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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Ди Си Юнайтед
2:2
Конец матча
Торонто
0'
0:1
2' Гол
Этьенн Дерик
0:2
33' Гол
Бернардески Федерико
52' Желтая карточка
Бернардески Федерико
1:2
79' Гол
Ку-Дипьетро Теодор
80' Желтая карточка
Гомис Никесон
82' Желтая карточка
Флорес Дейби
87' Вторая желтая карточка
Бернардески Федерико
90' Вторая желтая карточка
Гомис Никесон
90' Желтая карточка
Маршалл-Ратти Джакил
90' Желтая карточка
Осорио Джонатан
2:2
90' Пенальти
Клих Матеуш
90' Желтая карточка
Лонгстафф Мэттью
90' Желтая карточка
Петретта Рауль
90'+13
24
Боно
Александер
16
Таббс
Гаррисон
15
Бирнбом
Стив
3
Бартлетт
Лукас
22
Эррера
Аарон
7
Сантуш
Педру
43
Клих
Матеуш
25
Хопкинс
Джексон
8
Страуд
Джаред
21
Ку-Дипьетро
Теодор
20
Бентеке
Кристиан
1
Джонсон
Шон
15
Гомис
Никесон
5
Лонг
Кевин
28
Петретта
Рауль
10
Бернардески
Федерико
16
Спайсер
Тайрис
14
Камареро
Алонсо
Коэльо
20
Флорес
Дейби
11
Этьенн
Дерик
21
Осорио
Джонатан
29
Керр
Деандре
Ди Си Юнайтед
3-4-2-1
Торонто
3-4-2-1

История личных встреч

Ди Си Юнайтед
Торонто

22 матча

68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

59.1%
18.2%
22.7%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

68.2%
27.3%
4.5%
15 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 14 побед

40 матчей

37.5%
27.5%
35%
15 побед 11 ничьих 14 побед

Первый тайм

32.5%
40%
27.5%
13 побед 16 ничьих 11 побед

Второй тайм

37.5%
27.5%
35%
15 побед 11 ничьих 14 побед

История матчей

М
2:1
М
3:2
М
2:2
М
2:1
М
1:3
М
7:1
М
2:2
М
2:2
М
5:1
М
1:1
М
0:0
М
1:0
М
4:4
М
1:1
М
2:0
М
1:2
М
4:1
М
0:1
М
0:0
М
1:2
М
3:0
М
1:2
М
1:0
М
4:1
М
1:1
М
1:2
М
0:1
М
3:1
М
0:2
М
3:3
М
0:3
М
2:3
М
0:1
М
2:0
М
3:3
ТМС
1:2
М
3:2
М
1:0
М
4:1
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

42
26

Голов в среднем за матч

2.21
1.24

Среднее время на гол

40
72

Всего голов

32
30

Голов в среднем за матч

1.52
1.58

Среднее время на гол

59
57

Всего голов

74
56

Голов в среднем за матч

1.85
1.4

Тотал матчей

2.5
38
Больше 95%
Меньше 5%
2
31
Больше 78%
Меньше 23%
9
25
Больше 63%
Меньше 38%
15
16
Больше 40%
Меньше 60%
24
11
Больше 28%
Меньше 73%
29
5
Больше 13%
Меньше 88%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
38

Среднее время на гол

48
64

Бомбардиры внутри турнира

Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бентеке Кристиан 13 (1) 0.76
Клих Матеуш 2 (2) 0.12
Ку-Дипьетро Теодор 2 0.12
Страуд Джаред 1 0.06
Сантуш Педру 1 0.06
Бартлетт Лукас 1 0.06
Дахоме Кристиан 1 0.06
Маквей Кристофер 1 0.06
Пирани Габриэл 1 0.06
Флетчер Кристиан 1 0.06
Маррелл Джейкоб 1 0.06
Эррера Аарон 0 0
Бирнбом Стив 0 0
Антли Коннер 0 0
Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бернардески Федерико 7 0.41
Овусу Принс-Осеи 6 0.35
Инсинье Лоренцо 3 (1) 0.18
Лонгстафф Мэттью 2 0.12
Спайсер Тайрис 2 0.12
Маршалл-Ратти Джакил 1 0.06
Осорио Джонатан 1 0.06
Флорес Дейби 1 0.06
Петретта Рауль 1 0.06
Этьенн Дерик 1 0.06
Камареро Алонсо Коэльо 0 0
Франклин Кобе 0 0
Керр Деандре 0 0

