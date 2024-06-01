Тур: 11. Стадион: Брискеби. Главный судья: Mathias Stoefringshaug
0'
9' Желтая карточкаКуртович Виллиам
0:1
9' ПенальтиСолтведт Йоахим
11' Желтая карточкаМава Мозес
29' Желтая карточкаНильсен Сиверт
50' Желтая карточкаКроне Свенн
1:1
51' ГолGard Simenstad
Ход матча
9'
0:1
11'
29'
50'
51'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 2
-
5 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
39 Владение мячом, % 61
14
Марес
Люк
10
Мава
Мозес
13
Кроне
Свенн
11
Финне
Бор
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Мава МозесНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
24 Arne Odegard
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Кроне СвеннЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хам-Кам
Бранн
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gard Simenstad
|3
|0.25
|John Olav Norheim
|2
|0.17
|Kristian Loenstad Onsrud
|2
|0.17
|Эдегор Никлас
|2
|0.17
|Удаль Хенрик
|1
|0.08
|Йонссон Видар
|1
|0.08
|Киркеволд Пол
|1
|0.08
|Мава Мозес
|1
|0.08
|Марес Люк
|1 (1)
|0.08
|Конгсро Вегар
|0
|0
|Куртович Виллиам
|0
|0
|Tore Andre Soeraas
|0
|0
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|0
|0
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Солтведт Йоахим
|5 (3)
|0.38
|Селанн-Хеггебе Эуне
|4
|0.31
|Финне Бор
|3
|0.23
|Нильсен Сиверт
|2
|0.15
|Бломберг Оле-Дидрик
|2
|0.15
|Корнвиг Эмиль
|2 (1)
|0.15
|Кастро Никлас
|1
|0.08
|Хорн Майер
|1
|0.08
|Кнудсен Фредрик
|1
|0.08
|Кристиансен Рубен
|0
|0
|Кроне Свенн
|0
|0
|Картум Сандер Эрик
|0
|0
|Варминг Магнус
|0
|0
|Матисен Ульрик
|0
|0
Карточки
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куртович Виллиам
|4
|0
|John Olav Norheim
|2
|1
|Kristian Loenstad Onsrud
|2
|0
|Марес Люк
|2
|0
|Мава Мозес
|2
|0
|Эдегор Никлас
|2
|0
|Шельстад Фредрик
|1
|0
|Gard Simenstad
|1
|0
|Конгсро Вегар
|1
|0
|Tore Andre Soeraas
|1
|0
|Кьяергор Оливер
|1
|0
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|1
|0
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кроне Свенн
|3
|0
|Корнвиг Эмиль
|3
|0
|Нильсен Сиверт
|2
|0
|Сери Яфет
|2
|0
|Финне Бор
|0
|1
|Eirik Horneland
|1
|0
|Кастро Никлас
|1
|0
|Хорн Майер
|1
|0
|Картум Сандер Эрик
|1
|0
|Варминг Магнус
|1
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|1
|0
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0
Результаты матчей
Хам-Кам
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Бранн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
3
Хам-Кам
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Бранн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
10
10
Хам-Кам
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Бранн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
12
13
Голы по времени матча
Забито
3
9
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
33%
1
11%
1-15
1
33%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
33%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
11
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
7 Не забивали 6
2
20%
1
9%
1-15
4
40%
1
9%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
20%
3
27%
76-90
Пропущено
9
7
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
11%
4
57%
61-75
3
33%
1
14%
76-90
Забито
13
20
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
5 Не забивали 2
3
23%
2
10%
1-15
5
38%
3
15%
16-30
1
8%
2
10%
31-45
1
8%
4
20%
46-60
1
8%
4
20%
61-75
2
15%
5
25%
76-90
Пропущено
13
12
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
3
23%
1
8%
16-30
4
31%
1
8%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
2
15%
6
50%
61-75
3
23%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Хам-Кам
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Викинг - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Будё/Глимт 1:0 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2
Волеренга - Хам-Кам 2:2 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Эгерсунд - Хам-Кам 1:3 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1 Эльверум - Хам-Кам 2:4 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1 Бранн - Хам-Кам 1:0 Русенборг - Хам-Кам 1:0 Ридабу - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Мольде 0:1 КФУМ Осло - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Конгсвингер 3:1 СК Гйовик-Лин - Хам-Кам 3:2
Бранн
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Бранн - ФК Кристиансунн 2:1 Бранн - Мольде 1:3 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Бранн - Саннефьёрд 2:1
Лиллестрём - Бранн 0:2 Бранн - Русенборг 3:0 Левангер - Бранн 1:0 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Аской - Бранн 2:5 Бранн - Одд 2:0 Бранн - Хам-Кам 1:0 Викинг - Бранн 1:1 Люнгбё - Бранн 1:7 Бранн - Фредрикстад 0:2 Тромсё - Бранн 2:4 Согндаль - Бранн 1:2 Мольде - Бранн 1:0 Сотра - Бранн 1:6 Волеренга - Бранн 0:3 Бранн - Русенборг 2:0
Результаты матчей
Хам-Кам
Бранн
Точный счет
0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
1:7
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
7
1 раз 14%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:7
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
2:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
7
1 раз 9%
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Хам-Кам
Бранн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
61
13
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
41
16
32
16
14
16
14
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
102
29
75
110
210
110
111
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|13
|7
|4
|2
|21 - 13
|25
|2.
|11
|7
|3
|1
|24 - 8
|24
|3.
|11
|6
|3
|2
|19 - 10
|21
|4.
|11
|6
|2
|3
|23 - 14
|20
|5.
|10
|5
|3
|2
|16 - 11
|18
|6.
|10
|5
|1
|4
|13 - 14
|16
|7.
|10
|3
|5
|2
|12 - 12
|14
|8.
|10
|4
|1
|5
|14 - 17
|13
|9.
|10
|4
|1
|5
|10 - 14
|13
|10.
|11
|3
|3
|5
|11 - 21
|12
|11.
|1:1
|12
|2
|5
|5
|14 - 14
|11
|12.
|10
|3
|1
|6
|13 - 17
|10
|13.
|10
|3
|1
|6
|11 - 18
|10
|14.
|10
|3
|1
|6
|13 - 22
|10
|15.
|11
|2
|4
|5
|14 - 19
|10
|16.
|10
|2
|2
|6
|12 - 16
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|7
|5
|0
|2
|11 - 7
|15
|2.
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|3.
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|4.
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|5.
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|6.
|6
|3
|0
|3
|12 - 10
|9
|7.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|8.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|9.
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|10.
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|11.
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|12.
|1:1
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|13.
|6
|1
|2
|3
|8 - 14
|5
|14.
|5
|1
|0
|4
|3 - 13
|3
|15.
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|16.
|5
|0
|1
|4
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|14 - 4
|12
|3.
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|5.
|1:1
|6
|2
|4
|0
|10 - 6
|10
|6.
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|7.
|6
|3
|0
|3
|8 - 11
|9
|8.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|11.
|5
|2
|1
|2
|3 - 7
|7
|12.
|1:1
|7
|1
|3
|3
|10 - 9
|6
|13.
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|15.
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
|16.
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Будё/Глимт
|Грёнбек Альберт
|8
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|7
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|6 (1)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|5 (2)
|Бранн
|Солтведт Йоахим
|5 (1)
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|4
|Хам-Кам
|Куртович Виллиам
|4
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|4
|Саннефьёрд
|Амин Симон
|4
|Хам-Кам
|John Olav Norheim
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