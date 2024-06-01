Тур: 1. Стадион: Чейз.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
18
Альба
Жорди
26
Паркер
Тим
10
Лёвен
Эдуард
21
Альм
Расмус
12
Помпеу
Селио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Негри ФранкоЗащитник
-
15 Сэйлор РайанЗащитник
-
32 Аллен НоаЗащитник
- Полузащитник
-
41 Руис ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
73 Афонсо ЛеоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартино Херардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Паркер ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Лёвен ЭдуардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Альм РасмусНападающий
-
12 Помпеу СелиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Хайберт КайлЗащитник
- Защитник
-
20 Уоттс АкилЗащитник
-
15 Яро ДжошуаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карнелл Брэдли
История личных встреч
Интер Майами
Сент-Луис Сити
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
3
4
Среднее время на гол
30
22
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
2
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
45
Бомбардиры внутри турнира
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Месси Лионель
|11 (1)
|0.65
|Суарес Луис
|11
|0.65
|Кампана Леонардо
|4
|0.24
|Тейлор Роберт
|3
|0.18
|Рохас Матиас II
|3
|0.18
|Гомес Диего
|2
|0.12
|Кремаски Бенджамин
|2
|0.12
|Бускетс Серхио
|1
|0.06
|Альба Жорди
|1
|0.06
|Афонсо Лео
|1
|0.06
|Грессель Юлиан
|0
|0
|Руис Давид
|0
|0
|Негри Франко
|0
|0
|Редондо Федерико
|0
|0
|Сандерленд Лоусон
|0
|0
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клаусс Жоао
|5 (1)
|0.36
|Помпеу Селио
|3
|0.21
|Тотлэнд Томас
|2
|0.14
|Адениран Сэмюэл
|2
|0.14
|Альм Расмус
|1
|0.07
|Лёвен Эдуард
|1 (1)
|0.07
|Вассилев Индиана
|1
|0.07
|Нильссон Йоаким
|1
|0.07
|Яро Джошуа
|1
|0.07
|Острак Томаш
|1
|0.07
|Дуркин Кристофер
|0
|0
|Марканич Энтони
|0
|0
Карточки
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авилес Томас
|7
|0
|Гомес Диего
|4
|0
|Вейгандт Марсело
|4
|0
|Альба Жорди
|3
|0
|Бускетс Серхио
|3
|0
|Кампана Леонардо
|3
|0
|Аллен Ноа
|3
|0
|Суарес Луис
|2
|0
|Кривцов Сергей
|2
|0
|Грессель Юлиан
|2
|0
|Редондо Федерико
|2
|0
|Фрейре Николас
|1
|0
|Тейлор Роберт
|1
|0
|Рохас Матиас II
|1
|0
|Негри Франко
|1
|0
|Руис Давид
|1
|0
|Сэйлор Райан
|1
|0
|Кремаски Бенджамин
|1
|0
|Брайт Янник
|1
|0
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуркин Кристофер
|5
|0
|Марканич Энтони
|3
|1
|Паркер Тим
|4
|0
|Тотлэнд Томас
|4
|0
|Помпеу Селио
|4
|0
|Блом Нджабуло
|3
|0
|Острак Томаш
|3
|0
|Вассилев Индиана
|3
|0
|Джексон Азиэл
|3
|0
|Нильссон Йоаким
|2
|0
|Альм Расмус
|2
|0
|Адениран Сэмюэл
|2
|0
|Карнелл Брэдли
|1
|0
|Кидзима Хосэи
|1
|0
Результаты матчей
Интер Майами
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Сент-Луис Сити
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
9
Интер Майами
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сент-Луис Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
16
9
Интер Майами
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Сент-Луис Сити
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
22
18
Голы по времени матча
Забито
24
9
8 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
5
21%
1
11%
1-15
1
4%
1
11%
16-30
2
8%
2
22%
31-45
5
21%
2
22%
46-60
6
25%
1
11%
61-75
5
21%
2
22%
76-90
Пропущено
11
15
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
9%
2
13%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
4
27%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
3
27%
6
40%
76-90
Забито
16
11
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
0
0%
1
9%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
4
25%
1
9%
31-45
3
19%
2
18%
46-60
3
19%
4
36%
61-75
4
25%
2
18%
76-90
Пропущено
12
7
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
4
33%
0
0%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
2
17%
2
29%
46-60
4
33%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
40
20
14 В 1-м тайме 7
26 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
5
13%
2
10%
1-15
3
8%
2
10%
16-30
6
15%
3
15%
31-45
8
20%
4
20%
46-60
9
23%
5
25%
61-75
9
23%
4
20%
76-90
Пропущено
23
22
11 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
5
22%
2
9%
1-15
2
9%
3
14%
16-30
4
17%
1
5%
31-45
3
13%
6
27%
46-60
6
26%
3
14%
61-75
3
13%
7
32%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Майами
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Интер Майами - Атланта Юнайтед 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити - Интер Майами 0:0
ФК Монреаль - Интер Майами 2:3 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 6:2 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 1:4 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Интер Майами 2:3 Монтеррей - Интер Майами 3:1 Интер Майами - Колорадо Рэпидс 2:2 Интер Майами - Монтеррей 1:2 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 4:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:3 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Интер Майами - ФК Монреаль 2:3 Нэшвилл - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Орландо Сити 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Интер Майами 1:1
Сент-Луис Сити
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Цинциннати - Сент-Луис Сити 3:1 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:2 Сент-Луис Сити - Чикаго Файр 3:1
Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Сент-Луис Сити - Остин 1:0 Сент-Луис Сити - Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 3:1 Сент-Луис Сити - Ди Си Юнайтед 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 3:3 Остин - Сент-Луис Сити 2:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Сити 2:0 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:0 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:1 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Сент-Луис Сити - Луисвилл Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 1:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1
Результаты матчей
Интер Майами
Сент-Луис Сити
Точный счет
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
6
1 раз 11%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
3:1
2 раза 33%
3:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
2:3
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
3:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:0
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
Тоталы голов в матче
Интер Майами
Сент-Луис Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
35
36
17
27
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
51
53
33
44
24
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
113
116
68
710
311
314
215
116
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|31 - 18
|30
|2.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|30 - 23
|28
|3.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 19
|27
|4.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 19
|25
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 20
|23
|6.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 18
|22
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|28 - 29
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 16
|21
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|30 - 30
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|19 - 19
|18
|11.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|20 - 22
|16
|12.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 23
|13
|13.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|23 - 28
|11
|14.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|24 - 39
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|39 - 24
|34
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 16
|33
|3.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|24 - 17
|29
|4.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|28 - 22
|26
|5.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|21 - 13
|24
|6.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|24 - 24
|23
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|15 - 16
|22
|8.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|25 - 21
|19
|9.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|19 - 20
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|23 - 29
|18
|11.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|16 - 23
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|20 - 18
|16
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|21 - 33
|16
|14.
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|15 - 28
|12
|15.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|9 - 26
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 6
|20
|2.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 14
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|4.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 11
|15
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|16 - 13
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|12.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|8 - 5
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|15 - 18
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 9
|19
|2.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|10 - 6
|18
|3.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|23 - 12
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|18 - 12
|15
|5.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 5
|14
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|7.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 10
|14
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 15
|11
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 11
|10
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|13.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 9
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 12
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|2.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|16 - 12
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 11
|13
|4.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 12
|13
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 18
|11
|6.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 14
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 9
|9
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|14 - 17
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|10.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|11.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 10
|5
|12.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|10 - 14
|4
|13.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|16 - 26
|4
|14.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 13
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 10
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 12
|17
|3.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|15 - 9
|14
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 17
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 14
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|8.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|9.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 22
|8
|10.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 14
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|14.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|13 (4)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|13 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|11 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|11 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|9 (5)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 6
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 6
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|1 6
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|7
|Интер Майами
|Авилес Томас
|7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Интер Майами - Сент-Луис Сити
Исход игры
Интер Майами
98.3% (113)
Ничья
0.9% (1)
Сент-Луис Сити
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
63.89% (69)
Меньше
36.11% (39)
Обе команды забьют
Да
62.96% (68)
Нет
37.04% (40)
Популярный счёт
2:1 Интер Майами
44.3% (51)
2:0 Интер Майами
23.5% (27)
3:1 Интер Майами
10.4% (12)
1:0 Интер Майами
9.6% (11)
3:0 Интер Майами
1.7% (2)
3:2 Интер Майами
1.7% (2)
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