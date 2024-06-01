Тур: 11. Стадион: B&G Parken. Зрители: 903
0'
0:1
21' ГолХустад Эрленд
34' Желтая карточкаAadne Midtskogen
55' Желтая карточкаФорс Виктор
1:1
66' ГолHeine Larsen
1:2
83' ГолAndreas Osterud
90'+5
Ход матча
21'
34'
55'
66'
83'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
14 Jo Staalesen
-
-
24 Madiodio Dia
-
-
Главный тренер: Кьелл Андре Ту
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Форс ВикторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
18 Kodjo Somesi
-
-
20 James Ampofo
-
Главный тренер: Joergen Waalemark
Бомбардиры внутри турнира
Эгерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хельмерсен Андреас
|10 (1)
|1
|Magnus Lankhof-Dahlby
|4
|0.4
|Stian Rokaas Michalsen
|3
|0.3
|Heine Larsen
|3
|0.3
|Ingvald Halgunset
|2
|0.2
|Henrik Elvevold
|2
|0.2
|Фальхенер Хенрик
|1
|0.1
|Magnus Sandvik Hoeiseth
|1
|0.1
|Салмон Джастин
|1
|0.1
|Chris Sleveland
|0
|0
|Joergen Voilaas
|0
|0
|Таддесе Хоренус
|0
|0
|Robert Williams2
|0
|0
|Fanuel Yrga-Alem
|0
|0
Рёуфосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хустад Эрленд
|4
|0.36
|Jan Inge Solemsloekk Lynum
|2
|0.18
|Kristoffer Hey
|1
|0.09
|Ротихеуг Оливер
|1
|0.09
|Баджие Кебба
|1
|0.09
|Хансен Адриан Александер
|1
|0.09
|Andreas Osterud
|1
|0.09
|Kodjo Somesi
|1
|0.09
|Нюланд-Эрсаль Якоб
|0
|0
|Ryan Nelson
|0
|0
|Torjus Engebakken
|0
|0
Карточки
Эгерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Heine Larsen
|3
|0
|Хельмерсен Андреас
|2
|0
|Ingvald Halgunset
|2
|0
|Aadne Midtskogen
|2
|0
|Фальхенер Хенрик
|2
|0
|Салмон Джастин
|2
|0
|Chris Sleveland
|1
|0
|Таддесе Хоренус
|1
|0
|Magnus Lankhof-Dahlby
|1
|0
|Jo Staalesen
|1
|0
|Robert Williams2
|1
|0
|Madiodio Dia
|1
|0
Рёуфосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jamal Deen Haruna
|4
|0
|Andreas Osterud
|2
|1
|Эмсис Эдуард
|3
|0
|Форс Виктор
|3
|0
|Kristoffer Hey
|2
|0
|Хустад Эрленд
|2
|0
|Nicolai Fremstad
|2
|0
|Marius Svanberg Alm
|2
|0
|Jan Inge Solemsloekk Lynum
|2
|0
|Torjus Engebakken
|2
|0
|Йорген Велемарк
|2
|0
|Ротихеуг Оливер
|1
|0
|Хансен Адриан Александер
|1
|0
Результаты матчей
Эгерсунд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Рёуфосс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
4
4
Эгерсунд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Рёуфосс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
17
2
Эгерсунд
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Рёуфосс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
21
6
Голы по времени матча
Забито
7
10
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
3
43%
3
30%
76-90
Пропущено
6
6
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
3
50%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
20
3
7 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 8
1
5%
0
0%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
3
15%
2
67%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
7
35%
1
33%
61-75
4
20%
0
0%
76-90
Пропущено
16
5
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
4
25%
2
40%
1-15
3
19%
1
20%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
6%
1
20%
46-60
4
25%
1
20%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Забито
27
13
9 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
0 Не забивали 3
1
4%
0
0%
1-15
3
11%
3
23%
16-30
5
19%
4
31%
31-45
3
11%
1
8%
46-60
8
30%
30%
2
15%
61-75
7
26%
3
23%
76-90
Пропущено
22
11
14 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
7
32%
3
27%
1-15
4
18%
2
18%
16-30
3
14%
1
9%
31-45
1
5%
2
18%
46-60
4
18%
3
27%
61-75
3
14%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Эгерсунд
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Стабек - Эгерсунд 4:5 Эгерсунд - Левангер 2:2 ИК Старт - Эгерсунд 4:3 Ранхейм - Эгерсунд 1:3
Эгерсунд - Люн 1:1 Эгерсунд - Хам-Кам 1:3 Мосс - Эгерсунд 1:2 Флеккерёй - Эгерсунд 0:1 Эгерсунд - Олесунн 3:1 Конгсвингер - Эгерсунд 3:3 Видар - Эгерсунд 0:1 Санднес - Эгерсунд 3:4 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1 Викинг - Эгерсунд 3:0 ИК Старт - Эгерсунд 1:7 Брюне - Эгерсунд 5:2 Санднес - Эгерсунд 1:4 Эгерсунд - Видар 3:1 Эгерсунд - Вард Хёугесунн 5:0 Волеренга-2 - Эгерсунд 1:8
Рёуфосс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Рёуфосс - Люн 1:0 Согндаль - Рёуфосс 1:1 Рёуфосс - Мосс 0:2 Конгсвингер - Рёуфосс 1:1
Рёуфосс - Фредрикстад 2:3 Рёуфосс - Осане 1:0 Ранхейм - Рёуфосс 1:2 Олесунн - Рёуфосс 1:4 Скейд - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Брюне 0:1 Санднес - Рёуфосс 2:0 Скрейя - Рёуфосс 0:8 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Мьёндален - Рёуфосс 1:1 Хьельсос - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Согндаль 1:5 Рёуфосс - Фригг 2:0 Эсбьерг - Рёуфосс 1:1 Саннефьёрд - Рёуфосс 0:2 Рёуфосс - СК Гйовик-Лин 5:0
Результаты матчей
Эгерсунд
Рёуфосс
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
4:5
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
4:5
1 раз 10%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
Точное количество голов
3
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Эгерсунд
Рёуфосс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
15
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
29
64
110
28
110
19
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|12 (1)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|10 (2)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|7 (4)
|Санднес
|Хейланн Томми
|6 (3)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|6 (1)
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|5
|ИК Старт
|Mathias Grundetjern
|1 3
|Брюне
|Andreas Dybevik
|4
|Санднес
|Бркич Харис
|4
|Конгсвингер
|Eric Taylor
|4