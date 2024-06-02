Тур: 12. Стадион: Теле2 Арена. Зрители: 27344
0'
14' Желтая карточкаTheo Bergvall
0:1
15' ПенальтиБесара Нахир
26' Желтая карточкаВагич Павле
27' Желтая карточкаLucas Bergvall
0:2
28' ГолБесара Нахир
55' Желтая карточкаВикхейм Густав
0:3
69' ГолBazoumana Toure
90'+5
Ход матча
14'
15'
0:1
26'
27'
28'
0:2
55'
69'
0:3
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 7
-
6 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
26
Samuel
Dahl
20
Нгуэн
Токмак
11
Хуммет
Денис
20
Бесара
Нахир
19
Deniz
Gul
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Samuel DahlЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нгуэн ТокмакПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Хуммет ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Samuel HolmПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Deniz GulНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Полузащитник
-
21 Странд СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kim Hellberg
История личных встреч
Юргорден
Хаммарбю
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
71.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
114.3%
71.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 10 побед
25 матчей
16%
24%
60%
4 победы 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
20%
36%
44%
5 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
32%
28%
40%
8 побед 7 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
15
Голов в среднем за матч
0.93
1.36
Среднее время на гол
96
66
Всего голов
25
20
Голов в среднем за матч
2.27
1.43
Среднее время на гол
39
63
Всего голов
38
35
Голов в среднем за матч
1.52
1.4
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
59
64
Бомбардиры внутри турнира
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуммет Денис
|6 (1)
|0.5
|Нгуэн Токмак
|4
|0.33
|Гулликсен Тобиас
|3
|0.25
|Lucas Bergvall
|3
|0.25
|Samuel Holm
|2
|0.17
|Даниэльссон Маркус
|2 (2)
|0.17
|Фаллениус Оскар
|1
|0.08
|Викхейм Густав
|1
|0.08
|Сабович Бесард
|1
|0.08
|Тенхо Миро
|1
|0.08
|Samuel Dahl
|0
|0
|Радетинац Харис
|0
|0
|Юханссон Петр
|0
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|0
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бесара Нахир
|5 (1)
|0.42
|Deniz Gul
|2
|0.17
|Пинас Шакилль
|2
|0.17
|Джуканович Виктор
|2
|0.17
|Bazoumana Toure
|2
|0.17
|Теки Тесфальдет
|2
|0.17
|Jusef Erabi
|2
|0.17
|Куртулус Эдвин
|1
|0.08
|Саиди Абдельрахман
|1
|0.08
|Marc Llinares
|1
|0.08
|Hampus Skoglund
|0
|0
|Йоханссон Оскар
|0
|0
Карточки
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Викхейм Густав
|3
|0
|Сабович Бесард
|3
|0
|Ларссон Якоб
|2
|0
|Samuel Holm
|2
|0
|Lucas Bergvall
|2
|0
|Нгуэн Токмак
|0
|1
|Экдаль Альбин
|1
|0
|Юханссон Петр
|1
|0
|Даниэльссон Маркус
|1
|0
|Samuel Dahl
|1
|0
|Гулликсен Тобиас
|1
|0
|Theo Bergvall
|1
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пинас Шакилль
|4
|0
|Хаммар Фредрик
|3
|0
|Теки Тесфальдет
|2
|0
|Куртулус Эдвин
|2
|0
|Йоханссон Оскар
|1
|0
|Саиди Абдельрахман
|1
|0
|Вагич Павле
|1
|0
|Jusef Erabi
|1
|0
|Deniz Gul
|1
|0
|Hampus Skoglund
|1
|0
Результаты матчей
Юргорден
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Хаммарбю
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
2
Юргорден
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Хаммарбю
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
14
12
Юргорден
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Хаммарбю
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
17
14
Голы по времени матча
Забито
10
7
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
10%
1
14%
1-15
2
20%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
2
29%
61-75
3
30%
1
14%
76-90
Пропущено
7
10
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
2
20%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
2
29%
1
10%
61-75
1
14%
1
10%
76-90
Забито
14
13
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
2
14%
1
8%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
3
21%
4
31%
46-60
1
7%
3
23%
61-75
4
29%
3
23%
76-90
Пропущено
4
6
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Забито
24
20
9 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
3
13%
2
10%
1-15
3
13%
4
20%
16-30
3
13%
1
5%
31-45
5
21%
4
20%
46-60
3
13%
5
25%
61-75
7
29%
29%
4
20%
76-90
Пропущено
11
16
