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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Филадельфия Юнион
2:2
Конец матча
ФК Монреаль
0'
0:1
1' Гол
Сунуси Ибрахим
28' Желтая карточка
Кэмпбелл Джордж
39' Желтая карточка
Газдаг Даниэль
41' Желтая карточка
Янков Доминик
45' Красная карточка
Ласситер Ариэль
1:1
56' Пенальти
Газдаг Даниэль
2:1
58' Гол
Уре Микаэль
63' Красная карточка
Эллиотт Джек
2:2
66' Гол
Пьетт Самюэль
90'+9
1
Семмле
Оливер
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
17
Лоу
Дэмион
15
Мбезо
Оливье
16
МакГлинн
Джек
8
Мартинес
Хосе
Андрес
31
Флэк
Леон
27
Вагнер
Кай
10
Газдаг
Даниэль
7
Уре
Микаэль
1
Бреза
Себастьян
25
Корбо
Габриэле
24
Кэмпбелл
Джордж
4
Фернандо
Алварез
22
Тейшейра
Руан
44
Эдвардс
Рахим
19
Салиба
Натан
6
Пьетт
Самюэль
8
Янков
Доминик
14
Сунуси
Ибрахим
11
Ласситер
Ариэль
Филадельфия Юнион
3-5-2
ФК Монреаль
3-4-1-2

История личных встреч

Филадельфия Юнион
ФК Монреаль

16 матчей

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 11 побед

28 матчей

32.1%
32.1%
35.8%
9 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

39.3%
25%
35.7%
11 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

32.1%
28.6%
39.3%
9 побед 8 ничьих 11 побед

История матчей

М
3:0
М
3:2
М
1:1
М
1:2
М
2:2
М
1:1
М
2:1
М
1:4
М
4:0
М
3:0
М
1:4
М
0:2
М
0:3
М
2:1
М
3:3
М
1:1
М
5:1
М
1:1
М
0:1
М
2:2
М
2:1
М
1:0
М
1:1
М
2:1
М
0:0
М
5:3
М
2:0
М
2:1

Голы

Всего голов

22
20

Голов в среднем за матч

1.57
1.43

Среднее время на гол

57
63

Всего голов

29
19

Голов в среднем за матч

2.07
1.36

Среднее время на гол

43
66

Всего голов

51
39

Голов в среднем за матч

1.82
1.39

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

49
64

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 10 (3) 0.63
Карранса Хулиан 6 0.38
Уре Микаэль 5 0.31
МакГлинн Джек 2 0.13
Бедойя Алехандро 2 0.13
Салливан Куинн 1 0.06
Вагнер Кай 1 0.06
Харриэль Натан 0 0
Мартинес Хосе Андрес 0 0
Эллиотт Джек 0 0
Рафанелло Жереми 0 0
ФК Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сунуси Ибрахим 5 0.31
Ласситер Ариэль 3 0.19
Коккаро Матиас 3 (2) 0.19
Мартинес Хосеф 2 0.13
Вильсен Жюль-Антони 2 0.13
Шуэньер Матьё 2 (1) 0.13
Пьетт Самюэль 1 0.06
Янков Доминик 1 0.06
Фернандо Алварез 1 0.06
Тойе Мейсон 1 0.06
Дюк Брайс 1 0.06
Тейшейра Руан 0 0
Эдвардс Рахим 0 0
Кэмпбелл Джордж 0 0
Хоакин Соса 0 0

Карточки

Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карранса Хулиан 5 0
Эллиотт Джек 3 1
Бедойя Алехандро 4 0
Лоу Дэмион 4 0
Мартинес Хосе Андрес 4 0
Газдаг Даниэль 3 0
Харриэль Натан 3 0
Уре Микаэль 2 0
Вагнер Кай 2 0
МакГлинн Джек 2 0
Салливан Куинн 2 0
Глеснес Якоб 1 0
Флэк Леон 1 0
Семмле Оливер 1 0
ФК Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ласситер Ариэль 4 1
Пьетт Самюэль 5 0
Шуэньер Матьё 5 0
Кэмпбелл Джордж 4 0
Уотерман Джоэл 4 0
Эдвардс Рахим 2 1
Янков Доминик 3 0
Салиба Натан 1 1
Зухир Рида 2 0
Ваньяма Виктор 1 0
Мартинес Хосеф 1 0
Тейшейра Руан 1 0
Фернандо Алварез 1 0
Коккаро Матиас 1 0
Сируа Жонатан 1 0
Хоакин Соса 1 0
Вильсен Жюль-Антони 1 0

