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  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 11. Стадион: . Зрители: 6879 Главный судья: Хансен Торе
Мольде
2:2
Конец матча
Викинг
0'
1:0
7' Гол
Гульбрандсен Фредрик
1:1
20' Гол в свои ворота
Амундсен Исак
1:2
46' Гол в свои ворота
Макдермот Шон
50' Желтая карточка
Язбек Патрик
69' Желтая карточка
Трипич Златко
2:2
74' Гол
Эриксен Кристиан
76' Желтая карточка
Стенснесс Джанни
81' Undefined phrase: football_event_
Оланаре Аарон
90'+6
34
Макдермот
Шон
3
Эйванн
Каспер
19
Хауган
Эйрик
26
Амундсен
Исак
21
Линнес
Мартин
20
Эриксен
Кристиан
I
17
Дели
Матс
Мёллер
16
Брейвик
Эмиль
18
Стеневик
Халлдор
7
Эйкрем
Магнус
8
Гульбрандсен
Фредрик
30
Гуннарссон
Патрик
18
Бьёрсхоль
Сондре
6
Стенснесс
Джанни
4
Sondre
Klingen
Langaas
3
Веватне
Вильяр
8
Белл
Джо
19
Эукленн
Сондре
14
Язбек
Патрик
7
Д'Агостино
Николас
9
Сальвесен
Ларс-Йорген
10
Трипич
Златко
Мольде
3-5-2
Викинг
4-3-3

История личных встреч

Мольде
Викинг

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

93.8%
31.3%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
18.8%
6.2%
12 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 15 побед

33 матча

36.4%
21.2%
42.4%
12 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

45.5%
33.3%
21.2%
15 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

36.4%
18.2%
45.4%
12 побед 6 ничьих 15 побед

История матчей

Э
4:0
Э
3:4
Э
1:4
Э
3:4
Э
2:2
Э
3:2
Э
3:2
Э
5:0
Э
0:2
Э
5:1
Э
2:3
Э
3:2
Э
1:0
Э
0:1
Э
4:1
К
3:0
Э
2:1
Э
1:2
КН
5:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:2
Э
1:0
Э
0:0
Э
2:2
Э
2:2
Э
4:1
Э
2:1
Э
1:2
ТМС
1:1
Э
3:3
Э
2:3

Голы

Всего голов

39
29

Голов в среднем за матч

2.44
1.71

Среднее время на гол

36
52

Всего голов

34
22

Голов в среднем за матч

2
1.38

Среднее время на гол

45
65

Всего голов

73
51

Голов в среднем за матч

2.21
1.55

Тотал матчей

2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
18
Больше 55%
Меньше 45%
15
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

40
58

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эйкрем Магнус 7 0.58
Эриксен Кристиан I 6 0.5
Хестад Эйрик 3 0.25
Стеневик Халлдор 2 0.17
Гульбрандсен Фредрик 2 0.17
Хёуген Кристоффер 1 0.08
Оланаре Аарон 1 0.08
Ловик Матиас 1 0.08
Хагельскьер Андерс 1 0.08
Коса Маркус Андреас 1 (1) 0.08
Линнес Мартин 0 0
Дели Матс Мёллер 0 0
Эйванн Каспер 0 0
Брейвик Эмиль 0 0
Амундсен Исак 0 0
Бакке Йохан 0 0
Sondre Granaas 0 0
Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трипич Златко 4 (2) 0.36
Сальвесен Ларс-Йорген 4 0.36
Эукленн Сондре 2 0.18
Simen Kvia-Egeskog 2 0.18
Д'Агостино Николас 1 0.09
Кристиансен Петер 1 0.09
Танген Харальд 1 0.09
Белл Джо 0 0

Карточки

Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гульбрандсен Фредрик 3 0
Эриксен Кристиан I 3 0
Амундсен Исак 3 0
Хагельскьер Андерс 2 0
Ловик Матиас 2 0
Линнес Мартин 1 0
Хёуген Кристоффер 1 0
Хестад Эйрик 1 0
Стеневик Халлдор 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Брейвик Эмиль 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0
Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Д'Агостино Николас 3 0
Трипич Златко 2 0
Сальвесен Ларс-Йорген 2 0
Эукленн Сондре 2 0
Язбек Патрик 2 0
Bjarte L. Aarsheim 1 0
Morten Jensen II 1 0
Белл Джо 1 0
Стенснесс Джанни 1 0
Хауген Херман 1 0
Гуннарссон Патрик 1 0
Sondre Klingen Langaas 1 0
Урбанчич Йошт 1 0
Диоп Джибрил 1 0

Результаты матчей

Мольде
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Викинг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

9
3
Мольде
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Викинг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

9
7
Мольде
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Викинг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

18
10

Голы по времени матча

Забито

17
7
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
5 Не забивали 8
3
18%
1
14%
1-15
4
24%
1
14%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
3
18%
2
29%
46-60
3
18%
1
14%
61-75
2
12%
2
29%
76-90

Пропущено

9
8
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
11%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
2
22%
2
25%
76-90

Забито

10
8
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
3
30%
2
25%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
3
30%
1
13%
61-75
1
10%
2
25%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
20%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
2
40%
1
13%
76-90

Забито

27
15
13 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
0 Не забивали 3
3
11%
1
7%
1-15
5
19%
3
20%
16-30
5
19%
2
13%
31-45
5
19%
3
20%
46-60
6
22%
2
13%
61-75
3
11%
4
27%
76-90

Пропущено

14
16
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
14%
4
25%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
21%
3
19%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
4
29%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Мольде
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Бранн - Мольде 1:3 Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Одд - Мольде 0:4 Мольде - Русенборг 2:2
Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Саннефьёрд - Мольде 3:1 Хёдд - Мольде 1:3 Мольде - Хёугесунн 2:1 Стриндхейм - Мольде 1:2 Будё/Глимт - Мольде 1:1 Мольде - Одд 1:2 Мольде - ФК Кристиансунн 2:0 Эйде Омень - Мольде 0:5 Хам-Кам - Мольде 0:1 Мольде - Стрёмсгодсет 4:0 Будё/Глимт - Мольде 3:5 Мольде - Бранн 1:0 Брюгге - Мольде 3:0 Мольде - Брюгге 2:1 Мольде - Русенборг 1:1
Викинг
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Викинг - Хам-Кам 3:0 Саннефьёрд - Викинг 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1
Левангер - Викинг 4:2 Викинг - Тромсё 2:1 Тромсдален - Викинг 0:4 Одд - Викинг 3:3 Торвастад - Викинг 3:4 Викинг - Фредрикстад 1:1 Викинг - Бранн 1:1 Вархауг - Викинг 0:5 Будё/Глимт - Викинг 1:0 Викинг - Сарпсборг-08 1:0 Викинг - Русенборг 5:0 Викинг - Хёугесунн 2:0 Викинг - Флёя 2:1 Викинг - ФК Флекрой 2:1 Викинг - Флеккерёй 2:1 Викинг - Стабек 3:0

Результаты матчей

Мольде
Викинг

Точный счет

2:2
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
5 раз 71%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
5 раз 45%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Мольде
Викинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
2
4
1
6
2.5
1
5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
3
2
2
3
2.5
2
3
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
1.5
Больше Меньше
5
6
3
9
2.5
3
8
2
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 13 8 3 2 22 - 13 27
2.
Будё/Глимт
 0:0 12 7 4 1 24 - 8 25
3.
Фредрикстад
 11 6 3 2 19 - 10 21
4.
Мольде
 12 6 3 3 25 - 16 21
5.
Викинг
 11 5 4 2 18 - 13 19
6.
Стрёмсгодсет
 1:1 11 5 2 4 14 - 15 17
7.
КФУМ Осло
 0:0 11 3 6 2 12 - 12 15
8.
Хёугесунн
 0:0 11 4 2 5 10 - 14 14
9.
Русенборг
 10 4 1 5 14 - 17 13
10.
Лиллестрём
 2:1 11 4 1 6 13 - 19 13
11.
Одд
 1:1 12 3 4 5 12 - 22 13
12.
Сарпсборг-08
 0:0 11 3 2 6 13 - 22 11
13.
ФК Кристиансунн
 0:0 12 2 5 5 14 - 19 11
14.
Тромсё
 1:2 11 3 1 7 14 - 19 10
15.
Хам-Кам
 12 2 4 6 14 - 15 10
16.
Саннефьёрд
 0:0 11 2 3 6 12 - 16 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 7 5 0 2 11 - 7 15
2.
Будё/Глимт
 0:0 6 3 3 0 10 - 4 12
3.
Викинг
 6 3 2 1 9 - 7 11
4.
Мольде
 7 3 2 2 15 - 11 11
5.
Русенборг
 5 3 0 2 7 - 7 9
6.
Тромсё
 1:2 7 3 0 4 13 - 12 9
7.
Стрёмсгодсет
 1:1 5 2 2 1 6 - 4 8
8.
Фредрикстад
 5 2 2 1 7 - 5 8
9.
Хёугесунн
 0:0 6 2 1 3 4 - 7 7
10.
ФК Кристиансунн
 0:0 6 1 4 1 7 - 8 7
11.
Саннефьёрд
 0:0 4 2 0 2 7 - 6 6
12.
Одд
 1:1 6 1 2 3 8 - 14 5
13.
Хам-Кам
 5 1 1 3 4 - 6 4
14.
КФУМ Осло
 0:0 6 0 4 2 3 - 8 4
15.
Сарпсборг-08
 0:0 5 1 0 4 3 - 13 3
16.
Лиллестрём
 2:1 5 0 1 4 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 0:0 6 4 1 1 14 - 4 13
2.
Фредрикстад
 6 4 1 1 12 - 5 13
3.
Лиллестрём
 2:1 6 4 0 2 10 - 5 12
4.
Бранн
 6 3 3 0 11 - 6 12
5.
КФУМ Осло
 0:0 5 3 2 0 9 - 4 11
6.
Мольде
 5 3 1 1 10 - 5 10
7.
Стрёмсгодсет
 1:1 6 3 0 3 8 - 11 9
8.
Викинг
 5 2 2 1 9 - 6 8
9.
Сарпсборг-08
 0:0 6 2 2 2 10 - 9 8
10.
Одд
 1:1 6 2 2 2 4 - 8 8
11.
Хёугесунн
 0:0 5 2 1 2 6 - 7 7
12.
Хам-Кам
 7 1 3 3 10 - 9 6
13.
Русенборг
 5 1 1 3 7 - 10 4
14.
ФК Кристиансунн
 0:0 6 1 1 4 7 - 11 4
15.
Саннефьёрд
 0:0 7 0 3 4 5 - 10 3
16.
Тромсё
 1:2 4 0 1 3 1 - 7 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Будё/Глимт Грёнбек Альберт 8
Мольде Эйкрем Магнус 7 (1)
Мольде Эриксен Кристиан I 6 (2)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 6 (1)
Лиллестрём Ольсен Томас 5 (1)
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Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 4
Хам-Кам Куртович Виллиам 4
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 4
Хёугесунн Лейте Бруно 4
Саннефьёрд Амин Симон 4
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    • 58'
      Хауган Эйрик получил легкую травму, и его заменил Хагельскьер Андерс.
    • 50'
      Язбек Патрик совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 46'
      Трипич Златко сделал результативную передачу.
    • 46'
      Г О О О О Л - Макдермот Шон уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 20'
      Г О О О О Л - Амундсен Исак уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 7'
      Эйкрем Магнус сделал результативную передачу.
    • 7'
      Г О О О О Л - Гульбрандсен Фредрик забивает с правой ноги!
    • 1'
      Судья начинает матч
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