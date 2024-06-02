  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Портленд Тимберс
2:2
Конец матча
Хьюстон Динамо
0'
0:1
9' Гол
Ковальчик Себастьян
27' Желтая карточка
Эскобар Франко
1:1
37' Гол
Мора Фелипе
1:2
50' Гол
Карраскилья Адальберто
52' Желтая карточка
Басси Амине
53' Желтая карточка
Эррера Эктор
67' Желтая карточка
Жупарич Дарио
71' Желтая карточка
Феррейра Эвандер
73' Желтая карточка
Чара Диего
76' Желтая карточка
Микаэль
2:2
76' Гол
Фогаса Натан
82' Желтая карточка
Уильямсон Эрик
90' Желтая карточка
Дорси Гриффин
90' Желтая карточка
Рейнс Бруклин
90'+7
16
Крепо
Максим
29
Москера
Хуан
13
Жупарич
Дарио
4
Миллер
Камаль
5
Браво
Клаудио
III
21
Чара
Диего
22
Паредес
Кристиан
30
Морено
Сантьяго
10
Феррейра
Эвандер
14
Родригес
Джонатан
9
Мора
Фелипе
13
Тарбелл
Эндрю
2
Эскобар
Франко
4
Бартлоу
Итан
31
Микаэль
5
Стирс
Дэниэл
20
Карраскилья
Адальберто
16
Эррера
Эктор
6
Артур
Хосе
15
Блессинг
Латиф
27
Ковальчик
Себастьян
8
Басси
Амине
Портленд Тимберс
4-2-3-1
Хьюстон Динамо
4-3-3

История личных встреч

Портленд Тимберс
Хьюстон Динамо

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
9.1%
11 побед 1 ничья 0 побед

16 матчей

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед

27 матчей

37%
29.6%
33.4%
10 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

22.2%
29.6%
48.2%
6 побед 8 ничьих 13 побед

Второй тайм

40.7%
25.9%
33.4%
11 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

М
1:0
М
1:3
М
5:0
М
2:1
М
0:0
М
0:2
М
2:2
М
2:1
М
2:1
М
4:0
М
1:1
М
4:1
М
2:1
М
1:2
М
0:0
М
2:2
М
4:2
М
3:1
М
3:2
М
2:2
М
2:0
М
3:1
М
1:1
М
2:0
М
0:0
М
0:2
М
2:1

Голы

Всего голов

27
12

Голов в среднем за матч

2.08
0.86

Среднее время на гол

43
105

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

1.71
1.31

Среднее время на гол

52
68

Всего голов

51
29

Голов в среднем за матч

1.89
1.07

Тотал матчей

2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

47
83

Бомбардиры внутри турнира

Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мора Фелипе 8 (1) 0.47
Феррейра Эвандер 7 (2) 0.41
Родригес Джонатан 6 (1) 0.35
Морено Сантьяго 3 0.18
Антони 3 0.18
Уильямсон Эрик 1 0.06
Миллер Эрик 1 0.06
Асприлья Дайрон 1 0.06
Фогаса Натан 1 0.06
Паредес Кристиан 0 0
Москера Хуан 0 0
Браво Клаудио III 0 0
Айяла Давид 0 0
Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алию Ибрахим 4 0.25
Ковальчик Себастьян 3 0.19
Басси Амине 2 0.13
Блессинг Латиф 2 0.13
Карраскилья Адальберто 1 0.06
Эррера Эктор 1 0.06
Феррейра Карлос III 1 0.06
Смит Брэд 1 0.06
Эскобар Франко 1 0.06
Сегал Габриэль 1 0.06
Дорси Гриффин 0 0
Стирс Дэниэл 0 0
Артур Хосе 0 0
Бартлоу Итан 0 0

