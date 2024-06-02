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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Филадельфия Юнион
0:1
Первый тайм: 35'
ФК Монреаль
0'
0:1
2' Гол
Сунуси Ибрахим
28' Желтая карточка
Кэмпбелл Джордж

Ход матча

2'
0:1
Сунуси Ибрахим
(Янков Доминик)
28'
 
Кэмпбелл Джордж
Лучшие коэффициенты
Филадельфия Юнион
Ничья
ФК Монреаль
2.33
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6.60
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6.50
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Все Коэффициенты
1
Семмле
Оливер
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
17
Лоу
Дэмион
15
Мбезо
Оливье
16
МакГлинн
Джек
8
Мартинес
Хосе
Андрес
31
Флэк
Леон
27
Вагнер
Кай
10
Газдаг
Даниэль
7
Уре
Микаэль
1
Бреза
Себастьян
25
Корбо
Габриэле
24
Кэмпбелл
Джордж
4
Фернандо
Алварез
22
Тейшейра
Руан
44
Эдвардс
Рахим
19
Салиба
Натан
6
Пьетт
Самюэль
8
Янков
Доминик
14
Сунуси
Ибрахим
11
Ласситер
Ариэль
Филадельфия Юнион
3-5-2
ФК Монреаль
3-4-1-2

История личных встреч

Филадельфия Юнион
ФК Монреаль

16 матчей

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 11 побед

28 матчей

32.1%
32.1%
35.8%
9 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

39.3%
25%
35.7%
11 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

32.1%
28.6%
39.3%
9 побед 8 ничьих 11 побед

История матчей

М
3:0
М
3:2
М
1:1
М
1:2
М
2:2
М
1:1
М
2:1
М
1:4
М
4:0
М
3:0
М
1:4
М
0:2
М
0:3
М
2:1
М
3:3
М
1:1
М
5:1
М
1:1
М
0:1
М
2:2
М
2:1
М
1:0
М
1:1
М
2:1
М
0:0
М
5:3
М
2:0
М
2:1

Голы

Всего голов

22
20

Голов в среднем за матч

1.57
1.43

Среднее время на гол

57
63

Всего голов

29
19

Голов в среднем за матч

2.07
1.36

Среднее время на гол

43
66

Всего голов

51
39

Голов в среднем за матч

1.82
1.39

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

49
64

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 9 (2) 0.56
Карранса Хулиан 6 0.38
Уре Микаэль 4 0.25
МакГлинн Джек 2 0.13
Бедойя Алехандро 2 0.13
Салливан Куинн 1 0.06
Вагнер Кай 1 0.06
Харриэль Натан 0 0
Мартинес Хосе Андрес 0 0
Эллиотт Джек 0 0
Рафанелло Жереми 0 0
ФК Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сунуси Ибрахим 5 0.31
Ласситер Ариэль 3 0.19
Коккаро Матиас 3 (2) 0.19
Мартинес Хосеф 2 0.13
Вильсен Жюль-Антони 2 0.13
Шуэньер Матьё 2 (1) 0.13
Янков Доминик 1 0.06
Фернандо Алварез 1 0.06
Тойе Мейсон 1 0.06
Дюк Брайс 1 0.06
Тейшейра Руан 0 0
Пьетт Самюэль 0 0
Эдвардс Рахим 0 0
Кэмпбелл Джордж 0 0

Карточки

Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карранса Хулиан 5 0
Бедойя Алехандро 4 0
Лоу Дэмион 4 0
Мартинес Хосе Андрес 4 0
Эллиотт Джек 3 0
Харриэль Натан 3 0
Газдаг Даниэль 2 0
Уре Микаэль 2 0
Вагнер Кай 2 0
МакГлинн Джек 2 0
Салливан Куинн 2 0
Глеснес Якоб 1 0
Флэк Леон 1 0
Семмле Оливер 1 0
ФК Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пьетт Самюэль 5 0
Шуэньер Матьё 5 0
Ласситер Ариэль 4 0
Уотерман Джоэл 4 0
Эдвардс Рахим 2 1
Кэмпбелл Джордж 3 0
Салиба Натан 1 1
Янков Доминик 2 0
Зухир Рида 2 0
Ваньяма Виктор 1 0
Мартинес Хосеф 1 0
Тейшейра Руан 1 0
Фернандо Алварез 1 0
Коккаро Матиас 1 0
Сируа Жонатан 1 0
Хоакин Соса 1 0
Вильсен Жюль-Антони 1 0

Результаты матчей

Филадельфия Юнион
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
ФК Монреаль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

8
4
Филадельфия Юнион
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
ФК Монреаль
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

15
8
Филадельфия Юнион
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
ФК Монреаль
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
9

Упущенные победы

23
12

Голы по времени матча

Забито

10
9
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
1
10%
3
33%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
50%
1
11%
46-60
1
10%
3
33%
61-75
2
20%
1
11%
76-90

Пропущено

12
23
9 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
2
17%
3
13%
1-15
2
17%
4
17%
16-30
5
42%
2
9%
31-45
1
8%
4
17%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
2
17%
8
35%
76-90

Забито

15
11
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
1
7%
1
9%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
2
13%
5
45%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
27%
2
18%
61-75
5
33%
1
9%
76-90

Пропущено

9
11
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
3
27%
16-30
2
22%
3
27%
31-45
3
33%
3
27%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
2
18%
76-90

Забито

25
20
6 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 6
2
8%
4
20%
1-15
2
8%
3
15%
16-30
2
8%
5
25%
31-45
7
28%
1
5%
46-60
5
20%
5
25%
61-75
7
28%
2
10%
76-90

Пропущено

21
34
13 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 12
3
14%
3
9%
1-15
3
14%
7
21%
16-30
7
33%
5
15%
31-45
4
19%
7
21%
46-60
1
5%
2
6%
61-75
3
14%
10
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Филадельфия Юнион
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Филадельфия Юнион - Торонто 0:0 Шарлотт - Филадельфия Юнион 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2
Филадельфия Юнион - Орландо Сити 2:3 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Сиэтл Саундерс 2:3 Филадельфия Юнион - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 1:3 Остин - Филадельфия Юнион 2:2 Пачука - Филадельфия Юнион 6:0 Филадельфия Юнион - Пачука 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Саприсса 3:3 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 2:2 Саприсса - Филадельфия Юнион 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:0
ФК Монреаль
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 4:2 ФК Монреаль - Нэшвилл 0:0 Торонто - ФК Монреаль 5:1 ФК Монреаль - Коламбус Крю 1:3
ФК Монреаль - Интер Майами 2:3 Нэшвилл - ФК Монреаль 4:1 Коламбус Крю - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:2 ФК Монреаль - Цинциннати 2:1 Сиэтл Саундерс - ФК Монреаль 5:0 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 1:0 Чикаго Файр - ФК Монреаль 4:3 Интер Майами - ФК Монреаль 2:3 Даллас - ФК Монреаль 1:2 Орландо Сити - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Тампа Бэй 1:4 ФК Монреаль - Колорадо Рэпидс 2:6 Атланта Ютд - ФК Монреаль 2:1 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 1:1 Коламбус Крю - ФК Монреаль 2:1

