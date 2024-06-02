Тур: 1. Стадион: Ред Булл Арена.
1:0
Конец матча
0'
1:0
38' ГолТолкин Джон
61' Желтая карточкаЭдельман Даниэль
86' Желтая карточкаАнгуло Иван
90'+10
Ход матча
38'
1:0
61'
86'
12
Нилис
Дилан
15
Нилис
Шон
3
Эйле
Ноа
47
Толкин
Джон
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Нилис ДиланЗащитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
-
3 Эйле НоаЗащитник
-
47 Толкин ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Холл ДжулианНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шварц Сандро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Ангуло ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Фриман АлексЗащитник
-
24 Смит КайлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ФелипеНападающий
- Нападающий
-
11 Охеда МартинНападающий
-
27 Линн ДжекНападающий
-
Главный тренер: Пареха Оскар
История личных встреч
Нью-Йорк Ред Буллз
Орландо Сити
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед
21 матч
42.9%
14.3%
42.8%
9 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
38.1%
33.3%
28.6%
8 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
6 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
15
Голов в среднем за матч
1.4
1.36
Среднее время на гол
64
66
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
1.55
1.5
Среднее время на гол
58
60
Всего голов
31
30
Голов в среднем за матч
1.48
1.43
Тотал матчей
2.5
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
Среднее время на гол
60
63
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морган Льюис
|9 (1)
|0.56
|Форсберг Эмиль
|6 (3)
|0.38
|Харпер Кэмерон
|3
|0.19
|Маноэль Элиас
|3
|0.19
|Ванзейр Данте
|2
|0.13
|Амайя Фрэнки
|1
|0.06
|Толкин Джон
|1
|0.06
|Кармона Викельман
|1
|0.06
|Рейес Андрес
|1
|0.06
|Бёрк Кори
|1
|0.06
|Нилис Шон
|0
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макгуайр Дункан
|5
|0.31
|Торрес Факундо
|2 (1)
|0.13
|Муриэль Луис
|2
|0.13
|Линн Джек
|2
|0.13
|Лодейро Николас
|1
|0.06
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|1
|0.06
|Ангуло Иван
|1
|0.06
|Брекало Давид
|1
|0.06
|Охеда Мартин
|0
|0
|Рафаэл Дос Сантос
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдельман Даниэль
|3
|1
|Данкан Кайл
|4
|0
|Амайя Фрэнки
|4
|0
|Рейес Андрес
|1
|1
|Нилис Шон
|1
|1
|Эйле Ноа
|1
|1
|Харпер Кэмерон
|2
|0
|Толкин Джон
|2
|0
|Кармона Викельман
|2
|0
|Sandro Schwarz
|1
|0
|Ванзейр Данте
|1
|0
|Бёрк Кори
|1
|0
|Нилис Дилан
|1
|0
|Маноэль Элиас
|1
|0
|Нгома Серж
|1
|0
|Страуд Питер
|1
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Араухо Сесар
|6
|0
|Янссон Робин
|5
|0
|Вильдер Картахена
|3
|0
|Ангуло Иван
|3
|0
|Фелипе
|3
|0
|Макгуайр Дункан
|3
|0
|Шлегель Родриго
|1
|1
|Лодейро Николас
|1
|0
|Холлидей Майкл
|1
|0
|Муриэль Луис
|1
|0
|Брекало Давид
|1
|0
|Смит Кайл
|1
|0
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Орландо Сити
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
1
3
Нью-Йорк Ред Буллз
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Орландо Сити
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
11
8
Упущенные победы
11
2
Нью-Йорк Ред Буллз
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Орландо Сити
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
15
12
Упущенные победы
12
5
Голы по времени матча
Забито
15
10
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
2
13%
1
10%
1-15
1
7%
3
30%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
3
20%
1
10%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
4
27%
4
40%
76-90
Пропущено
5
15
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
1
20%
5
33%
1-15
1
20%
2
13%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
20%
1
7%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
2
40%
1
7%
76-90
Забито
14
5
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 13
0
0%
1
20%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
2
40%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
29%
1
20%
76-90
Пропущено
17
10
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
5
29%
29%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
7
41%
1
10%
61-75
2
12%
4
40%
76-90
Забито
29
15
11 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
3 Не забивали 8
2
7%
2
13%
1-15
4
14%
3
20%
16-30
5
17%
3
20%
31-45
7
24%
1
7%
46-60
3
10%
1
7%
61-75
8
28%
5
33%
76-90
Пропущено
22
25
7 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
6
27%
7
28%
1-15
1
5%
3
12%
16-30
0
0%
3
12%
31-45
4
18%
1
4%
46-60
7
32%
6
24%
61-75
4
18%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 4:2
Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 6:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:0 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 4:0 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 2:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:3 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3
Орландо Сити
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Чикаго Файр - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Интер Майами 0:0
Филадельфия Юнион - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Цинциннати 0:1 Орландо Сити - Торонто 1:2 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:2 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Остин 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 2:0 Тигрес - Орландо Сити 4:2 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:3 Орландо Сити - Тигрес 0:0 Интер Майами - Орландо Сити 5:0 Орландо Сити - Кавалри ФК 3:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 0:0 Кавалри ФК - Орландо Сити 0:3 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 3:2
Результаты матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
