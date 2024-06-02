Тур: 1. Стадион: Субару Парк.
2:2
Конец матча
0'
0:1
1' ГолСунуси Ибрахим
28' Желтая карточкаКэмпбелл Джордж
39' Желтая карточкаГаздаг Даниэль
41' Желтая карточкаЯнков Доминик
45' Красная карточкаЛасситер Ариэль
1:1
56' ПенальтиГаздаг Даниэль
2:1
58' ГолУре Микаэль
63' Красная карточкаЭллиотт Джек
2:2
66' ГолПьетт Самюэль
90'+9
Ход матча
1'
0:1
28'
39'
41'
45'
56'
1:1
58'
2:1
63'
66'
2:2
17
Лоу
Дэмион
15
Мбезо
Оливье
31
Флэк
Леон
27
Вагнер
Кай
19
Салиба
Натан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Лоу ДэмионЗащитник
-
15 Мбезо ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
-
27 Вагнер КайПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
76 Рик ЭндрюВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Буэно ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Барибо ТайНападающий
-
25 Донован КрисНападающий
-
Главный тренер: Кёртин Джим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Салиба НатанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Дюк БрайсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Зухир РидаПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Лоран Куртуа
История личных встреч
Филадельфия Юнион
ФК Монреаль
16 матчей
56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 11 побед
28 матчей
32.1%
32.1%
35.8%
9 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
39.3%
25%
35.7%
11 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
32.1%
28.6%
39.3%
9 побед 8 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
20
Голов в среднем за матч
1.57
1.43
Среднее время на гол
57
63
Всего голов
29
19
Голов в среднем за матч
2.07
1.36
Среднее время на гол
43
66
Всего голов
51
39
Голов в среднем за матч
1.82
1.39
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
49
64
Бомбардиры внутри турнира
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Газдаг Даниэль
|10 (3)
|0.63
|Карранса Хулиан
|6
|0.38
|Уре Микаэль
|5
|0.31
|МакГлинн Джек
|2
|0.13
|Бедойя Алехандро
|2
|0.13
|Салливан Куинн
|1
|0.06
|Вагнер Кай
|1
|0.06
|Харриэль Натан
|0
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|Эллиотт Джек
|0
|0
|Рафанелло Жереми
|0
|0
ФК Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сунуси Ибрахим
|5
|0.31
|Ласситер Ариэль
|3
|0.19
|Коккаро Матиас
|3 (2)
|0.19
|Мартинес Хосеф
|2
|0.13
|Вильсен Жюль-Антони
|2
|0.13
|Шуэньер Матьё
|2 (1)
|0.13
|Пьетт Самюэль
|1
|0.06
|Янков Доминик
|1
|0.06
|Фернандо Алварез
|1
|0.06
|Тойе Мейсон
|1
|0.06
|Дюк Брайс
|1
|0.06
|Тейшейра Руан
|0
|0
|Эдвардс Рахим
|0
|0
|Кэмпбелл Джордж
|0
|0
|Хоакин Соса
|0
|0
Карточки
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карранса Хулиан
|5
|0
|Эллиотт Джек
|3
|1
|Бедойя Алехандро
|4
|0
|Лоу Дэмион
|4
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|4
|0
|Газдаг Даниэль
|3
|0
|Харриэль Натан
|3
|0
|Уре Микаэль
|2
|0
|Вагнер Кай
|2
|0
|МакГлинн Джек
|2
|0
|Салливан Куинн
|2
|0
|Глеснес Якоб
|1
|0
|Флэк Леон
|1
|0
|Семмле Оливер
|1
|0
ФК Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ласситер Ариэль
|4
|1
|Пьетт Самюэль
|5
|0
|Шуэньер Матьё
|5
|0
|Кэмпбелл Джордж
|4
|0
|Уотерман Джоэл
|4
|0
|Эдвардс Рахим
|2
|1
|Янков Доминик
|3
|0
|Салиба Натан
|1
|1
|Зухир Рида
|2
|0
|Ваньяма Виктор
|1
|0
|Мартинес Хосеф
|1
|0
|Тейшейра Руан
|1
|0
|Фернандо Алварез
|1
|0
|Коккаро Матиас
|1
|0
|Сируа Жонатан
|1
|0
|Хоакин Соса
|1
|0
|Вильсен Жюль-Антони
|1
|0
Результаты матчей
Филадельфия Юнион
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
ФК Монреаль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
10
6
Филадельфия Юнион
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
ФК Монреаль
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
15
8
Филадельфия Юнион
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
ФК Монреаль
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
9
Упущенные победы
25
14
Голы по времени матча
Забито
12
11
2 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
1
8%
4
36%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
7
58%
1
9%
46-60
1
8%
4
36%
61-75
2
17%
1
9%
76-90
Пропущено
14
25
10 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
3
21%
3
12%
1-15
2
14%
4
16%
16-30
5
36%
2
8%
31-45
1
7%
6
24%
46-60
1
7%
2
8%
61-75
2
14%
8
32%
76-90
Забито
15
11
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
1
7%
1
9%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
2
13%
5
45%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
27%
2
18%
61-75
5
33%
1
9%
76-90
Пропущено
9
11
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
3
27%
16-30
2
22%
3
27%
31-45
3
33%
3
27%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
2
18%
76-90
Забито
27
22
6 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
2 Не забивали 6
2
7%
5
23%
1-15
2
7%
3
14%
16-30
2
7%
5
23%
31-45
9
33%
1
5%
46-60
5
19%
6
27%
61-75
7
26%
2
9%
76-90
Пропущено
23
36
14 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 13
4
17%
3
8%
1-15
3
13%
7
19%
16-30
7
30%
5
14%
31-45
4
17%
9
25%
46-60
2
9%
2
6%
61-75
3
13%
10
28%
76-90
Результаты последних матчей
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Филадельфия Юнион - Торонто 0:0 Шарлотт - Филадельфия Юнион 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2
Филадельфия Юнион - Орландо Сити 2:3 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Сиэтл Саундерс 2:3 Филадельфия Юнион - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 1:3 Остин - Филадельфия Юнион 2:2 Пачука - Филадельфия Юнион 6:0 Филадельфия Юнион - Пачука 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Саприсса 3:3 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 2:2 Саприсса - Филадельфия Юнион 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:0
ФК Монреаль
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 4:2 ФК Монреаль - Нэшвилл 0:0 Торонто - ФК Монреаль 5:1 ФК Монреаль - Коламбус Крю 1:3
ФК Монреаль - Интер Майами 2:3 Нэшвилл - ФК Монреаль 4:1 Коламбус Крю - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:2 ФК Монреаль - Цинциннати 2:1 Сиэтл Саундерс - ФК Монреаль 5:0 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 1:0 Чикаго Файр - ФК Монреаль 4:3 Интер Майами - ФК Монреаль 2:3 Даллас - ФК Монреаль 1:2 Орландо Сити - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Тампа Бэй 1:4 ФК Монреаль - Колорадо Рэпидс 2:6 Атланта Ютд - ФК Монреаль 2:1 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 1:1 Коламбус Крю - ФК Монреаль 2:1