Результаты матчей

Филадельфия Юнион
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
ФК Монреаль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

10
6
Филадельфия Юнион
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
ФК Монреаль
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

15
8
Филадельфия Юнион
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
ФК Монреаль
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
9

Упущенные победы

25
14

Голы по времени матча

Забито

12
11
2 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
1
8%
4
36%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
7
58%
1
9%
46-60
1
8%
4
36%
61-75
2
17%
1
9%
76-90

Пропущено

14
25
10 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
3
21%
3
12%
1-15
2
14%
4
16%
16-30
5
36%
2
8%
31-45
1
7%
6
24%
46-60
1
7%
2
8%
61-75
2
14%
8
32%
76-90

Забито

15
11
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
1
7%
1
9%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
2
13%
5
45%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
27%
2
18%
61-75
5
33%
1
9%
76-90

Пропущено

9
11
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
3
27%
16-30
2
22%
3
27%
31-45
3
33%
3
27%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
2
18%
76-90

Забито

27
22
6 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
2 Не забивали 6
2
7%
5
23%
1-15
2
7%
3
14%
16-30
2
7%
5
23%
31-45
9
33%
1
5%
46-60
5
19%
6
27%
61-75
7
26%
2
9%
76-90

Пропущено

23
36
14 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 13
4
17%
3
8%
1-15
3
13%
7
19%
16-30
7
30%
5
14%
31-45
4
17%
9
25%
46-60
2
9%
2
6%
61-75
3
13%
10
28%
76-90

Результаты последних матчей

Филадельфия Юнион
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Филадельфия Юнион - Торонто 0:0 Шарлотт - Филадельфия Юнион 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2
Филадельфия Юнион - Орландо Сити 2:3 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Сиэтл Саундерс 2:3 Филадельфия Юнион - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 1:3 Остин - Филадельфия Юнион 2:2 Пачука - Филадельфия Юнион 6:0 Филадельфия Юнион - Пачука 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Саприсса 3:3 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 2:2 Саприсса - Филадельфия Юнион 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:0
ФК Монреаль
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 4:2 ФК Монреаль - Нэшвилл 0:0 Торонто - ФК Монреаль 5:1 ФК Монреаль - Коламбус Крю 1:3
ФК Монреаль - Интер Майами 2:3 Нэшвилл - ФК Монреаль 4:1 Коламбус Крю - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:2 ФК Монреаль - Цинциннати 2:1 Сиэтл Саундерс - ФК Монреаль 5:0 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 1:0 Чикаго Файр - ФК Монреаль 4:3 Интер Майами - ФК Монреаль 2:3 Даллас - ФК Монреаль 1:2 Орландо Сити - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Тампа Бэй 1:4 ФК Монреаль - Колорадо Рэпидс 2:6 Атланта Ютд - ФК Монреаль 2:1 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 1:1 Коламбус Крю - ФК Монреаль 2:1

Результаты матчей

Филадельфия Юнион
ФК Монреаль

Точный счет

1:2
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

2:2
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
0:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

