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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Нью-Йорк Ред Буллз
0:0
Первый тайм: 35'
Орландо Сити
0'
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Ред Буллз
Ничья
Орландо Сити
1.90
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Все Коэффициенты
31
Карлос
Мигел
Коронел
12
Нилис
Дилан
15
Нилис
Шон
3
Эйле
Ноа
47
Толкин
Джон
19
Кармона
Викельман
75
Эдельман
Даниэль
8
Амайя
Фрэнки
10
Форсберг
Эмиль
13
Ванзейр
Данте
9
Морган
Льюис
1
Гальесе
Педро
17
Тоурхалльссон
Дагюр
Дан
15
Шлегель
Родриго
4
Брекало
Давид
3
Рафаэл
Дос
Сантос
16
Вильдер
Картахена
5
Араухо
Сесар
10
Торрес
Факундо
14
Лодейро
Николас
77
Ангуло
Иван
13
Макгуайр
Дункан
Нью-Йорк Ред Буллз
4-4-2
Орландо Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Нью-Йорк Ред Буллз
Орландо Сити

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед

21 матч

42.9%
14.3%
42.8%
9 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

38.1%
33.3%
28.6%
8 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
6 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

М
1:1
М
0:3
М
1:0
М
0:1
ОК
5:1
М
0:3
М
1:2
М
2:1
М
1:1
М
3:1
М
0:1
М
0:1
М
1:0
М
4:3
М
3:1
М
1:0
М
2:0
М
1:1
М
3:2
М
2:5
М
0:2

Голы

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

1.4
1.36

Среднее время на гол

64
66

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

1.55
1.5

Среднее время на гол

58
60

Всего голов

31
30

Голов в среднем за матч

1.48
1.43

Тотал матчей

2.5
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

60
63

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морган Льюис 9 (1) 0.56
Форсберг Эмиль 6 (3) 0.38
Харпер Кэмерон 3 0.19
Маноэль Элиас 3 0.19
Ванзейр Данте 2 0.13
Амайя Фрэнки 1 0.06
Кармона Викельман 1 0.06
Рейес Андрес 1 0.06
Бёрк Кори 1 0.06
Нилис Шон 0 0
Толкин Джон 0 0
Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макгуайр Дункан 5 0.31
Торрес Факундо 2 (1) 0.13
Муриэль Луис 2 0.13
Линн Джек 2 0.13
Лодейро Николас 1 0.06
Тоурхалльссон Дагюр Дан 1 0.06
Ангуло Иван 1 0.06
Брекало Давид 1 0.06
Охеда Мартин 0 0
Рафаэл Дос Сантос 0 0

Карточки

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данкан Кайл 4 0
Амайя Фрэнки 4 0
Эдельман Даниэль 2 1
Рейес Андрес 1 1
Нилис Шон 1 1
Эйле Ноа 1 1
Харпер Кэмерон 2 0
Толкин Джон 2 0
Кармона Викельман 2 0
Sandro Schwarz 1 0
Ванзейр Данте 1 0
Бёрк Кори 1 0
Нилис Дилан 1 0
Маноэль Элиас 1 0
Нгома Серж 1 0
Страуд Питер 1 0
Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Араухо Сесар 6 0
Янссон Робин 5 0
Вильдер Картахена 3 0
Фелипе 3 0
Макгуайр Дункан 3 0
Шлегель Родриго 1 1
Ангуло Иван 2 0
Лодейро Николас 1 0
Холлидей Майкл 1 0
Муриэль Луис 1 0
Брекало Давид 1 0
Смит Кайл 1 0
Тоурхалльссон Дагюр Дан 1 0

Результаты матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Орландо Сити
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

1
3
Нью-Йорк Ред Буллз
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Орландо Сити
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
8

Упущенные победы

11
2
Нью-Йорк Ред Буллз
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Орландо Сити
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

15
12

Упущенные победы

12
5

Голы по времени матча

Забито

14
10
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
2
14%
1
10%
1-15
1
7%
3
30%
16-30
1
7%
1
10%
31-45
3
21%
1
10%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
4
29%
4
40%
76-90

Пропущено

5
14
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
20%
5
36%
1-15
1
20%
2
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
7%
46-60
0
0%
5
36%
61-75
2
40%
1
7%
76-90

Забито

14
5
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 12
0
0%
1
20%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
2
40%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
29%
1
20%
76-90

Пропущено

17
10
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
5
29%
29%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
7
41%
1
10%
61-75
2
12%
4
40%
76-90

Забито

28
15
10 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 7
2
7%
2
13%
1-15
4
14%
3
20%
16-30
4
14%
3
20%
31-45
7
25%
1
7%
46-60
3
11%
1
7%
61-75
8
29%
5
33%
76-90

Пропущено

22
24
7 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
6
27%
7
29%
29%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
0
0%
2
8%
31-45
4
18%
1
4%
46-60
7
32%
6
25%
61-75
4
18%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 4:2
Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 6:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:0 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 4:0 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 2:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:3 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3
Орландо Сити
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Чикаго Файр - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Интер Майами 0:0
Филадельфия Юнион - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Цинциннати 0:1 Орландо Сити - Торонто 1:2 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:2 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Остин 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 2:0 Тигрес - Орландо Сити 4:2 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:3 Орландо Сити - Тигрес 0:0 Интер Майами - Орландо Сити 5:0 Орландо Сити - Кавалри ФК 3:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 0:0 Кавалри ФК - Орландо Сити 0:3 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 3:2