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
4
25%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
3
27%
3
19%
46-60
3
27%
3
19%
61-75
2
18%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Юргорден
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Мьельбю - Юргорден 1:3 Юргорден - Хальмстад 2:0 Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Юргорден - Эльфсборг 2:0
Вестерос - Юргорден 0:2 Мальмё - Юргорден 1:1 Юргорден - ГАИС 1:0 Юргорден - Мальмё 0:1 АИК - Юргорден 2:0 Юргорден - Сириус 2:0 Юргорден - Хеккен 3:3 Гётеборг - Юргорден 1:4 Юргорден - Эребру 5:0 АИК - Юргорден 1:1 Юргорден - Дегерфорс 3:0 Юргорден - Гётеборг 3:0 Юнайтед ИК - Юргорден 0:5 Юргорден - Сковде АИК 2:0 Юргорден - Викинг 1:3 Юргорден - Мьельбю 0:1
Хаммарбю
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Хаммарбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Мьельбю - Хаммарбю 3:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2
Хаммарбю - Вернаму 1:2 Хаммарбю - Вестерос 2:1 Хальмстад - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Мальмё - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Хаммарбю - КуПС 2:0 Хаммарбю - Гётеборг 1:3 Хаммарбю - Сандвикен 1:0 Хаммарбю - Иль Саннвикен 1:0 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хаммарбю - Мьельбю 1:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:1 Хаммарбю - Вестерос 1:2 Хаммарбю - ХИК 1:2
Результаты матчей
Юргорден
Хаммарбю
Точный счет
2:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
3:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
3
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:0
4 раза 33%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:1
4 раза 33%
3:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
2 раза 17%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
3
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Юргорден
Хаммарбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
51
16
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
42
41
24
32
15
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
102
84
75
48
48
210
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|34 - 9
|32
|2.
|12
|8
|1
|3
|24 - 11
|25
|3.
|2:1
|13
|7
|2
|4
|22 - 15
|23
|4.
|12
|7
|0
|5
|21 - 15
|21
|5.
|12
|7
|0
|5
|16 - 17
|21
|6.
|4:1
|13
|6
|2
|5
|24 - 22
|20
|7.
|12
|6
|0
|6
|17 - 19
|18
|8.
|1:4
|12
|5
|2
|5
|23 - 27
|17
|9.
|13
|5
|1
|7
|21 - 20
|16
|10.
|12
|4
|3
|5
|16 - 17
|15
|11.
|12
|3
|6
|3
|19 - 21
|15
|12.
|1:2
|12
|4
|2
|6
|15 - 19
|14
|13.
|12
|4
|2
|6
|13 - 19
|14
|14.
|12
|3
|2
|7
|15 - 32
|11
|15.
|12
|3
|1
|8
|17 - 28
|10
|16.
|12
|2
|2
|8
|8 - 14
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|16 - 1
|18
|2.
|1:4
|6
|5
|0
|1
|17 - 7
|15
|3.
|6
|5
|0
|1
|14 - 5
|15
|4.
|6
|5
|0
|1
|11 - 7
|15
|5.
|2:1
|7
|4
|2
|1
|14 - 8
|14
|6.
|6
|4
|1
|1
|16 - 6
|13
|7.
|4:1
|7
|4
|1
|2
|16 - 11
|13
|8.
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|9.
|6
|4
|0
|2
|11 - 6
|12
|10.
|6
|2
|2
|2
|10 - 7
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|4 - 9
|7
|12.
|5
|2
|0
|3
|7 - 13
|6
|13.
|6
|1
|3
|2
|7 - 14
|6
|14.
|6
|1
|1
|4
|9 - 13
|4
|15.
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|16.
|1:2
|6
|0
|1
|5
|4 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|18 - 8
|14
|2.
|1:2
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|3.
|5
|4
|0
|1
|14 - 4
|12
|4.
|2:1
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|5.
|6
|2
|3
|1
|12 - 7
|9
|6.
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|7.
|4:1
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|8.
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|9.
|6
|2
|0
|4
|7 - 10
|6
|10.
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|11.
|6
|2
|0
|4
|8 - 15
|6
|12.
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|13.
|7
|1
|2
|4
|8 - 19
|5
|14.
|6
|1
|1
|4
|5 - 6
|4
|15.
|7
|1
|0
|6
|5 - 14
|3
|16.
|1:4
|6
|0
|2
|4
|6 - 20
|2
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|10 (3)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|8 (5)
|Сириус
|Салех Юсеф
|8 (1)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|7 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|7 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|6
|ИФК Норрчепинг
|Daniel Eid
|5
|Эльфсборг
|Jalal Abdulai
|5
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 3
|Мальмё
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|4