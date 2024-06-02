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  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 12. Стадион: . Зрители: 27344
Юргорден
0:3
Конец матча
Хаммарбю
0'
14' Желтая карточка
Theo Bergvall
0:1
15' Пенальти
Бесара Нахир
26' Желтая карточка
Вагич Павле
27' Желтая карточка
Lucas Bergvall
0:2
28' Гол
Бесара Нахир
55' Желтая карточка
Викхейм Густав
0:3
69' Гол
Bazoumana Toure
90'+5

Ход матча

14'
Theo Bergvall
Юханссон Петр
 
14'
Theo Bergvall
 
15'
0:1
Бесара Нахир
26'
 
Вагич Павле
27'
Lucas Bergvall
 
28'
0:2
Бесара Нахир
55'
Викхейм Густав
 
57'
Samuel Holm
Сабович Бесард
 
69'
0:3
Bazoumana Toure
(Deniz Gul)
72'
 
Джуканович Виктор
Bazoumana Toure
77'
Фаллениус Оскар
Викхейм Густав
 
77'
Экдаль Альбин
Lucas Bergvall
 
85'
 
Странд Симон
Hampus Skoglund
85'
 
Саиди Абдельрахман
Deniz Gul
90'
 
Фенгер Мадс
Теки Тесфальдет
90'
 
Маркус Карлссон
Йоханссон Оскар

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
5
Тенхо
Миро
4
Ларссон
Якоб
26
Samuel
Dahl
21
Lucas
Bergvall
14
Сабович
Бесард
23
Викхейм
Густав
20
Нгуэн
Токмак
16
Гулликсен
Тобиас
11
Хуммет
Денис
1
Довин
Оливер
2
Hampus
Skoglund
4
Куртулус
Эдвин
6
Вагич
Павле
30
Пинас
Шакилль
8
Хаммар
Фредрик
5
Теки
Тесфальдет
11
Йоханссон
Оскар
20
Бесара
Нахир
28
Bazoumana
Toure
19
Deniz
Gul
Юргорден
4-2-3-1
Хаммарбю
4-2-3-1

История личных встреч

Юргорден
Хаммарбю

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
71.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

114.3%
71.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 10 побед

25 матчей

16%
24%
60%
4 победы 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

20%
36%
44%
5 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

32%
28%
40%
8 побед 7 ничьих 10 побед

История матчей

А
0:0
А
4:3
А
0:0
А
1:0
А
4:1
А
2:2
К
0:1
А
1:1
А
1:2
А
1:2
А
2:1
К
0:0
А
1:3
А
1:2
А
1:1
А
3:1
А
4:2
А
1:3
К
1:3
А
2:2
А
2:1
А
0:1
А
3:1
А
3:0
А
0:2

Голы

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

0.93
1.36

Среднее время на гол

96
66

Всего голов

25
20

Голов в среднем за матч

2.27
1.43

Среднее время на гол

39
63

Всего голов

38
35

Голов в среднем за матч

1.52
1.4

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

59
64

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуммет Денис 6 (1) 0.5
Нгуэн Токмак 4 0.33
Гулликсен Тобиас 3 0.25
Lucas Bergvall 3 0.25
Samuel Holm 2 0.17
Даниэльссон Маркус 2 (2) 0.17
Фаллениус Оскар 1 0.08
Викхейм Густав 1 0.08
Сабович Бесард 1 0.08
Тенхо Миро 1 0.08
Samuel Dahl 0 0
Радетинац Харис 0 0
Юханссон Петр 0 0
Зеттерстрем Якоб Видель 0 0
Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесара Нахир 5 (1) 0.42
Deniz Gul 2 0.17
Пинас Шакилль 2 0.17
Джуканович Виктор 2 0.17
Bazoumana Toure 2 0.17
Теки Тесфальдет 2 0.17
Jusef Erabi 2 0.17
Куртулус Эдвин 1 0.08
Саиди Абдельрахман 1 0.08
Marc Llinares 1 0.08
Hampus Skoglund 0 0
Йоханссон Оскар 0 0

Карточки

Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Викхейм Густав 3 0
Сабович Бесард 3 0
Ларссон Якоб 2 0
Samuel Holm 2 0
Lucas Bergvall 2 0
Нгуэн Токмак 0 1
Экдаль Альбин 1 0
Юханссон Петр 1 0
Даниэльссон Маркус 1 0
Samuel Dahl 1 0
Гулликсен Тобиас 1 0
Theo Bergvall 1 0
Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пинас Шакилль 4 0
Хаммар Фредрик 3 0
Теки Тесфальдет 2 0
Куртулус Эдвин 2 0
Йоханссон Оскар 1 0
Саиди Абдельрахман 1 0
Вагич Павле 1 0
Jusef Erabi 1 0
Deniz Gul 1 0
Hampus Skoglund 1 0

Результаты матчей

Юргорден
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Хаммарбю
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
2
Юргорден
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Хаммарбю
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

14
12
Юргорден
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Хаммарбю
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

17
14

Голы по времени матча

Забито

10
7
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
10%
1
14%
1-15
2
20%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
2
29%
61-75
3
30%
1
14%
76-90

Пропущено

7
10
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
2
20%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
2
29%
1
10%
61-75
1
14%
1
10%
76-90

Забито

14
13
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
2
14%
1
8%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
3
21%
4
31%
46-60
1
7%
3
23%
61-75
4
29%
3
23%
76-90

Пропущено

4
6
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Забито

24
20
9 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
3
13%
2
10%
1-15
3
13%
4
20%
16-30
3
13%
1
5%
31-45
5
21%
4
20%
46-60
3
13%
5
25%
61-75
7
29%
29%
4
20%
76-90

