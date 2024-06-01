  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Mathias Stoefringshaug
Хам-Кам
1:1
Второй тайм: 65'
Бранн
0'
9' Желтая карточка
Куртович Виллиам
0:1
9' Пенальти
Солтведт Йоахим
11' Желтая карточка
Мава Мозес
29' Желтая карточка
Нильсен Сиверт
50' Желтая карточка
Кроне Свенн
1:1
51' Гол
Gard Simenstad

Ход матча

9'
Куртович Виллиам
 
9'
0:1
Солтведт Йоахим
11'
Мава Мозес
 
29'
 
Нильсен Сиверт
46'
Arne Odegard
Куртович Виллиам
 
46'
Бьярнасон Бриньяр Инги
John Olav Norheim
 
46'
Киркеволд Пол
Мава Мозес
 
50'
 
Кроне Свенн
51'
Gard Simenstad
1:1
59'
 
Педерсен Торе
Нильсен Сиверт
60'
 
Кастро Никлас
Картум Сандер Эрик
60'
 
Селанн-Хеггебе Эуне
Финне Бор

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 39 Владение мячом, % 61
Лучшие коэффициенты
Хам-Кам
Ничья
Бранн
4.95
Реклама, zenit.win
6.10
Реклама, betcity.ru
4.50
Реклама, zenit.win
Все Коэффициенты
12
Сандберг
Маркус
14
Марес
Люк
23
Шельстад
Фредрик
6
John
Olav
Norheim
21
Йонссон
Видар
17
Эдегор
Никлас
19
Куртович
Виллиам
18
Gard
Simenstad
2
Конгсро
Вегар
9
Удаль
Хенрик
10
Мава
Мозес
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
3
Кнудсен
Фредрик
6
Сери
Яфет
17
Солтведт
Йоахим
10
Корнвиг
Эмиль
19
Нильсен
Сиверт
8
Хорн
Майер
16
Бломберг
Оле-Дидрик
11
Финне
Бор
18
Картум
Сандер
Эрик
Хам-Кам
3-5-2
Бранн
4-3-3

История личных встреч

Хам-Кам
Бранн

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

Э
1:0
Э
0:2
Э
2:1

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gard Simenstad 3 0.25
John Olav Norheim 2 0.17
Kristian Loenstad Onsrud 2 0.17
Эдегор Никлас 2 0.17
Удаль Хенрик 1 0.08
Йонссон Видар 1 0.08
Киркеволд Пол 1 0.08
Мава Мозес 1 0.08
Марес Люк 1 (1) 0.08
Конгсро Вегар 0 0
Куртович Виллиам 0 0
Tore Andre Soeraas 0 0
Бьярнасон Бриньяр Инги 0 0
Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Солтведт Йоахим 5 (3) 0.38
Селанн-Хеггебе Эуне 4 0.31
Финне Бор 3 0.23
Нильсен Сиверт 2 0.15
Бломберг Оле-Дидрик 2 0.15
Корнвиг Эмиль 2 (1) 0.15
Кастро Никлас 1 0.08
Хорн Майер 1 0.08
Кнудсен Фредрик 1 0.08
Кристиансен Рубен 0 0
Кроне Свенн 0 0
Картум Сандер Эрик 0 0
Варминг Магнус 0 0
Матисен Ульрик 0 0

Карточки

Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куртович Виллиам 4 0
John Olav Norheim 2 1
Kristian Loenstad Onsrud 2 0
Марес Люк 2 0
Мава Мозес 2 0
Эдегор Никлас 2 0
Шельстад Фредрик 1 0
Gard Simenstad 1 0
Конгсро Вегар 1 0
Tore Andre Soeraas 1 0
Кьяергор Оливер 1 0
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0
Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кроне Свенн 3 0
Корнвиг Эмиль 3 0
Нильсен Сиверт 2 0
Сери Яфет 2 0
Финне Бор 0 1
Eirik Horneland 1 0
Кастро Никлас 1 0
Хорн Майер 1 0
Картум Сандер Эрик 1 0
Варминг Магнус 1 0
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0

Результаты матчей

Хам-Кам
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Бранн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
3
Хам-Кам
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Бранн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

10
10
Хам-Кам
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Бранн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

12
13

Голы по времени матча

Забито

3
9
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
33%
1
11%
1-15
1
33%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
33%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
11
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
7 Не забивали 6
2
20%
1
9%
1-15
4
40%
1
9%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
20%
3
27%
76-90

Пропущено

9
7
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
11%
4
57%
61-75
3
33%
1
14%
76-90

Забито

13
20
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
5 Не забивали 2
3
23%
2
10%
1-15
5
38%
3
15%
16-30
1
8%
2
10%
31-45
1
8%
4
20%
46-60
1
8%
4
20%
61-75
2
15%
5
25%
76-90

Пропущено

13
12
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
3
23%
1
8%
16-30
4
31%
1
8%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
2
15%
6
50%
61-75
3
23%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Хам-Кам
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Викинг - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Будё/Глимт 1:0 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2
Волеренга - Хам-Кам 2:2 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Эгерсунд - Хам-Кам 1:3 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1 Эльверум - Хам-Кам 2:4 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1 Бранн - Хам-Кам 1:0 Русенборг - Хам-Кам 1:0 Ридабу - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Мольде 0:1 КФУМ Осло - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Конгсвингер 3:1 СК Гйовик-Лин - Хам-Кам 3:2
Бранн
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Бранн - ФК Кристиансунн 2:1 Бранн - Мольде 1:3 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Бранн - Саннефьёрд 2:1
Лиллестрём - Бранн 0:2 Бранн - Русенборг 3:0 Левангер - Бранн 1:0 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Аской - Бранн 2:5 Бранн - Одд 2:0 Бранн - Хам-Кам 1:0 Викинг - Бранн 1:1 Люнгбё - Бранн 1:7 Бранн - Фредрикстад 0:2 Тромсё - Бранн 2:4 Согндаль - Бранн 1:2 Мольде - Бранн 1:0 Сотра - Бранн 1:6 Волеренга - Бранн 0:3 Бранн - Русенборг 2:0

