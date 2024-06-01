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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 11. Стадион: . Зрители: 2200
Ранхейм
1:3
Конец матча
Волеренга
0'
1:0
45' Гол
Сетер Йон-Хоу
48' Желтая карточка
Aaron Kiil Olsen
1:1
66' Гол
Хеденстад Вегар
70' Желтая карточка
Fidel Brice Ambina
1:2
72' Гол
Камара Ола
79' Желтая карточка
Слёрдаль Филип
84' Желтая карточка
Dennis Gaustad
1:3
86' Гол
Камара Ола
90'+6
1
Видтун-Нильсен
Симен
5
Sander
Amble
Haugen
3
Ростен
Хокон
2
Слёрдаль
Филип
15
Erik
Toenne
7
Шелбред
Пер-Сильян
6
Jacob
Tromsdal
10
Сетер
Йон-Хоу
23
Йонсен
Микаэль-Терсет
27
Gustav
Mogensen
17
Vetle
Wenaas
21
Шёнг
Магнус
2
Борхгревинк
Кристиан
4
Aaron
Kiil
Olsen
23
Кройцриглер
Мартин
6
Хеденстад
Вегар
8
Бьёрдаль
Хенрик
29
Fidel
Brice
Ambina
24
Странд
Петтер
25
Jones
El-Abdellaoui
9
Рийкс
Мис
7
Риснаес
Магнус
Ранхейм
4-3-3
Волеренга
4-3-3

История личных встреч

Ранхейм
Волеренга

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

Э
1:1
Э
1:5
Э
2:1
ТМК
0:0
Э
2:2

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

1
3.5

Среднее время на гол

90
25

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

1.2
1.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
50

Бомбардиры внутри турнира

Ранхейм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сетер Йон-Хоу 7 (2) 0.64
Бюэ Бендик 6 0.55
Sander Amble Haugen 1 0.09
Vetle Wenaas 1 0.09
Erik Toenne 1 0.09
Gustav Mogensen 1 0.09
Шелбред Пер-Сильян 0 0
Солли Сиверт 0 0
Jacob Tromsdal 0 0
Йонсен Микаэль-Терсет 0 0
Dennis Gaustad 0 0
Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Ола 3 0.27
Странд Петтер 3 0.27
Jones El-Abdellaoui 3 0.27
Хоканс Даниэль 3 0.27
Рийкс Мис 3 0.27
Бьёрдаль Хенрик 2 (1) 0.18
Борхгревинк Кристиан 1 0.09
Риснаес Магнус 1 0.09
Хеденстад Вегар 1 0.09
Кройцриглер Мартин 1 0.09
Юклеред Симен 0 0
Хаген Элиас 0 0
Fidel Brice Ambina 0 0

Карточки

Ранхейм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nikolai Skuseth 4 0
Сетер Йон-Хоу 3 0
Erik Toenne 3 0
Йонсен Микаэль-Терсет 3 0
Sander Amble Haugen 2 0
Джонсруд Эмилсен Матиас 2 0
Шелбред Пер-Сильян 1 0
Jacob Tromsdal 1 0
Слёрдаль Филип 1 0
Gustav Mogensen 1 0
Видтун-Нильсен Симен 1 0
Ростен Хокон 1 0
Dennis Gaustad 1 0
Vetle Wenaas 1 0
Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fidel Brice Ambina 4 0
Кройцриглер Мартин 3 0
Борхгревинк Кристиан 3 0
Рийкс Мис 1 1
Aaron Kiil Olsen 2 0
Хеденстад Вегар 1 0
Бьёрдаль Хенрик 1 0
Странд Петтер 1 0

Результаты матчей

Ранхейм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Волеренга
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

4
4
Ранхейм
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Волеренга
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

3
5
Ранхейм
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Волеренга
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
9

Упущенные победы

7
9

Голы по времени матча

Забито

10
15
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
2
20%
1
7%
1-15
1
10%
5
33%
16-30
3
30%
3
20%
31-45
3
30%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
10%
3
20%
76-90

Пропущено

9
10
1 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
5
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
56%
1
10%
61-75
3
33%
3
30%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
43%
2
33%
76-90

Пропущено

10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
10%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
40%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
10%
3
43%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Забито

17
21
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
2
12%
1
5%
1-15
3
18%
6
29%
16-30
4
24%
4
19%
31-45
4
24%
2
10%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
4
24%
5
24%
76-90

