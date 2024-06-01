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  4. Элитсериен 2024
Тур: 11. Стадион: . Зрители: 6218 Главный судья: Mathias Stoefringshaug
Хам-Кам
1:2
Конец матча
Бранн
0'
8' Желтая карточка
Куртович Виллиам
0:1
9' Пенальти
Солтведт Йоахим
11' Желтая карточка
Мава Мозес
29' Желтая карточка
Нильсен Сиверт
50' Желтая карточка
Кроне Свенн
1:1
51' Гол
Gard Simenstad
1:1
73' Не забитый пенальти
Солтведт Йоахим
1:2
74' Гол
Бломберг Оле-Дидрик
85' Желтая карточка
Кристиансен Рубен
90' Желтая карточка
Сери Яфет
90' Желтая карточка
Кьяергор Оливер
90'+9
12
Сандберг
Маркус
14
Марес
Люк
23
Шельстад
Фредрик
6
John
Olav
Norheim
21
Йонссон
Видар
17
Эдегор
Никлас
19
Куртович
Виллиам
18
Gard
Simenstad
2
Конгсро
Вегар
9
Удаль
Хенрик
10
Мава
Мозес
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
3
Кнудсен
Фредрик
6
Сери
Яфет
17
Солтведт
Йоахим
10
Корнвиг
Эмиль
19
Нильсен
Сиверт
8
Хорн
Майер
16
Бломберг
Оле-Дидрик
11
Финне
Бор
18
Картум
Сандер
Эрик
Хам-Кам
3-5-2
Бранн
4-3-3

История личных встреч

Хам-Кам
Бранн

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

Э
1:0
Э
0:2
Э
2:1

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gard Simenstad 3 0.25
John Olav Norheim 2 0.17
Kristian Loenstad Onsrud 2 0.17
Эдегор Никлас 2 0.17
Удаль Хенрик 1 0.08
Йонссон Видар 1 0.08
Киркеволд Пол 1 0.08
Мава Мозес 1 0.08
Марес Люк 1 (1) 0.08
Конгсро Вегар 0 0
Куртович Виллиам 0 0
Tore Andre Soeraas 0 0
Бьярнасон Бриньяр Инги 0 0
Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Солтведт Йоахим 5 (3) 0.38
Селанн-Хеггебе Эуне 4 0.31
Финне Бор 3 0.23
Бломберг Оле-Дидрик 3 0.23
Нильсен Сиверт 2 0.15
Корнвиг Эмиль 2 (1) 0.15
Кастро Никлас 1 0.08
Хорн Майер 1 0.08
Кнудсен Фредрик 1 0.08
Кристиансен Рубен 0 0
Кроне Свенн 0 0
Картум Сандер Эрик 0 0
Варминг Магнус 0 0
Матисен Ульрик 0 0

Карточки

Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куртович Виллиам 4 0
John Olav Norheim 2 1
Kristian Loenstad Onsrud 2 0
Марес Люк 2 0
Мава Мозес 2 0
Кьяергор Оливер 2 0
Эдегор Никлас 2 0
Шельстад Фредрик 1 0
Gard Simenstad 1 0
Конгсро Вегар 1 0
Tore Andre Soeraas 1 0
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0
Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кроне Свенн 3 0
Корнвиг Эмиль 3 0
Сери Яфет 3 0
Нильсен Сиверт 2 0
Финне Бор 0 1
Eirik Horneland 1 0
Кристиансен Рубен 1 0
Кастро Никлас 1 0
Хорн Майер 1 0
Картум Сандер Эрик 1 0
Варминг Магнус 1 0
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0

Результаты матчей

Хам-Кам
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Бранн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
3
Хам-Кам
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Бранн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

10
10
Хам-Кам
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Бранн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

13
13

Голы по времени матча

Забито

4
11
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
25%
2
18%
1-15
1
25%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
18%
46-60
1
25%
3
27%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
2
33%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
11
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
2
20%
1
9%
1-15
4
40%
1
9%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
20%
3
27%
76-90

Пропущено

9
7
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
11%
4
57%
61-75
3
33%
1
14%
76-90

Забито

14
22
9 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 9
5 Не забивали 2
3
21%
3
14%
1-15
5
36%
3
14%
16-30
1
7%
2
9%
31-45
2
14%
4
18%
46-60
1
7%
5
23%
61-75
2
14%
5
23%
76-90

Пропущено

15
13
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
1
7%
1
8%
1-15
3
20%
1
8%
16-30
4
27%
1
8%
31-45
1
7%
3
23%
46-60
3
20%
6
46%
61-75
3
20%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Хам-Кам
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Викинг - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Будё/Глимт 1:0 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2
Волеренга - Хам-Кам 2:2 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Эгерсунд - Хам-Кам 1:3 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1 Эльверум - Хам-Кам 2:4 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1 Бранн - Хам-Кам 1:0 Русенборг - Хам-Кам 1:0 Ридабу - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Мольде 0:1 КФУМ Осло - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Конгсвингер 3:1 СК Гйовик-Лин - Хам-Кам 3:2
Бранн
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Бранн - ФК Кристиансунн 2:1 Бранн - Мольде 1:3 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Бранн - Саннефьёрд 2:1
Лиллестрём - Бранн 0:2 Бранн - Русенборг 3:0 Левангер - Бранн 1:0 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Аской - Бранн 2:5 Бранн - Одд 2:0 Бранн - Хам-Кам 1:0 Викинг - Бранн 1:1 Люнгбё - Бранн 1:7 Бранн - Фредрикстад 0:2 Тромсё - Бранн 2:4 Согндаль - Бранн 1:2 Мольде - Бранн 1:0 Сотра - Бранн 1:6 Волеренга - Бранн 0:3 Бранн - Русенборг 2:0