2:2
5 раз 31%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
9 раз 56%
1
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Филадельфия Юнион
ФК Монреаль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
1
5
3
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
4
6
2
1.5
4
6
2
6
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
11
5
11
5
1.5
8
8
2
14
2.5
3
13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 4:0 Заявка 17 9 6 2 35 - 18 33
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 15 8 4 3 27 - 20 28
3.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 16 8 4 4 27 - 19 28
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 17 7 7 3 31 - 25 28
5.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 16 7 3 6 17 - 16 24
6.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 16 6 5 5 22 - 18 23
7.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 17 6 5 6 28 - 29 23
8.
Остин
 0:4 Заявка 17 6 5 6 20 - 24 23
9.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 17 5 4 8 30 - 31 19
10.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 16 4 6 6 19 - 19 18
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 3 8 4 23 - 25 17
12.
Даллас
 0:0 Заявка 15 3 5 7 17 - 23 14
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 3 2 11 24 - 39 11
14.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 2 5 9 24 - 31 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 18 10 5 3 42 - 27 35
2.
Цинциннати
 Заявка 16 10 3 3 23 - 16 33
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 9 2 5 24 - 17 29
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 16 8 5 3 29 - 22 29
5.
Коламбус Крю
 Заявка 14 6 6 2 21 - 13 24
6.
Торонто
 Заявка 17 7 3 7 26 - 26 24
7.
Шарлотт
 Заявка 16 6 4 6 15 - 16 22
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 16 4 8 4 27 - 23 20
9.
Нэшвилл
 Заявка 16 4 7 5 20 - 22 19
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 4 7 6 25 - 31 19
11.
Орландо Сити
 Заявка 16 4 5 7 16 - 24 17
12.
ФК Монреаль
 Заявка 16 4 5 7 23 - 35 17
13.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 4 4 7 20 - 18 16
14.
Чикаго Файр
 Заявка 17 3 6 8 17 - 29 15
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 3 1 10 11 - 27 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 9 6 3 0 19 - 6 21
2.
Реал Солт-Лейк
 4:0 Заявка 8 6 1 1 19 - 6 19
3.
Остин
 0:4 Заявка 9 5 2 2 17 - 14 17
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 7 4 3 0 16 - 11 15
5.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 8 4 3 1 14 - 9 15
6.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
7.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
8.
Даллас
 0:0 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
9.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
10.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 8 3 2 3 16 - 14 11
11.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 8 2 3 3 11 - 10 9
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 7 1 5 1 8 - 5 8
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
14.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 8 1 3 4 15 - 18 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 6 1 2 17 - 9 19
2.
Шарлотт
 Заявка 9 5 3 1 10 - 6 18
3.
Интер Майами
 Заявка 10 5 3 2 26 - 15 18
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 7 5 2 0 15 - 5 17
5.
Торонто
 Заявка 8 5 0 3 18 - 12 15
6.
Цинциннати
 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
7.
Нэшвилл
 Заявка 10 3 5 2 16 - 12 14
8.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 3 3 3 15 - 17 12
10.
Чикаго Файр
 Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 8 3 1 4 15 - 11 10
12.
ФК Монреаль
 Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
13.
Филадельфия Юнион
 Заявка 8 1 3 4 12 - 14 6
14.
Орландо Сити
 Заявка 8 1 3 4 6 - 9 6
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 8 4 2 2 11 - 8 14
2.
Реал Солт-Лейк
 4:0 Заявка 9 3 5 1 16 - 12 14
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 4 1 2 13 - 11 13
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
5.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 8 4 0 4 8 - 9 12
6.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 10 3 3 4 16 - 18 12
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 3 1 5 11 - 14 10
8.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 9 2 2 5 14 - 17 8
9.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
10.
Остин
 0:4 Заявка 8 1 3 4 3 - 10 6
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 7 0 5 2 13 - 17 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 8 1 2 5 9 - 13 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 1 1 7 16 - 26 4
14.
Даллас
 0:0 Заявка 8 0 3 5 6 - 13 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 8 6 1 1 15 - 10 19
2.
Интер Майами
 Заявка 8 5 2 1 16 - 12 17
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 8 3 5 0 15 - 9 14
4.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 3 3 3 14 - 17 12
6.
Орландо Сити
 Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
8.
Торонто
 Заявка 9 2 3 4 8 - 14 9
9.
ФК Монреаль
 Заявка 10 2 3 5 12 - 24 9
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 8 1 4 3 10 - 14 7
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 2 0 5 7 - 15 6
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 7 1 3 3 5 - 7 6
13.
Нэшвилл
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
14.
Шарлотт
 Заявка 7 1 1 5 5 - 10 4
15.
Чикаго Файр
 Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 15 (4)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 13 (3)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 10
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Бернардески Федерико 2 6
Торонто Лонг Кевин 1 6
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 6
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 1 6
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      УДАЛЕНИЕ! - Ласситер Ариэль увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 43'
      Ласситер Ариэль получил желтую карточку от судьи
    • 41'
      Янков Доминик получил желтую карточку от судьи
    • 39'
      Газдаг Даниэль получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Джордж Кэмпбелл получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Янков Доминик сделал результативную передачу.
    Где смотреть матч Филадельфия Юнион 2:2 ФК Монреаль онлайн

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