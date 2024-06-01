Тур: 11.
2:0
Конец матча
Ход матча
35'
1:0
49'
2:0
70'
23
Max
Nilsson
10
Эгнелль
Адам
16
Ammar
Asani
17
Filip
Bohman
11
Armin
Culum
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Max NilssonЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Jesper Strid
-
-
-
Главный тренер: Макс Мюлдер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Ammar AsaniПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Filip BohmanНападающий
-
11 Armin CulumНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
37 Kalle Wendt
-
-
-
-
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
История личных встреч
Ландскруна
Треллеборг
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
15 матчей
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
1.71
1.38
Среднее время на гол
52
65
Всего голов
8
13
Голов в среднем за матч
1
1.86
Среднее время на гол
90
48
Всего голов
20
24
Голов в среднем за матч
1.33
1.6
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
67
56
Бомбардиры внутри турнира
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Frederik Ihler
|6
|0.55
|Kofi Fosuhene Asare
|3
|0.27
|Дзабич Робин
|2
|0.18
|Эгнелль Адам
|2
|0.18
|Vincent Sundberg
|1
|0.09
|Эдвардссон Давид
|1 (1)
|0.09
|Йонссон Мелкер
|1
|0.09
|Max Nilsson
|1
|0.09
|Samuel Burakovsky
|1
|0.09
|Карлссон Виктор
|0
|0
|Rassa Rahmani
|0
|0
|Gustaf Bruzelius
|0
|0
|Jesper Strid
|0
|0
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Armin Culum
|2
|0.18
|Zander Hyltoft
|2
|0.18
|Filip Bohman
|2
|0.18
|Hady Saleh Karim
|2
|0.18
|Мортенсен Николас
|1
|0.09
|Бьеркен Фритьоф
|1
|0.09
|Eren Alievski
|1
|0.09
|Pierre Larsen
|0
|0
|Хёрберг Феликс
|0
|0
|Emmanuel Godwin
|0
|0
Карточки
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Philip Andersson I
|3
|0
|Эдвардссон Давид
|3
|0
|Max Nilsson
|3
|0
|Rassa Rahmani
|1
|1
|Каддура Амр
|1
|0
|Frederik Ihler
|1
|0
|Йонссон Мелкер
|1
|0
|Карлссон Виктор
|1
|0
|Gustaf Bruzelius
|1
|0
|Jesper Strid
|1
|0
|Vincent Sundberg
|1
|0
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hady Saleh Karim
|4
|0
|Filip Bohman
|4
|0
|Zander Hyltoft
|3
|0
|Хёрберг Феликс
|2
|0
|Othmane Salama
|2
|0
|Ларсен Андреас II
|1
|0
|Pierre Larsen
|1
|0
|Бьеркен Фритьоф
|1
|0
|Веберг Чарли
|1
|0
|Огвуче Абель
|1
|0
|Eren Alievski
|1
|0
|Ammar Asani
|1
|0
|Armin Culum
|1
|0
Результаты матчей
Ландскруна
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Треллеборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
0
Ландскруна
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Треллеборг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
8
7
Ландскруна
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Треллеборг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
8
7
Голы по времени матча
Забито
9
3
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
20%
76-90
Забито
9
8
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
6
67%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
3
38%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
2
29%
76-90
Забито
18
11
11 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
7
39%
1
9%
1-15
2
11%
2
18%
16-30
2
11%
2
18%
31-45
3
17%
1
9%
46-60
3
17%
1
9%
61-75
1
6%
4
36%
76-90
Пропущено
6
12
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
1
17%
4
33%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
2
33%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ландскруна
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хельсинборг - Ландскруна 0:1 Эстер - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эребру 0:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:3
Дегерфорс - Ландскруна 1:3 Ландскруна - Утсиктенс 1:0 Браге - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Оддевольд 2:1 Сковде АИК - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Сандвикен 4:0 Ландскруна - Эскилсминне 1:1 ГАИС - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Лундс ФФ 3:0 Эстерсунд - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Хеккен 3:2 Ландскруна - Ангелхолм 2:1 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0 Ландскруна - Треллеборг 3:2 Утсиктенс - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Сённерйюск 2:7
Треллеборг
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Треллеборг - Сундсвалль 3:2 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Треллеборг - Утсиктенс 2:2
Варберг БоИС - Треллеборг 0:1 Треллеборг - Дегерфорс 1:1 Сковде АИК - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Сандвикен 1:0 Эстерсунд - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Оддевольд 1:2 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг - Варберг БоИС 3:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Ландскруна - Треллеборг 3:2 Треллеборг - Академик БК 2:1 Треллеборг - Хельсинборг 0:1 Ариана - Треллеборг 1:3
Результаты матчей
Ландскруна
Треллеборг
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Ландскруна
Треллеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
32
24
14
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
23
24
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
74
56
38
38
110
110
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|6 (2)
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|6 (1)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|5 (3)
|Дегерфорс
|Абдулла Пашанг
|5
|Утсиктенс
|Трпчевски Филип
|5
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 5
|Дегерфорс
|Ольссон Себастьян II
|5
|Дегерфорс
|Mamadouba Diaby
|1 3
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 3