Результаты матчей

Хам-Кам
Бранн

Точный счет

0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
1:7
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
7
1 раз 14%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:7
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
2:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
7
1 раз 9%
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Хам-Кам
Бранн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
6
1
1
3
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
6
1.5
3
2
1
6
2.5
1
4
1
6
3.5
1
4
1
6
4.5
1
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
10
2
2
9
1.5
7
5
1
10
2.5
2
10
1
10
3.5
1
11
1
10
4.5
1
10
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 1:1 13 7 4 2 21 - 13 25
2.
Будё/Глимт
 11 7 3 1 24 - 8 24
3.
Фредрикстад
 11 6 3 2 19 - 10 21
4.
Мольде
 11 6 2 3 23 - 14 20
5.
Викинг
 10 5 3 2 16 - 11 18
6.
Стрёмсгодсет
 10 5 1 4 13 - 14 16
7.
КФУМ Осло
 10 3 5 2 12 - 12 14
8.
Русенборг
 10 4 1 5 14 - 17 13
9.
Хёугесунн
 10 4 1 5 10 - 14 13
10.
Одд
 11 3 3 5 11 - 21 12
11.
Хам-Кам
 1:1 12 2 5 5 14 - 14 11
12.
Тромсё
 10 3 1 6 13 - 17 10
13.
Лиллестрём
 10 3 1 6 11 - 18 10
14.
Сарпсборг-08
 10 3 1 6 13 - 22 10
15.
ФК Кристиансунн
 11 2 4 5 14 - 19 10
16.
Саннефьёрд
 10 2 2 6 12 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 1:1 7 5 0 2 11 - 7 15
2.
Будё/Глимт
 6 3 3 0 10 - 4 12
3.
Викинг
 6 3 2 1 9 - 7 11
4.
Мольде
 6 3 1 2 13 - 9 10
5.
Русенборг
 5 3 0 2 7 - 7 9
6.
Тромсё
 6 3 0 3 12 - 10 9
7.
Фредрикстад
 5 2 2 1 7 - 5 8
8.
Стрёмсгодсет
 4 2 1 1 5 - 3 7
9.
Саннефьёрд
 4 2 0 2 7 - 6 6
10.
Хёугесунн
 5 2 0 3 4 - 7 6
11.
ФК Кристиансунн
 5 1 3 1 7 - 8 6
12.
Хам-Кам
 1:1 5 1 2 2 4 - 5 5
13.
Одд
 6 1 2 3 8 - 14 5
14.
Сарпсборг-08
 5 1 0 4 3 - 13 3
15.
КФУМ Осло
 5 0 3 2 3 - 8 3
16.
Лиллестрём
 5 0 1 4 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 6 4 1 1 12 - 5 13
2.
Будё/Глимт
 5 4 0 1 14 - 4 12
3.
КФУМ Осло
 5 3 2 0 9 - 4 11
4.
Мольде
 5 3 1 1 10 - 5 10
5.
Бранн
 1:1 6 2 4 0 10 - 6 10
6.
Лиллестрём
 5 3 0 2 8 - 4 9
7.
Стрёмсгодсет
 6 3 0 3 8 - 11 9
8.
Викинг
 4 2 1 1 7 - 4 7
9.
Сарпсборг-08
 5 2 1 2 10 - 9 7
10.
Хёугесунн
 5 2 1 2 6 - 7 7
11.
Одд
 5 2 1 2 3 - 7 7
12.
Хам-Кам
 1:1 7 1 3 3 10 - 9 6
13.
Русенборг
 5 1 1 3 7 - 10 4
14.
ФК Кристиансунн
 6 1 1 4 7 - 11 4
15.
Саннефьёрд
 6 0 2 4 5 - 10 2
16.
Тромсё
 4 0 1 3 1 - 7 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Будё/Глимт Грёнбек Альберт 8
Мольде Эйкрем Магнус 7
Фредрикстад Бьёрло Мортен 6 (1)
Мольде Эриксен Кристиан I 5 (2)
Бранн Солтведт Йоахим 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 4
Хам-Кам Куртович Виллиам 4
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 4
Саннефьёрд Амин Симон 4
Хам-Кам John Olav Norheim 1 2
Весь список
  • 46'
    Куртович Виллиам получил легкую травму, и его заменил Arne Oedegaard.
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 29'
    Нильсен Сиверт получил желтую карточку от судьи
  • 11'
    Мава Мозес получает желтую карточку за толчок соперника.
  • 9'
    'Г О О О О О Л - Солтведт Йоахим из команды Бранн забивает с пенальти! Он пробил левой. Маркус Сандберг был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
  • 9'
    Куртович Виллиам получает желтую карточку за толчок соперника.
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 59% завершится ничьей.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.69. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.69 ПОСТАВИТЬ
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Хам-Кам
    Ничья
    Бранн
    4.95
    Реклама, zenit.win
    6.10
    Реклама, betcity.ru
    4.50
    Реклама, zenit.win
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Хам-Кам 1:1 Бранн онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Хам-Кам
    Бранн
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный