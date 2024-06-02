Тур: 1. Стадион: Allianz Field.
3:1
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаПаделфорд Девин
25' Желтая карточкаХарви Карлос
32' Желтая карточкаРадоя Неманья
1:0
33' ГолОлувасейи Тани
64' Желтая карточкаОлувасейи Тани
2:0
67' ГолЛод Робин
3:0
83' ГолАриага Кервин
3:1
86' ГолРасселл Джонни
88' Желтая карточкаРосалес Джозеф
90'+6
Ход матча
16'
25'
32'
33'
64'
67'
2:0
83'
3:0
86'
3:1
88'
67
Харви
Карлос
20
Трапп
Уилл
11
Чжон
Сан
Бин
29
Мелия
Тим
17
Дэвис
Якоб
23
Агада
Уильям
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
67 Харви КарлосПолузащитник
-
20 Трапп УиллПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Чжон Сан БинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Лод РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
-
Главный тренер: Eric Ramsay
- Основной состав
-
29 Мелия ТимВратарь
-
17 Дэвис ЯкобЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Агада УильямНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Шелтон КириЗащитник
-
14 Ляйбольд ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вермес Питер
История личных встреч
Миннесота Юнайтед
Спортинг Канзас-Сити
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед
13 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 13 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 12 побед
24 матча
29.2%
16.7%
54.1%
7 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
20.8%
37.5%
41.7%
5 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
4 победы 8 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
8
Голов в среднем за матч
1.42
0.67
Среднее время на гол
63
135
Всего голов
30
12
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
47
20
Голов в среднем за матч
1.96
0.83
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
Среднее время на гол
45
108
Бомбардиры внутри турнира
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олувасейи Тани
|7
|0.47
|Лод Робин
|5
|0.33
|Чжон Сан Бин
|3
|0.2
|Хлонгвейн Бонгокуле
|3
|0.2
|Ариага Кервин
|3
|0.2
|Пукки Теэму
|2
|0.13
|Фрагапане Франко
|1
|0.07
|Боксолл Михаэл
|1
|0.07
|Дотсон Хассани
|1
|0.07
|Бран Алехандро
|1
|0.07
|Росалес Джозеф
|0
|0
|Тейлор Ди Джей
|0
|0
|Тапиас Мигель
|0
|0
|Харви Карлос
|0
|0
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Томми Эрик
|4
|0.25
|Пулидо Алан
|3
|0.19
|Агада Уильям
|3
|0.19
|Дэвис Якоб
|2
|0.13
|Расселл Джонни
|2
|0.13
|Вальтер Реми
|2
|0.13
|Росеро Даниэль
|2
|0.13
|Саллой Даниэль
|1
|0.06
|Родригес Мемо
|1
|0.06
|Радоя Неманья
|1
|0.06
|Ционис Маринос
|1
|0.06
|Варгас Аленис
|1
|0.06
|Фонтас Андреу
|0
|0
|Ляйбольд Тим
|0
|0
|Шелтон Кири
|0
|0
|Володер Роберт
|0
|0
Карточки
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Росалес Джозеф
|5
|1
|Трапп Уилл
|4
|0
|Боксолл Михаэл
|3
|0
|Ариага Кервин
|3
|0
|Тейлор Ди Джей
|3
|0
|Олувасейи Тани
|3
|0
|Паделфорд Девин
|3
|0
|Тапиас Мигель
|1
|1
|Кларк Кейден
|2
|0
|Адебайо-Смит Джордан
|1
|0
|Харви Карлос
|1
|0
|Дотсон Хассани
|1
|0
|Хлонгвейн Бонгокуле
|1
|0
|Сент-Клэр Дейн
|1
|0
|Чжон Сан Бин
|1
|0
|Бран Алехандро
|1
|0
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригес Мемо
|5
|0
|Дэвис Якоб
|5
|0
|Фонтас Андреу
|4
|0
|Радоя Неманья
|4
|0
|Томми Эрик
|3
|0
|Росеро Даниэль
|3
|0
|Расселл Джонни
|2
|0
|Ляйбольд Тим
|2
|0
|Саллой Даниэль
|2
|0
|Шелтон Кири
|1
|0
|Кастелланос Роберт
|1
|0
|Эрнандес Фелипе
|1
|0
Результаты матчей
Миннесота Юнайтед
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Спортинг Канзас-Сити
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
6
6
Миннесота Юнайтед
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Спортинг Канзас-Сити
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
10
Упущенные победы
13
8
Миннесота Юнайтед
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Спортинг Канзас-Сити
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
11
Упущенные победы
19
14
Голы по времени матча
Забито
15
9
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
1
11%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
20%
4
44%
61-75
6
40%
2
22%
76-90
Пропущено
8
13
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
2
25%
2
15%
16-30
1
13%
2
15%
31-45
1
13%
2
15%
46-60
2
25%
2
15%
61-75
2
25%
4
31%
76-90
Забито
13
14
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
2
15%
2
14%
1-15
1
8%
4
29%
16-30
4
31%
4
29%
31-45
4
31%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
15%
2
14%
76-90
Пропущено
11
19
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
1
9%
1
5%
1-15
2
18%
1
5%
16-30
1
9%
4
21%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
2
18%
6
32%
61-75
5
45%
6
32%
76-90
Забито
28
23
13 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
2 Не забивали 2
3
11%
2
9%
1-15
4
14%
5
22%
16-30
6
21%
5
22%
31-45
4
14%
2
9%
46-60
3
11%
5
22%
61-75
8
29%
4
17%
76-90
Пропущено
19
32
7 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 15
1
5%
2
6%
1-15
4
21%
3
9%
16-30
2
11%
6
19%
31-45
1
5%
3
9%
46-60
4
21%
8
25%
61-75
7
37%
10
31%
76-90
Результаты последних матчей
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 3:3 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2
Атланта Юнайтед - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Шарлотт - Миннесота Юнайтед 0:3 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:2 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 2:0 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:3 Миннесота Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Остин - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Шарлотт 0:0 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 0:4 Миннесота Юнайтед - Финикс Райзинг 2:1 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 3:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 5:2
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Талса 4:0 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:2
Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:2 Юнион Омаха - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Спортинг Канзас-Сити - Интер Майами 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 3:3 Торонто - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Атланта Ютд - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Майами - Спортинг Канзас-Сити 0:5 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2
Результаты матчей
Миннесота Юнайтед
Спортинг Канзас-Сити
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
3:3
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
Точный счет
2:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:2
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Миннесота Юнайтед
Спортинг Канзас-Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
53
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
62
52
26
34
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
142
105
79
411
313
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:0 Заявка
|17
|9
|6
|2
|35 - 18
|33
|2.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 20
|28
|3.
|0:0 Заявка
|16
|8
|4
|4
|27 - 19
|28
|4.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|31 - 25
|28
|5.
|1:0 Заявка
|16
|7
|3
|6
|17 - 16
|24
|6.
|0:0 Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 18
|23
|7.
|0:0 Заявка
|17
|6
|5
|6
|28 - 29
|23
|8.
|0:4 Заявка
|17
|6
|5
|6
|20 - 24
|23
|9.
|0:1 Заявка
|17
|5
|4
|8
|30 - 31
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|19 - 19
|18
|11.
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|23 - 25
|17
|12.
|0:0 Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 23
|14
|13.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|24 - 39
|11
|14.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|24 - 31
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|42 - 27
|35
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 16
|33
|3.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|24 - 17
|29
|4.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|29 - 22
|29
|5.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|21 - 13
|24
|6.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|26 - 26
|24
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|15 - 16
|22
|8.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|27 - 23
|20
|9.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|20 - 22
|19
|10.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|25 - 31
|19
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 24
|17
|12.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|23 - 35
|17
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|20 - 18
|16
|14.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 29
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|11 - 27
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|9
|6
|3
|0
|19 - 6
|21
|2.
|4:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 6
|19
|3.
|0:4 Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 14
|17
|4.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 11
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 9
|15
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|7.
|1:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|8.
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|9.
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|10.
|0:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 14
|11
|11.
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|12.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|8 - 5
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|15 - 18
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 9
|19
|2.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|10 - 6
|18
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|26 - 15
|18
|4.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 5
|17
|5.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|18 - 12
|15
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|7.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|16 - 12
|14
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 17
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|11.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 11
|10
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|13.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|12 - 14
|6
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 9
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|2.
|4:0 Заявка
|9
|3
|5
|1
|16 - 12
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 11
|13
|4.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|5.
|1:0 Заявка
|8
|4
|0
|4
|8 - 9
|12
|6.
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 18
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 14
|10
|8.
|0:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|14 - 17
|8
|9.
|0:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|10.
|0:4 Заявка
|8
|1
|3
|4
|3 - 10
|6
|11.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|13 - 17
|5
|12.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 13
|5
|13.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|16 - 26
|4
|14.
|0:0 Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 13
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 10
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 12
|17
|3.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|15 - 9
|14
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 17
|12
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|8.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|9.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 24
|9
|10.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 14
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|14.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|15.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|15 (4)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|13 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|10
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 6
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 6
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 6
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|1 6
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|7