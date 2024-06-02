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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Миннесота Юнайтед
3:1
Конец матча
Спортинг Канзас-Сити
0'
16' Желтая карточка
Паделфорд Девин
25' Желтая карточка
Харви Карлос
32' Желтая карточка
Радоя Неманья
1:0
33' Гол
Олувасейи Тани
64' Желтая карточка
Олувасейи Тани
2:0
67' Гол
Лод Робин
3:0
83' Гол
Ариага Кервин
3:1
86' Гол
Расселл Джонни
88' Желтая карточка
Росалес Джозеф
90'+6
97
Сент-Клэр
Дейн
33
Ариага
Кервин
15
Боксолл
Михаэл
4
Тапиас
Мигель
27
Тейлор
Ди
Джей
67
Харви
Карлос
20
Трапп
Уилл
2
Паделфорд
Девин
11
Чжон
Сан
Бин
14
Олувасейи
Тани
21
Хлонгвейн
Бонгокуле
29
Мелия
Тим
17
Дэвис
Якоб
5
Росеро
Даниэль
19
Кастелланос
Роберт
22
Бассонг
Зохран
21
Эрнандес
Фелипе
6
Радоя
Неманья
8
Родригес
Мемо
20
Варгас
Аленис
23
Агада
Уильям
77
Ционис
Маринос
Миннесота Юнайтед
3-4-3
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3

История личных встреч

Миннесота Юнайтед
Спортинг Канзас-Сити

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед

13 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 13 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 12 побед

24 матча

29.2%
16.7%
54.1%
7 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

20.8%
37.5%
41.7%
5 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
4 победы 8 ничьих 12 побед

История матчей

М
2:1
М
3:1
М
0:1
М
3:0
М
4:1
М
1:1
М
2:1
М
4:0
М
0:0
М
0:3
М
1:0
М
1:2
М
1:2
М
2:1
М
1:0
ОК
4:1
М
2:0
М
4:1
М
1:1
М
1:1
ОК
4:0
М
3:0
М
2:0
ОК
1:2

Голы

Всего голов

17
8

Голов в среднем за матч

1.42
0.67

Среднее время на гол

63
135

Всего голов

30
12

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

47
20

Голов в среднем за матч

1.96
0.83

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
3
Больше 13%
Меньше 88%
21

Среднее время на гол

45
108

Бомбардиры внутри турнира

Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олувасейи Тани 7 0.47
Лод Робин 5 0.33
Чжон Сан Бин 3 0.2
Хлонгвейн Бонгокуле 3 0.2
Ариага Кервин 3 0.2
Пукки Теэму 2 0.13
Фрагапане Франко 1 0.07
Боксолл Михаэл 1 0.07
Дотсон Хассани 1 0.07
Бран Алехандро 1 0.07
Росалес Джозеф 0 0
Тейлор Ди Джей 0 0
Тапиас Мигель 0 0
Харви Карлос 0 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томми Эрик 4 0.25
Пулидо Алан 3 0.19
Агада Уильям 3 0.19
Дэвис Якоб 2 0.13
Расселл Джонни 2 0.13
Вальтер Реми 2 0.13
Росеро Даниэль 2 0.13
Саллой Даниэль 1 0.06
Родригес Мемо 1 0.06
Радоя Неманья 1 0.06
Ционис Маринос 1 0.06
Варгас Аленис 1 0.06
Фонтас Андреу 0 0
Ляйбольд Тим 0 0
Шелтон Кири 0 0
Володер Роберт 0 0

Карточки

Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росалес Джозеф 5 1
Трапп Уилл 4 0
Боксолл Михаэл 3 0
Ариага Кервин 3 0
Тейлор Ди Джей 3 0
Олувасейи Тани 3 0
Паделфорд Девин 3 0
Тапиас Мигель 1 1
Кларк Кейден 2 0
Адебайо-Смит Джордан 1 0
Харви Карлос 1 0
Дотсон Хассани 1 0
Хлонгвейн Бонгокуле 1 0
Сент-Клэр Дейн 1 0
Чжон Сан Бин 1 0
Бран Алехандро 1 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Мемо 5 0
Дэвис Якоб 5 0
Фонтас Андреу 4 0
Радоя Неманья 4 0
Томми Эрик 3 0
Росеро Даниэль 3 0
Расселл Джонни 2 0
Ляйбольд Тим 2 0
Саллой Даниэль 2 0
Шелтон Кири 1 0
Кастелланос Роберт 1 0
Эрнандес Фелипе 1 0

Результаты матчей

Миннесота Юнайтед
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Спортинг Канзас-Сити
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

6
6
Миннесота Юнайтед
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Спортинг Канзас-Сити
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
10

Упущенные победы

13
8
Миннесота Юнайтед
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Спортинг Канзас-Сити
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
11

Упущенные победы

19
14

Голы по времени матча

Забито

15
9
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
1
11%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
20%
4
44%
61-75
6
40%
2
22%
76-90

Пропущено

8
13
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
2
25%
2
15%
16-30
1
13%
2
15%
31-45
1
13%
2
15%
46-60
2
25%
2
15%
61-75
2
25%
4
31%
76-90

Забито

13
14
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
2
15%
2
14%
1-15
1
8%
4
29%
16-30
4
31%
4
29%
31-45
4
31%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
15%
2
14%
76-90

Пропущено

11
19
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
1
9%
1
5%
1-15
2
18%
1
5%
16-30
1
9%
4
21%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
2
18%
6
32%
61-75
5
45%
6
32%
76-90

Забито

28
23
13 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
2 Не забивали 2
3
11%
2
9%
1-15
4
14%
5
22%
16-30
6
21%
5
22%
31-45
4
14%
2
9%
46-60
3
11%
5
22%
61-75
8
29%
4
17%
76-90

