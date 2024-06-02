Тур: 1. Стадион: Ред Булл Арена.
0:0
Первый тайм: 35'
0'
12
Нилис
Дилан
15
Нилис
Шон
3
Эйле
Ноа
47
Толкин
Джон
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Нилис ДиланЗащитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
-
3 Эйле НоаЗащитник
-
47 Толкин ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Холл ДжулианНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шварц Сандро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Ангуло ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Фриман АлексЗащитник
-
24 Смит КайлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ФелипеНападающий
- Нападающий
-
11 Охеда МартинНападающий
-
27 Линн ДжекНападающий
-
Главный тренер: Пареха Оскар
История личных встреч
Нью-Йорк Ред Буллз
Орландо Сити
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед
21 матч
42.9%
14.3%
42.8%
9 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
38.1%
33.3%
28.6%
8 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
6 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
15
Голов в среднем за матч
1.4
1.36
Среднее время на гол
64
66
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
1.55
1.5
Среднее время на гол
58
60
Всего голов
31
30
Голов в среднем за матч
1.48
1.43
Тотал матчей
2.5
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
Среднее время на гол
60
63
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морган Льюис
|9 (1)
|0.56
|Форсберг Эмиль
|6 (3)
|0.38
|Харпер Кэмерон
|3
|0.19
|Маноэль Элиас
|3
|0.19
|Ванзейр Данте
|2
|0.13
|Амайя Фрэнки
|1
|0.06
|Кармона Викельман
|1
|0.06
|Рейес Андрес
|1
|0.06
|Бёрк Кори
|1
|0.06
|Нилис Шон
|0
|0
|Толкин Джон
|0
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макгуайр Дункан
|5
|0.31
|Торрес Факундо
|2 (1)
|0.13
|Муриэль Луис
|2
|0.13
|Линн Джек
|2
|0.13
|Лодейро Николас
|1
|0.06
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|1
|0.06
|Ангуло Иван
|1
|0.06
|Брекало Давид
|1
|0.06
|Охеда Мартин
|0
|0
|Рафаэл Дос Сантос
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данкан Кайл
|4
|0
|Амайя Фрэнки
|4
|0
|Эдельман Даниэль
|2
|1
|Рейес Андрес
|1
|1
|Нилис Шон
|1
|1
|Эйле Ноа
|1
|1
|Харпер Кэмерон
|2
|0
|Толкин Джон
|2
|0
|Кармона Викельман
|2
|0
|Sandro Schwarz
|1
|0
|Ванзейр Данте
|1
|0
|Бёрк Кори
|1
|0
|Нилис Дилан
|1
|0
|Маноэль Элиас
|1
|0
|Нгома Серж
|1
|0
|Страуд Питер
|1
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Араухо Сесар
|6
|0
|Янссон Робин
|5
|0
|Вильдер Картахена
|3
|0
|Фелипе
|3
|0
|Макгуайр Дункан
|3
|0
|Шлегель Родриго
|1
|1
|Ангуло Иван
|2
|0
|Лодейро Николас
|1
|0
|Холлидей Майкл
|1
|0
|Муриэль Луис
|1
|0
|Брекало Давид
|1
|0
|Смит Кайл
|1
|0
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Орландо Сити
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
1
3
Нью-Йорк Ред Буллз
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Орландо Сити
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
11
8
Упущенные победы
11
2
Нью-Йорк Ред Буллз
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Орландо Сити
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
15
12
Упущенные победы
12
5
Голы по времени матча
Забито
14
10
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
2
14%
1
10%
1-15
1
7%
3
30%
16-30
1
7%
1
10%
31-45
3
21%
1
10%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
4
29%
4
40%
76-90
Пропущено
5
14
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
20%
5
36%
1-15
1
20%
2
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
7%
46-60
0
0%
5
36%
61-75
2
40%
1
7%
76-90
Забито
14
5
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 12
0
0%
1
20%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
2
40%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
29%
1
20%
76-90
Пропущено
17
10
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
5
29%
29%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
7
41%
1
10%
61-75
2
12%
4
40%
76-90
Забито
28
15
10 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 7
2
7%
2
13%
1-15
4
14%
3
20%
16-30
4
14%
3
20%
31-45
7
25%
1
7%
46-60
3
11%
1
7%
61-75
8
29%
5
33%
76-90
Пропущено
22
24
7 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
6
27%
7
29%
29%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
0
0%
2
8%
31-45
4
18%
1
4%
46-60
7
32%
6
25%
61-75
4
18%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 4:2
Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 6:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:0 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 4:0 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 2:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:3 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3
Орландо Сити
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Чикаго Файр - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Интер Майами 0:0
Филадельфия Юнион - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Цинциннати 0:1 Орландо Сити - Торонто 1:2 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:2 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Остин 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 2:0 Тигрес - Орландо Сити 4:2 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:3 Орландо Сити - Тигрес 0:0 Интер Майами - Орландо Сити 5:0 Орландо Сити - Кавалри ФК 3:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 0:0 Кавалри ФК - Орландо Сити 0:3 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 3:2