Орландо Сити
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%
2:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
2:3
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Нью-Йорк Ред Буллз
Орландо Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
44
43
26
34
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
53
54
35
18
26
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
97
97
511
412
214
313
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:0 Заявка
|17
|9
|6
|2
|35 - 18
|33
|2.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 20
|28
|3.
|0:0 Заявка
|16
|8
|4
|4
|27 - 19
|28
|4.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|31 - 25
|28
|5.
|1:0 Заявка
|16
|7
|3
|6
|17 - 16
|24
|6.
|0:0 Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 18
|23
|7.
|0:0 Заявка
|17
|6
|5
|6
|28 - 29
|23
|8.
|0:4 Заявка
|17
|6
|5
|6
|20 - 24
|23
|9.
|0:1 Заявка
|17
|5
|4
|8
|30 - 31
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|19 - 19
|18
|11.
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|23 - 25
|17
|12.
|0:0 Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 23
|14
|13.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|24 - 39
|11
|14.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|24 - 31
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|42 - 27
|35
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 16
|33
|3.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|24 - 17
|29
|4.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|29 - 22
|29
|5.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|21 - 13
|24
|6.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|26 - 26
|24
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|15 - 16
|22
|8.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|27 - 23
|20
|9.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|20 - 22
|19
|10.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|25 - 31
|19
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 24
|17
|12.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|23 - 35
|17
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|20 - 18
|16
|14.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 29
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|11 - 27
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|9
|6
|3
|0
|19 - 6
|21
|2.
|4:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 6
|19
|3.
|0:4 Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 14
|17
|4.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 11
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 9
|15
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|7.
|1:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|8.
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|9.
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|10.
|0:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 14
|11
|11.
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|12.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|8 - 5
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|15 - 18
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 9
|19
|2.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|10 - 6
|18
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|26 - 15
|18
|4.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 5
|17
|5.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|18 - 12
|15
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|7.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|16 - 12
|14
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 17
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|11.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 11
|10
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|13.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|12 - 14
|6
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 9
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|2.
|4:0 Заявка
|9
|3
|5
|1
|16 - 12
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 11
|13
|4.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|5.
|1:0 Заявка
|8
|4
|0
|4
|8 - 9
|12
|6.
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 18
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 14
|10
|8.
|0:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|14 - 17
|8
|9.
|0:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|10.
|0:4 Заявка
|8
|1
|3
|4
|3 - 10
|6
|11.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|13 - 17
|5
|12.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 13
|5
|13.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|16 - 26
|4
|14.
|0:0 Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 13
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 10
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 12
|17
|3.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|15 - 9
|14
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 17
|12
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|8.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|9.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 24
|9
|10.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 14
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|14.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|15.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|15 (4)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|13 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|10
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 6
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 6
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 6
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|1 6
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|7