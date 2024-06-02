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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Реал Солт-Лейк
4:0
Второй тайм: 47'
Остин
0'
1:0
16' Гол
Аранго Кристиан
2:0
24' Гол
Джулио Андерсон
3:0
31' Гол
Джулио Андерсон
45' Желтая карточка
Даниэль Перейра
4:0
45' Гол
Аранго Кристиан

Ход матча

16'
Аранго Кристиан
(Енели Эмека)
1:0
24'
Джулио Андерсон
(Охеда Брайан)
2:0
31'
Джулио Андерсон
(Гомес Карлос III)
3:0
45'
 
Даниэль Перейра
45'
Аранго Кристиан
(Броди Эндрю)
4:0
Прогноз на матч от Liveresult
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Реал Солт-Лейк
Ничья
Остин
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
18
Макмат
Зак
2
Броди
Эндрю
15
Глэд
Джастин
4
Вера
Брайан
98
Катранис
Александрос
14
Енели
Эмека
6
Охеда
Брайан
11
Гомес
Карлос
III
9
Аранго
Кристиан
8
Луна
Диего
29
Джулио
Андерсон
1
Стувер
Брэд
17
Галлахер
Джон
18
Касканте
Хулио
15
Вяйсянен
Лео
29
Гильерме
дос
Сантос
5
Валенсия
Йохан
8
Ринг
Александр
11
Обриан
Хадер
6
Даниэль
Перейра
23
Колманич
Жан
14
Рубио
Диего
Реал Солт-Лейк
4-2-3-1
Остин
4-2-3-1

История личных встреч

Реал Солт-Лейк
Остин

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

История матчей

М
1:2
М
1:2
М
2:2
М
3:0
М
2:1
М
2:1
М
1:0

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.25

Среднее время на гол

67
72

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.71
1.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

52
78

Бомбардиры внутри турнира

Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аранго Кристиан 15 (1) 0.88
Гомес Карлос III 8 0.47
Джулио Андерсон 5 0.29
Луна Диего 3 0.18
Катранис Александрос 2 0.12
Паласио Нельсон 1 0.06
Енели Эмека 1 0.06
Крукс Мэтт 0 0
Чанг Майкель 0 0
Вера Брайан 0 0
Барахас Фидель 0 0
Овьедо Брайан 0 0
Броди Эндрю 0 0
Охеда Брайан 0 0
Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дриусси Себастьян 5 (2) 0.29
Обриан Хадер 4 0.24
Рубио Диего 3 0.18
Касканте Хулио 2 0.12
Гильерме дос Сантос 2 0.12
Галлахер Джон 1 0.06
Хеджес Мэтт 1 0.06
Ригони Эмилиано 1 0.06
Хайнс-Айк Брендан 1 0.06
Ринг Александр 0 0
Даниэль Перейра 0 0
Зардес Гьяси 0 0
Вольфф Оуэн 0 0
Хименес Эктор 0 0
Колманич Жан 0 0
Фодри Си-Джей 0 0

Карточки

Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вера Брайан 6 0
Крукс Мэтт 5 0
Гомес Карлос III 4 0
Катранис Александрос 4 0
Енели Эмека 4 0
Аранго Кристиан 3 0
Макмат Зак 2 0
Охеда Брайан 2 0
Дэвис Боде 2 0
Овьедо Брайан 1 0
Руис Пабло 1 0
Луна Диего 1 0
Барахас Фидель 1 0
Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касканте Хулио 6 0
Даниэль Перейра 5 0
Валенсия Йохан 4 0
Рубио Диего 3 0
Дриусси Себастьян 3 0
Галлахер Джон 3 0
Зардес Гьяси 2 0
Гильерме дос Сантос 2 0
Обриан Хадер 2 0
Колманич Жан 2 0
Вольфф Оуэн 2 0
Ринг Александр 1 0
Хименес Эктор 1 0
Стувер Брэд 1 0
Хайнс-Айк Брендан 1 0
Фодри Си-Джей 1 0

Результаты матчей

Реал Солт-Лейк
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Остин
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
2
Реал Солт-Лейк
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Остин
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

16
16
Реал Солт-Лейк
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Остин
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

17
18

Голы по времени матча

Забито

15
3
7 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
3
20%
1
33%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
6
40%
2
67%
76-90

Пропущено

6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
2
33%
2
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

16
17
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
2
12%
1-15
3
19%
2
12%
16-30
4
25%
1
6%
31-45
0
0%
5
29%
29%
46-60
4
25%
4
24%
61-75
5
31%
3
18%
76-90

Пропущено

12
14
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
25%
2
14%
31-45
4
33%
3
21%
46-60
1
8%
4
29%
61-75
4
33%
2
14%
76-90

Забито

31
20
14 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
0
0%
2
10%
1-15
7
23%
2
10%
16-30
7
23%
2
10%
31-45
1
3%
5
25%
46-60
5
16%
4
20%
61-75
11
35%
5
25%
76-90

Пропущено

18
20
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
2
11%
3
15%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
4
22%
3
15%
31-45
5
28%
5
25%
46-60
2
11%
5
25%
61-75
4
22%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 3:3 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 5:3 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 2:0
Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Нью-Мехико Юнайтед - Реал Солт-Лейк 4:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Реал Солт-Лейк 1:2 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:4 Реал Солт-Лейк - Коламбус Крю 0:0 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 1:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 3:0 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:1 Интер Майами - Реал Солт-Лейк 2:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Клаксвик 3:0 Реал Солт-Лейк - Фредрикстад 1:0
Остин
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Остин - Портленд Тимберс 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Остин - Хьюстон Динамо 1:0
Даллас - Остин 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Остин 0:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 0:1 Сент-Луис Сити - Остин 1:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Остин - Даллас 2:1 Орландо Сити - Остин 2:0 Остин - Филадельфия Юнион 2:2 Остин - Сент-Луис Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Остин 0:0 Остин - Миннесота Юнайтед 1:2 Остин - Нью-Йорк Сити 3:2 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 1:3 Остин - Чикаго Файр 0:1