Пропущено

19
17
6 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
5%
2
12%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
26%
7
41%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
6
32%
4
24%
61-75
7
37%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ранхейм
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Брюне - Ранхейм 3:2 Ранхейм - Стабек 3:0 Левангер - Ранхейм 2:2 Ранхейм - Эгерсунд 1:3
ИК Старт - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Рёуфосс 1:2 Люн - Ранхейм 1:1 Мельхус - Ранхейм 1:5 Ранхейм - Осане 2:2 Мосс - Ранхейм 2:1 Тиллербьен - Ранхейм 0:3 Ранхейм - Санднес 3:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:1 Левангер - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Стьордалс Блинк 3:0 Ранхейм - Нардо 7:0 Саннефьёрд - Ранхейм 2:2 Ранхейм - Стриндхейм 2:1 ФК Кристиансунн - Ранхейм 2:1 Ранхейм - Русенборг 1:1
Волеренга
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Волеренга - Левангер 3:1 Осане - Волеренга 1:5 Волеренга - Конгсвингер 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2
Волеренга - Хам-Кам 2:2 Волеренга - Брюне 1:0 Волеренга - Тромсё 1:0 Мьёндален - Волеренга 5:3 Оппсал - Волеренга 0:4 Люн - Волеренга 1:1 Волеренга - Стабек 1:3 Юнион Карл Бернер - Волеренга 0:3 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Волеренга - Согндаль 1:1 АИК - Волеренга 4:0 Волеренга - Тромсё 3:1 Волеренга - Сарпсборг-08 5:3 Волеренга - Бранн 0:3 Волеренга - Русенборг 4:1 Волеренга - Фредрикстад 1:3

Результаты матчей

Ранхейм
Волеренга

Точный счет

1:3
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:3
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Ранхейм
Волеренга

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
4
2
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
10
1
5
6
1.5
6
5
2
9
2.5
4
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 11 7 3 1 22 - 15 24
2.
Волеренга
 11 6 2 3 22 - 16 20
3.
Мосс
 11 6 2 3 19 - 17 20
4.
Эгерсунд
 10 5 3 2 27 - 22 18
5.
Брюне
 11 6 0 5 13 - 11 18
6.
Стабек
 10 4 4 2 24 - 19 16
7.
Согндаль
 11 4 4 3 17 - 11 16
8.
Рёуфосс
 11 4 3 4 12 - 12 15
9.
Люн
 11 3 6 2 18 - 12 15
10.
Левангер
 11 2 6 3 18 - 17 12
11.
Мьёндален
 10 2 4 4 15 - 17 10
12.
Осане
 10 2 4 4 12 - 19 10
13.
Ранхейм
 11 2 4 5 17 - 19 10
14.
ИК Старт
 11 2 4 5 12 - 19 10
15.
Санднес
 11 2 3 6 15 - 27 9
16.
Олесунн
 11 2 2 7 11 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 6 5 0 1 10 - 4 15
2.
Конгсвингер
 6 4 2 0 15 - 8 14
3.
Мосс
 6 4 1 1 12 - 7 13
4.
Согндаль
 5 3 1 1 12 - 6 10
5.
Люн
 6 2 4 0 12 - 5 10
6.
Мьёндален
 6 2 3 1 11 - 9 9
7.
Осане
 6 2 3 1 8 - 10 9
8.
ИК Старт
 5 2 2 1 8 - 8 8
9.
Санднес
 6 2 2 2 12 - 12 8
10.
Стабек
 4 2 1 1 12 - 7 7
11.
Ранхейм
 5 2 1 2 10 - 9 7
12.
Волеренга
 5 2 1 2 6 - 7 7
13.
Рёуфосс
 5 2 0 3 3 - 5 6
14.
Левангер
 5 1 3 1 9 - 5 6
15.
Эгерсунд
 4 1 2 1 7 - 6 5
16.
Олесунн
 6 1 1 4 6 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 6 4 1 1 16 - 9 13
2.
Эгерсунд
 6 4 1 1 20 - 16 13
3.
Конгсвингер
 5 3 1 1 7 - 7 10
4.
Рёуфосс
 6 2 3 1 9 - 7 9
5.
Стабек
 6 2 3 1 12 - 12 9
6.
Мосс
 5 2 1 2 7 - 10 7
7.
Согндаль
 6 1 3 2 5 - 5 6
8.
Левангер
 6 1 3 2 9 - 12 6
9.
Люн
 5 1 2 2 6 - 7 5
10.
Олесунн
 5 1 1 3 5 - 8 4
11.
Брюне
 5 1 0 4 3 - 7 3
12.
Ранхейм
 6 0 3 3 7 - 10 3
13.
ИК Старт
 6 0 2 4 4 - 11 2
14.
Мьёндален
 4 0 1 3 4 - 8 1
15.
Осане
 4 0 1 3 4 - 9 1
16.
Санднес
 5 0 1 4 3 - 15 1
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 12 (1)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 10 (2)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 7 (4)
Санднес Хейланн Томми 6 (3)
Стабек Bassekou Diabate 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ИК Старт Jesper Gregersen 5
ИК Старт Mathias Grundetjern 1 3
Брюне Andreas Dybevik 4
Санднес Бркич Харис 4
Конгсвингер Eric Taylor 4
Весь список
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Jakob Tromsdal сделал результативную передачу.
    • 46'
      Г О О О О Л - Сетер Йон-Хоу бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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