Результаты матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
Орландо Сити
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%
2:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
2:3
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
4
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Нью-Йорк Ред Буллз
Орландо Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
44
42
26
33
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
52
54
34
18
25
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
96
96
510
411
213
312
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|31 - 18
|30
|2.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|30 - 23
|28
|3.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 19
|27
|4.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 19
|25
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 20
|23
|6.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 18
|22
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|28 - 29
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 16
|21
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|30 - 30
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|19 - 19
|18
|11.
|1:1 Заявка
|15
|3
|8
|4
|21 - 23
|17
|12.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 23
|13
|13.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|23 - 28
|11
|14.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|24 - 39
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|18
|10
|5
|3
|40 - 25
|35
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 16
|33
|3.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|24 - 17
|29
|4.
|0:0 Заявка
|16
|7
|6
|3
|28 - 22
|27
|5.
|2:0 Заявка
|17
|8
|2
|7
|26 - 24
|26
|6.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|21 - 13
|24
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|15 - 16
|22
|8.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|19 - 20
|19
|9.
|1:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|22 - 33
|19
|10.
|0:1 Заявка
|16
|4
|7
|5
|25 - 22
|19
|11.
|0:0 Заявка
|16
|4
|6
|6
|16 - 23
|18
|12.
|0:2 Заявка
|17
|4
|6
|7
|23 - 31
|18
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|20 - 18
|16
|14.
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|15 - 28
|12
|15.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|9 - 26
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 6
|20
|2.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 14
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|4.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 11
|15
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|6.
|1:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|16 - 13
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|12.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|8 - 5
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|15 - 18
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 9
|19
|2.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|10 - 6
|18
|3.
|1:1 Заявка
|10
|5
|3
|2
|24 - 13
|18
|4.
|0:0 Заявка
|7
|4
|3
|0
|14 - 5
|15
|5.
|2:0 Заявка
|8
|5
|0
|3
|18 - 12
|15
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|7.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 10
|14
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|9.
|0:2 Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 17
|11
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 11
|10
|11.
|1:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|13.
|0:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 9
|6
|14.
|0:1 Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 13
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|2.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|16 - 12
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 11
|13
|4.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 12
|13
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 18
|11
|6.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 14
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 9
|9
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|14 - 17
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|10.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|11.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 10
|5
|12.
|1:1 Заявка
|7
|0
|5
|2
|11 - 15
|5
|13.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|16 - 26
|4
|14.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 13
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 10
|19
|2.
|1:1 Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 12
|17
|3.
|0:1 Заявка
|8
|3
|5
|0
|15 - 9
|14
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 14
|12
|6.
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 17
|12
|7.
|2:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 12
|11
|8.
|1:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 22
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|10.
|0:2 Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 14
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|14.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|13 (4)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|13 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|11 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|9 (5)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 6
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 6
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|1 6
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|7
|Интер Майами
|Авилес Томас
|7