Карточки

Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чара Диего 5 1
Паредес Кристиан 4 0
Миллер Камаль 4 0
Родригес Джонатан 3 0
Жупарич Дарио 3 0
Феррейра Эвандер 3 0
Уильямсон Эрик 3 0
Крепо Максим 1 1
Миллер Эрик 2 0
Макгро Зак 2 0
Мора Фелипе 1 0
Асприлья Дайрон 1 0
Араухо Мигель 1 0
Браво Клаудио III 1 0
Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дорси Гриффин 4 1
Ковальчик Себастьян 5 0
Микаэль 3 0
Эскобар Франко 3 0
Карраскилья Адальберто 3 0
Феррейра Карлос III 2 0
Артур Хосе 2 0
Алию Ибрахим 2 0
Святченко Эрик 1 0
Кларк Стив 1 0
Эррера Эктор 1 0
Стирс Дэниэл 1 0
Басси Амине 1 0
Гейнс Маккинзи 1 0
Шмитт Тейт 1 0
Рейнс Бруклин 1 0
Сегал Габриэль 1 0

Результаты матчей

Портленд Тимберс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Хьюстон Динамо
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

8
4
Портленд Тимберс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Хьюстон Динамо
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

9
8
Портленд Тимберс
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
12% (2)
59% (10)
Хьюстон Динамо
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

15
6

Упущенные победы

17
12

Голы по времени матча

Забито

17
8
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
4
24%
1
13%
1-15
2
12%
1
13%
16-30
2
12%
1
13%
31-45
1
6%
1
13%
46-60
2
12%
1
13%
61-75
6
35%
3
38%
76-90

Пропущено

16
12
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
6%
1
8%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
3
25%
31-45
5
31%
2
17%
46-60
3
19%
2
17%
61-75
1
6%
4
33%
76-90

Забито

15
9
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
7%
1
11%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
3
33%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
5
33%
2
22%
61-75
4
27%
3
33%
76-90

Пропущено

16
7
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
3
19%
1
14%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
25%
1
14%
31-45
2
13%
2
29%
46-60
2
13%
2
29%
61-75
4
25%
1
14%
76-90

Забито

32
17
12 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 8
2 Не забивали 4
5
16%
2
12%
1-15
3
9%
1
6%
16-30
4
13%
4
24%
31-45
3
9%
1
6%
46-60
7
22%
3
18%
61-75
10
31%
6
35%
76-90

Пропущено

32
19
15 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 13
4
13%
2
11%
1-15
4
13%
0
0%
16-30
7
22%
4
21%
31-45
7
22%
4
21%
46-60
5
16%
4
21%
61-75
5
16%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Портленд Тимберс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Остин - Портленд Тимберс 0:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:2
Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:2 Шарлотт - Портленд Тимберс 2:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Коламбус Крю - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 1:3 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 1:0 Нью-Йорк Сити - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Ди Си Юнайтед 2:2 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Финикс Райзинг - Портленд Тимберс 0:1
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Даллас 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 1:0
Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:2 Хьюстон Динамо - Детройт Сити 3:3 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 0:0 Даллас - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 0:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:2 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 1:0 Коламбус Крю - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 0:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 2:1

