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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 11. Стадион: . Зрители: 3200
Мосс
1:0
Конец матча
Олесунн
0'
56' Желтая карточка
David Snaer Johannsson
64' Желтая карточка
Ian Hoffmann
65' Желтая карточка
Kristoffer Harrison
72' Желтая карточка
Александерссон Ноа
1:0
77' Гол
Sebastian Pedersen II
90'+6
1
Ранмарк-Эриксен
Матиас
2
Marius
Andresen2
3
Странде
Кристиан
5
Ilir
Kukleci
21
Ian
Hoffmann
16
Oliver
Kjeilen
Stavdal
6
Alexander
Haapnes
31
Kristoffer
Harrison
11
Thomas
Klemetsen
Jakobsen
10
Bo
Aasulv
Hegland
9
Sebastian
Pedersen
II
1
Грютебуст
Стен
7
Kristoffer
Nessoe
18
Рамсланн
Мартин
25
Кителано
Йон
33
Stian
Aarones
Holte
11
David
Snaer
Johannsson
6
Haakon
Butli
Hammer
28
Колве
Эйвинд
19
Атанга
Исаак
10
Claudio
Braga
15
Sander
Hestetun
Kilen
Мосс
4-3-3
Олесунн
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Мосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sebastian Pedersen II 6 0.55
Bo Aasulv Hegland 3 0.27
Marius Andresen2 2 0.18
Ian Hoffmann 2 0.18
Thomas Klemetsen Jakobsen 2 0.18
Eythor Martin Bjoergolfsson 2 0.18
Странде Кристиан 2 0.18
Aksel Baran Potur 0 0
Александерссон Ноа 0 0
Oliver Kjeilen Stavdal 0 0
Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Атанга Исаак 3 0.27
Claudio Braga 2 0.18
Карлсбакк Маркус 2 0.18
Haakon Butli Hammer 2 0.18
Кителано Йон 1 0.09
Диоп Моктар 1 0.09
Sander Hestetun Kilen 0 0
Грогард Томас 0 0
Kristoffer Nessoe 0 0

Карточки

Мосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Александерссон Ноа 3 0
Marius Andresen2 3 0
Странде Кристиан 2 0
Ранмарк-Эриксен Матиас 2 0
Элми Саадик Файсал 2 0
Ian Hoffmann 2 0
Aksel Baran Potur 2 0
Bo Aasulv Hegland 2 0
Хуссейн Адан Абадала 1 0
Kristoffer Harrison 1 0
Thomas Klemetsen Jakobsen 1 0
Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
David Snaer Johannsson 3 0
Атанга Исаак 1 1
Sander Hestetun Kilen 1 1
Грютебуст Стен 2 0
Грогард Томас 2 0
Максимов Методи 2 0
Харам Симен 2 0
Рамсланн Мартин 1 0
Кителано Йон 1 0
Карлсбакк Маркус 1 0
Kristoffer Nessoe 1 0
Haakon Butli Hammer 1 0
Claudio Braga 1 0
Thomas Gulbrandsen 1 0

Результаты матчей

Мосс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Олесунн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
2
Мосс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Олесунн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
11

Упущенные победы

7
5
Мосс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Олесунн
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
12

Упущенные победы

11
7

Голы по времени матча

Забито

12
5
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
0
0%
1
20%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
3
25%
1
20%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
2
17%
1
20%
61-75
5
42%
0
0%
76-90

Пропущено

7
8
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
14%
3
38%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
3
38%
76-90

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
2
33%
76-90

Пропущено

10
13
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
3
30%
5
38%
31-45
2
20%
2
15%
46-60
3
30%
1
8%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Забито

19
11
6 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 5
1
5%
1
9%
1-15
2
11%
3
27%
16-30
3
16%
2
18%
31-45
4
21%
1
9%
46-60
3
16%
2
18%
61-75
6
32%
2
18%
76-90

Пропущено

17
21
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
2
12%
0
0%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
4
24%
8
38%
31-45
4
24%
3
14%
46-60
4
24%
1
5%
61-75
2
12%
7
33%
76-90

