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  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 11.
Эребру
2:2
Конец матча
Оддевольд
0'
10' Желтая карточка
Filip Karlin
24' Желтая карточка
Аль-Хамлави Ассад
0:1
39' Гол
Olle Kjellman Olblad
1:1
57' Гол
Вальгейрссон Вальгейр
76' Желтая карточка
Вальгейрссон Вальгейр
1:2
80' Гол
Аль-Хамлави Ассад
90' Желтая карточка
Alexander Almqvist
2:2
90' Гол
Хольмберг Карл
90' Желтая карточка
Бергмарк Никлас
90' Желтая карточка
Gabriel Sandberg
90'+8
1
Пальссон
Мальте
27
Вальгейрссон
Вальгейр
4
Маккью
Эрик
5
Модиг
Йеспер
2
Tobias
Bjoernstad
11
Кроон
Самуэль
22
Lucas
Shlimon
7
Elias
Barsoum
14
Hamse
Shagaxle
8
Саид
Мохаммед
17
Хольмберг
Карл
33
Экман
Оскар
21
Alexander
Almqvist
4
Philip
Engelbrektsson
7
Filip
Karlin
12
Крезич
Даниэль
8
Oscar
Berntsson
26
Gabriel
Sandberg
9
Linus
Tornblad
20
Adam
Engelbrektsson
15
Аль-Хамлави
Ассад
10
Каллудра
Лиридон
Эребру
4-4-2
Оддевольд
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольмберг Карл 6 (2) 0.55
Tobias Bjoernstad 2 0.18
Саид Мохаммед 2 0.18
Adam Bark 1 0.09
Вальгейрссон Вальгейр 1 0.09
Гваргис Питер 0 0
Модиг Йеспер 0 0
Lucas Shlimon 0 0
Бакман Виктор 0 0
Theodor Hansemon 0 0
Оддевольд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Хамлави Ассад 5 (1) 0.45
Каллудра Лиридон 2 0.18
Gabriel Sandberg 2 0.18
Olle Kjellman Olblad 1 0.09
Linus Tornblad 0 0
Gustav Forssell 0 0
Oscar Berntsson 0 0
Крезич Даниэль 0 0
Anton Snibb 0 0

Карточки

Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вальгейрссон Вальгейр 5 0
Маккью Эрик 3 1
Lucas Shlimon 4 0
Крона Себастьян 2 1
Гваргис Питер 2 0
Пальссон Мальте 2 0
Бергмарк Никлас 2 0
Tobias Bjoernstad 2 0
Саид Мохаммед 1 0
Хольмберг Карл 1 0
Модиг Йеспер 1 0
Adam Bark 1 0
Кроон Самуэль 1 0
Оддевольд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Oscar Berntsson 2 0
Filip Karlin 2 0
Gabriel Sandberg 2 0
Kenan Mehovic 0 1
Каллудра Лиридон 1 0
Linus Tornblad 1 0
Крезич Даниэль 1 0
Anton Snibb 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0
Viktor Krueger 1 0
Alexander Almqvist 1 0
Дембе Джон 1 0
Noa Bernhardtz 1 0
Gustav Forssell 1 0
Adam Engelbrektsson 1 0

Результаты матчей

Эребру
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Оддевольд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
4
Эребру
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Оддевольд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

1
3
Эребру
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Оддевольд
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
82% (9)
9% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

3
7

Голы по времени матча

Забито

9
6
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
4
44%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
2
22%
3
50%
76-90

Пропущено

7
10
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
14%
3
30%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
4
57%
1
10%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Пропущено

8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
13%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
2
25%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

12
10
2 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
3
30%
31-45
5
42%
1
10%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
3
25%
5
50%
76-90

Пропущено

15
15
4 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
1
7%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
20%
4
27%
31-45
3
20%
4
27%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
7
47%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Эребру
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Гефле - Эребру 3:1 Эребру - Утсиктенс 0:1 Ландскруна - Эребру 0:0 Эребру - Дегерфорс 2:1
Эстерсунд - Эребру 1:1 Эребру - Браге 2:1 Эребру - Варберг БоИС 3:1 Эстер - Эребру 2:0 Сандвикен - Эребру 2:1 Эребру - Сковде АИК 0:1 Юргорден - Эребру 5:0 Вестерос - Эребру 2:2 Йёнчёпинг - Эребру 0:1 Гефле - Эребру 1:2 Эребру - Кальмар 1:0 АИК - Эребру 3:1 Эребру - Броммапойкарна 1:0 Эребру - Форвард 0:3 Эребру - Браге 1:2 Эребру - Сандвикен 2:1
Оддевольд
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Оддевольд - Эстерсунд 1:2 Варберг БоИС - Оддевольд 2:1 Оддевольд - Браге 1:1 Эстер - Оддевольд 3:0
Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сковде АИК - Оддевольд 0:0 Оддевольд - Гефле 2:1 Ландскруна - Оддевольд 2:1 Оддевольд - Эргрюте 0:0 Треллеборг - Оддевольд 1:2 Норрбю - Оддевольд 1:1 Сковде АИК - Оддевольд 1:0 Хельсинборг - Оддевольд 1:1 Оддевольд - Юнгшиле 3:0 Оддевольд - Троллхаттен 1:0 ГАИС - Оддевольд 3:0 Оддевольд - Стенунгсандс 1:2 Эргрюте - Оддевольд 1:0 Лундс ФФ - Оддевольд 0:2 Оддевольд - Ахлафорс ИФ 4:0