Результаты матчей

Филадельфия Юнион
ФК Монреаль

Точный счет

1:2
2 раза 29%
2:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

2:2
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

2:2
4 раза 27%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
2:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
8 раз 53%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Филадельфия Юнион
ФК Монреаль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
3
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
4
6
2
1.5
3
6
2
6
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
10
5
10
5
1.5
7
8
2
13
2.5
3
12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 16 8 6 2 31 - 18 30
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 7 7 2 30 - 23 28
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 8 3 4 27 - 19 27
4.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 7 4 3 24 - 19 25
5.
Остин
 Заявка 16 6 5 5 20 - 20 23
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 15 6 4 5 22 - 18 22
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 16 6 4 6 28 - 29 22
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 15 6 3 6 16 - 16 21
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 5 4 7 30 - 30 19
10.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 16 4 6 6 19 - 19 18
11.
Сент-Луис Сити
 1:1 Заявка 15 3 8 4 21 - 23 17
12.
Даллас
 Заявка 14 3 4 7 17 - 23 13
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 15 2 5 8 23 - 28 11
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 3 2 11 24 - 39 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 1:1 Заявка 18 10 5 3 40 - 25 35
2.
Цинциннати
 Заявка 16 10 3 3 23 - 16 33
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 9 2 5 24 - 17 29
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 16 7 6 3 28 - 22 27
5.
Торонто
 2:0 Заявка 17 8 2 7 26 - 24 26
6.
Коламбус Крю
 Заявка 14 6 6 2 21 - 13 24
7.
Шарлотт
 Заявка 16 6 4 6 15 - 16 22
8.
Нэшвилл
 Заявка 15 4 7 4 19 - 20 19
9.
ФК Монреаль
 1:0 Заявка 16 5 4 7 22 - 33 19
10.
Филадельфия Юнион
 0:1 Заявка 16 4 7 5 25 - 22 19
11.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 16 4 6 6 16 - 23 18
12.
Ди Си Юнайтед
 0:2 Заявка 17 4 6 7 23 - 31 18
13.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 4 4 7 20 - 18 16
14.
Чикаго Файр
 Заявка 16 2 6 8 15 - 28 12
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 2 1 10 9 - 26 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 8 6 2 0 19 - 6 20
2.
Остин
 Заявка 9 5 2 2 17 - 14 17
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 7 5 1 1 15 - 6 16
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 7 4 3 0 16 - 11 15
5.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
6.
Сент-Луис Сити
 1:1 Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 7 3 2 2 16 - 13 11
9.
Даллас
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
10.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 7 2 2 3 11 - 10 8
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 7 1 5 1 8 - 5 8
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
14.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 8 1 3 4 15 - 18 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 6 1 2 17 - 9 19
2.
Шарлотт
 Заявка 9 5 3 1 10 - 6 18
3.
Интер Майами
 1:1 Заявка 10 5 3 2 24 - 13 18
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 7 4 3 0 14 - 5 15
5.
Торонто
 2:0 Заявка 8 5 0 3 18 - 12 15
6.
Цинциннати
 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
7.
Нэшвилл
 Заявка 9 3 5 1 15 - 10 14
8.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
9.
Ди Си Юнайтед
 0:2 Заявка 9 3 2 4 13 - 17 11
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 8 3 1 4 15 - 11 10
11.
ФК Монреаль
 1:0 Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
12.
Чикаго Файр
 Заявка 9 2 2 5 9 - 16 8
13.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 8 1 3 4 6 - 9 6
14.
Филадельфия Юнион
 0:1 Заявка 8 1 2 5 10 - 13 5
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 8 4 2 2 11 - 8 14
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 9 3 5 1 16 - 12 14
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 4 1 2 13 - 11 13
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 3 4 2 14 - 12 13
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 9 3 2 4 16 - 18 11
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 3 1 5 11 - 14 10
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 7 3 0 4 7 - 9 9
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 9 2 2 5 14 - 17 8
9.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
10.
Остин
 Заявка 7 1 3 3 3 - 6 6
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 7 1 2 4 8 - 10 5
12.
Сент-Луис Сити
 1:1 Заявка 7 0 5 2 11 - 15 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 1 1 7 16 - 26 4
14.
Даллас
 Заявка 7 0 2 5 6 - 13 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 8 6 1 1 15 - 10 19
2.
Интер Майами
 1:1 Заявка 8 5 2 1 16 - 12 17
3.
Филадельфия Юнион
 0:1 Заявка 8 3 5 0 15 - 9 14
4.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
5.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 8 3 3 2 10 - 14 12
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 9 3 3 3 14 - 17 12
7.
Торонто
 2:0 Заявка 9 3 2 4 8 - 12 11
8.
ФК Монреаль
 1:0 Заявка 10 3 2 5 11 - 22 11
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
10.
Ди Си Юнайтед
 0:2 Заявка 8 1 4 3 10 - 14 7
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 7 1 3 3 5 - 7 6
12.
Нэшвилл
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
13.
Шарлотт
 Заявка 7 1 1 5 5 - 10 4
14.
Чикаго Файр
 Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 13 (4)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 13 (3)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Интер Майами Суарес Луис 11 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 6
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 6
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 1 6
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 7
Интер Майами Авилес Томас 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 28'
    Джордж Кэмпбелл получил желтую карточку от судьи
  • 2'
    Янков Доминик сделал результативную передачу.
  • 2'
    Г О О О О Л - Сунуси Ибрахим бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Филадельфия Юнион
Ничья
ФК Монреаль
2.33
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6.60
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6.50
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