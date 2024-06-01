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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 11. Стадион: . Зрители: 903
Эгерсунд
1:2
Конец матча
Рёуфосс
0'
0:1
21' Гол
Хустад Эрленд
34' Желтая карточка
Aadne Midtskogen
55' Желтая карточка
Форс Виктор
1:1
66' Гол
Heine Larsen
1:2
83' Гол
Andreas Osterud
90'+5
31
Скьярштейн
Кнут-Андре
19
Fanuel
Yrga-Alem
2
Aadne
Midtskogen
4
Фальхенер
Хенрик
21
Kristian
Eggen
26
Салмон
Джастин
8
Chris
Sleveland
22
Таддесе
Хоренус
15
Henrik
Elvevold
20
Хельмерсен
Андреас
10
Stian
Rokaas
Michalsen
1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
14
Jamal
Deen
Haruna
77
Marius
Svanberg
Alm
15
Kristoffer
Hey
22
Форс
Виктор
16
Нюланд-Эрсаль
Якоб
8
Ryan
Nelson
3
Torjus
Engebakken
17
Sander
Nordboe
4
Jan
Inge
Solemsloekk
Lynum
9
Хустад
Эрленд
Эгерсунд
4-3-3
Рёуфосс
5-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Эгерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хельмерсен Андреас 10 (1) 1
Magnus Lankhof-Dahlby 4 0.4
Stian Rokaas Michalsen 3 0.3
Heine Larsen 3 0.3
Ingvald Halgunset 2 0.2
Henrik Elvevold 2 0.2
Фальхенер Хенрик 1 0.1
Magnus Sandvik Hoeiseth 1 0.1
Салмон Джастин 1 0.1
Chris Sleveland 0 0
Joergen Voilaas 0 0
Таддесе Хоренус 0 0
Robert Williams2 0 0
Fanuel Yrga-Alem 0 0
Рёуфосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хустад Эрленд 4 0.36
Jan Inge Solemsloekk Lynum 2 0.18
Kristoffer Hey 1 0.09
Ротихеуг Оливер 1 0.09
Баджие Кебба 1 0.09
Хансен Адриан Александер 1 0.09
Andreas Osterud 1 0.09
Kodjo Somesi 1 0.09
Нюланд-Эрсаль Якоб 0 0
Ryan Nelson 0 0
Torjus Engebakken 0 0

Карточки

Эгерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Heine Larsen 3 0
Хельмерсен Андреас 2 0
Ingvald Halgunset 2 0
Aadne Midtskogen 2 0
Фальхенер Хенрик 2 0
Салмон Джастин 2 0
Chris Sleveland 1 0
Таддесе Хоренус 1 0
Magnus Lankhof-Dahlby 1 0
Jo Staalesen 1 0
Robert Williams2 1 0
Madiodio Dia 1 0
Рёуфосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jamal Deen Haruna 4 0
Andreas Osterud 2 1
Эмсис Эдуард 3 0
Форс Виктор 3 0
Kristoffer Hey 2 0
Хустад Эрленд 2 0
Nicolai Fremstad 2 0
Marius Svanberg Alm 2 0
Jan Inge Solemsloekk Lynum 2 0
Torjus Engebakken 2 0
Йорген Велемарк 2 0
Ротихеуг Оливер 1 0
Хансен Адриан Александер 1 0

Результаты матчей

Эгерсунд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Рёуфосс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

4
4
Эгерсунд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Рёуфосс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

17
2
Эгерсунд
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Рёуфосс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

21
6

Голы по времени матча

Забито

7
10
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
3
43%
3
30%
76-90

Пропущено

6
6
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
3
50%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

20
3
7 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 8
1
5%
0
0%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
3
15%
2
67%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
7
35%
1
33%
61-75
4
20%
0
0%
76-90

Пропущено

16
5
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
4
25%
2
40%
1-15
3
19%
1
20%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
6%
1
20%
46-60
4
25%
1
20%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Забито

27
13
9 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
0 Не забивали 3
1
4%
0
0%
1-15
3
11%
3
23%
16-30
5
19%
4
31%
31-45
3
11%
1
8%
46-60
8
30%
30%
2
15%
61-75
7
26%
3
23%
76-90

