Тур: 1. Стадион: Провиденс.
2:2
Конец матча
0'
0:1
9' ГолКовальчик Себастьян
27' Желтая карточкаЭскобар Франко
1:1
37' ГолМора Фелипе
1:2
50' ГолКарраскилья Адальберто
52' Желтая карточкаБасси Амине
53' Желтая карточкаЭррера Эктор
67' Желтая карточкаЖупарич Дарио
71' Желтая карточкаФеррейра Эвандер
73' Желтая карточкаЧара Диего
76' Желтая карточкаМикаэль
2:2
76' ГолФогаса Натан
82' Желтая карточкаУильямсон Эрик
90' Желтая карточкаДорси Гриффин
90' Желтая карточкаРейнс Бруклин
90'+7
Ход матча
9'
27'
37'
1:1
46'
50'
52'
53'
67'
71'
73'
76'
76'
2:2
82'
90'
90'
16
Крепо
Максим
29
Москера
Хуан
21
Чара
Диего
31
Микаэль
16
Эррера
Эктор
- Основной состав
-
16 Крепо МаксимВратарь
-
29 Москера ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Макгро ЗакЗащитник
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
-
24 Айяла ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
11 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Фогаса НатанНападающий
-
Главный тренер: Невилл Фил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 МикаэльЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Шмитт ТейтЗащитник
- Полузащитник
-
18 Алию ИбрахимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Олсен Бен
История личных встреч
Портленд Тимберс
Хьюстон Динамо
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
9.1%
11 побед 1 ничья 0 побед
16 матчей
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед
27 матчей
37%
29.6%
33.4%
10 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
22.2%
29.6%
48.2%
6 побед 8 ничьих 13 побед
Второй тайм
40.7%
25.9%
33.4%
11 побед 7 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
12
Голов в среднем за матч
2.08
0.86
Среднее время на гол
43
105
Всего голов
24
17
Голов в среднем за матч
1.71
1.31
Среднее время на гол
52
68
Всего голов
51
29
Голов в среднем за матч
1.89
1.07
Тотал матчей
2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
47
83
Бомбардиры внутри турнира
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мора Фелипе
|8 (1)
|0.47
|Феррейра Эвандер
|7 (2)
|0.41
|Родригес Джонатан
|6 (1)
|0.35
|Морено Сантьяго
|3
|0.18
|Антони
|3
|0.18
|Уильямсон Эрик
|1
|0.06
|Миллер Эрик
|1
|0.06
|Асприлья Дайрон
|1
|0.06
|Фогаса Натан
|1
|0.06
|Паредес Кристиан
|0
|0
|Москера Хуан
|0
|0
|Браво Клаудио III
|0
|0
|Айяла Давид
|0
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алию Ибрахим
|4
|0.25
|Ковальчик Себастьян
|3
|0.19
|Басси Амине
|2
|0.13
|Блессинг Латиф
|2
|0.13
|Карраскилья Адальберто
|1
|0.06
|Эррера Эктор
|1
|0.06
|Феррейра Карлос III
|1
|0.06
|Смит Брэд
|1
|0.06
|Эскобар Франко
|1
|0.06
|Сегал Габриэль
|1
|0.06
|Дорси Гриффин
|0
|0
|Стирс Дэниэл
|0
|0
|Артур Хосе
|0
|0
|Бартлоу Итан
|0
|0
Карточки
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чара Диего
|5
|1
|Паредес Кристиан
|4
|0
|Миллер Камаль
|4
|0
|Родригес Джонатан
|3
|0
|Жупарич Дарио
|3
|0
|Феррейра Эвандер
|3
|0
|Уильямсон Эрик
|3
|0
|Крепо Максим
|1
|1
|Миллер Эрик
|2
|0
|Макгро Зак
|2
|0
|Мора Фелипе
|1
|0
|Асприлья Дайрон
|1
|0
|Араухо Мигель
|1
|0
|Браво Клаудио III
|1
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дорси Гриффин
|4
|1
|Ковальчик Себастьян
|5
|0
|Микаэль
|3
|0
|Эскобар Франко
|3
|0
|Карраскилья Адальберто
|3
|0
|Феррейра Карлос III
|2
|0
|Артур Хосе
|2
|0
|Алию Ибрахим
|2
|0
|Святченко Эрик
|1
|0
|Кларк Стив
|1
|0
|Эррера Эктор
|1
|0
|Стирс Дэниэл
|1
|0
|Басси Амине
|1
|0
|Гейнс Маккинзи
|1
|0
|Шмитт Тейт
|1
|0
|Рейнс Бруклин
|1
|0
|Сегал Габриэль
|1
|0
Результаты матчей
Портленд Тимберс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Хьюстон Динамо
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
8
4
Портленд Тимберс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Хьюстон Динамо
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
9
8
Портленд Тимберс
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
12% (2)
59% (10)
Хьюстон Динамо
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
15
6
Упущенные победы
17
12
Голы по времени матча
Забито
17
8
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
4
24%
1
13%
1-15
2
12%
1
13%
16-30
2
12%
1
13%
31-45
1
6%
1
13%
46-60
2
12%
1
13%
61-75
6
35%
3
38%
76-90
Пропущено
16
12
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
6%
1
8%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
3
25%
31-45
5
31%
2
17%
46-60
3
19%
2
17%
61-75
1
6%
4
33%
76-90
Забито
15
9
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
7%
1
11%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
3
33%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
5
33%
2
22%
61-75
4
27%
3
33%
76-90
Пропущено
16
7
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
3
19%
1
14%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
25%
1
14%
31-45
2
13%
2
29%
46-60
2
13%
2
29%
61-75
4
25%
1
14%
76-90
Забито
32
17
12 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 8
2 Не забивали 4
5
16%
2
12%
1-15
3
9%
1
6%
16-30
4
13%
4
24%
31-45
3
9%
1
6%
46-60
7
22%
3
18%
61-75
10
31%
6
35%
76-90
Пропущено
32
19
15 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 13
4
13%
2
11%
1-15
4
13%
0
0%
16-30
7
22%
4
21%
31-45
7
22%
4
21%
46-60
5
16%
4
21%
61-75
5
16%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Портленд Тимберс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Остин - Портленд Тимберс 0:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:2
Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:2 Шарлотт - Портленд Тимберс 2:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Коламбус Крю - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 1:3 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 1:0 Нью-Йорк Сити - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Ди Си Юнайтед 2:2 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Финикс Райзинг - Портленд Тимберс 0:1
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Даллас 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 1:0
Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:2 Хьюстон Динамо - Детройт Сити 3:3 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 0:0 Даллас - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 0:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:2 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 1:0 Коламбус Крю - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 0:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 2:1
Результаты матчей
Портленд Тимберс
Хьюстон Динамо
Точный счет
2:2
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
3:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
Точный счет
2:2
4 раза 24%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
9 раз 53%
1
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Портленд Тимберс
Хьюстон Динамо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
26
26
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
62
63
35
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
124
125
511
314
115
215
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|36 - 19
|33
|2.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|28 - 19
|30
|3.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 20
|28
|4.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|31 - 25
|28
|5.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|24 - 19
|25
|6.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 25
|23
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|18 - 18
|22
|8.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|29 - 31
|22
|9.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|32 - 32
|20
|10.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|19 - 19
|18
|11.
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|23 - 25
|17
|12.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|17 - 24
|13
|13.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|24 - 39
|11
|14.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|24 - 31
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|42 - 27
|35
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 16
|33
|3.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|24 - 17
|29
|4.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|29 - 22
|29
|5.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|21 - 13
|24
|6.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|26 - 26
|24
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|15 - 16
|22
|8.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|27 - 23
|20
|9.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|20 - 22
|19
|10.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|25 - 31
|19
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 24
|17
|12.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|23 - 35
|17
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|20 - 18
|16
|14.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 29
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|11 - 27
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 6
|23
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|20 - 7
|19
|3.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 14
|17
|4.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 11
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 9
|15
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|18 - 15
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|12.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|8 - 5
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|15 - 18
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 9
|19
|2.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|10 - 6
|18
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|26 - 15
|18
|4.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 5
|17
|5.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|18 - 12
|15
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|7.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|16 - 12
|14
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 17
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|11.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 11
|10
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|13.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|12 - 14
|6
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 9
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|2.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|16 - 12
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 11
|13
|4.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|5.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|17 - 20
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 14
|10
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|14 - 17
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|10.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 11
|6
|11.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|13 - 17
|5
|12.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 13
|5
|13.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|16 - 26
|4
|14.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 14
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 10
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 12
|17
|3.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|15 - 9
|14
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 17
|12
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|8.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|9.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 24
|9
|10.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 14
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|14.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|15.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|16 (4)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|13 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (5)
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 6
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 6
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 6
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|1 6
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|7