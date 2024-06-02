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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Нью-Йорк Ред Буллз
1:0
Конец матча
Орландо Сити
0'
1:0
38' Гол
Толкин Джон
61' Желтая карточка
Эдельман Даниэль
86' Желтая карточка
Ангуло Иван
90'+10
31
Карлос
Мигел
Коронел
12
Нилис
Дилан
15
Нилис
Шон
3
Эйле
Ноа
47
Толкин
Джон
19
Кармона
Викельман
75
Эдельман
Даниэль
8
Амайя
Фрэнки
10
Форсберг
Эмиль
13
Ванзейр
Данте
9
Морган
Льюис
1
Гальесе
Педро
17
Тоурхалльссон
Дагюр
Дан
15
Шлегель
Родриго
4
Брекало
Давид
3
Рафаэл
Дос
Сантос
16
Вильдер
Картахена
5
Араухо
Сесар
10
Торрес
Факундо
14
Лодейро
Николас
77
Ангуло
Иван
13
Макгуайр
Дункан
Нью-Йорк Ред Буллз
4-4-2
Орландо Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Нью-Йорк Ред Буллз
Орландо Сити

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед

21 матч

42.9%
14.3%
42.8%
9 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

38.1%
33.3%
28.6%
8 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
6 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

М
1:1
М
0:3
М
1:0
М
0:1
ОК
5:1
М
0:3
М
1:2
М
2:1
М
1:1
М
3:1
М
0:1
М
0:1
М
1:0
М
4:3
М
3:1
М
1:0
М
2:0
М
1:1
М
3:2
М
2:5
М
0:2

Голы

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

1.4
1.36

Среднее время на гол

64
66

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

1.55
1.5

Среднее время на гол

58
60

Всего голов

31
30

Голов в среднем за матч

1.48
1.43

Тотал матчей

2.5
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

60
63

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морган Льюис 9 (1) 0.56
Форсберг Эмиль 6 (3) 0.38
Харпер Кэмерон 3 0.19
Маноэль Элиас 3 0.19
Ванзейр Данте 2 0.13
Амайя Фрэнки 1 0.06
Толкин Джон 1 0.06
Кармона Викельман 1 0.06
Рейес Андрес 1 0.06
Бёрк Кори 1 0.06
Нилис Шон 0 0
Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макгуайр Дункан 5 0.31
Торрес Факундо 2 (1) 0.13
Муриэль Луис 2 0.13
Линн Джек 2 0.13
Лодейро Николас 1 0.06
Тоурхалльссон Дагюр Дан 1 0.06
Ангуло Иван 1 0.06
Брекало Давид 1 0.06
Охеда Мартин 0 0
Рафаэл Дос Сантос 0 0

Карточки

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдельман Даниэль 3 1
Данкан Кайл 4 0
Амайя Фрэнки 4 0
Рейес Андрес 1 1
Нилис Шон 1 1
Эйле Ноа 1 1
Харпер Кэмерон 2 0
Толкин Джон 2 0
Кармона Викельман 2 0
Sandro Schwarz 1 0
Ванзейр Данте 1 0
Бёрк Кори 1 0
Нилис Дилан 1 0
Маноэль Элиас 1 0
Нгома Серж 1 0
Страуд Питер 1 0
Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Араухо Сесар 6 0
Янссон Робин 5 0
Вильдер Картахена 3 0
Ангуло Иван 3 0
Фелипе 3 0
Макгуайр Дункан 3 0
Шлегель Родриго 1 1
Лодейро Николас 1 0
Холлидей Майкл 1 0
Муриэль Луис 1 0
Брекало Давид 1 0
Смит Кайл 1 0
Тоурхалльссон Дагюр Дан 1 0

Результаты матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Орландо Сити
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

1
3
Нью-Йорк Ред Буллз
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Орландо Сити
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

11
8

Упущенные победы

11
2
Нью-Йорк Ред Буллз
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Орландо Сити
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

15
12

Упущенные победы

12
5

Голы по времени матча

Забито

15
10
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
2
13%
1
10%
1-15
1
7%
3
30%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
3
20%
1
10%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
4
27%
4
40%
76-90

Пропущено

5
15
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
1
20%
5
33%
1-15
1
20%
2
13%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
20%
1
7%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
2
40%
1
7%
76-90

Забито

14
5
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 13
0
0%
1
20%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
2
40%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
29%
1
20%
76-90

Пропущено

17
10
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
5
29%
29%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
7
41%
1
10%
61-75
2
12%
4
40%
76-90

Забито

29
15
11 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
3 Не забивали 8
2
7%
2
13%
1-15
4
14%
3
20%
16-30
5
17%
3
20%
31-45
7
24%
1
7%
46-60
3
10%
1
7%
61-75
8
28%
5
33%
76-90

Пропущено

22
25
7 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
6
27%
7
28%
1-15
1
5%
3
12%
16-30
0
0%
3
12%
31-45
4
18%
1
4%
46-60
7
32%
6
24%
61-75
4
18%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 4:2
Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 6:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:0 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 4:0 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 2:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:3 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3
Орландо Сити
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Чикаго Файр - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Интер Майами 0:0
Филадельфия Юнион - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Цинциннати 0:1 Орландо Сити - Торонто 1:2 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:2 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Остин 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 2:0 Тигрес - Орландо Сити 4:2 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:3 Орландо Сити - Тигрес 0:0 Интер Майами - Орландо Сити 5:0 Орландо Сити - Кавалри ФК 3:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 0:0 Кавалри ФК - Орландо Сити 0:3 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 3:2