Карточки

Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клих Матеуш 6 0
Дахоме Кристиан 5 0
Эррера Аарон 5 0
Бентеке Кристиан 4 0
Хопкинс Джексон 4 0
Сантуш Педру 2 1
Пелтола Матти 2 1
Маквей Кристофер 3 0
Страуд Джаред 3 0
Бирнбом Стив 2 0
Антли Коннер 2 0
Ку-Дипьетро Теодор 2 0
Пирани Габриэл 2 0
Бартлетт Лукас 2 0
Родригес Мартин IV 1 0
Флетчер Кристиан 1 0
Акинмбони Матаи 1 0
Маррелл Джейкоб 1 0
Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бернардески Федерико 6 2
Лонг Кевин 6 1
Гомис Никесон 4 1
Осорио Джонатан 5 0
Петретта Рауль 4 0
Лонгстафф Мэттью 4 0
Инсинье Лоренцо 3 0
Джонсон Шон 3 0
Флорес Дейби 3 0
Рустед Сигурд 3 0
Камареро Алонсо Коэльо 3 0
О'Нил Шейн 2 0
Спайсер Тайрис 2 0
Овусу Принс-Осеи 1 0
Акинола Айо 1 0
Маршалл-Ратти Джакил 1 0
Томпсон Коси 1 0

Результаты матчей

Ди Си Юнайтед
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Торонто
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
0% (0)
75% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

9
5
Ди Си Юнайтед
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Торонто
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
11

Упущенные победы

9
12
Ди Си Юнайтед
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Торонто
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

9
12

Упущенные победы

18
17

Голы по времени матча

Забито

15
8
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 12
3
20%
2
25%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
4
27%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
4
27%
3
38%
76-90

Пропущено

17
14
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
12%
1
7%
1-15
2
12%
2
14%
16-30
3
18%
2
14%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
2
14%
61-75
5
29%
29%
7
50%
76-90

Забито

11
17
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 6
12 Не забивали 9
0
0%
2
12%
1-15
3
27%
2
12%
16-30
3
27%
2
12%
31-45
2
18%
4
24%
46-60
2
18%
2
12%
61-75
1
9%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

13
13
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
4
31%
1
8%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
3
23%
3
23%
61-75
3
23%
5
38%
76-90

Забито

26
25
14 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 9
3 Не забивали 4
3
12%
4
16%
1-15
4
15%
3
12%
16-30
7
27%
3
12%
31-45
2
8%
5
20%
46-60
5
19%
2
8%
61-75
5
19%
8
32%
76-90

Пропущено

30
27
14 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 11
3
10%
1
4%
1-15
6
20%
3
11%
16-30
5
17%
3
11%
31-45
3
10%
3
11%
46-60
5
17%
5
19%
61-75
8
27%
12
44%
76-90

Результаты последних матчей

Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 4:2 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 1:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4
Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Ди Си Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:3 Коламбус Крю - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 1:0 Сент-Луис Сити - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:3 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Портленд Тимберс - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Ди Си Юнайтед - Даллас 0:2 Аль-Иттифак - Ди Си Юнайтед 2:0 Al-Hilal Omdurman - Ди Си Юнайтед 3:1 Аль-Вахда Мекка - Ди Си Юнайтед 1:1
Торонто
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Филадельфия Юнион - Торонто 0:0 Торонто - Цинциннати 3:4 Торонто - ФК Монреаль 5:1 Нэшвилл - Торонто 2:0
Торонто - Нью-Йорк Сити 2:3 Торонто - Даллас 3:1 Орландо Сити - Торонто 1:2 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Шарлотт - Торонто 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 4:0 Торонто - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Торонто - Атланта Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 2:1 Торонто - Шарлотт 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:1 Цинциннати - Торонто 0:0 Торонто - Лос-Анджелес 0:1 Торонто - Реал Солт-Лейк 1:1 Торонто - Нэшвилл 2:1 Торонто - Орландо Сити 0:2

Результаты матчей

Ди Си Юнайтед
Торонто

Точный счет

2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
4 раза 44%
3
1 раз 11%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
5
1 раз 13%

