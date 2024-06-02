Тур: 1. Стадион: Ауди Филд.
2:2
Конец матча
0'
0:1
2' ГолЭтьенн Дерик
0:2
33' ГолБернардески Федерико
52' Желтая карточкаБернардески Федерико
1:2
79' ГолКу-Дипьетро Теодор
80' Желтая карточкаГомис Никесон
82' Желтая карточкаФлорес Дейби
87' Вторая желтая карточкаБернардески Федерико
90' Вторая желтая карточкаГомис Никесон
90' Желтая карточкаМаршалл-Ратти Джакил
90' Желтая карточкаОсорио Джонатан
2:2
90' ПенальтиКлих Матеуш
90' Желтая карточкаЛонгстафф Мэттью
90' Желтая карточкаПетретта Рауль
90'+13
Ход матча
2'
33'
79'
80'
82'
90'
90'
90'
2:2
90'
90'
15
Бирнбом
Стив
22
Эррера
Аарон
43
Клих
Матеуш
20
Флорес
Дейби
11
Этьенн
Дерик
29
Керр
Деандре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
- Защитник
-
22 Эррера АаронЗащитник
- Защитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лесесне Трой
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
-
11 Этьенн ДерикПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Керр ДеандреНападающий
- Запасные игроки
-
90 Гавран ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Ларьи РичиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Томпсон КосиПолузащитник
-
Главный тренер: Хердман Джон
История личных встреч
Ди Си Юнайтед
Торонто
22 матча
68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
59.1%
18.2%
22.7%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
68.2%
27.3%
4.5%
15 побед 6 ничьих 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 14 побед
40 матчей
37.5%
27.5%
35%
15 побед 11 ничьих 14 побед
Первый тайм
32.5%
40%
27.5%
13 побед 16 ничьих 11 побед
Второй тайм
37.5%
27.5%
35%
15 побед 11 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
42
26
Голов в среднем за матч
2.21
1.24
Среднее время на гол
40
72
Всего голов
32
30
Голов в среднем за матч
1.52
1.58
Среднее время на гол
59
57
Всего голов
74
56
Голов в среднем за матч
1.85
1.4
Тотал матчей
2.5
38
Больше 95%
Меньше 5%
2
31
Больше 78%
Меньше 23%
9
25
Больше 63%
Меньше 38%
15
16
Больше 40%
Меньше 60%
24
11
Больше 28%
Меньше 73%
29
5
Больше 13%
Меньше 88%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
Среднее время на гол
48
64
Бомбардиры внутри турнира
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бентеке Кристиан
|13 (1)
|0.76
|Клих Матеуш
|2 (2)
|0.12
|Ку-Дипьетро Теодор
|2
|0.12
|Страуд Джаред
|1
|0.06
|Сантуш Педру
|1
|0.06
|Бартлетт Лукас
|1
|0.06
|Дахоме Кристиан
|1
|0.06
|Маквей Кристофер
|1
|0.06
|Пирани Габриэл
|1
|0.06
|Флетчер Кристиан
|1
|0.06
|Маррелл Джейкоб
|1
|0.06
|Эррера Аарон
|0
|0
|Бирнбом Стив
|0
|0
|Антли Коннер
|0
|0
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бернардески Федерико
|7
|0.41
|Овусу Принс-Осеи
|6
|0.35
|Инсинье Лоренцо
|3 (1)
|0.18
|Лонгстафф Мэттью
|2
|0.12
|Спайсер Тайрис
|2
|0.12
|Маршалл-Ратти Джакил
|1
|0.06
|Осорио Джонатан
|1
|0.06
|Флорес Дейби
|1
|0.06
|Петретта Рауль
|1
|0.06
|Этьенн Дерик
|1
|0.06
|Камареро Алонсо Коэльо
|0
|0
|Франклин Кобе
|0
|0
|Керр Деандре
|0
|0
Карточки
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клих Матеуш
|6
|0
|Дахоме Кристиан
|5
|0
|Эррера Аарон
|5
|0
|Бентеке Кристиан
|4
|0
|Хопкинс Джексон
|4
|0
|Сантуш Педру
|2
|1
|Пелтола Матти
|2
|1
|Маквей Кристофер
|3
|0
|Страуд Джаред
|3
|0
|Бирнбом Стив
|2
|0
|Антли Коннер
|2
|0
|Ку-Дипьетро Теодор
|2
|0
|Пирани Габриэл
|2
|0
|Бартлетт Лукас
|2
|0
|Родригес Мартин IV
|1
|0
|Флетчер Кристиан
|1
|0
|Акинмбони Матаи
|1
|0
|Маррелл Джейкоб
|1
|0
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бернардески Федерико
|6
|2
|Лонг Кевин
|6
|1
|Гомис Никесон
|4
|1
|Осорио Джонатан
|5
|0
|Петретта Рауль
|4
|0
|Лонгстафф Мэттью
|4
|0
|Инсинье Лоренцо
|3
|0
|Джонсон Шон
|3
|0
|Флорес Дейби
|3
|0
|Рустед Сигурд
|3
|0
|Камареро Алонсо Коэльо
|3
|0
|О'Нил Шейн
|2
|0
|Спайсер Тайрис
|2
|0
|Овусу Принс-Осеи
|1
|0
|Акинола Айо
|1
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|1
|0
|Томпсон Коси
|1
|0
Результаты матчей
Ди Си Юнайтед
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Торонто
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
0% (0)
75% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
9
5
Ди Си Юнайтед
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Торонто
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
11
Упущенные победы
9
12
Ди Си Юнайтед
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Торонто
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
9
12
Упущенные победы
18
17
Голы по времени матча
Забито
15
8
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 12
3
20%
2
25%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
4
27%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
4
27%
3
38%
76-90
Пропущено
17
14
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
12%
1
7%
1-15
2
12%
2
14%
16-30
3
18%
2
14%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
2
14%
61-75
5
29%
29%
7
50%
76-90
Забито
11
17
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 6
12 Не забивали 9
0
0%
2
12%
1-15
3
27%
2
12%
16-30
3
27%
2
12%
31-45
2
18%
4
24%
46-60
2
18%
2
12%
61-75
1
9%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
13
13
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
4
31%
1
8%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
3
23%
3
23%
61-75
3
23%
5
38%
76-90
Забито
26
25
14 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 9
3 Не забивали 4
3
12%
4
16%
1-15
4
15%
3
12%
16-30
7
27%
3
12%
31-45
2
8%
5
20%
46-60
5
19%
2
8%
61-75
5
19%
8
32%
76-90
Пропущено
30
27
14 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 11
3
10%
1
4%
1-15
6
20%
3
11%
16-30
5
17%
3
11%
31-45
3
10%
3
11%
46-60
5
17%
5
19%
61-75
8
27%
12
44%
76-90
Результаты последних матчей
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 4:2 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 1:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4
Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Ди Си Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:3 Коламбус Крю - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 1:0 Сент-Луис Сити - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:3 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Портленд Тимберс - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Ди Си Юнайтед - Даллас 0:2 Аль-Иттифак - Ди Си Юнайтед 2:0 Al-Hilal Omdurman - Ди Си Юнайтед 3:1 Аль-Вахда Мекка - Ди Си Юнайтед 1:1
Торонто
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Филадельфия Юнион - Торонто 0:0 Торонто - Цинциннати 3:4 Торонто - ФК Монреаль 5:1 Нэшвилл - Торонто 2:0