Результаты матчей

Портленд Тимберс
Хьюстон Динамо

Точный счет

2:2
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

3:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Точный счет

2:2
4 раза 24%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
9 раз 53%
1
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Портленд Тимберс
Хьюстон Динамо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
2
6
2
6
2.5
1
7
2
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
2
6
3
1.5
3
5
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
12
4
12
5
1.5
5
11
3
14
2.5
1
15
2
15
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 17 9 6 2 36 - 19 33
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 16 9 3 4 28 - 19 30
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 15 8 4 3 27 - 20 28
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 17 7 7 3 31 - 25 28
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 7 4 5 24 - 19 25
6.
Остин
 Заявка 17 6 5 6 21 - 25 23
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 16 6 4 6 18 - 18 22
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 17 6 4 7 29 - 31 22
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 17 5 5 7 32 - 32 20
10.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 16 4 6 6 19 - 19 18
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 3 8 4 23 - 25 17
12.
Даллас
 Заявка 15 3 4 8 17 - 24 13
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 3 2 11 24 - 39 11
14.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 2 5 9 24 - 31 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 18 10 5 3 42 - 27 35
2.
Цинциннати
 Заявка 16 10 3 3 23 - 16 33
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 9 2 5 24 - 17 29
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 16 8 5 3 29 - 22 29
5.
Коламбус Крю
 Заявка 14 6 6 2 21 - 13 24
6.
Торонто
 Заявка 17 7 3 7 26 - 26 24
7.
Шарлотт
 Заявка 16 6 4 6 15 - 16 22
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 16 4 8 4 27 - 23 20
9.
Нэшвилл
 Заявка 16 4 7 5 20 - 22 19
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 4 7 6 25 - 31 19
11.
Орландо Сити
 Заявка 16 4 5 7 16 - 24 17
12.
ФК Монреаль
 Заявка 16 4 5 7 23 - 35 17
13.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 4 4 7 20 - 18 16
14.
Чикаго Файр
 Заявка 17 3 6 8 17 - 29 15
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 3 1 10 11 - 27 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 7 2 0 20 - 6 23
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 8 6 1 1 20 - 7 19
3.
Остин
 Заявка 9 5 2 2 17 - 14 17
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 7 4 3 0 16 - 11 15
5.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 8 4 3 1 14 - 9 15
6.
Портленд Тимберс
 Заявка 8 3 3 2 18 - 15 12
7.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
9.
Даллас
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
10.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 8 3 2 3 13 - 11 11
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 7 1 5 1 8 - 5 8
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
14.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 8 1 3 4 15 - 18 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 6 1 2 17 - 9 19
2.
Шарлотт
 Заявка 9 5 3 1 10 - 6 18
3.
Интер Майами
 Заявка 10 5 3 2 26 - 15 18
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 7 5 2 0 15 - 5 17
5.
Торонто
 Заявка 8 5 0 3 18 - 12 15
6.
Цинциннати
 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
7.
Нэшвилл
 Заявка 10 3 5 2 16 - 12 14
8.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 3 3 3 15 - 17 12
10.
Чикаго Файр
 Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 8 3 1 4 15 - 11 10
12.
ФК Монреаль
 Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
13.
Филадельфия Юнион
 Заявка 8 1 3 4 12 - 14 6
14.
Орландо Сити
 Заявка 8 1 3 4 6 - 9 6
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 8 4 2 2 11 - 8 14
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 9 3 5 1 16 - 12 14
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 4 1 2 13 - 11 13
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 3 2 5 17 - 20 11
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 8 3 1 4 9 - 11 10
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 3 1 5 11 - 14 10
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 9 2 2 5 14 - 17 8
9.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
10.
Остин
 Заявка 8 1 3 4 4 - 11 6
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 7 0 5 2 13 - 17 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 8 1 2 5 9 - 13 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 1 1 7 16 - 26 4
14.
Даллас
 Заявка 8 0 2 6 6 - 14 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 8 6 1 1 15 - 10 19
2.
Интер Майами
 Заявка 8 5 2 1 16 - 12 17
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 8 3 5 0 15 - 9 14
4.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 3 3 3 14 - 17 12
6.
Орландо Сити
 Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
8.
Торонто
 Заявка 9 2 3 4 8 - 14 9
9.
ФК Монреаль
 Заявка 10 2 3 5 12 - 24 9
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 8 1 4 3 10 - 14 7
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 2 0 5 7 - 15 6
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 7 1 3 3 5 - 7 6
13.
Нэшвилл
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
14.
Шарлотт
 Заявка 7 1 1 5 5 - 10 4
15.
Чикаго Файр
 Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 16 (4)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 13 (3)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Бернардески Федерико 2 6
Торонто Лонг Кевин 1 6
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 6
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 1 6
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Где смотреть матч Портленд Тимберс 2:2 Хьюстон Динамо онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный