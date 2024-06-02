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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Ди Си Юнайтед
0:2
Первый тайм: 35'
Торонто

Ход матча

2'
0:1
Этьенн Дерик
(Бернардески Федерико)
34'
0:2
Бернардески Федерико
Лучшие коэффициенты
Ди Си Юнайтед
Ничья
Торонто
3.48
4.20
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4.30
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Все Коэффициенты
24
Боно
Александер
16
Таббс
Гаррисон
15
Бирнбом
Стив
3
Бартлетт
Лукас
22
Эррера
Аарон
7
Сантуш
Педру
43
Клих
Матеуш
25
Хопкинс
Джексон
8
Страуд
Джаред
21
Ку-Дипьетро
Теодор
20
Бентеке
Кристиан
1
Джонсон
Шон
15
Гомис
Никесон
5
Лонг
Кевин
28
Петретта
Рауль
10
Бернардески
Федерико
16
Спайсер
Тайрис
14
Камареро
Алонсо
Коэльо
20
Флорес
Дейби
11
Этьенн
Дерик
21
Осорио
Джонатан
29
Керр
Деандре
Ди Си Юнайтед
3-4-2-1
Торонто
3-4-2-1

История личных встреч

Ди Си Юнайтед
Торонто

22 матча

68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

59.1%
18.2%
22.7%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

68.2%
27.3%
4.5%
15 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 14 побед

40 матчей

37.5%
27.5%
35%
15 побед 11 ничьих 14 побед

Первый тайм

32.5%
40%
27.5%
13 побед 16 ничьих 11 побед

Второй тайм

37.5%
27.5%
35%
15 побед 11 ничьих 14 побед

История матчей

М
2:1
М
3:2
М
2:2
М
2:1
М
1:3
М
7:1
М
2:2
М
2:2
М
5:1
М
1:1
М
0:0
М
1:0
М
4:4
М
1:1
М
2:0
М
1:2
М
4:1
М
0:1
М
0:0
М
1:2
М
3:0
М
1:2
М
1:0
М
4:1
М
1:1
М
1:2
М
0:1
М
3:1
М
0:2
М
3:3
М
0:3
М
2:3
М
0:1
М
2:0
М
3:3
ТМС
1:2
М
3:2
М
1:0
М
4:1
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

42
26

Голов в среднем за матч

2.21
1.24

Среднее время на гол

40
72

Всего голов

32
30

Голов в среднем за матч

1.52
1.58

Среднее время на гол

59
57

Всего голов

74
56

Голов в среднем за матч

1.85
1.4

Тотал матчей

2.5
38
Больше 95%
Меньше 5%
2
31
Больше 78%
Меньше 23%
9
25
Больше 63%
Меньше 38%
15
16
Больше 40%
Меньше 60%
24
11
Больше 28%
Меньше 73%
29
5
Больше 13%
Меньше 88%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
38

Среднее время на гол

48
64

Бомбардиры внутри турнира

Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бентеке Кристиан 13 (1) 0.76
Страуд Джаред 1 0.06
Клих Матеуш 1 (1) 0.06
Сантуш Педру 1 0.06
Бартлетт Лукас 1 0.06
Дахоме Кристиан 1 0.06
Маквей Кристофер 1 0.06
Ку-Дипьетро Теодор 1 0.06
Пирани Габриэл 1 0.06
Флетчер Кристиан 1 0.06
Маррелл Джейкоб 1 0.06
Эррера Аарон 0 0
Бирнбом Стив 0 0
Антли Коннер 0 0
Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бернардески Федерико 6 0.35
Овусу Принс-Осеи 6 0.35
Инсинье Лоренцо 3 (1) 0.18
Лонгстафф Мэттью 2 0.12
Спайсер Тайрис 2 0.12
Маршалл-Ратти Джакил 1 0.06
Осорио Джонатан 1 0.06
Флорес Дейби 1 0.06
Этьенн Дерик 1 0.06
Петретта Рауль 1 0.06
Камареро Алонсо Коэльо 0 0
Франклин Кобе 0 0
Керр Деандре 0 0

Карточки

Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клих Матеуш 6 0
Дахоме Кристиан 5 0
Эррера Аарон 5 0
Бентеке Кристиан 4 0
Хопкинс Джексон 4 0
Сантуш Педру 2 1
Пелтола Матти 2 1
Маквей Кристофер 3 0
Страуд Джаред 3 0
Бирнбом Стив 2 0
Антли Коннер 2 0
Ку-Дипьетро Теодор 2 0
Пирани Габриэл 2 0
Бартлетт Лукас 2 0
Родригес Мартин IV 1 0
Флетчер Кристиан 1 0
Акинмбони Матаи 1 0
Маррелл Джейкоб 1 0
Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лонг Кевин 6 1
Бернардески Федерико 5 1
Осорио Джонатан 4 0
Инсинье Лоренцо 3 0
Джонсон Шон 3 0
Рустед Сигурд 3 0
Петретта Рауль 3 0
Лонгстафф Мэттью 3 0
Гомис Никесон 3 0
Камареро Алонсо Коэльо 3 0
О'Нил Шейн 2 0
Флорес Дейби 2 0
Спайсер Тайрис 2 0
Овусу Принс-Осеи 1 0
Акинола Айо 1 0
Томпсон Коси 1 0

Результаты матчей

Ди Си Юнайтед
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Торонто
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
0% (0)
75% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

7
3
Ди Си Юнайтед
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Торонто
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
11

Упущенные победы

9
12
Ди Си Юнайтед
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Торонто
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

9
12

Упущенные победы

16
15

Голы по времени матча

Забито

13
6
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 12
3
23%
1
17%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
3
50%
76-90

Пропущено

15
12
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
7%
1
8%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
5
33%
5
42%
76-90

Забито

11
17
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
0
0%
2
12%
1-15
3
27%
2
12%
16-30
3
27%
2
12%
31-45
2
18%
4
24%
46-60
2
18%
2
12%
61-75
1
9%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

13
13
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
4
31%
1
8%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
3
23%
3
23%
61-75
3
23%
5
38%
76-90

Забито

24
23
14 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 8
3 Не забивали 4
3
13%
3
13%
1-15
4
17%
3
13%
16-30
7
29%
29%
2
9%
31-45
2
8%
5
22%
46-60
5
21%
2
9%
61-75
3
13%
8
35%
76-90

Пропущено

28
25
12 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
2
7%
1
4%
1-15
6
21%
3
12%
16-30
4
14%
3
12%
31-45
3
11%
3
12%
46-60
5
18%
5
20%
61-75
8
29%
10
40%
76-90

Результаты последних матчей

Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 4:2 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 1:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4
Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Ди Си Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:3 Коламбус Крю - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 1:0 Сент-Луис Сити - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:3 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Портленд Тимберс - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Ди Си Юнайтед - Даллас 0:2 Аль-Иттифак - Ди Си Юнайтед 2:0 Al-Hilal Omdurman - Ди Си Юнайтед 3:1 Аль-Вахда Мекка - Ди Си Юнайтед 1:1
Торонто
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Филадельфия Юнион - Торонто 0:0 Торонто - Цинциннати 3:4 Торонто - ФК Монреаль 5:1 Нэшвилл - Торонто 2:0
Торонто - Нью-Йорк Сити 2:3 Торонто - Даллас 3:1 Орландо Сити - Торонто 1:2 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Шарлотт - Торонто 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 4:0 Торонто - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Торонто - Атланта Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 2:1 Торонто - Шарлотт 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:1 Цинциннати - Торонто 0:0 Торонто - Лос-Анджелес 0:1 Торонто - Реал Солт-Лейк 1:1 Торонто - Нэшвилл 2:1 Торонто - Орландо Сити 0:2

