Тур: 11. Стадион: Melloes Stadion. Зрители: 3200
0'
56' Желтая карточкаDavid Snaer Johannsson
64' Желтая карточкаIan Hoffmann
65' Желтая карточкаKristoffer Harrison
72' Желтая карточкаАлександерссон Ноа
1:0
77' ГолSebastian Pedersen II
90'+6
Ход матча
64'
77'
21
Ian
Hoffmann
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ian HoffmannЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Elias Bachke
-
14 Altin Lajqi
-
-
24 Joao Barros
-
-
Главный тренер: Томас Мюре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Кителано ЙонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Колве ЭйвиндПолузащитник
-
19 Атанга ИсаакНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Йонсен Кристиан
Бомбардиры внутри турнира
Мосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sebastian Pedersen II
|6
|0.55
|Bo Aasulv Hegland
|3
|0.27
|Marius Andresen2
|2
|0.18
|Ian Hoffmann
|2
|0.18
|Thomas Klemetsen Jakobsen
|2
|0.18
|Eythor Martin Bjoergolfsson
|2
|0.18
|Странде Кристиан
|2
|0.18
|Aksel Baran Potur
|0
|0
|Александерссон Ноа
|0
|0
|Oliver Kjeilen Stavdal
|0
|0
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Атанга Исаак
|3
|0.27
|Claudio Braga
|2
|0.18
|Карлсбакк Маркус
|2
|0.18
|Haakon Butli Hammer
|2
|0.18
|Кителано Йон
|1
|0.09
|Диоп Моктар
|1
|0.09
|Sander Hestetun Kilen
|0
|0
|Грогард Томас
|0
|0
|Kristoffer Nessoe
|0
|0
Карточки
Мосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Александерссон Ноа
|3
|0
|Marius Andresen2
|3
|0
|Странде Кристиан
|2
|0
|Ранмарк-Эриксен Матиас
|2
|0
|Элми Саадик Файсал
|2
|0
|Ian Hoffmann
|2
|0
|Aksel Baran Potur
|2
|0
|Bo Aasulv Hegland
|2
|0
|Хуссейн Адан Абадала
|1
|0
|Kristoffer Harrison
|1
|0
|Thomas Klemetsen Jakobsen
|1
|0
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|David Snaer Johannsson
|3
|0
|Атанга Исаак
|1
|1
|Sander Hestetun Kilen
|1
|1
|Грютебуст Стен
|2
|0
|Грогард Томас
|2
|0
|Максимов Методи
|2
|0
|Харам Симен
|2
|0
|Рамсланн Мартин
|1
|0
|Кителано Йон
|1
|0
|Карлсбакк Маркус
|1
|0
|Kristoffer Nessoe
|1
|0
|Haakon Butli Hammer
|1
|0
|Claudio Braga
|1
|0
|Thomas Gulbrandsen
|1
|0
Результаты матчей
Мосс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Олесунн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
2
Мосс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Олесунн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
11
Упущенные победы
7
5
Мосс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Олесунн
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
12
Упущенные победы
11
7
Голы по времени матча
Забито
12
5
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
0
0%
1
20%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
3
25%
1
20%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
2
17%
1
20%
61-75
5
42%
0
0%
76-90
Пропущено
7
8
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
14%
3
38%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
3
38%
76-90
Забито
7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
2
33%
76-90
Пропущено
10
13
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
3
30%
5
38%
31-45
2
20%
2
15%
46-60
3
30%
1
8%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Забито
19
11
6 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 5
1
5%
1
9%
1-15
2
11%
3
27%
16-30
3
16%
2
18%
31-45
4
21%
1
9%
46-60
3
16%
2
18%
61-75
6
32%
2
18%
76-90
Пропущено
17
21
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
2
12%
0
0%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
4
24%
8
38%
31-45
4
24%
3
14%
46-60
4
24%
1
5%
61-75
2
12%
7
33%
76-90
Результаты последних матчей
Мосс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мьёндален - Мосс 1:2 Мосс - ИК Старт 2:1 Рёуфосс - Мосс 0:2 Мосс - Стабек 3:3
Санднес - Мосс 3:3 Мосс - Эгерсунд 1:2 Рааде - Мосс 2:1 Согндаль - Мосс 1:0 Мосс - Ранхейм 2:1 Спринт Елоэй - Мосс 0:3 Левангер - Мосс 5:0 Мосс - Люн 3:0 Мосс - Улленсакер-Киса 1:2 Эргрюте - Мосс 0:0 Мосс - Фолло 0:4 Мьёндален - Мосс 0:0 Сарпсборг-08 - Мосс 1:4 Мосс - Викинг 0:0 Мосс - Одд 3:2 Мосс - Гроруд 2:1
Олесунн
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Олесунн - Осане 4:1 Брюне - Олесунн 2:0 Олесунн - Согндаль 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2
Мьёндален - Олесунн 1:1 Олесунн - Рёуфосс 1:4 Хёдд - Олесунн 1:0 Эгерсунд - Олесунн 3:1 Олесунн - Люн 0:3 Спьелкавик - Олесунн 0:2 ИК Старт - Олесунн 1:3 Олесунн - Стабек 1:1 ФК Кристиансунн - Олесунн 1:1 Олесунн - Хёдд 1:1 Левангер - Олесунн 2:0 Брюне - Олесунн 1:1 Олесунн - Браттвог 3:1 Согндаль - Олесунн 2:3 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:3 Русенборг - Олесунн 2:1
Результаты матчей
Мосс
Олесунн
Точный счет
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:3
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Мосс
Олесунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
15
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
32
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
65
74
29
38
29
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|12 (1)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|10 (2)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|7 (4)
|Санднес
|Хейланн Томми
|6 (3)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|6 (1)
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|5
|ИК Старт
|Mathias Grundetjern
|1 3
|Брюне
|Andreas Dybevik
|4
|Санднес
|Бркич Харис
|4
|Конгсвингер
|Eric Taylor
|4