Тур: 11. Стадион: Акер. Зрители: 6879 Главный судья: Хансен Торе
0'
1:0
7' ГолГульбрандсен Фредрик
1:1
20' Гол в свои воротаАмундсен Исак
1:2
46' Гол в свои воротаМакдермот Шон
50' Желтая карточкаЯзбек Патрик
69' Желтая карточкаТрипич Златко
2:2
74' ГолЭриксен Кристиан
76' Желтая карточкаСтенснесс Джанни
81' Undefined phrase: football_event_Оланаре Аарон
90'+6
Ход матча
7'
20'
1:1
46'
1:2
50'
69'
74'
76'
81'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
6 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 1
-
7 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
494 Количество передач 393
-
56 Владение мячом, % 44
19
Хауган
Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Язбек ПатрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Аарсхайм Бьярте Лунде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Мольде
Викинг
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
93.8%
31.3%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
18.8%
6.2%
12 побед 3 ничьи 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 15 побед
33 матча
36.4%
21.2%
42.4%
12 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
45.5%
33.3%
21.2%
15 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
36.4%
18.2%
45.4%
12 побед 6 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
29
Голов в среднем за матч
2.44
1.71
Среднее время на гол
36
52
Всего голов
34
22
Голов в среднем за матч
2
1.38
Среднее время на гол
45
65
Всего голов
73
51
Голов в среднем за матч
2.21
1.55
Тотал матчей
2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
18
Больше 55%
Меньше 45%
15
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
Среднее время на гол
40
58
Бомбардиры внутри турнира
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эйкрем Магнус
|7
|0.58
|Эриксен Кристиан I
|6
|0.5
|Хестад Эйрик
|3
|0.25
|Стеневик Халлдор
|2
|0.17
|Гульбрандсен Фредрик
|2
|0.17
|Хёуген Кристоффер
|1
|0.08
|Оланаре Аарон
|1
|0.08
|Ловик Матиас
|1
|0.08
|Хагельскьер Андерс
|1
|0.08
|Коса Маркус Андреас
|1 (1)
|0.08
|Линнес Мартин
|0
|0
|Дели Матс Мёллер
|0
|0
|Эйванн Каспер
|0
|0
|Брейвик Эмиль
|0
|0
|Амундсен Исак
|0
|0
|Бакке Йохан
|0
|0
|Sondre Granaas
|0
|0
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трипич Златко
|4 (2)
|0.36
|Сальвесен Ларс-Йорген
|4
|0.36
|Эукленн Сондре
|2
|0.18
|Simen Kvia-Egeskog
|2
|0.18
|Д'Агостино Николас
|1
|0.09
|Кристиансен Петер
|1
|0.09
|Танген Харальд
|1
|0.09
|Белл Джо
|0
|0
Карточки
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гульбрандсен Фредрик
|3
|0
|Эриксен Кристиан I
|3
|0
|Амундсен Исак
|3
|0
|Хагельскьер Андерс
|2
|0
|Ловик Матиас
|2
|0
|Линнес Мартин
|1
|0
|Хёуген Кристоффер
|1
|0
|Хестад Эйрик
|1
|0
|Стеневик Халлдор
|1
|0
|Коса Маркус Андреас
|1
|0
|Брейвик Эмиль
|1
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Д'Агостино Николас
|3
|0
|Трипич Златко
|2
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|2
|0
|Эукленн Сондре
|2
|0
|Язбек Патрик
|2
|0
|Bjarte L. Aarsheim
|1
|0
|Morten Jensen II
|1
|0
|Белл Джо
|1
|0
|Стенснесс Джанни
|1
|0
|Хауген Херман
|1
|0
|Гуннарссон Патрик
|1
|0
|Sondre Klingen Langaas
|1
|0
|Урбанчич Йошт
|1
|0
|Диоп Джибрил
|1
|0
Результаты матчей
Мольде
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Викинг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
9
3
Мольде
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Викинг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
9
7
Мольде
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Викинг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
18
10
Голы по времени матча
Забито
17
7
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
5 Не забивали 8
3
18%
1
14%
1-15
4
24%
1
14%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
3
18%
2
29%
46-60
3
18%
1
14%
61-75
2
12%
2
29%
76-90
Пропущено
9
8
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
11%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
2
22%
2
25%
76-90
Забито
10
8
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
3
30%
2
25%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
3
30%
1
13%
61-75
1
10%
2
25%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
20%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
2
40%
1
13%
76-90
Забито
27
15
13 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
0 Не забивали 3
3
11%
1
7%
1-15
5
19%
3
20%
16-30
5
19%
2
13%
31-45
5
19%
3
20%
46-60