Результаты матчей

Реал Солт-Лейк
Остин

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Реал Солт-Лейк
Остин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
8
1
4
3
1.5
6
3
3
4
2.5
2
7
1
6
3.5
1
8
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
3
4
5
4
1.5
2
7
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
11
5
9
7
1.5
6
10
5
11
2.5
2
14
2
14
3.5
1
15
1
15
4.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 4:0 Заявка 17 9 6 2 35 - 18 33
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 15 8 4 3 27 - 20 28
3.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 16 8 4 4 27 - 19 28
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 17 7 7 3 31 - 25 28
5.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 16 7 3 6 17 - 16 24
6.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 16 6 5 5 22 - 18 23
7.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 17 6 5 6 28 - 29 23
8.
Остин
 0:4 Заявка 17 6 5 6 20 - 24 23
9.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 17 5 4 8 30 - 31 19
10.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 16 4 6 6 19 - 19 18
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 3 8 4 23 - 25 17
12.
Даллас
 0:0 Заявка 15 3 5 7 17 - 23 14
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 3 2 11 24 - 39 11
14.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 2 5 9 24 - 31 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 18 10 5 3 42 - 27 35
2.
Цинциннати
 Заявка 16 10 3 3 23 - 16 33
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 9 2 5 24 - 17 29
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 16 8 5 3 29 - 22 29
5.
Коламбус Крю
 Заявка 14 6 6 2 21 - 13 24
6.
Торонто
 Заявка 17 7 3 7 26 - 26 24
7.
Шарлотт
 Заявка 16 6 4 6 15 - 16 22
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 16 4 8 4 27 - 23 20
9.
Нэшвилл
 Заявка 16 4 7 5 20 - 22 19
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 4 7 6 25 - 31 19
11.
Орландо Сити
 Заявка 16 4 5 7 16 - 24 17
12.
ФК Монреаль
 Заявка 16 4 5 7 23 - 35 17
13.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 4 4 7 20 - 18 16
14.
Чикаго Файр
 Заявка 17 3 6 8 17 - 29 15
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 3 1 10 11 - 27 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 9 6 3 0 19 - 6 21
2.
Реал Солт-Лейк
 4:0 Заявка 8 6 1 1 19 - 6 19
3.
Остин
 0:4 Заявка 9 5 2 2 17 - 14 17
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 7 4 3 0 16 - 11 15
5.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 8 4 3 1 14 - 9 15
6.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
7.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
8.
Даллас
 0:0 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
9.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
10.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 8 3 2 3 16 - 14 11
11.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 8 2 3 3 11 - 10 9
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 7 1 5 1 8 - 5 8
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
14.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 8 1 3 4 15 - 18 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 6 1 2 17 - 9 19
2.
Шарлотт
 Заявка 9 5 3 1 10 - 6 18
3.
Интер Майами
 Заявка 10 5 3 2 26 - 15 18
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 7 5 2 0 15 - 5 17
5.
Торонто
 Заявка 8 5 0 3 18 - 12 15
6.
Цинциннати
 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
7.
Нэшвилл
 Заявка 10 3 5 2 16 - 12 14
8.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 3 3 3 15 - 17 12
10.
Чикаго Файр
 Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 8 3 1 4 15 - 11 10
12.
ФК Монреаль
 Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
13.
Филадельфия Юнион
 Заявка 8 1 3 4 12 - 14 6
14.
Орландо Сити
 Заявка 8 1 3 4 6 - 9 6
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 8 4 2 2 11 - 8 14
2.
Реал Солт-Лейк
 4:0 Заявка 9 3 5 1 16 - 12 14
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 4 1 2 13 - 11 13
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
5.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 8 4 0 4 8 - 9 12
6.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 10 3 3 4 16 - 18 12
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 3 1 5 11 - 14 10
8.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 9 2 2 5 14 - 17 8
9.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
10.
Остин
 0:4 Заявка 8 1 3 4 3 - 10 6
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 7 0 5 2 13 - 17 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 8 1 2 5 9 - 13 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 1 1 7 16 - 26 4
14.
Даллас
 0:0 Заявка 8 0 3 5 6 - 13 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 8 6 1 1 15 - 10 19
2.
Интер Майами
 Заявка 8 5 2 1 16 - 12 17
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 8 3 5 0 15 - 9 14
4.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 3 3 3 14 - 17 12
6.
Орландо Сити
 Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
8.
Торонто
 Заявка 9 2 3 4 8 - 14 9
9.
ФК Монреаль
 Заявка 10 2 3 5 12 - 24 9
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 8 1 4 3 10 - 14 7
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 2 0 5 7 - 15 6
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 7 1 3 3 5 - 7 6
13.
Нэшвилл
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
14.
Шарлотт
 Заявка 7 1 1 5 5 - 10 4
15.
Чикаго Файр
 Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 15 (4)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 13 (3)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 10
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Бернардески Федерико 2 6
Торонто Лонг Кевин 1 6
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 6
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 1 6
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Г О О О О Л - Аранго Кристиан бьет в цель!
  • 50'
    Броди Эндрю сделал результативную передачу.
  • 46'
    Даниэль Перейра получил желтую карточку от судьи
  • 31'
    Джулио Андерсон сделал результативную передачу.
  • 31'
    Гомес Карлос III сделал результативную передачу.
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Солт-Лейк
Ничья
Остин
1.50
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6.60
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7.14
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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