Пропущено

11
16
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
4
25%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
3
27%
3
19%
46-60
3
27%
3
19%
61-75
2
18%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Юргорден
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Мьельбю - Юргорден 1:3 Юргорден - Хальмстад 2:0 Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Юргорден - Эльфсборг 2:0
Вестерос - Юргорден 0:2 Мальмё - Юргорден 1:1 Юргорден - ГАИС 1:0 Юргорден - Мальмё 0:1 АИК - Юргорден 2:0 Юргорден - Сириус 2:0 Юргорден - Хеккен 3:3 Гётеборг - Юргорден 1:4 Юргорден - Эребру 5:0 АИК - Юргорден 1:1 Юргорден - Дегерфорс 3:0 Юргорден - Гётеборг 3:0 Юнайтед ИК - Юргорден 0:5 Юргорден - Сковде АИК 2:0 Юргорден - Викинг 1:3 Юргорден - Мьельбю 0:1
Хаммарбю
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Хаммарбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Мьельбю - Хаммарбю 3:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2
Хаммарбю - Вернаму 1:2 Хаммарбю - Вестерос 2:1 Хальмстад - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Мальмё - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Хаммарбю - КуПС 2:0 Хаммарбю - Гётеборг 1:3 Хаммарбю - Сандвикен 1:0 Хаммарбю - Иль Саннвикен 1:0 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хаммарбю - Мьельбю 1:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:1 Хаммарбю - Вестерос 1:2 Хаммарбю - ХИК 1:2

Результаты матчей

Юргорден
Хаммарбю

Точный счет

2:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
3:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
3
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:0
4 раза 33%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:1
4 раза 33%
3:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
2 раза 17%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
3
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Юргорден
Хаммарбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
5
1
1
6
2.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
4
1
1.5
2
4
3
2
2.5
1
5
2
3
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
2
8
4
1.5
7
5
4
8
2.5
4
8
2
10
3.5
1
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 13 10 2 1 34 - 9 32
2.
Юргорден
 12 8 1 3 24 - 11 25
3.
Мьельбю
 2:1 13 7 2 4 22 - 15 23
4.
Хаммарбю
 12 7 0 5 21 - 15 21
5.
ГАИС
 12 7 0 5 16 - 17 21
6.
Хеккен
 4:1 13 6 2 5 24 - 22 20
7.
Хальмстад
 12 6 0 6 17 - 19 18
8.
АИК
 1:4 12 5 2 5 23 - 27 17
9.
Эльфсборг
 13 5 1 7 21 - 20 16
10.
Сириус
 12 4 3 5 16 - 17 15
11.
Броммапойкарна
 12 3 6 3 19 - 21 15
12.
Вернаму
 1:2 12 4 2 6 15 - 19 14
13.
Гётеборг
 12 4 2 6 13 - 19 14
14.
ИФК Норрчепинг
 12 3 2 7 15 - 32 11
15.
Кальмар
 12 3 1 8 17 - 28 10
16.
Вестерос
 12 2 2 8 8 - 14 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 6 6 0 0 16 - 1 18
2.
АИК
 1:4 6 5 0 1 17 - 7 15
3.
Хаммарбю
 6 5 0 1 14 - 5 15
4.
ГАИС
 6 5 0 1 11 - 7 15
5.
Мьельбю
 2:1 7 4 2 1 14 - 8 14
6.
Эльфсборг
 6 4 1 1 16 - 6 13
7.
Хеккен
 4:1 7 4 1 2 16 - 11 13
8.
Юргорден
 7 4 1 2 10 - 7 13
9.
Хальмстад
 6 4 0 2 11 - 6 12
10.
Сириус
 6 2 2 2 10 - 7 8
11.
Гётеборг
 6 2 1 3 4 - 9 7
12.
ИФК Норрчепинг
 5 2 0 3 7 - 13 6
13.
Броммапойкарна
 6 1 3 2 7 - 14 6
14.
Кальмар
 6 1 1 4 9 - 13 4
15.
Вестерос
 6 1 1 4 3 - 8 4
16.
Вернаму
 1:2 6 0 1 5 4 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 7 4 2 1 18 - 8 14
2.
Вернаму
 1:2 6 4 1 1 11 - 5 13
3.
Юргорден
 5 4 0 1 14 - 4 12
4.
Мьельбю
 2:1 6 3 0 3 8 - 7 9
5.
Броммапойкарна
 6 2 3 1 12 - 7 9
6.
Гётеборг
 6 2 1 3 9 - 10 7
7.
Хеккен
 4:1 6 2 1 3 8 - 11 7
8.
Сириус
 6 2 1 3 6 - 10 7
9.
Хаммарбю
 6 2 0 4 7 - 10 6
10.
ГАИС
 6 2 0 4 5 - 10 6
11.
Кальмар
 6 2 0 4 8 - 15 6
12.
Хальмстад
 6 2 0 4 6 - 13 6
13.
ИФК Норрчепинг
 7 1 2 4 8 - 19 5
14.
Вестерос
 6 1 1 4 5 - 6 4
15.
Эльфсборг
 7 1 0 6 5 - 14 3
16.
АИК
 1:4 6 0 2 4 6 - 20 2
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 10 (3)
Мальмё Ботхейм Эрик 8 (5)
Сириус Салех Юсеф 8 (1)
Броммапойкарна Васич Никола 7 (4)
АИК Питтас Яннис 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 6
ИФК Норрчепинг Daniel Eid 5
Эльфсборг Jalal Abdulai 5
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 3
Мальмё Стрюгер-Ларсен Йенс 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 28'
    Г О О О О Л - Бесара Нахир бьет в цель!
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