Результаты матчей

Хам-Кам
Бранн

Точный счет

0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
1:7
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
7
1 раз 14%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
1:7
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
7
1 раз 8%
2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Хам-Кам
Бранн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
6
1
1
4
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
1
1
6
1.5
4
2
1
6
2.5
1
5
1
6
3.5
1
5
1
6
4.5
1
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
11
2
2
10
1.5
8
5
1
11
2.5
2
11
1
11
3.5
1
12
1
11
4.5
1
11
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 13 8 3 2 22 - 13 27
2.
Будё/Глимт
 11 7 3 1 24 - 8 24
3.
Фредрикстад
 11 6 3 2 19 - 10 21
4.
Мольде
 11 6 2 3 23 - 14 20
5.
Викинг
 10 5 3 2 16 - 11 18
6.
Стрёмсгодсет
 10 5 1 4 13 - 14 16
7.
КФУМ Осло
 10 3 5 2 12 - 12 14
8.
Русенборг
 10 4 1 5 14 - 17 13
9.
Хёугесунн
 10 4 1 5 10 - 14 13
10.
Одд
 11 3 3 5 11 - 21 12
11.
Тромсё
 10 3 1 6 13 - 17 10
12.
Лиллестрём
 10 3 1 6 11 - 18 10
13.
Сарпсборг-08
 10 3 1 6 13 - 22 10
14.
ФК Кристиансунн
 11 2 4 5 14 - 19 10
15.
Хам-Кам
 12 2 4 6 14 - 15 10
16.
Саннефьёрд
 10 2 2 6 12 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 7 5 0 2 11 - 7 15
2.
Будё/Глимт
 6 3 3 0 10 - 4 12
3.
Викинг
 6 3 2 1 9 - 7 11
4.
Мольде
 6 3 1 2 13 - 9 10
5.
Русенборг
 5 3 0 2 7 - 7 9
6.
Тромсё
 6 3 0 3 12 - 10 9
7.
Фредрикстад
 5 2 2 1 7 - 5 8
8.
Стрёмсгодсет
 4 2 1 1 5 - 3 7
9.
Саннефьёрд
 4 2 0 2 7 - 6 6
10.
Хёугесунн
 5 2 0 3 4 - 7 6
11.
ФК Кристиансунн
 5 1 3 1 7 - 8 6
12.
Одд
 6 1 2 3 8 - 14 5
13.
Хам-Кам
 5 1 1 3 4 - 6 4
14.
Сарпсборг-08
 5 1 0 4 3 - 13 3
15.
КФУМ Осло
 5 0 3 2 3 - 8 3
16.
Лиллестрём
 5 0 1 4 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 6 4 1 1 12 - 5 13
2.
Будё/Глимт
 5 4 0 1 14 - 4 12
3.
Бранн
 6 3 3 0 11 - 6 12
4.
КФУМ Осло
 5 3 2 0 9 - 4 11
5.
Мольде
 5 3 1 1 10 - 5 10
6.
Лиллестрём
 5 3 0 2 8 - 4 9
7.
Стрёмсгодсет
 6 3 0 3 8 - 11 9
8.
Викинг
 4 2 1 1 7 - 4 7
9.
Сарпсборг-08
 5 2 1 2 10 - 9 7
10.
Хёугесунн
 5 2 1 2 6 - 7 7
11.
Одд
 5 2 1 2 3 - 7 7
12.
Хам-Кам
 7 1 3 3 10 - 9 6
13.
Русенборг
 5 1 1 3 7 - 10 4
14.
ФК Кристиансунн
 6 1 1 4 7 - 11 4
15.
Саннефьёрд
 6 0 2 4 5 - 10 2
16.
Тромсё
 4 0 1 3 1 - 7 1
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Топ бомбардиров
Будё/Глимт Грёнбек Альберт 8
Мольде Эйкрем Магнус 7
Фредрикстад Бьёрло Мортен 6 (1)
Мольде Эриксен Кристиан I 5 (2)
Бранн Солтведт Йоахим 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 4
Хам-Кам Куртович Виллиам 4
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 4
Саннефьёрд Амин Симон 4
Хам-Кам John Olav Norheim 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 29'
      Нильсен Сиверт получил желтую карточку от судьи
    • 11'
      Мава Мозес получает желтую карточку за толчок соперника.
    • 9'
      'Г О О О О О Л - Солтведт Йоахим из команды Бранн забивает с пенальти! Он пробил левой. Маркус Сандберг был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
    • 8'
      Куртович Виллиам получает желтую карточку за толчок соперника.
    • 1'
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хам-Кам 1:2 Бранн онлайн

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