Результаты матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
Орландо Сити

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%
2:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
2:3
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Нью-Йорк Ред Буллз
Орландо Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
4
4
3
1.5
2
6
3
4
2.5
2
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
3
5
4
1.5
3
5
1
8
2.5
2
6
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
9
7
9
7
1.5
5
11
4
12
2.5
2
14
3
13
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 4:0 Заявка 17 9 6 2 35 - 18 33
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 15 8 4 3 27 - 20 28
3.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 16 8 4 4 27 - 19 28
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 17 7 7 3 31 - 25 28
5.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 16 7 3 6 17 - 16 24
6.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 16 6 5 5 22 - 18 23
7.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 17 6 5 6 28 - 29 23
8.
Остин
 0:4 Заявка 17 6 5 6 20 - 24 23
9.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 17 5 4 8 30 - 31 19
10.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 16 4 6 6 19 - 19 18
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 3 8 4 23 - 25 17
12.
Даллас
 0:0 Заявка 15 3 5 7 17 - 23 14
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 3 2 11 24 - 39 11
14.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 2 5 9 24 - 31 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 18 10 5 3 42 - 27 35
2.
Цинциннати
 Заявка 16 10 3 3 23 - 16 33
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 9 2 5 24 - 17 29
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 16 8 5 3 29 - 22 29
5.
Коламбус Крю
 Заявка 14 6 6 2 21 - 13 24
6.
Торонто
 Заявка 17 7 3 7 26 - 26 24
7.
Шарлотт
 Заявка 16 6 4 6 15 - 16 22
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 16 4 8 4 27 - 23 20
9.
Нэшвилл
 Заявка 16 4 7 5 20 - 22 19
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 4 7 6 25 - 31 19
11.
Орландо Сити
 Заявка 16 4 5 7 16 - 24 17
12.
ФК Монреаль
 Заявка 16 4 5 7 23 - 35 17
13.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 4 4 7 20 - 18 16
14.
Чикаго Файр
 Заявка 17 3 6 8 17 - 29 15
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 3 1 10 11 - 27 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 9 6 3 0 19 - 6 21
2.
Реал Солт-Лейк
 4:0 Заявка 8 6 1 1 19 - 6 19
3.
Остин
 0:4 Заявка 9 5 2 2 17 - 14 17
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 7 4 3 0 16 - 11 15
5.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 8 4 3 1 14 - 9 15
6.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
7.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
8.
Даллас
 0:0 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
9.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
10.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 8 3 2 3 16 - 14 11
11.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 8 2 3 3 11 - 10 9
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 7 1 5 1 8 - 5 8
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
14.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 8 1 3 4 15 - 18 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 6 1 2 17 - 9 19
2.
Шарлотт
 Заявка 9 5 3 1 10 - 6 18
3.
Интер Майами
 Заявка 10 5 3 2 26 - 15 18
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 7 5 2 0 15 - 5 17
5.
Торонто
 Заявка 8 5 0 3 18 - 12 15
6.
Цинциннати
 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
7.
Нэшвилл
 Заявка 10 3 5 2 16 - 12 14
8.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 3 3 3 15 - 17 12
10.
Чикаго Файр
 Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 8 3 1 4 15 - 11 10
12.
ФК Монреаль
 Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
13.
Филадельфия Юнион
 Заявка 8 1 3 4 12 - 14 6
14.
Орландо Сити
 Заявка 8 1 3 4 6 - 9 6
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 8 4 2 2 11 - 8 14
2.
Реал Солт-Лейк
 4:0 Заявка 9 3 5 1 16 - 12 14
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 4 1 2 13 - 11 13
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
5.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 8 4 0 4 8 - 9 12
6.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 10 3 3 4 16 - 18 12
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 3 1 5 11 - 14 10
8.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 9 2 2 5 14 - 17 8
9.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
10.
Остин
 0:4 Заявка 8 1 3 4 3 - 10 6
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 7 0 5 2 13 - 17 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 8 1 2 5 9 - 13 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 1 1 7 16 - 26 4
14.
Даллас
 0:0 Заявка 8 0 3 5 6 - 13 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 8 6 1 1 15 - 10 19
2.
Интер Майами
 Заявка 8 5 2 1 16 - 12 17
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 8 3 5 0 15 - 9 14
4.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 3 3 3 14 - 17 12
6.
Орландо Сити
 Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
8.
Торонто
 Заявка 9 2 3 4 8 - 14 9
9.
ФК Монреаль
 Заявка 10 2 3 5 12 - 24 9
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 8 1 4 3 10 - 14 7
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 2 0 5 7 - 15 6
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 7 1 3 3 5 - 7 6
13.
Нэшвилл
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
14.
Шарлотт
 Заявка 7 1 1 5 5 - 10 4
15.
Чикаго Файр
 Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 15 (4)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 13 (3)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 10
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Бернардески Федерико 2 6
Торонто Лонг Кевин 1 6
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 6
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 1 6
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 38'
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    Где смотреть матч Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Орландо Сити онлайн

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