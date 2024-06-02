Тур: 12. Стадион: Гульдфогельн Арена. Зрители: 5236
0'
0:1
16' ГолPatric Aaslund
0:2
55' ГолАхлинви Маттео
0:3
62' ГолАхлинви Маттео
83' Желтая карточкаЙенсен Кевин
0:4
89' ГолОффия Генри
90'+5
Ход матча
16'
55'
62'
83'
89'
0:4
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 6
-
7 Угловые 3
-
2 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
39
Саетра
Ларс
23
Гояни
Роберт
10
Скрабб
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гояни РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Скрабб СимонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Янссон РониЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
14 Leon Isa
-
Главный тренер: Йенсен Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Max LarssonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Йенссон ИсакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Оффия ГенриНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
Бомбардиры внутри турнира
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тренсков Якоб
|4
|0.33
|Скрабб Симон
|4
|0.33
|Исламович Дино
|3
|0.25
|Ринг Джонатан
|2
|0.17
|Йенсен Кевин
|2
|0.17
|Хальберг Мелькер
|1
|0.08
|Саетра Ларс
|1
|0.08
|Ромариньо Перейра
|0
|0
|Герсбах Алекс
|0
|0
|Магаши Абдуссалам
|0
|0
|Мотарархебжафарпур Араш
|0
|0
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ахлинви Маттео
|2
|0.17
|Оффия Генри
|2
|0.17
|Patric Aaslund
|1
|0.08
|Диабате Ибрахим
|1
|0.08
|Гефверт Симон
|1
|0.08
|Jabir Abdihakim Ali
|1
|0.08
|Йоханссон Саймон
|0
|0
|Alexander Warneryd
|0
|0
Карточки
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скрабб Симон
|3
|0
|Ромариньо Перейра
|2
|0
|Саетра Ларс
|2
|0
|Шёстедт Расмус
|2
|0
|Мотарархебжафарпур Араш
|2
|0
|Янссон Рони
|2
|0
|Ринг Джонатан
|1
|0
|Хальберг Мелькер
|1
|0
|Гояни Роберт
|1
|0
|Йенсен Кевин
|1
|0
|Магаши Абдуссалам
|1
|0
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Max Larsson
|3
|0
|Нсабиумва Фредерик
|2
|0
|Alex Douglas
|2
|0
|Ахлинви Маттео
|1
|0
|Patric Aaslund
|1
|0
|Диабате Ибрахим
|1
|0
|Herman Magnusson
|1
|0
|Marcus Linday
|1
|0
Результаты матчей
Кальмар
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Вестерос
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
1
Кальмар
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Вестерос
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
13
6
Упущенные победы
4
3
Кальмар
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Вестерос
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
15
6
Упущенные победы
8
4
Голы по времени матча
Забито
9
5
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
4
44%
2
40%
61-75
2
22%
1
20%
76-90
Пропущено
13
6
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
1
8%
1
17%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
4
31%
2
33%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
1
17%
76-90
Забито
9
3
8 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
1
33%
16-30
5
56%
1
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
14
8
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
3
21%
1
13%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
4
29%
3
38%
31-45
4
29%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Забито
18
8
10 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
3 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
4
22%
2
25%
16-30
6
33%
1
13%
31-45
2
11%
1
13%
46-60
4
22%
2
25%
61-75
2
11%
2
25%
76-90
Пропущено
27
14
12 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 10
4
15%
2
14%
1-15
3
11%
2
14%
16-30
5
19%
4
29%
31-45
8
30%
30%
4
29%
46-60
1
4%
1
7%
61-75
6
22%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Кальмар
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Мальмё - Кальмар 5:0 Вернаму - Кальмар 0:2 Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 Хеккен - Кальмар 3:1
Кальмар - Хальмстад 5:2 Мьельбю - Кальмар 3:2 Кальмар - ГАИС 2:3 Эльфсборг - Кальмар 1:2 Кальмар - Гётеборг 0:1 Кальмар - Сириус 1:2 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Эстер - Кальмар 4:2 Кальмар - Сириус 1:0 Кальмар - АИК 1:1 Эребру - Кальмар 1:0 Кальмар - Гефле 3:1 Кальмар - Хорсенс 2:0 Кальмар - Полесье 1:0 Кальмар - Кёге 4:3 Кальмар - Кристианстад 1:2
Вестерос
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вестерос - Броммапойкарна 1:1 Сириус - Вестерос 0:0 Вестерос - Вернаму 0:2 ГАИС - Вестерос 2:0
Вестерос - Юргорден 0:2 Хаммарбю - Вестерос 2:1 Вестерос - Мьельбю 2:1 Мальмё - Вестерос 1:0 Дегерфорс - Вестерос 0:1 Вестерос - Хальмстад 0:1 Вестерос - Эльфсборг 0:1 АИК - Вестерос 1:0 Вестерос - Дегерфорс (до 21 года) 0:0 Вестерос - Сандвикен 4:2 Вестерос - Эребру 2:2 Вестерос - Сундсвалль 1:1 Мьельбю - Вестерос 2:0 Хаммарбю - Вестерос 1:2 Вестерос - Соллентуна 5:0 Сириус - Вестерос 1:3
Результаты матчей
Кальмар
Вестерос
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
3:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
3:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
5
1 раз 8%
0
8 раз 67%
1
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Кальмар
Вестерос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
24
15
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
33
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
48
57
210
111
111
111
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|34 - 9
|32
|2.
|12
|8
|1
|3
|24 - 11
|25
|3.
|2:1
|13
|7
|2
|4
|22 - 15
|23
|4.
|12
|7
|0
|5
|21 - 15
|21
|5.
|12
|7
|0
|5
|16 - 17
|21
|6.
|4:1
|13
|6
|2
|5
|24 - 22
|20
|7.
|12
|6
|0
|6
|17 - 19
|18
|8.
|1:4
|12
|5
|2
|5
|23 - 27
|17
|9.
|13
|5
|1
|7
|21 - 20
|16
|10.
|12
|4
|3
|5
|16 - 17
|15
|11.
|12
|3
|6
|3
|19 - 21
|15
|12.
|1:2
|12
|4
|2
|6
|15 - 19
|14
|13.
|12
|4
|2
|6
|13 - 19
|14
|14.
|12
|3
|2
|7
|15 - 32
|11
|15.
|12
|3
|1
|8
|17 - 28
|10
|16.
|12
|2
|2
|8
|8 - 14
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|16 - 1
|18
|2.
|1:4
|6
|5
|0
|1
|17 - 7
|15
|3.
|6
|5
|0
|1
|14 - 5
|15
|4.
|6
|5
|0
|1
|11 - 7
|15
|5.
|2:1
|7
|4
|2
|1
|14 - 8
|14
|6.
|6
|4
|1
|1
|16 - 6
|13
|7.
|4:1
|7
|4
|1
|2
|16 - 11
|13
|8.
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|9.
|6
|4
|0
|2
|11 - 6
|12
|10.
|6
|2
|2
|2
|10 - 7
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|4 - 9
|7
|12.
|5
|2
|0
|3
|7 - 13
|6
|13.
|6
|1
|3
|2
|7 - 14
|6
|14.
|6
|1
|1
|4
|9 - 13
|4
|15.
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|16.
|1:2
|6
|0
|1
|5
|4 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|18 - 8
|14
|2.
|1:2
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|3.
|5
|4
|0
|1
|14 - 4
|12
|4.
|2:1
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|5.
|6
|2
|3
|1
|12 - 7
|9
|6.
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|7.
|4:1
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|8.
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|9.
|6
|2
|0
|4
|7 - 10
|6
|10.
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|11.
|6
|2
|0
|4
|8 - 15
|6
|12.
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|13.
|7
|1
|2
|4
|8 - 19
|5
|14.
|6
|1
|1
|4
|5 - 6
|4
|15.
|7
|1
|0
|6
|5 - 14
|3
|16.
|1:4
|6
|0
|2
|4
|6 - 20
|2
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|10 (3)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|8 (5)
|Сириус
|Салех Юсеф
|8 (1)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|7 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|7 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|6
|ИФК Норрчепинг
|Daniel Eid
|5
|Эльфсборг
|Jalal Abdulai
|5
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 3
|Мальмё
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|4