Торонто - Нью-Йорк Сити 2:3 Торонто - Даллас 3:1 Орландо Сити - Торонто 1:2 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Шарлотт - Торонто 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 4:0 Торонто - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Торонто - Атланта Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 2:1 Торонто - Шарлотт 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:1 Цинциннати - Торонто 0:0 Торонто - Лос-Анджелес 0:1 Торонто - Реал Солт-Лейк 1:1 Торонто - Нэшвилл 2:1 Торонто - Орландо Сити 0:2
Результаты матчей
Ди Си Юнайтед
Торонто
Точный счет
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
4 раза 44%
3
1 раз 11%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
5
1 раз 13%
Точный счет
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
Точный счет
2:2
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Ди Си Юнайтед
Торонто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
53
18
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
54
44
36
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
134
98
89
215
314
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:0 Заявка
|17
|9
|6
|2
|35 - 18
|33
|2.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 20
|28
|3.
|0:0 Заявка
|16
|8
|4
|4
|27 - 19
|28
|4.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|31 - 25
|28
|5.
|1:0 Заявка
|16
|7
|3
|6
|17 - 16
|24
|6.
|0:0 Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 18
|23
|7.
|0:0 Заявка
|17
|6
|5
|6
|28 - 29
|23
|8.
|0:4 Заявка
|17
|6
|5
|6
|20 - 24
|23
|9.
|0:1 Заявка
|17
|5
|4
|8
|30 - 31
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|19 - 19
|18
|11.
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|23 - 25
|17
|12.
|0:0 Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 23
|14
|13.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|24 - 39
|11
|14.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|24 - 31
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|42 - 27
|35
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 16
|33
|3.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|24 - 17
|29
|4.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|29 - 22
|29
|5.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|21 - 13
|24
|6.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|26 - 26
|24
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|15 - 16
|22
|8.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|27 - 23
|20
|9.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|20 - 22
|19
|10.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|25 - 31
|19
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 24
|17
|12.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|23 - 35
|17
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|20 - 18
|16
|14.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 29
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|11 - 27
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|9
|6
|3
|0
|19 - 6
|21
|2.
|4:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 6
|19
|3.
|0:4 Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 14
|17
|4.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 11
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 9
|15
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|7.
|1:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|8.
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|9.
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|10.
|0:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 14
|11
|11.
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|12.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|8 - 5
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|15 - 18
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 9
|19
|2.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|10 - 6
|18
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|26 - 15
|18
|4.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 5
|17
|5.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|18 - 12
|15
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|7.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|16 - 12
|14
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 17
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|11.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 11
|10
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|13.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|12 - 14
|6
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 9
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|2.
|4:0 Заявка
|9
|3
|5
|1
|16 - 12
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 11
|13
|4.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|5.
|1:0 Заявка
|8
|4
|0
|4
|8 - 9
|12
|6.
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 18
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 14
|10
|8.
|0:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|14 - 17
|8
|9.
|0:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|10.
|0:4 Заявка
|8
|1
|3
|4
|3 - 10
|6
|11.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|13 - 17
|5
|12.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 13
|5
|13.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|16 - 26
|4
|14.
|0:0 Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 13
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 10
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 12
|17
|3.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|15 - 9
|14
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 17
|12
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|8.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|9.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 24
|9
|10.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 14
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|14.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|15.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|15 (4)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|13 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|10
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 6
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 6
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 6
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|1 6
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|7