3
|0
|Вальстад Николас
|3
|0
|Несс Николай
|2
|0
|Кристенсен Магнус
|1
|0
|Хегардт Кристофер
|1
|0
|Андресен Александр
|1
|0
|Oskar Spiten-Nysaether
|1
|0
Результаты матчей
Согндаль
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Стабек
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
2
6
Согндаль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Стабек
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
4
8
Согндаль
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Стабек
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
8
Упущенные победы
6
14
Голы по времени матча
Забито
11
12
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
2
18%
2
17%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
4
36%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
3
27%
1
8%
61-75
1
9%
3
25%
76-90
Пропущено
7
12
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
14%
1
8%
1-15
2
29%
2
17%
16-30
1
14%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
14%
3
25%
61-75
2
29%
2
17%
76-90
Забито
5
12
5 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
3
25%
1-15
1
20%
3
25%
16-30
4
80%
1
8%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
3
43%
61-75
2
40%
3
43%
76-90
Забито
16
24
12 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
2
13%
5
21%
1-15
2
13%
4
17%
16-30
8
50%
3
13%
31-45
0
0%
7
29%
29%
46-60
3
19%
1
4%
61-75
1
6%
4
17%
76-90
Пропущено
12
19
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
17%
1
5%
1-15
2
17%
3
16%
16-30
2
17%
3
16%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
2
17%
6
32%
61-75
4
33%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Согндаль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ИК Старт - Согндаль 2:1 Согндаль - Рёуфосс 1:1 Олесунн - Согндаль 0:2 Согндаль - Санднес 5:1
Левангер - Согндаль 0:0 Согндаль - КФУМ Осло 1:1 Брюне - Согндаль 1:0 Фрейа - Согндаль 2:2 Согндаль - Мосс 1:0 Осане - Согндаль 1:1 Фёрде - Согндаль 2:6 Согндаль - Мьёндален 3:1 Волеренга - Согндаль 1:1 Согндаль - Бранн 1:2 Рёуфосс - Согндаль 1:5 Хёдд - Согндаль 2:0 Согндаль - Осане 0:0 Согндаль - Флоро 3:0 Согндаль - Олесунн 2:3 Согндаль - Металлист-1925 1:2
Стабек
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Стабек - Эгерсунд 4:5 Ранхейм - Стабек 3:0 Стабек - Люн 2:2 Мосс - Стабек 3:3
Стабек - Брюне 5:1 Стабек - Конгсвингер 5:0 Альта - Стабек 3:4 Осане - Стабек 2:2 Берум - Стабек 0:5 Волеренга - Стабек 1:3 Аскер - Стабек 0:2 Стабек - Брюне 1:0 Олесунн - Стабек 1:1 Стабек - Лиллестрём 0:1 Викинг - Стабек 3:0 Стабек - ИК Старт 2:1 Стабек - Торпедо Кутаиси 2:1 Хьельсос - Стабек 4:1 Рёуфосс - Стабек 2:3 Хёугесунн - Стабек 3:0
Результаты матчей
Согндаль
Стабек
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:5
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:5
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Согндаль
Стабек
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
23
22
14
22
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
15
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
91
47
73
29
55
110
28
110
19
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|12 (1)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|10 (2)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|7 (4)
|Санднес
|Хейланн Томми
|6 (3)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|6 (1)
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|5
|ИК Старт
|Mathias Grundetjern
|1 3
|Брюне
|Andreas Dybevik
|4
|Санднес
|Бркич Харис
|4
|Конгсвингер
|Eric Taylor
|4