Результаты матчей

Ди Си Юнайтед
Торонто

Точный счет

1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
5
1 раз 13%

Точный счет

2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

2:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Ди Си Юнайтед
Торонто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
5
3
1
7
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
4
4
4
1.5
2
6
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
12
4
8
8
1.5
7
9
2
14
2.5
3
13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 16 8 6 2 31 - 18 30
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 7 7 2 30 - 23 28
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 8 3 4 27 - 19 27
4.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 7 4 3 24 - 19 25
5.
Остин
 Заявка 16 6 5 5 20 - 20 23
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 15 6 4 5 22 - 18 22
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 16 6 4 6 28 - 29 22
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 15 6 3 6 16 - 16 21
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 5 4 7 30 - 30 19
10.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 16 4 6 6 19 - 19 18
11.
Сент-Луис Сити
 1:1 Заявка 15 3 8 4 21 - 23 17
12.
Даллас
 Заявка 14 3 4 7 17 - 23 13
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 15 2 5 8 23 - 28 11
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 3 2 11 24 - 39 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 1:1 Заявка 18 10 5 3 40 - 25 35
2.
Цинциннати
 Заявка 16 10 3 3 23 - 16 33
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 9 2 5 24 - 17 29
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 16 7 6 3 28 - 22 27
5.
Торонто
 2:0 Заявка 17 8 2 7 26 - 24 26
6.
Коламбус Крю
 Заявка 14 6 6 2 21 - 13 24
7.
Шарлотт
 Заявка 16 6 4 6 15 - 16 22
8.
Нэшвилл
 Заявка 15 4 7 4 19 - 20 19
9.
ФК Монреаль
 1:0 Заявка 16 5 4 7 22 - 33 19
10.
Филадельфия Юнион
 0:1 Заявка 16 4 7 5 25 - 22 19
11.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 16 4 6 6 16 - 23 18
12.
Ди Си Юнайтед
 0:2 Заявка 17 4 6 7 23 - 31 18
13.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 4 4 7 20 - 18 16
14.
Чикаго Файр
 Заявка 16 2 6 8 15 - 28 12
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 2 1 10 9 - 26 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 8 6 2 0 19 - 6 20
2.
Остин
 Заявка 9 5 2 2 17 - 14 17
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 7 5 1 1 15 - 6 16
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 7 4 3 0 16 - 11 15
5.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
6.
Сент-Луис Сити
 1:1 Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 7 3 2 2 16 - 13 11
9.
Даллас
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
10.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 7 2 2 3 11 - 10 8
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 7 1 5 1 8 - 5 8
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
14.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 8 1 3 4 15 - 18 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 6 1 2 17 - 9 19
2.
Шарлотт
 Заявка 9 5 3 1 10 - 6 18
3.
Интер Майами
 1:1 Заявка 10 5 3 2 24 - 13 18
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 7 4 3 0 14 - 5 15
5.
Торонто
 2:0 Заявка 8 5 0 3 18 - 12 15
6.
Цинциннати
 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
7.
Нэшвилл
 Заявка 9 3 5 1 15 - 10 14
8.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
9.
Ди Си Юнайтед
 0:2 Заявка 9 3 2 4 13 - 17 11
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 8 3 1 4 15 - 11 10
11.
ФК Монреаль
 1:0 Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
12.
Чикаго Файр
 Заявка 9 2 2 5 9 - 16 8
13.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 8 1 3 4 6 - 9 6
14.
Филадельфия Юнион
 0:1 Заявка 8 1 2 5 10 - 13 5
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 8 4 2 2 11 - 8 14
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 9 3 5 1 16 - 12 14
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 4 1 2 13 - 11 13
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 3 4 2 14 - 12 13
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 9 3 2 4 16 - 18 11
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 3 1 5 11 - 14 10
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 7 3 0 4 7 - 9 9
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 9 2 2 5 14 - 17 8
9.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
10.
Остин
 Заявка 7 1 3 3 3 - 6 6
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 7 1 2 4 8 - 10 5
12.
Сент-Луис Сити
 1:1 Заявка 7 0 5 2 11 - 15 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 1 1 7 16 - 26 4
14.
Даллас
 Заявка 7 0 2 5 6 - 13 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 8 6 1 1 15 - 10 19
2.
Интер Майами
 1:1 Заявка 8 5 2 1 16 - 12 17
3.
Филадельфия Юнион
 0:1 Заявка 8 3 5 0 15 - 9 14
4.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
5.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 8 3 3 2 10 - 14 12
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 9 3 3 3 14 - 17 12
7.
Торонто
 2:0 Заявка 9 3 2 4 8 - 12 11
8.
ФК Монреаль
 1:0 Заявка 10 3 2 5 11 - 22 11
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
10.
Ди Си Юнайтед
 0:2 Заявка 8 1 4 3 10 - 14 7
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 7 1 3 3 5 - 7 6
12.
Нэшвилл
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
13.
Шарлотт
 Заявка 7 1 1 5 5 - 10 4
14.
Чикаго Файр
 Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 13 (4)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 13 (3)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Интер Майами Суарес Луис 11 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 6
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 6
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 1 6
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 7
Интер Майами Авилес Томас 7
Весь список
Лучшие коэффициенты
Ди Си Юнайтед
Ничья
Торонто
3.48
4.20
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4.30
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Ди Си Юнайтед
Торонто
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