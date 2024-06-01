Тур: 11. Стадион: EXTRA Arena. Зрители: 2200
0'
1:0
45' ГолСетер Йон-Хоу
48' Желтая карточкаAaron Kiil Olsen
1:1
66' ГолХеденстад Вегар
70' Желтая карточкаFidel Brice Ambina
1:2
72' ГолКамара Ола
79' Желтая карточкаСлёрдаль Филип
84' Желтая карточкаDennis Gaustad
1:3
86' ГолКамара Ола
90'+6
Ход матча
45'
1:0
48'
66'
71'
72'
1:2
79'
84'
86'
1:3
15
Erik
Toenne
17
Vetle
Wenaas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Erik ToenneЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Vetle WenaasНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
- Основной состав
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Камара ОлаНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
История личных встреч
Ранхейм
Волеренга
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.67
Среднее время на гол
60
135
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
1
3.5
Среднее время на гол
90
25
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
1.2
1.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
75
50
Бомбардиры внутри турнира
Ранхейм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сетер Йон-Хоу
|7 (2)
|0.64
|Бюэ Бендик
|6
|0.55
|Sander Amble Haugen
|1
|0.09
|Vetle Wenaas
|1
|0.09
|Erik Toenne
|1
|0.09
|Gustav Mogensen
|1
|0.09
|Шелбред Пер-Сильян
|0
|0
|Солли Сиверт
|0
|0
|Jacob Tromsdal
|0
|0
|Йонсен Микаэль-Терсет
|0
|0
|Dennis Gaustad
|0
|0
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Ола
|3
|0.27
|Странд Петтер
|3
|0.27
|Jones El-Abdellaoui
|3
|0.27
|Хоканс Даниэль
|3
|0.27
|Рийкс Мис
|3
|0.27
|Бьёрдаль Хенрик
|2 (1)
|0.18
|Борхгревинк Кристиан
|1
|0.09
|Риснаес Магнус
|1
|0.09
|Хеденстад Вегар
|1
|0.09
|Кройцриглер Мартин
|1
|0.09
|Юклеред Симен
|0
|0
|Хаген Элиас
|0
|0
|Fidel Brice Ambina
|0
|0
Карточки
Ранхейм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nikolai Skuseth
|4
|0
|Сетер Йон-Хоу
|3
|0
|Erik Toenne
|3
|0
|Йонсен Микаэль-Терсет
|3
|0
|Sander Amble Haugen
|2
|0
|Джонсруд Эмилсен Матиас
|2
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|1
|0
|Jacob Tromsdal
|1
|0
|Слёрдаль Филип
|1
|0
|Gustav Mogensen
|1
|0
|Видтун-Нильсен Симен
|1
|0
|Ростен Хокон
|1
|0
|Dennis Gaustad
|1
|0
|Vetle Wenaas
|1
|0
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fidel Brice Ambina
|4
|0
|Кройцриглер Мартин
|3
|0
|Борхгревинк Кристиан
|3
|0
|Рийкс Мис
|1
|1
|Aaron Kiil Olsen
|2
|0
|Хеденстад Вегар
|1
|0
|Бьёрдаль Хенрик
|1
|0
|Странд Петтер
|1
|0
Результаты матчей
Ранхейм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Волеренга
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
4
4
Ранхейм
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Волеренга
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
3
5
Ранхейм
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Волеренга
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
9
Упущенные победы
7
9
Голы по времени матча
Забито
10
15
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
2
20%
1
7%
1-15
1
10%
5
33%
16-30
3
30%
3
20%
31-45
3
30%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
10%
3
20%
76-90
Пропущено
9
10
1 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
5
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
56%
1
10%
61-75
3
33%
3
30%
76-90
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
43%
2
33%
76-90
Пропущено
10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
10%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
40%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
10%
3
43%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Забито
17
21
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
2
12%
1
5%
1-15
3
18%
6
29%
16-30
4
24%
4
19%
31-45
4
24%
2
10%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
4
24%
5
24%
76-90
Пропущено
19
17
6 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
5%
2
12%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
26%
7
41%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
6
32%
4
24%
61-75
7
37%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Ранхейм
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Брюне - Ранхейм 3:2 Ранхейм - Стабек 3:0 Левангер - Ранхейм 2:2 Ранхейм - Эгерсунд 1:3
ИК Старт - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Рёуфосс 1:2 Люн - Ранхейм 1:1 Мельхус - Ранхейм 1:5 Ранхейм - Осане 2:2 Мосс - Ранхейм 2:1 Тиллербьен - Ранхейм 0:3 Ранхейм - Санднес 3:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:1 Левангер - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Стьордалс Блинк 3:0 Ранхейм - Нардо 7:0 Саннефьёрд - Ранхейм 2:2 Ранхейм - Стриндхейм 2:1 ФК Кристиансунн - Ранхейм 2:1 Ранхейм - Русенборг 1:1
Волеренга
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Волеренга - Левангер 3:1 Осане - Волеренга 1:5 Волеренга - Конгсвингер 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2
Волеренга - Хам-Кам 2:2 Волеренга - Брюне 1:0 Волеренга - Тромсё 1:0 Мьёндален - Волеренга 5:3 Оппсал - Волеренга 0:4 Люн - Волеренга 1:1 Волеренга - Стабек 1:3 Юнион Карл Бернер - Волеренга 0:3 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Волеренга - Согндаль 1:1 АИК - Волеренга 4:0 Волеренга - Тромсё 3:1 Волеренга - Сарпсборг-08 5:3 Волеренга - Бранн 0:3 Волеренга - Русенборг 4:1 Волеренга - Фредрикстад 1:3
Результаты матчей
Ранхейм
Волеренга
Точный счет
1:3
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
1:3
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Ранхейм
Волеренга
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
101
56
65
29
47
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|12 (1)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|10 (2)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|7 (4)
|Санднес
|Хейланн Томми
|6 (3)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|6 (1)
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|5
|ИК Старт
|Mathias Grundetjern
|1 3
|Брюне
|Andreas Dybevik
|4
|Санднес
|Бркич Харис
|4
|Конгсвингер
|Eric Taylor
|4