Пропущено

19
32
7 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 15
1
5%
2
6%
1-15
4
21%
3
9%
16-30
2
11%
6
19%
31-45
1
5%
3
9%
46-60
4
21%
8
25%
61-75
7
37%
10
31%
76-90

Результаты последних матчей

Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 3:3 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2
Атланта Юнайтед - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Шарлотт - Миннесота Юнайтед 0:3 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:2 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 2:0 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:3 Миннесота Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Остин - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Шарлотт 0:0 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 0:4 Миннесота Юнайтед - Финикс Райзинг 2:1 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 3:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 5:2
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Талса 4:0 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:2
Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:2 Юнион Омаха - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Спортинг Канзас-Сити - Интер Майами 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 3:3 Торонто - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Атланта Ютд - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Майами - Спортинг Канзас-Сити 0:5 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2

Результаты матчей

Миннесота Юнайтед
Спортинг Канзас-Сити

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
3:3
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:2
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Миннесота Юнайтед
Спортинг Канзас-Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
5
3
1
7
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
2
5
2
1.5
2
6
3
4
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
14
2
10
5
1.5
7
9
4
11
2.5
3
13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 4:0 Заявка 17 9 6 2 35 - 18 33
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 15 8 4 3 27 - 20 28
3.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 16 8 4 4 27 - 19 28
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 17 7 7 3 31 - 25 28
5.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 16 7 3 6 17 - 16 24
6.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 16 6 5 5 22 - 18 23
7.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 17 6 5 6 28 - 29 23
8.
Остин
 0:4 Заявка 17 6 5 6 20 - 24 23
9.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 17 5 4 8 30 - 31 19
10.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 16 4 6 6 19 - 19 18
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 3 8 4 23 - 25 17
12.
Даллас
 0:0 Заявка 15 3 5 7 17 - 23 14
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 3 2 11 24 - 39 11
14.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 2 5 9 24 - 31 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 18 10 5 3 42 - 27 35
2.
Цинциннати
 Заявка 16 10 3 3 23 - 16 33
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 9 2 5 24 - 17 29
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 16 8 5 3 29 - 22 29
5.
Коламбус Крю
 Заявка 14 6 6 2 21 - 13 24
6.
Торонто
 Заявка 17 7 3 7 26 - 26 24
7.
Шарлотт
 Заявка 16 6 4 6 15 - 16 22
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 16 4 8 4 27 - 23 20
9.
Нэшвилл
 Заявка 16 4 7 5 20 - 22 19
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 4 7 6 25 - 31 19
11.
Орландо Сити
 Заявка 16 4 5 7 16 - 24 17
12.
ФК Монреаль
 Заявка 16 4 5 7 23 - 35 17
13.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 4 4 7 20 - 18 16
14.
Чикаго Файр
 Заявка 17 3 6 8 17 - 29 15
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 3 1 10 11 - 27 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 9 6 3 0 19 - 6 21
2.
Реал Солт-Лейк
 4:0 Заявка 8 6 1 1 19 - 6 19
3.
Остин
 0:4 Заявка 9 5 2 2 17 - 14 17
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 7 4 3 0 16 - 11 15
5.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 8 4 3 1 14 - 9 15
6.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
7.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
8.
Даллас
 0:0 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
9.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
10.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 8 3 2 3 16 - 14 11
11.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 8 2 3 3 11 - 10 9
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 7 1 5 1 8 - 5 8
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
14.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 8 1 3 4 15 - 18 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 6 1 2 17 - 9 19
2.
Шарлотт
 Заявка 9 5 3 1 10 - 6 18
3.
Интер Майами
 Заявка 10 5 3 2 26 - 15 18
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 7 5 2 0 15 - 5 17
5.
Торонто
 Заявка 8 5 0 3 18 - 12 15
6.
Цинциннати
 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
7.
Нэшвилл
 Заявка 10 3 5 2 16 - 12 14
8.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 3 3 3 15 - 17 12
10.
Чикаго Файр
 Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 8 3 1 4 15 - 11 10
12.
ФК Монреаль
 Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
13.
Филадельфия Юнион
 Заявка 8 1 3 4 12 - 14 6
14.
Орландо Сити
 Заявка 8 1 3 4 6 - 9 6
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 8 4 2 2 11 - 8 14
2.
Реал Солт-Лейк
 4:0 Заявка 9 3 5 1 16 - 12 14
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 4 1 2 13 - 11 13
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
5.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 8 4 0 4 8 - 9 12
6.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 10 3 3 4 16 - 18 12
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 3 1 5 11 - 14 10
8.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 9 2 2 5 14 - 17 8
9.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
10.
Остин
 0:4 Заявка 8 1 3 4 3 - 10 6
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 7 0 5 2 13 - 17 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 8 1 2 5 9 - 13 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 1 1 7 16 - 26 4
14.
Даллас
 0:0 Заявка 8 0 3 5 6 - 13 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 8 6 1 1 15 - 10 19
2.
Интер Майами
 Заявка 8 5 2 1 16 - 12 17
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 8 3 5 0 15 - 9 14
4.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 3 3 3 14 - 17 12
6.
Орландо Сити
 Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
8.
Торонто
 Заявка 9 2 3 4 8 - 14 9
9.
ФК Монреаль
 Заявка 10 2 3 5 12 - 24 9
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 8 1 4 3 10 - 14 7
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 2 0 5 7 - 15 6
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 7 1 3 3 5 - 7 6
13.
Нэшвилл
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
14.
Шарлотт
 Заявка 7 1 1 5 5 - 10 4
15.
Чикаго Файр
 Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 15 (4)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 13 (3)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 10
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Бернардески Федерико 2 6
Торонто Лонг Кевин 1 6
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 6
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 1 6
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 7
Весь список
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