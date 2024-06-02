Тур: 1. Стадион: Геодис Парк.
1:2
Конец матча
0'
0:1
18' ГолХиль Карлес
0:2
51' ГолБайрактаревич Есмир
53' Желтая карточкаАрреага Хавьер
0:2
57' Не забитый пенальтиМухтар Хани
73' Желтая карточкаПолстер Мэтт
1:2
80' ПенальтиМухтар Хани
88' Желтая карточкаИвачич Альяз
90' Желтая карточкаЙервуд Дрю
90'+13
Ход матча
18'
0:1
51'
53'
57'
0:2
62'
73'
80'
1:2
88'
90'
18
Мур
Шак
20
Годой
Анибал
54
Дэвис
Шон
II
11
Бойд
Тайлер
10
Мухтар
Хани
19
Мьюл
Алекс
31
Ивачич
Альяз
24
Джонс
Дехуан
12
Лима
Ник
10
Хиль
Карлес
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Мур ШакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
-
54 Дэвис ШонПолузащитник
-
11 Бойд ТайлерПолузащитник
-
10 Мухтар ХаниПолузащитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Бауэр ДжошЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
-
12 Банбери ТилНападающий
-
Главный тренер: Rumba Munthali
- Основной состав
-
31 Ивачич АльязВратарь
-
24 Джонс ДехуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Лима НикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хиль КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Харкс ИэнПолузащитник
-
29 Бак НоуэлПолузащитник
- Нападающий
-
17 Вуд БоббиНападающий
-
Главный тренер: Caleb Porter
История личных встреч
Нэшвилл
Нью-Инглэнд Революшн
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
7 матчей
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.33
1
Среднее время на гол
270
90
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1
0.57
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
90
157
Бомбардиры внутри турнира
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарридж Сэм
|5
|0.31
|Мухтар Хани
|4 (2)
|0.25
|Банбери Тил
|3 (2)
|0.19
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0.06
|Циммерман Уокер
|1
|0.06
|Мур Шак
|1
|0.06
|Мьюл Алекс
|1
|0.06
|Йервуд Дрю
|1
|0.06
|Годой Анибал
|1
|0.06
|Махер Джек
|1
|0.06
|Бойд Тайлер
|0
|0
|Вашингтон Тейлор
|0
|0
|Гейнс Маккинзи
|0
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хиль Карлес
|5
|0.36
|Чанкалай Томас
|2
|0.14
|Вриони Джакомо
|2
|0.14
|Хиль Начо
|1
|0.07
|Байрактаревич Есмир
|1
|0.07
|Полстер Мэтт
|0
|0
|Боатенг Эммануль II
|0
|0
|Борреро Дилан
|0
|0
Карточки
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годой Анибал
|4
|0
|Йервуд Дрю
|4
|0
|Бойд Тайлер
|2
|0
|Ловитц Дэниел
|2
|0
|Махер Джек
|2
|0
|Дэвис Шон II
|2
|0
|Бауэр Джош
|2
|0
|Уиллис Джо
|0
|1
|Мухтар Хани
|1
|0
|Мур Шак
|1
|0
|Мьюл Алекс
|1
|0
|Сарридж Сэм
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|МакНотон Лукас
|1
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Полстер Мэтт
|5
|0
|Кесслер Генри
|5
|0
|Вриони Джакомо
|3
|1
|Харкс Иэн
|4
|0
|Чанкалай Томас
|4
|0
|Хиль Карлес
|3
|0
|Арреага Хавьер
|3
|0
|Ивачич Альяз
|2
|0
|Хиль Начо
|2
|0
|Борреро Дилан
|2
|0
|Спаулдинг Райан
|0
|1
|Лима Ник
|1
|0
|Джонс Дехуан
|1
|0
Результаты матчей
Нэшвилл
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Нью-Инглэнд Революшн
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
8
4
Нэшвилл
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Нью-Инглэнд Революшн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
11
Упущенные победы
4
2
Нэшвилл
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Нью-Инглэнд Революшн
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
12
Упущенные победы
12
6
Голы по времени матча
Забито
17
7
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
1
6%
0
0%
1-15
2
12%
2
29%
16-30
6
35%
0
0%
31-45
3
18%
1
14%
46-60
1
6%
2
29%
61-75
4
24%
2
29%
76-90
Пропущено
11
15
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
3
20%
31-45
2
18%
3
20%
46-60
3
27%
3
20%
61-75
3
27%
5
33%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
14 Не забивали 10
0
0%
1
25%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
10
12
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
1
10%
2
17%
31-45
2
20%
3
25%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
2
20%
4
33%
76-90
Забито
21
11
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
5%
1
9%
1-15
4
19%
2
18%
16-30
6
29%
2
18%
31-45
4
19%
1
9%
46-60
1
5%
3
27%
61-75
5
24%
2
18%
76-90
Пропущено
21
27
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
3
14%
1
4%
1-15
3
14%
2
7%
16-30
2
10%
5
19%
31-45
4
19%
6
22%
46-60
4
19%
4
15%
61-75
5
24%
9
33%
76-90
Результаты последних матчей
Нэшвилл
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Цинциннати - Нэшвилл 0:2 ФК Монреаль - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 1:1 Нэшвилл - Торонто 2:0
Шарлотт - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - ФК Монреаль 4:1 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:2 Нэшвилл - Коламбус Крю 2:2 Лос-Анджелес - Нэшвилл 5:0 Нэшвилл - Шарлотт 2:1 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Нэшвилл - Интер Майами 2:2 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - ФК Мока 4:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 ФК Мока - Нэшвилл 0:3 Нэшвилл - Мемфис 1:1
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 0:1
Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 1:4 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Клуб Америка - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Клуб Америка 0:4 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:2 Алахуэленсе - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Алахуэленсе 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Индепендьенте Ла-Чоррера 3:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Индепендьенте Ла-Чоррера - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 5:2
Результаты матчей
Нэшвилл
