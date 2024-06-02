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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Нэшвилл
1:2
Конец матча
Нью-Инглэнд Революшн
0'
0:1
18' Гол
Хиль Карлес
0:2
51' Гол
Байрактаревич Есмир
53' Желтая карточка
Арреага Хавьер
0:2
57' Не забитый пенальти
Мухтар Хани
73' Желтая карточка
Полстер Мэтт
1:2
80' Пенальти
Мухтар Хани
88' Желтая карточка
Ивачич Альяз
90' Желтая карточка
Йервуд Дрю
90'+13
1
Уиллис
Джо
18
Мур
Шак
25
Циммерман
Уокер
5
Махер
Джек
2
Ловитц
Дэниел
20
Годой
Анибал
54
Дэвис
Шон
II
11
Бойд
Тайлер
10
Мухтар
Хани
19
Мьюл
Алекс
9
Сарридж
Сэм
31
Ивачич
Альяз
24
Джонс
Дехуан
2
Ромни
Дейв
3
Арреага
Хавьер
12
Лима
Ник
28
Кэй
Марк-Энтони
8
Полстер
Мэтт
47
Байрактаревич
Есмир
10
Хиль
Карлес
11
Борреро
Дилан
9
Вриони
Джакомо
Нэшвилл
4-2-3-1
Нью-Инглэнд Революшн
4-2-3-1

История личных встреч

Нэшвилл
Нью-Инглэнд Революшн

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

7 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

М
3:2
М
1:0
ТМК
0:1
М
0:0
М
2:0
М
1:1
М
0:0

Голы

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.33
1

Среднее время на гол

270
90

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1
0.57

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

90
157

Бомбардиры внутри турнира

Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарридж Сэм 5 0.31
Мухтар Хани 4 (2) 0.25
Банбери Тил 3 (2) 0.19
Шаффельбург Джейкоб 1 0.06
Циммерман Уокер 1 0.06
Мур Шак 1 0.06
Мьюл Алекс 1 0.06
Йервуд Дрю 1 0.06
Годой Анибал 1 0.06
Махер Джек 1 0.06
Бойд Тайлер 0 0
Вашингтон Тейлор 0 0
Гейнс Маккинзи 0 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хиль Карлес 5 0.36
Чанкалай Томас 2 0.14
Вриони Джакомо 2 0.14
Хиль Начо 1 0.07
Байрактаревич Есмир 1 0.07
Полстер Мэтт 0 0
Боатенг Эммануль II 0 0
Борреро Дилан 0 0

Карточки

Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годой Анибал 4 0
Йервуд Дрю 4 0
Бойд Тайлер 2 0
Ловитц Дэниел 2 0
Махер Джек 2 0
Дэвис Шон II 2 0
Бауэр Джош 2 0
Уиллис Джо 0 1
Мухтар Хани 1 0
Мур Шак 1 0
Мьюл Алекс 1 0
Сарридж Сэм 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
МакНотон Лукас 1 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полстер Мэтт 5 0
Кесслер Генри 5 0
Вриони Джакомо 3 1
Харкс Иэн 4 0
Чанкалай Томас 4 0
Хиль Карлес 3 0
Арреага Хавьер 3 0
Ивачич Альяз 2 0
Хиль Начо 2 0
Борреро Дилан 2 0
Спаулдинг Райан 0 1
Лима Ник 1 0
Джонс Дехуан 1 0

Результаты матчей

Нэшвилл
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Нью-Инглэнд Революшн
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

8
4
Нэшвилл
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Нью-Инглэнд Революшн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
11

Упущенные победы

4
2
Нэшвилл
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Нью-Инглэнд Революшн
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
12

Упущенные победы

12
6

Голы по времени матча

Забито

17
7
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
1
6%
0
0%
1-15
2
12%
2
29%
16-30
6
35%
0
0%
31-45
3
18%
1
14%
46-60
1
6%
2
29%
61-75
4
24%
2
29%
76-90

Пропущено

11
15
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
3
20%
31-45
2
18%
3
20%
46-60
3
27%
3
20%
61-75
3
27%
5
33%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
14 Не забивали 10
0
0%
1
25%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

10
12
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
1
10%
2
17%
31-45
2
20%
3
25%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
2
20%
4
33%
76-90

Забито

21
11
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
5%
1
9%
1-15
4
19%
2
18%
16-30
6
29%
2
18%
31-45
4
19%
1
9%
46-60
1
5%
3
27%
61-75
5
24%
2
18%
76-90

Пропущено

21
27
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
3
14%
1
4%
1-15
3
14%
2
7%
16-30
2
10%
5
19%
31-45
4
19%
6
22%
46-60
4
19%
4
15%
61-75
5
24%
9
33%
76-90

Результаты последних матчей

Нэшвилл
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Цинциннати - Нэшвилл 0:2 ФК Монреаль - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 1:1 Нэшвилл - Торонто 2:0
Шарлотт - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - ФК Монреаль 4:1 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:2 Нэшвилл - Коламбус Крю 2:2 Лос-Анджелес - Нэшвилл 5:0 Нэшвилл - Шарлотт 2:1 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Нэшвилл - Интер Майами 2:2 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - ФК Мока 4:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 ФК Мока - Нэшвилл 0:3 Нэшвилл - Мемфис 1:1
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 0:1
Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 1:4 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Клуб Америка - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Клуб Америка 0:4 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:2 Алахуэленсе - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Алахуэленсе 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Индепендьенте Ла-Чоррера 3:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Индепендьенте Ла-Чоррера - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 5:2