Пропущено

22
11
14 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
7
32%
3
27%
1-15
4
18%
2
18%
16-30
3
14%
1
9%
31-45
1
5%
2
18%
46-60
4
18%
3
27%
61-75
3
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эгерсунд
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Стабек - Эгерсунд 4:5 Эгерсунд - Левангер 2:2 ИК Старт - Эгерсунд 4:3 Ранхейм - Эгерсунд 1:3
Эгерсунд - Люн 1:1 Эгерсунд - Хам-Кам 1:3 Мосс - Эгерсунд 1:2 Флеккерёй - Эгерсунд 0:1 Эгерсунд - Олесунн 3:1 Конгсвингер - Эгерсунд 3:3 Видар - Эгерсунд 0:1 Санднес - Эгерсунд 3:4 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1 Викинг - Эгерсунд 3:0 ИК Старт - Эгерсунд 1:7 Брюне - Эгерсунд 5:2 Санднес - Эгерсунд 1:4 Эгерсунд - Видар 3:1 Эгерсунд - Вард Хёугесунн 5:0 Волеренга-2 - Эгерсунд 1:8
Рёуфосс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Рёуфосс - Люн 1:0 Согндаль - Рёуфосс 1:1 Рёуфосс - Мосс 0:2 Конгсвингер - Рёуфосс 1:1
Рёуфосс - Фредрикстад 2:3 Рёуфосс - Осане 1:0 Ранхейм - Рёуфосс 1:2 Олесунн - Рёуфосс 1:4 Скейд - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Брюне 0:1 Санднес - Рёуфосс 2:0 Скрейя - Рёуфосс 0:8 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Мьёндален - Рёуфосс 1:1 Хьельсос - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Согндаль 1:5 Рёуфосс - Фригг 2:0 Эсбьерг - Рёуфосс 1:1 Саннефьёрд - Рёуфосс 0:2 Рёуфосс - СК Гйовик-Лин 5:0

Результаты матчей

Эгерсунд
Рёуфосс

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
4:5
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
4:5
1 раз 10%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%

Точное количество голов

3
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Эгерсунд
Рёуфосс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
2.5
Больше Меньше
1
5
2
4
3.5
1
5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
1.5
Больше Меньше
2
9
6
4
2.5
1
10
2
8
3.5
1
10
1
9
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 11 7 3 1 22 - 15 24
2.
Волеренга
 11 6 2 3 22 - 16 20
3.
Мосс
 11 6 2 3 19 - 17 20
4.
Эгерсунд
 10 5 3 2 27 - 22 18
5.
Брюне
 11 6 0 5 13 - 11 18
6.
Стабек
 10 4 4 2 24 - 19 16
7.
Согндаль
 11 4 4 3 17 - 11 16
8.
Рёуфосс
 11 4 3 4 12 - 12 15
9.
Люн
 11 3 6 2 18 - 12 15
10.
Левангер
 11 2 6 3 18 - 17 12
11.
Мьёндален
 10 2 4 4 15 - 17 10
12.
Осане
 10 2 4 4 12 - 19 10
13.
Ранхейм
 11 2 4 5 17 - 19 10
14.
ИК Старт
 11 2 4 5 12 - 19 10
15.
Санднес
 11 2 3 6 15 - 27 9
16.
Олесунн
 11 2 2 7 11 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 6 5 0 1 10 - 4 15
2.
Конгсвингер
 6 4 2 0 15 - 8 14
3.
Мосс
 6 4 1 1 12 - 7 13
4.
Согндаль
 5 3 1 1 12 - 6 10
5.
Люн
 6 2 4 0 12 - 5 10
6.
Мьёндален
 6 2 3 1 11 - 9 9
7.
Осане
 6 2 3 1 8 - 10 9
8.
ИК Старт
 5 2 2 1 8 - 8 8
9.
Санднес
 6 2 2 2 12 - 12 8
10.
Стабек
 4 2 1 1 12 - 7 7
11.
Ранхейм
 5 2 1 2 10 - 9 7
12.
Волеренга
 5 2 1 2 6 - 7 7
13.
Рёуфосс
 5 2 0 3 3 - 5 6
14.
Левангер
 5 1 3 1 9 - 5 6
15.
Эгерсунд
 4 1 2 1 7 - 6 5
16.
Олесунн
 6 1 1 4 6 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 6 4 1 1 16 - 9 13
2.
Эгерсунд
 6 4 1 1 20 - 16 13
3.
Конгсвингер
 5 3 1 1 7 - 7 10
4.
Рёуфосс
 6 2 3 1 9 - 7 9
5.
Стабек
 6 2 3 1 12 - 12 9
6.
Мосс
 5 2 1 2 7 - 10 7
7.
Согндаль
 6 1 3 2 5 - 5 6
8.
Левангер
 6 1 3 2 9 - 12 6
9.
Люн
 5 1 2 2 6 - 7 5
10.
Олесунн
 5 1 1 3 5 - 8 4
11.
Брюне
 5 1 0 4 3 - 7 3
12.
Ранхейм
 6 0 3 3 7 - 10 3
13.
ИК Старт
 6 0 2 4 4 - 11 2
14.
Мьёндален
 4 0 1 3 4 - 8 1
15.
Осане
 4 0 1 3 4 - 9 1
16.
Санднес
 5 0 1 4 3 - 15 1
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 12 (1)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 10 (2)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 7 (4)
Санднес Хейланн Томми 6 (3)
Стабек Bassekou Diabate 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ИК Старт Jesper Gregersen 5
ИК Старт Mathias Grundetjern 1 3
Брюне Andreas Dybevik 4
Санднес Бркич Харис 4
Конгсвингер Eric Taylor 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Aadne Midtskogen получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Torjus Engebakken уходит с поля. Kodjo Somesi выходит вместо него
    • 21'
      Нюланд-Эрсаль Якоб сделал результативную передачу.
    • 21'
      Г О О О О Л - Хустад Эрленд бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Эгерсунд 1:2 Рёуфосс онлайн

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