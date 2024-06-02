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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 12. Стадион: . Зрители: 5236
Кальмар
0:4
Конец матча
Вестерос
0'
0:1
16' Гол
Patric Aaslund
0:2
55' Гол
Ахлинви Маттео
0:3
62' Гол
Ахлинви Маттео
83' Желтая карточка
Йенсен Кевин
0:4
89' Гол
Оффия Генри
90'+5

Ход матча

16'
0:1
Patric Aaslund
(Йоханссон Саймон)
47'
 
Ахлинви Маттео
Herman Magnusson
47'
 
Umit Aras
Alex Douglas
55'
0:2
Ахлинви Маттео
(Йоханссон Саймон)
58'
Ринг Джонатан
Ромариньо Перейра
 
62'
0:3
Ахлинви Маттео
(Alexander Warneryd)
71'
 
Оффия Генри
Йоханссон Саймон
71'
 
Jens Magnusson
Alexander Warneryd
73'
Йенсен Кевин
Герсбах Алекс
 
73'
Янссон Рони
Мотарархебжафарпур Араш
 
78'
 
Йенссон Исак
Max Larsson
83'
Йенсен Кевин
 
87'
William Andersson
Магаши Абдуссалам
 
89'
0:4
Оффия Генри
(Patric Aaslund)

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 3
  • 2 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
30
Киндберг
Якоб
26
Мотарархебжафарпур
Араш
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
21
Магаши
Абдуссалам
29
Ромариньо
Перейра
23
Гояни
Роберт
3
Герсбах
Алекс
20
Тренсков
Якоб
9
Исламович
Дино
10
Скрабб
Симон
1
Фагерстрём
Антон
23
Маркес
Микаэль
18
Нсабиумва
Фредерик
3
Alex
Douglas
29
Alexander
Warneryd
24
Marcus
Linday
2
Herman
Magnusson
44
Max
Larsson
6
Йоханссон
Саймон
17
Диабате
Ибрахим
22
Patric
Aaslund
Кальмар
3-4-3
Вестерос
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тренсков Якоб 4 0.33
Скрабб Симон 4 0.33
Исламович Дино 3 0.25
Ринг Джонатан 2 0.17
Йенсен Кевин 2 0.17
Хальберг Мелькер 1 0.08
Саетра Ларс 1 0.08
Ромариньо Перейра 0 0
Герсбах Алекс 0 0
Магаши Абдуссалам 0 0
Мотарархебжафарпур Араш 0 0
Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахлинви Маттео 2 0.17
Оффия Генри 2 0.17
Patric Aaslund 1 0.08
Диабате Ибрахим 1 0.08
Гефверт Симон 1 0.08
Jabir Abdihakim Ali 1 0.08
Йоханссон Саймон 0 0
Alexander Warneryd 0 0

Карточки

Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скрабб Симон 3 0
Ромариньо Перейра 2 0
Саетра Ларс 2 0
Шёстедт Расмус 2 0
Мотарархебжафарпур Араш 2 0
Янссон Рони 2 0
Ринг Джонатан 1 0
Хальберг Мелькер 1 0
Гояни Роберт 1 0
Йенсен Кевин 1 0
Магаши Абдуссалам 1 0
Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Max Larsson 3 0
Нсабиумва Фредерик 2 0
Alex Douglas 2 0
Ахлинви Маттео 1 0
Patric Aaslund 1 0
Диабате Ибрахим 1 0
Herman Magnusson 1 0
Marcus Linday 1 0

Результаты матчей

Кальмар
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Вестерос
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
1
Кальмар
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Вестерос
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

13
6

Упущенные победы

4
3
Кальмар
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Вестерос
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

15
6

Упущенные победы

8
4

Голы по времени матча

Забито

9
5
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
4
44%
2
40%
61-75
2
22%
1
20%
76-90

Пропущено

13
6
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
1
8%
1
17%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
4
31%
2
33%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
1
17%
76-90

Забито

9
3
8 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
1
33%
16-30
5
56%
1
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

14
8
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
3
21%
1
13%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
4
29%
3
38%
31-45
4
29%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Забито

18
8
10 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
3 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
4
22%
2
25%
16-30
6
33%
1
13%
31-45
2
11%
1
13%
46-60
4
22%
2
25%
61-75
2
11%
2
25%
76-90

Пропущено

27
14
12 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 10
4
15%
2
14%
1-15
3
11%
2
14%
16-30
5
19%
4
29%
31-45
8
30%
30%
4
29%
46-60
1
4%
1
7%
61-75
6
22%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Кальмар
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Мальмё - Кальмар 5:0 Вернаму - Кальмар 0:2 Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 Хеккен - Кальмар 3:1
Кальмар - Хальмстад 5:2 Мьельбю - Кальмар 3:2 Кальмар - ГАИС 2:3 Эльфсборг - Кальмар 1:2 Кальмар - Гётеборг 0:1 Кальмар - Сириус 1:2 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Эстер - Кальмар 4:2 Кальмар - Сириус 1:0 Кальмар - АИК 1:1 Эребру - Кальмар 1:0 Кальмар - Гефле 3:1 Кальмар - Хорсенс 2:0 Кальмар - Полесье 1:0 Кальмар - Кёге 4:3 Кальмар - Кристианстад 1:2
Вестерос
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вестерос - Броммапойкарна 1:1 Сириус - Вестерос 0:0 Вестерос - Вернаму 0:2 ГАИС - Вестерос 2:0
Вестерос - Юргорден 0:2 Хаммарбю - Вестерос 2:1 Вестерос - Мьельбю 2:1 Мальмё - Вестерос 1:0 Дегерфорс - Вестерос 0:1 Вестерос - Хальмстад 0:1 Вестерос - Эльфсборг 0:1 АИК - Вестерос 1:0 Вестерос - Дегерфорс (до 21 года) 0:0 Вестерос - Сандвикен 4:2 Вестерос - Эребру 2:2 Вестерос - Сундсвалль 1:1 Мьельбю - Вестерос 2:0 Хаммарбю - Вестерос 1:2 Вестерос - Соллентуна 5:0 Сириус - Вестерос 1:3

Результаты матчей

Кальмар
Вестерос

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

3:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

3:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
5
1 раз 8%
0
8 раз 67%
1
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Кальмар
Вестерос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
2
4
1.5
1
5
1
5
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
3
3
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
4
8
5
7
1.5
2
10
1
11
2.5
1
11
1
11
3.5
1
11
1
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 13 10 2 1 34 - 9 32
2.
Юргорден
 12 8 1 3 24 - 11 25
3.
Мьельбю
 2:1 13 7 2 4 22 - 15 23
4.
Хаммарбю
 12 7 0 5 21 - 15 21
5.
ГАИС
 12 7 0 5 16 - 17 21
6.
Хеккен
 4:1 13 6 2 5 24 - 22 20
7.
Хальмстад
 12 6 0 6 17 - 19 18
8.
АИК
 1:4 12 5 2 5 23 - 27 17
9.
Эльфсборг
 13 5 1 7 21 - 20 16
10.
Сириус
 12 4 3 5 16 - 17 15
11.
Броммапойкарна
 12 3 6 3 19 - 21 15
12.
Вернаму
 1:2 12 4 2 6 15 - 19 14
13.
Гётеборг
 12 4 2 6 13 - 19 14
14.
ИФК Норрчепинг
 12 3 2 7 15 - 32 11
15.
Кальмар
 12 3 1 8 17 - 28 10
16.
Вестерос
 12 2 2 8 8 - 14 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 6 6 0 0 16 - 1 18
2.
АИК
 1:4 6 5 0 1 17 - 7 15
3.
Хаммарбю
 6 5 0 1 14 - 5 15
4.
ГАИС
 6 5 0 1 11 - 7 15
5.
Мьельбю
 2:1 7 4 2 1 14 - 8 14
6.
Эльфсборг
 6 4 1 1 16 - 6 13
7.
Хеккен
 4:1 7 4 1 2 16 - 11 13
8.
Юргорден
 7 4 1 2 10 - 7 13
9.
Хальмстад
 6 4 0 2 11 - 6 12
10.
Сириус
 6 2 2 2 10 - 7 8
11.
Гётеборг
 6 2 1 3 4 - 9 7
12.
ИФК Норрчепинг
 5 2 0 3 7 - 13 6
13.
Броммапойкарна
 6 1 3 2 7 - 14 6
14.
Кальмар
 6 1 1 4 9 - 13 4
15.
Вестерос
 6 1 1 4 3 - 8 4
16.
Вернаму
 1:2 6 0 1 5 4 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 7 4 2 1 18 - 8 14
2.
Вернаму
 1:2 6 4 1 1 11 - 5 13
3.
Юргорден
 5 4 0 1 14 - 4 12
4.
Мьельбю
 2:1 6 3 0 3 8 - 7 9
5.
Броммапойкарна
 6 2 3 1 12 - 7 9
6.
Гётеборг
 6 2 1 3 9 - 10 7
7.
Хеккен
 4:1 6 2 1 3 8 - 11 7
8.
Сириус
 6 2 1 3 6 - 10 7
9.
Хаммарбю
 6 2 0 4 7 - 10 6
10.
ГАИС
 6 2 0 4 5 - 10 6
11.
Кальмар
 6 2 0 4 8 - 15 6
12.
Хальмстад
 6 2 0 4 6 - 13 6
13.
ИФК Норрчепинг
 7 1 2 4 8 - 19 5
14.
Вестерос
 6 1 1 4 5 - 6 4
15.
Эльфсборг
 7 1 0 6 5 - 14 3
16.
АИК
 1:4 6 0 2 4 6 - 20 2
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 10 (3)
Мальмё Ботхейм Эрик 8 (5)
Сириус Салех Юсеф 8 (1)
Броммапойкарна Васич Никола 7 (4)
АИК Питтас Яннис 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 6
ИФК Норрчепинг Daniel Eid 5
Эльфсборг Jalal Abdulai 5
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 3
Мальмё Стрюгер-Ларсен Йенс 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 16'
      Йоханссон Саймон сделал результативную передачу.
    • 16'
      Г О О О О Л - Patric Aaslund бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Кальмар 0:4 Вестерос онлайн

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