Результаты матчей

Эребру
Оддевольд

Точный счет

0:1
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

2:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%

Тоталы голов в матче

Эребру
Оддевольд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1
4
2
1.5
1
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
3
4
7
1.5
3
8
1
10
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 11 7 3 1 18 - 6 24
2.
Эстер
 11 5 4 2 15 - 9 19
3.
Дегерфорс
 11 5 4 2 19 - 13 19
4.
Утсиктенс
 11 5 4 2 14 - 10 19
5.
Сандвикен
 11 5 3 3 15 - 13 18
6.
Браге
 11 5 3 3 11 - 9 18
7.
Треллеборг
 11 4 3 4 11 - 12 15
8.
Сковде АИК
 2:2 11 4 3 4 9 - 13 15
9.
Хельсинборг
 11 3 5 3 12 - 11 14
10.
Гефле
 11 3 4 4 16 - 17 13
11.
Оддевольд
 11 3 4 4 11 - 14 13
12.
Эребру
 11 3 3 5 12 - 15 12
13.
Эстерсунд
 11 3 3 5 10 - 14 12
14.
Эргрюте
 11 2 3 6 14 - 18 9
15.
Варберг БоИС
 2:2 11 2 3 6 12 - 18 9
16.
Сундсвалль
 11 2 2 7 9 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 5 4 1 0 9 - 1 13
2.
Дегерфорс
 6 4 1 1 13 - 7 13
3.
Сандвикен
 5 4 0 1 9 - 4 12
4.
Эстер
 5 3 2 0 8 - 2 11
5.
Утсиктенс
 5 3 2 0 7 - 2 11
6.
Гефле
 6 3 2 1 12 - 8 11
7.
Браге
 5 3 1 1 5 - 3 10
8.
Эребру
 6 3 1 2 9 - 7 10
9.
Треллеборг
 6 2 3 1 8 - 7 9
10.
Оддевольд
 5 2 2 1 5 - 4 8
11.
Сковде АИК
 2:2 5 2 2 1 3 - 2 8
12.
Эстерсунд
 5 2 2 1 7 - 7 8
13.
Сундсвалль
 6 2 2 2 7 - 8 8
14.
Варберг БоИС
 2:2 6 2 1 3 8 - 9 7
15.
Эргрюте
 6 1 1 4 8 - 9 4
16.
Хельсинборг
 6 0 4 2 4 - 6 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 6 3 2 1 9 - 5 11
2.
Хельсинборг
 5 3 1 1 8 - 5 10
3.
Браге
 6 2 2 2 6 - 6 8
4.
Эстер
 6 2 2 2 7 - 7 8
5.
Утсиктенс
 6 2 2 2 7 - 8 8
6.
Сковде АИК
 2:2 6 2 1 3 6 - 11 7
7.
Треллеборг
 5 2 0 3 3 - 5 6
8.
Дегерфорс
 5 1 3 1 6 - 6 6
9.
Сандвикен
 6 1 3 2 6 - 9 6
10.
Эргрюте
 5 1 2 2 6 - 9 5
11.
Оддевольд
 6 1 2 3 6 - 10 5
12.
Эстерсунд
 6 1 1 4 3 - 7 4
13.
Варберг БоИС
 2:2 5 0 2 3 4 - 9 2
14.
Эребру
 5 0 2 3 3 - 8 2
15.
Гефле
 5 0 2 3 4 - 9 2
16.
Сундсвалль
 5 0 0 5 2 - 8 0
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  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 6 (3)
Дегерфорс Линдгрен Густав 6 (2)
Ландскруна Frederik Ihler 6 (1)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 5 (1)
Дегерфорс Абдулла Пашанг 5
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 6
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Дегерфорс Ольссон Себастьян II 5
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 5
Дегерфорс Mamadouba Diaby 1 3
Весь список
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    • 10'
      Filip Karlin получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Эребру 2:2 Оддевольд онлайн

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