Результаты последних матчей

Мосс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мьёндален - Мосс 1:2 Мосс - ИК Старт 2:1 Рёуфосс - Мосс 0:2 Мосс - Стабек 3:3
Санднес - Мосс 3:3 Мосс - Эгерсунд 1:2 Рааде - Мосс 2:1 Согндаль - Мосс 1:0 Мосс - Ранхейм 2:1 Спринт Елоэй - Мосс 0:3 Левангер - Мосс 5:0 Мосс - Люн 3:0 Мосс - Улленсакер-Киса 1:2 Эргрюте - Мосс 0:0 Мосс - Фолло 0:4 Мьёндален - Мосс 0:0 Сарпсборг-08 - Мосс 1:4 Мосс - Викинг 0:0 Мосс - Одд 3:2 Мосс - Гроруд 2:1
Олесунн
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Олесунн - Осане 4:1 Брюне - Олесунн 2:0 Олесунн - Согндаль 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2
Мьёндален - Олесунн 1:1 Олесунн - Рёуфосс 1:4 Хёдд - Олесунн 1:0 Эгерсунд - Олесунн 3:1 Олесунн - Люн 0:3 Спьелкавик - Олесунн 0:2 ИК Старт - Олесунн 1:3 Олесунн - Стабек 1:1 ФК Кристиансунн - Олесунн 1:1 Олесунн - Хёдд 1:1 Левангер - Олесунн 2:0 Брюне - Олесунн 1:1 Олесунн - Браттвог 3:1 Согндаль - Олесунн 2:3 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:3 Русенборг - Олесунн 2:1

Результаты матчей

Мосс
Олесунн

Точный счет

2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:3
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Мосс
Олесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
1
5
2
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
3
2
1.5
1
4
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
6
5
7
4
1.5
2
9
3
8
2.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 11 7 3 1 22 - 15 24
2.
Волеренга
 11 6 2 3 22 - 16 20
3.
Мосс
 11 6 2 3 19 - 17 20
4.
Эгерсунд
 10 5 3 2 27 - 22 18
5.
Брюне
 11 6 0 5 13 - 11 18
6.
Стабек
 10 4 4 2 24 - 19 16
7.
Согндаль
 11 4 4 3 17 - 11 16
8.
Рёуфосс
 11 4 3 4 12 - 12 15
9.
Люн
 11 3 6 2 18 - 12 15
10.
Левангер
 11 2 6 3 18 - 17 12
11.
Мьёндален
 10 2 4 4 15 - 17 10
12.
Осане
 10 2 4 4 12 - 19 10
13.
Ранхейм
 11 2 4 5 17 - 19 10
14.
ИК Старт
 11 2 4 5 12 - 19 10
15.
Санднес
 11 2 3 6 15 - 27 9
16.
Олесунн
 11 2 2 7 11 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 6 5 0 1 10 - 4 15
2.
Конгсвингер
 6 4 2 0 15 - 8 14
3.
Мосс
 6 4 1 1 12 - 7 13
4.
Согндаль
 5 3 1 1 12 - 6 10
5.
Люн
 6 2 4 0 12 - 5 10
6.
Мьёндален
 6 2 3 1 11 - 9 9
7.
Осане
 6 2 3 1 8 - 10 9
8.
ИК Старт
 5 2 2 1 8 - 8 8
9.
Санднес
 6 2 2 2 12 - 12 8
10.
Стабек
 4 2 1 1 12 - 7 7
11.
Ранхейм
 5 2 1 2 10 - 9 7
12.
Волеренга
 5 2 1 2 6 - 7 7
13.
Рёуфосс
 5 2 0 3 3 - 5 6
14.
Левангер
 5 1 3 1 9 - 5 6
15.
Эгерсунд
 4 1 2 1 7 - 6 5
16.
Олесунн
 6 1 1 4 6 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 6 4 1 1 16 - 9 13
2.
Эгерсунд
 6 4 1 1 20 - 16 13
3.
Конгсвингер
 5 3 1 1 7 - 7 10
4.
Рёуфосс
 6 2 3 1 9 - 7 9
5.
Стабек
 6 2 3 1 12 - 12 9
6.
Мосс
 5 2 1 2 7 - 10 7
7.
Согндаль
 6 1 3 2 5 - 5 6
8.
Левангер
 6 1 3 2 9 - 12 6
9.
Люн
 5 1 2 2 6 - 7 5
10.
Олесунн
 5 1 1 3 5 - 8 4
11.
Брюне
 5 1 0 4 3 - 7 3
12.
Ранхейм
 6 0 3 3 7 - 10 3
13.
ИК Старт
 6 0 2 4 4 - 11 2
14.
Мьёндален
 4 0 1 3 4 - 8 1
15.
Осане
 4 0 1 3 4 - 9 1
16.
Санднес
 5 0 1 4 3 - 15 1
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 12 (1)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 10 (2)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 7 (4)
Санднес Хейланн Томми 6 (3)
Стабек Bassekou Diabate 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ИК Старт Jesper Gregersen 5
ИК Старт Mathias Grundetjern 1 3
Брюне Andreas Dybevik 4
Санднес Бркич Харис 4
Конгсвингер Eric Taylor 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Мосс 1:0 Олесунн онлайн

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