Результаты матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
Орландо Сити

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%
2:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
2:3
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
4
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Нью-Йорк Ред Буллз
Орландо Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
4
4
2
1.5
2
6
3
3
2.5
2
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
2
5
4
1.5
3
4
1
8
2.5
2
5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
9
6
9
6
1.5
5
10
4
11
2.5
2
13
3
12
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 16 8 6 2 31 - 18 30
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 7 7 2 30 - 23 28
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 8 3 4 27 - 19 27
4.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 7 4 3 24 - 19 25
5.
Остин
 Заявка 16 6 5 5 20 - 20 23
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 15 6 4 5 22 - 18 22
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 16 6 4 6 28 - 29 22
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 15 6 3 6 16 - 16 21
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 5 4 7 30 - 30 19
10.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 16 4 6 6 19 - 19 18
11.
Сент-Луис Сити
 1:1 Заявка 15 3 8 4 21 - 23 17
12.
Даллас
 Заявка 14 3 4 7 17 - 23 13
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 15 2 5 8 23 - 28 11
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 3 2 11 24 - 39 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 1:1 Заявка 18 10 5 3 40 - 25 35
2.
Цинциннати
 Заявка 16 10 3 3 23 - 16 33
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 9 2 5 24 - 17 29
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 16 7 6 3 28 - 22 27
5.
Торонто
 2:0 Заявка 17 8 2 7 26 - 24 26
6.
Коламбус Крю
 Заявка 14 6 6 2 21 - 13 24
7.
Шарлотт
 Заявка 16 6 4 6 15 - 16 22
8.
Нэшвилл
 Заявка 15 4 7 4 19 - 20 19
9.
ФК Монреаль
 1:0 Заявка 16 5 4 7 22 - 33 19
10.
Филадельфия Юнион
 0:1 Заявка 16 4 7 5 25 - 22 19
11.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 16 4 6 6 16 - 23 18
12.
Ди Си Юнайтед
 0:2 Заявка 17 4 6 7 23 - 31 18
13.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 4 4 7 20 - 18 16
14.
Чикаго Файр
 Заявка 16 2 6 8 15 - 28 12
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 2 1 10 9 - 26 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 8 6 2 0 19 - 6 20
2.
Остин
 Заявка 9 5 2 2 17 - 14 17
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 7 5 1 1 15 - 6 16
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 7 4 3 0 16 - 11 15
5.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
6.
Сент-Луис Сити
 1:1 Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 7 3 2 2 16 - 13 11
9.
Даллас
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
10.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 7 2 2 3 11 - 10 8
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 7 1 5 1 8 - 5 8
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
14.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 8 1 3 4 15 - 18 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 6 1 2 17 - 9 19
2.
Шарлотт
 Заявка 9 5 3 1 10 - 6 18
3.
Интер Майами
 1:1 Заявка 10 5 3 2 24 - 13 18
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 7 4 3 0 14 - 5 15
5.
Торонто
 2:0 Заявка 8 5 0 3 18 - 12 15
6.
Цинциннати
 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
7.
Нэшвилл
 Заявка 9 3 5 1 15 - 10 14
8.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
9.
Ди Си Юнайтед
 0:2 Заявка 9 3 2 4 13 - 17 11
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 8 3 1 4 15 - 11 10
11.
ФК Монреаль
 1:0 Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
12.
Чикаго Файр
 Заявка 9 2 2 5 9 - 16 8
13.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 8 1 3 4 6 - 9 6
14.
Филадельфия Юнион
 0:1 Заявка 8 1 2 5 10 - 13 5
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 8 4 2 2 11 - 8 14
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 9 3 5 1 16 - 12 14
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 4 1 2 13 - 11 13
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 3 4 2 14 - 12 13
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 9 3 2 4 16 - 18 11
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 3 1 5 11 - 14 10
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 7 3 0 4 7 - 9 9
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 9 2 2 5 14 - 17 8
9.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
10.
Остин
 Заявка 7 1 3 3 3 - 6 6
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 7 1 2 4 8 - 10 5
12.
Сент-Луис Сити
 1:1 Заявка 7 0 5 2 11 - 15 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 1 1 7 16 - 26 4
14.
Даллас
 Заявка 7 0 2 5 6 - 13 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 8 6 1 1 15 - 10 19
2.
Интер Майами
 1:1 Заявка 8 5 2 1 16 - 12 17
3.
Филадельфия Юнион
 0:1 Заявка 8 3 5 0 15 - 9 14
4.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
5.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 8 3 3 2 10 - 14 12
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 9 3 3 3 14 - 17 12
7.
Торонто
 2:0 Заявка 9 3 2 4 8 - 12 11
8.
ФК Монреаль
 1:0 Заявка 10 3 2 5 11 - 22 11
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
10.
Ди Си Юнайтед
 0:2 Заявка 8 1 4 3 10 - 14 7
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 7 1 3 3 5 - 7 6
12.
Нэшвилл
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
13.
Шарлотт
 Заявка 7 1 1 5 5 - 10 4
14.
Чикаго Файр
 Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 13 (4)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 13 (3)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Интер Майами Суарес Луис 11 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 6
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 6
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 1 6
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 7
Интер Майами Авилес Томас 7
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Ред Буллз
Ничья
Орландо Сити
1.90
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3.90
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4.90
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