Результаты матчей
Филадельфия Юнион
ФК Монреаль
Точный счет
1:2
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
2:2
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
0:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
2:2
5 раз 31%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
9 раз 56%
1
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Филадельфия Юнион
ФК Монреаль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
51
53
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
64
62
46
26
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
115
115
88
214
313
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:0 Заявка
|17
|9
|6
|2
|35 - 18
|33
|2.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 20
|28
|3.
|0:0 Заявка
|16
|8
|4
|4
|27 - 19
|28
|4.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|31 - 25
|28
|5.
|1:0 Заявка
|16
|7
|3
|6
|17 - 16
|24
|6.
|0:0 Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 18
|23
|7.
|0:0 Заявка
|17
|6
|5
|6
|28 - 29
|23
|8.
|0:4 Заявка
|17
|6
|5
|6
|20 - 24
|23
|9.
|0:1 Заявка
|17
|5
|4
|8
|30 - 31
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|19 - 19
|18
|11.
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|23 - 25
|17
|12.
|0:0 Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 23
|14
|13.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|24 - 39
|11
|14.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|24 - 31
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|42 - 27
|35
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 16
|33
|3.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|24 - 17
|29
|4.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|29 - 22
|29
|5.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|21 - 13
|24
|6.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|26 - 26
|24
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|15 - 16
|22
|8.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|27 - 23
|20
|9.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|20 - 22
|19
|10.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|25 - 31
|19
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 24
|17
|12.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|23 - 35
|17
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|20 - 18
|16
|14.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 29
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|11 - 27
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|9
|6
|3
|0
|19 - 6
|21
|2.
|4:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 6
|19
|3.
|0:4 Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 14
|17
|4.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 11
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 9
|15
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|7.
|1:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|8.
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|9.
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|10.
|0:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 14
|11
|11.
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|12.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|8 - 5
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|15 - 18
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 9
|19
|2.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|10 - 6
|18
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|26 - 15
|18
|4.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 5
|17
|5.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|18 - 12
|15
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|7.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|16 - 12
|14
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 17
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|11.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 11
|10
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|13.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|12 - 14
|6
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 9
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|2.
|4:0 Заявка
|9
|3
|5
|1
|16 - 12
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 11
|13
|4.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|5.
|1:0 Заявка
|8
|4
|0
|4
|8 - 9
|12
|6.
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 18
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 14
|10
|8.
|0:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|14 - 17
|8
|9.
|0:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|10.
|0:4 Заявка
|8
|1
|3
|4
|3 - 10
|6
|11.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|13 - 17
|5
|12.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 13
|5
|13.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|16 - 26
|4
|14.
|0:0 Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 13
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 10
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 12
|17
|3.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|15 - 9
|14
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 17
|12
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|8.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|9.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 24
|9
|10.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 14
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|14.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|15.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|15 (4)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|13 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|10
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 6
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 6
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 6
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|1 6
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|7