Нью-Инглэнд Революшн
Точный счет
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
4
1 раз 6%
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Нэшвилл
Нью-Инглэнд Революшн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
43
55
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
52
15
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
95
610
212
115
115
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:0 Заявка
|17
|9
|6
|2
|35 - 18
|33
|2.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 20
|28
|3.
|0:0 Заявка
|16
|8
|4
|4
|27 - 19
|28
|4.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|31 - 25
|28
|5.
|1:0 Заявка
|16
|7
|3
|6
|17 - 16
|24
|6.
|0:0 Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 18
|23
|7.
|0:0 Заявка
|17
|6
|5
|6
|28 - 29
|23
|8.
|0:4 Заявка
|17
|6
|5
|6
|20 - 24
|23
|9.
|0:1 Заявка
|17
|5
|4
|8
|30 - 31
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|19 - 19
|18
|11.
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|23 - 25
|17
|12.
|0:0 Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 23
|14
|13.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|24 - 39
|11
|14.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|24 - 31
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|42 - 27
|35
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 16
|33
|3.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|24 - 17
|29
|4.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|29 - 22
|29
|5.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|21 - 13
|24
|6.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|26 - 26
|24
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|15 - 16
|22
|8.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|27 - 23
|20
|9.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|20 - 22
|19
|10.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|25 - 31
|19
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 24
|17
|12.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|23 - 35
|17
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|20 - 18
|16
|14.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 29
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|11 - 27
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|9
|6
|3
|0
|19 - 6
|21
|2.
|4:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 6
|19
|3.
|0:4 Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 14
|17
|4.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 11
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 9
|15
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|7.
|1:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|8.
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|9.
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|10.
|0:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 14
|11
|11.
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|12.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|8 - 5
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|15 - 18
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 9
|19
|2.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|10 - 6
|18
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|26 - 15
|18
|4.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 5
|17
|5.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|18 - 12
|15
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|7.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|16 - 12
|14
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 17
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|11.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 11
|10
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|13.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|12 - 14
|6
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 9
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|2.
|4:0 Заявка
|9
|3
|5
|1
|16 - 12
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 11
|13
|4.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|5.
|1:0 Заявка
|8
|4
|0
|4
|8 - 9
|12
|6.
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 18
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 14
|10
|8.
|0:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|14 - 17
|8
|9.
|0:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|10.
|0:4 Заявка
|8
|1
|3
|4
|3 - 10
|6
|11.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|13 - 17
|5
|12.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 13
|5
|13.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|16 - 26
|4
|14.
|0:0 Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 13
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 10
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 12
|17
|3.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|15 - 9
|14
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 17
|12
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|8.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|9.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 24
|9
|10.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 14
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|14.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|15.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|15 (4)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|13 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|10
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 6
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 6
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 6
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|1 6
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|7