Точный счет

2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%

Точный счет

2:2
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Ди Си Юнайтед
Торонто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
1.5
Больше Меньше
5
3
1
8
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
4
4
4
1.5
3
6
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
13
4
9
8
1.5
8
9
2
15
2.5
3
14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 4:0 Заявка 17 9 6 2 35 - 18 33
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 15 8 4 3 27 - 20 28
3.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 16 8 4 4 27 - 19 28
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 17 7 7 3 31 - 25 28
5.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 16 7 3 6 17 - 16 24
6.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 16 6 5 5 22 - 18 23
7.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 17 6 5 6 28 - 29 23
8.
Остин
 0:4 Заявка 17 6 5 6 20 - 24 23
9.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 17 5 4 8 30 - 31 19
10.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 16 4 6 6 19 - 19 18
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 3 8 4 23 - 25 17
12.
Даллас
 0:0 Заявка 15 3 5 7 17 - 23 14
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 3 2 11 24 - 39 11
14.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 2 5 9 24 - 31 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 18 10 5 3 42 - 27 35
2.
Цинциннати
 Заявка 16 10 3 3 23 - 16 33
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 9 2 5 24 - 17 29
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 16 8 5 3 29 - 22 29
5.
Коламбус Крю
 Заявка 14 6 6 2 21 - 13 24
6.
Торонто
 Заявка 17 7 3 7 26 - 26 24
7.
Шарлотт
 Заявка 16 6 4 6 15 - 16 22
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 16 4 8 4 27 - 23 20
9.
Нэшвилл
 Заявка 16 4 7 5 20 - 22 19
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 4 7 6 25 - 31 19
11.
Орландо Сити
 Заявка 16 4 5 7 16 - 24 17
12.
ФК Монреаль
 Заявка 16 4 5 7 23 - 35 17
13.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 4 4 7 20 - 18 16
14.
Чикаго Файр
 Заявка 17 3 6 8 17 - 29 15
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 3 1 10 11 - 27 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 9 6 3 0 19 - 6 21
2.
Реал Солт-Лейк
 4:0 Заявка 8 6 1 1 19 - 6 19
3.
Остин
 0:4 Заявка 9 5 2 2 17 - 14 17
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 7 4 3 0 16 - 11 15
5.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 8 4 3 1 14 - 9 15
6.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
7.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
8.
Даллас
 0:0 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
9.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
10.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 8 3 2 3 16 - 14 11
11.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 8 2 3 3 11 - 10 9
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 7 1 5 1 8 - 5 8
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
14.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 8 1 3 4 15 - 18 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 6 1 2 17 - 9 19
2.
Шарлотт
 Заявка 9 5 3 1 10 - 6 18
3.
Интер Майами
 Заявка 10 5 3 2 26 - 15 18
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 7 5 2 0 15 - 5 17
5.
Торонто
 Заявка 8 5 0 3 18 - 12 15
6.
Цинциннати
 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
7.
Нэшвилл
 Заявка 10 3 5 2 16 - 12 14
8.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 3 3 3 15 - 17 12
10.
Чикаго Файр
 Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 8 3 1 4 15 - 11 10
12.
ФК Монреаль
 Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
13.
Филадельфия Юнион
 Заявка 8 1 3 4 12 - 14 6
14.
Орландо Сити
 Заявка 8 1 3 4 6 - 9 6
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 8 4 2 2 11 - 8 14
2.
Реал Солт-Лейк
 4:0 Заявка 9 3 5 1 16 - 12 14
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 4 1 2 13 - 11 13
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
5.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 8 4 0 4 8 - 9 12
6.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 10 3 3 4 16 - 18 12
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 3 1 5 11 - 14 10
8.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 9 2 2 5 14 - 17 8
9.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
10.
Остин
 0:4 Заявка 8 1 3 4 3 - 10 6
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 7 0 5 2 13 - 17 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 8 1 2 5 9 - 13 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 1 1 7 16 - 26 4
14.
Даллас
 0:0 Заявка 8 0 3 5 6 - 13 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 8 6 1 1 15 - 10 19
2.
Интер Майами
 Заявка 8 5 2 1 16 - 12 17
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 8 3 5 0 15 - 9 14
4.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 3 3 3 14 - 17 12
6.
Орландо Сити
 Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
8.
Торонто
 Заявка 9 2 3 4 8 - 14 9
9.
ФК Монреаль
 Заявка 10 2 3 5 12 - 24 9
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 8 1 4 3 10 - 14 7
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 2 0 5 7 - 15 6
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 7 1 3 3 5 - 7 6
13.
Нэшвилл
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
14.
Шарлотт
 Заявка 7 1 1 5 5 - 10 4
15.
Чикаго Файр
 Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 15 (4)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 13 (3)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 10
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Бернардески Федерико 2 6
Торонто Лонг Кевин 1 6
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 6
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 1 6
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 7
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