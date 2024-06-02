Тур: 11.
0'
10' Желтая карточкаFilip Karlin
24' Желтая карточкаАль-Хамлави Ассад
0:1
39' ГолOlle Kjellman Olblad
1:1
57' ГолВальгейрссон Вальгейр
76' Желтая карточкаВальгейрссон Вальгейр
1:2
80' ГолАль-Хамлави Ассад
90' Желтая карточкаAlexander Almqvist
2:2
90' ГолХольмберг Карл
90' Желтая карточкаБергмарк Никлас
90' Желтая карточкаGabriel Sandberg
90'+8
Ход матча
10'
39'
57'
80'
1:2
90'
90'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
28 Adam Bark
-
-
Главный тренер: Christian Jaerdler
- Основной состав
-
33 Экман ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
11 Hugo Tilly
-
-
-
-
Главный тренер: Рикард Нильссон
Бомбардиры внутри турнира
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольмберг Карл
|6 (2)
|0.55
|Tobias Bjoernstad
|2
|0.18
|Саид Мохаммед
|2
|0.18
|Adam Bark
|1
|0.09
|Вальгейрссон Вальгейр
|1
|0.09
|Гваргис Питер
|0
|0
|Модиг Йеспер
|0
|0
|Lucas Shlimon
|0
|0
|Бакман Виктор
|0
|0
|Theodor Hansemon
|0
|0
Оддевольд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аль-Хамлави Ассад
|5 (1)
|0.45
|Каллудра Лиридон
|2
|0.18
|Gabriel Sandberg
|2
|0.18
|Olle Kjellman Olblad
|1
|0.09
|Linus Tornblad
|0
|0
|Gustav Forssell
|0
|0
|Oscar Berntsson
|0
|0
|Крезич Даниэль
|0
|0
|Anton Snibb
|0
|0
Карточки
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вальгейрссон Вальгейр
|5
|0
|Маккью Эрик
|3
|1
|Lucas Shlimon
|4
|0
|Крона Себастьян
|2
|1
|Гваргис Питер
|2
|0
|Пальссон Мальте
|2
|0
|Бергмарк Никлас
|2
|0
|Tobias Bjoernstad
|2
|0
|Саид Мохаммед
|1
|0
|Хольмберг Карл
|1
|0
|Модиг Йеспер
|1
|0
|Adam Bark
|1
|0
|Кроон Самуэль
|1
|0
Оддевольд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Oscar Berntsson
|2
|0
|Filip Karlin
|2
|0
|Gabriel Sandberg
|2
|0
|Kenan Mehovic
|0
|1
|Каллудра Лиридон
|1
|0
|Linus Tornblad
|1
|0
|Крезич Даниэль
|1
|0
|Anton Snibb
|1
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0
|Viktor Krueger
|1
|0
|Alexander Almqvist
|1
|0
|Дембе Джон
|1
|0
|Noa Bernhardtz
|1
|0
|Gustav Forssell
|1
|0
|Adam Engelbrektsson
|1
|0
Результаты матчей
Эребру
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Оддевольд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
2
4
Эребру
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Оддевольд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
1
3
Эребру
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Оддевольд
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
82% (9)
9% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
3
7
Голы по времени матча
Забито
9
6
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
4
44%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
2
22%
3
50%
76-90
Пропущено
7
10
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
14%
3
30%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
4
57%
1
10%
76-90
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90
Пропущено
8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
13%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
2
25%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
12
10
2 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
3
30%
31-45
5
42%
1
10%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
3
25%
5
50%
76-90
Пропущено
15
15
4 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
1
7%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
20%
4
27%
31-45
3
20%
4
27%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
7
47%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Эребру
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Гефле - Эребру 3:1 Эребру - Утсиктенс 0:1 Ландскруна - Эребру 0:0 Эребру - Дегерфорс 2:1
Эстерсунд - Эребру 1:1 Эребру - Браге 2:1 Эребру - Варберг БоИС 3:1 Эстер - Эребру 2:0 Сандвикен - Эребру 2:1 Эребру - Сковде АИК 0:1 Юргорден - Эребру 5:0 Вестерос - Эребру 2:2 Йёнчёпинг - Эребру 0:1 Гефле - Эребру 1:2 Эребру - Кальмар 1:0 АИК - Эребру 3:1 Эребру - Броммапойкарна 1:0 Эребру - Форвард 0:3 Эребру - Браге 1:2 Эребру - Сандвикен 2:1
Оддевольд
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Оддевольд - Эстерсунд 1:2 Варберг БоИС - Оддевольд 2:1 Оддевольд - Браге 1:1 Эстер - Оддевольд 3:0
Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сковде АИК - Оддевольд 0:0 Оддевольд - Гефле 2:1 Ландскруна - Оддевольд 2:1 Оддевольд - Эргрюте 0:0 Треллеборг - Оддевольд 1:2 Норрбю - Оддевольд 1:1 Сковде АИК - Оддевольд 1:0 Хельсинборг - Оддевольд 1:1 Оддевольд - Юнгшиле 3:0 Оддевольд - Троллхаттен 1:0 ГАИС - Оддевольд 3:0 Оддевольд - Стенунгсандс 1:2 Эргрюте - Оддевольд 1:0 Лундс ФФ - Оддевольд 0:2 Оддевольд - Ахлафорс ИФ 4:0
Результаты матчей
Эребру
Оддевольд
Точный счет
0:1
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
2:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
Тоталы голов в матче
Эребру
Оддевольд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
42
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
83
47
38
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|3
|1
|18 - 6
|24
|2.
|11
|5
|4
|2
|15 - 9
|19
|3.
|11
|5
|4
|2
|19 - 13
|19
|4.
|11
|5
|4
|2
|14 - 10
|19
|5.
|11
|5
|3
|3
|15 - 13
|18
|6.
|11
|5
|3
|3
|11 - 9
|18
|7.
|11
|4
|3
|4
|11 - 12
|15
|8.
|2:2
|11
|4
|3
|4
|9 - 13
|15
|9.
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|10.
|11
|3
|4
|4
|16 - 17
|13
|11.
|11
|3
|4
|4
|11 - 14
|13
|12.
|11
|3
|3
|5
|12 - 15
|12
|13.
|11
|3
|3
|5
|10 - 14
|12
|14.
|11
|2
|3
|6
|14 - 18
|9
|15.
|2:2
|11
|2
|3
|6
|12 - 18
|9
|16.
|11
|2
|2
|7
|9 - 16
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|2.
|6
|4
|1
|1
|13 - 7
|13
|3.
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|4.
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|5.
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|6.
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|7.
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|8.
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|9.
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|10.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|11.
|2:2
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|12.
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|13.
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|14.
|2:2
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|15.
|6
|1
|1
|4
|8 - 9
|4
|16.
|6
|0
|4
|2
|4 - 6
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|2.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|3.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|4.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|5.
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|6.
|2:2
|6
|2
|1
|3
|6 - 11
|7
|7.
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|8.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|9.
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|10.
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|11.
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|12.
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|13.
|2:2
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|14.
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|15.
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|16.
|5
|0
|0
|5
|2 - 8
|0
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|6 (3)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|6 (2)
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|6 (1)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|5 (1)
|Дегерфорс
|Абдулла Пашанг
|5
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 6
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Дегерфорс
|Ольссон Себастьян II
|5
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|5
|Дегерфорс
|Mamadouba Diaby
|1 3