6
22%
2
13%
61-75
3
11%
4
27%
76-90
Пропущено
14
16
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
14%
4
25%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
21%
3
19%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
4
29%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Мольде
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Бранн - Мольде 1:3 Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Одд - Мольде 0:4 Мольде - Русенборг 2:2
Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Саннефьёрд - Мольде 3:1 Хёдд - Мольде 1:3 Мольде - Хёугесунн 2:1 Стриндхейм - Мольде 1:2 Будё/Глимт - Мольде 1:1 Мольде - Одд 1:2 Мольде - ФК Кристиансунн 2:0 Эйде Омень - Мольде 0:5 Хам-Кам - Мольде 0:1 Мольде - Стрёмсгодсет 4:0 Будё/Глимт - Мольде 3:5 Мольде - Бранн 1:0 Брюгге - Мольде 3:0 Мольде - Брюгге 2:1 Мольде - Русенборг 1:1
Викинг
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Викинг - Хам-Кам 3:0 Саннефьёрд - Викинг 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1
Левангер - Викинг 4:2 Викинг - Тромсё 2:1 Тромсдален - Викинг 0:4 Одд - Викинг 3:3 Торвастад - Викинг 3:4 Викинг - Фредрикстад 1:1 Викинг - Бранн 1:1 Вархауг - Викинг 0:5 Будё/Глимт - Викинг 1:0 Викинг - Сарпсборг-08 1:0 Викинг - Русенборг 5:0 Викинг - Хёугесунн 2:0 Викинг - Флёя 2:1 Викинг - ФК Флекрой 2:1 Викинг - Флеккерёй 2:1 Викинг - Стабек 3:0
Результаты матчей
Мольде
Викинг
Точный счет
2:2
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
5 раз 71%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
5 раз 45%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Мольде
Викинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
24
16
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
32
23
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
56
39
38
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|3
|2
|22 - 13
|27
|2.
|0:0
|12
|7
|4
|1
|24 - 8
|25
|3.
|11
|6
|3
|2
|19 - 10
|21
|4.
|12
|6
|3
|3
|25 - 16
|21
|5.
|11
|5
|4
|2
|18 - 13
|19
|6.
|1:1
|11
|5
|2
|4
|14 - 15
|17
|7.
|0:0
|11
|3
|6
|2
|12 - 12
|15
|8.
|0:0
|11
|4
|2
|5
|10 - 14
|14
|9.
|10
|4
|1
|5
|14 - 17
|13
|10.
|2:1
|11
|4
|1
|6
|13 - 19
|13
|11.
|1:1
|12
|3
|4
|5
|12 - 22
|13
|12.
|0:0
|11
|3
|2
|6
|13 - 22
|11
|13.
|0:0
|12
|2
|5
|5
|14 - 19
|11
|14.
|1:2
|11
|3
|1
|7
|14 - 19
|10
|15.
|12
|2
|4
|6
|14 - 15
|10
|16.
|0:0
|11
|2
|3
|6
|12 - 16
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|0
|2
|11 - 7
|15
|2.
|0:0
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|3.
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|4.
|7
|3
|2
|2
|15 - 11
|11
|5.
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|6.
|1:2
|7
|3
|0
|4
|13 - 12
|9
|7.
|1:1
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|8.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|9.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|10.
|0:0
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|11.
|0:0
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|12.
|1:1
|6
|1
|2
|3
|8 - 14
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|14.
|0:0
|6
|0
|4
|2
|3 - 8
|4
|15.
|0:0
|5
|1
|0
|4
|3 - 13
|3
|16.
|2:1
|5
|0
|1
|4
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|14 - 4
|13
|2.
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|3.
|2:1
|6
|4
|0
|2
|10 - 5
|12
|4.
|6
|3
|3
|0
|11 - 6
|12
|5.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|6.
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|7.
|1:1
|6
|3
|0
|3
|8 - 11
|9
|8.
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|9.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|10.
|1:1
|6
|2
|2
|2
|4 - 8
|8
|11.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|12.
|7
|1
|3
|3
|10 - 9
|6
|13.
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|14.
|0:0
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|15.
|0:0
|7
|0
|3
|4
|5 - 10
|3
|16.
|1:2
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Будё/Глимт
|Грёнбек Альберт
|8
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|7 (1)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|6 (2)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|6 (1)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|5 (1)
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|4
|Хам-Кам
|Куртович Виллиам
|4
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|4
|Хёугесунн
|Лейте Бруно
|4
|Саннефьёрд
|Амин Симон
|4