Результаты матчей

Нэшвилл
Нью-Инглэнд Революшн

Точный счет

1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
4
1 раз 6%
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Нэшвилл
Нью-Инглэнд Революшн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
4
3
5
5
1.5
1
9
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
2
1
5
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
9
5
6
10
1.5
2
12
1
15
2.5
1
15
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 4:0 Заявка 17 9 6 2 35 - 18 33
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 15 8 4 3 27 - 20 28
3.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 16 8 4 4 27 - 19 28
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 17 7 7 3 31 - 25 28
5.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 16 7 3 6 17 - 16 24
6.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 16 6 5 5 22 - 18 23
7.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 17 6 5 6 28 - 29 23
8.
Остин
 0:4 Заявка 17 6 5 6 20 - 24 23
9.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 17 5 4 8 30 - 31 19
10.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 16 4 6 6 19 - 19 18
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 3 8 4 23 - 25 17
12.
Даллас
 0:0 Заявка 15 3 5 7 17 - 23 14
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 3 2 11 24 - 39 11
14.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 2 5 9 24 - 31 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 18 10 5 3 42 - 27 35
2.
Цинциннати
 Заявка 16 10 3 3 23 - 16 33
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 9 2 5 24 - 17 29
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 16 8 5 3 29 - 22 29
5.
Коламбус Крю
 Заявка 14 6 6 2 21 - 13 24
6.
Торонто
 Заявка 17 7 3 7 26 - 26 24
7.
Шарлотт
 Заявка 16 6 4 6 15 - 16 22
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 16 4 8 4 27 - 23 20
9.
Нэшвилл
 Заявка 16 4 7 5 20 - 22 19
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 4 7 6 25 - 31 19
11.
Орландо Сити
 Заявка 16 4 5 7 16 - 24 17
12.
ФК Монреаль
 Заявка 16 4 5 7 23 - 35 17
13.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 4 4 7 20 - 18 16
14.
Чикаго Файр
 Заявка 17 3 6 8 17 - 29 15
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 3 1 10 11 - 27 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 9 6 3 0 19 - 6 21
2.
Реал Солт-Лейк
 4:0 Заявка 8 6 1 1 19 - 6 19
3.
Остин
 0:4 Заявка 9 5 2 2 17 - 14 17
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 7 4 3 0 16 - 11 15
5.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 8 4 3 1 14 - 9 15
6.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
7.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
8.
Даллас
 0:0 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
9.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
10.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 8 3 2 3 16 - 14 11
11.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 8 2 3 3 11 - 10 9
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 7 1 5 1 8 - 5 8
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
14.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 8 1 3 4 15 - 18 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 6 1 2 17 - 9 19
2.
Шарлотт
 Заявка 9 5 3 1 10 - 6 18
3.
Интер Майами
 Заявка 10 5 3 2 26 - 15 18
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 7 5 2 0 15 - 5 17
5.
Торонто
 Заявка 8 5 0 3 18 - 12 15
6.
Цинциннати
 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
7.
Нэшвилл
 Заявка 10 3 5 2 16 - 12 14
8.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 3 3 3 15 - 17 12
10.
Чикаго Файр
 Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 8 3 1 4 15 - 11 10
12.
ФК Монреаль
 Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
13.
Филадельфия Юнион
 Заявка 8 1 3 4 12 - 14 6
14.
Орландо Сити
 Заявка 8 1 3 4 6 - 9 6
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 8 4 2 2 11 - 8 14
2.
Реал Солт-Лейк
 4:0 Заявка 9 3 5 1 16 - 12 14
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 4 1 2 13 - 11 13
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
5.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 8 4 0 4 8 - 9 12
6.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 10 3 3 4 16 - 18 12
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 3 1 5 11 - 14 10
8.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 9 2 2 5 14 - 17 8
9.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
10.
Остин
 0:4 Заявка 8 1 3 4 3 - 10 6
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 7 0 5 2 13 - 17 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 8 1 2 5 9 - 13 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 1 1 7 16 - 26 4
14.
Даллас
 0:0 Заявка 8 0 3 5 6 - 13 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 8 6 1 1 15 - 10 19
2.
Интер Майами
 Заявка 8 5 2 1 16 - 12 17
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 8 3 5 0 15 - 9 14
4.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 3 3 3 14 - 17 12
6.
Орландо Сити
 Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
8.
Торонто
 Заявка 9 2 3 4 8 - 14 9
9.
ФК Монреаль
 Заявка 10 2 3 5 12 - 24 9
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 8 1 4 3 10 - 14 7
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 2 0 5 7 - 15 6
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 7 1 3 3 5 - 7 6
13.
Нэшвилл
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
14.
Шарлотт
 Заявка 7 1 1 5 5 - 10 4
15.
Чикаго Файр
 Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 15 (4)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 13 (3)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 10
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Бернардески Федерико 2 6
Торонто Лонг Кевин 1 6
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 6
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 1 6
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 7
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 18'
      Борреро Дилан сделал результативную передачу.
    • 18'
      Г О О О О Л - Хиль Карлес бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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