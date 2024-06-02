Тур: 11.
0'
20' Желтая карточкаNiclas Haakansson
1:0
21' ПенальтиАзулай Джонатан
2:0
23' ГолСилисуфай Эди
43' Желтая карточкаМуянич Амел
63' Желтая карточкаАдольфссон Йеспер
67' Желтая карточкаДюрестам Микаэль
3:0
71' ГолЛюндберг Виктор
90'+2
Ход матча
21'
1:0
23'
2:0
43'
67'
71'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
28 Erion Sadiku
-
30 Alex Rahm
-
Главный тренер: Холмберг Андреас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Iu RaneraПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Рафаэль ЙоркПолузащитник
-
11 Энглунд ЛеоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Якуб АнтониоНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Mikael Bengtsson
История личных встреч
Эргрюте
Гефле
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
9 матчей
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
22.2%
77.8%
2 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.8
1.25
Среднее время на гол
50
72
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
0.5
1.2
Среднее время на гол
180
75
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.22
1.22
Тотал матчей
2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
Среднее время на гол
73
73
Бомбардиры внутри турнира
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силисуфай Эди
|5 (1)
|0.45
|Абукар Айдарус
|2
|0.18
|Люндберг Виктор
|2
|0.18
|Дальквист Исак
|1
|0.09
|Свенссон Уильям
|1
|0.09
|Christoffer Styffe
|1
|0.09
|Виндехолл Чарли
|1
|0.09
|Азулай Джонатан
|1 (1)
|0.09
|Полсон Дэниел
|0
|0
|Муянич Амел
|0
|0
|Noah Christoffersson
|0
|0
|Тагессон Линус
|0
|0
Гефле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йельте Якоб
|4
|0.36
|Энглунд Лео
|3 (1)
|0.27
|Лундин Антон
|2
|0.18
|Эдквист Адриан
|2
|0.18
|Лагерфельдт Лукас
|2
|0.18
|Constantino Capotondi
|1
|0.09
|Ройсхенберг Мартин
|1
|0.09
|Iu Ranera
|0
|0
|Якуб Антонио
|0
|0
|Адриан Самуэль
|0
|0
|Sebastian Friman
|0
|0
|Niclas Haakansson
|0
|0
Карточки
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Файе Абдулайе
|3
|0
|Муянич Амел
|3
|0
|Дальквист Исак
|3
|0
|Свенссон Уильям
|3
|0
|Люндберг Виктор
|2
|0
|Дюрестам Микаэль
|1
|0
|Азулай Джонатан
|1
|0
|Полсон Дэниел
|1
|0
|Беркрот Никлас
|1
|0
|Силисуфай Эди
|1
|0
|Erion Sadiku
|1
|0
|Виндехолл Чарли
|1
|0
|Emmanuel Ekpenyong
|1
|0
Гефле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдквист Адриан
|2
|1
|Лагерфельдт Лукас
|3
|0
|Тобиас Йоханссон
|2
|0
|Рафаэль Йорк
|2
|0
|Iu Ranera
|2
|0
|Ройсхенберг Мартин
|1
|0
|Лундин Антон
|1
|0
|Йельте Якоб
|1
|0
|Адриан Самуэль
|1
|0
|Kevin Persson
|1
|0
|Constantino Capotondi
|1
|0
|Адольфссон Йеспер
|1
|0
|Якуб Антонио
|1
|0
|Niclas Haakansson
|1
|0
Результаты матчей
Эргрюте
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Гефле
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
3
Эргрюте
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Гефле
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
4
10
Эргрюте
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Гефле
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
9
13
Голы по времени матча
Забито
8
3
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
6 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
33%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
1
13%
1
33%
76-90
Пропущено
9
10
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
1
10%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
1
11%
3
30%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
4
44%
1
10%
61-75
2
22%
2
20%
76-90
Забито
6
12
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
1
17%
2
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
2
33%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
17%
4
33%
76-90
Пропущено
9
8
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
3
33%
3
38%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
56%
0
0%
76-90
Забито
14
15
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
1
7%
2
13%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
4
29%
5
33%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
2
14%
5
33%
76-90
Пропущено
18
18
5 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
0
0%
2
11%
1-15
4
22%
5
28%
16-30
1
6%
5
28%
31-45
2
11%
3
17%
46-60
4
22%
1
6%
61-75
7
39%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Эргрюте
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сандвикен - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Дегерфорс - Эргрюте 4:1 Варберг БоИС - Эргрюте 1:3
Эргрюте - Хельсинборг 0:1 Эргрюте - Эстер 2:2 Эстерсунд - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Браге 1:2 Оддевольд - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Утсиктенс 1:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:0 Эргрюте - Мосс 0:0 ГАИС - Эргрюте 3:0 Эргрюте - Эльфсборг 3:2 Дегерфорс - Эргрюте 5:0 Утсиктенс - Эргрюте 1:2 Ландветтер - Эргрюте 0:5 Вернаму - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Оддевольд 1:0 Эргрюте - Юнайтед ИК 1:0
Гефле
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Гефле - Эребру 3:1 Эстерсунд - Гефле 4:3 Гефле - Сундсвалль 1:0 Гефле - Сковде АИК 2:0
Эстер - Гефле 0:0 Гефле - Сандвикен 2:2 Оддевольд - Гефле 2:1 Гефле - Дегерфорс 2:2 Утсиктенс - Гефле 0:0 Гефле - Хельсинборг 2:3 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 Эстерсунд - Гефле 1:0 Гефле - Сириус (до 21 года) 4:5 Гефле - Васалунд 3:0 Гефле - Эребру 1:2 АИК - Гефле 1:0 Кальмар - Гефле 3:1 Сундсвалль - Гефле 6:1 Браге - Гефле 3:0 Гефле - Треллеборг 1:1
Результаты матчей
Эргрюте
Гефле
Точный счет
1:2
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:2
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Эргрюте
Гефле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
51
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
14
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
83
38
65
29
29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|3
|1
|18 - 6
|24
|2.
|11
|5
|4
|2
|15 - 9
|19
|3.
|11
|5
|4
|2
|19 - 13
|19
|4.
|11
|5
|4
|2
|14 - 10
|19
|5.
|11
|5
|3
|3
|15 - 13
|18
|6.
|11
|5
|3
|3
|11 - 9
|18
|7.
|11
|4
|3
|4
|11 - 12
|15
|8.
|2:2
|11
|4
|3
|4
|9 - 13
|15
|9.
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|10.
|11
|3
|4
|4
|16 - 17
|13
|11.
|11
|3
|4
|4
|11 - 14
|13
|12.
|11
|3
|3
|5
|12 - 15
|12
|13.
|11
|3
|3
|5
|10 - 14
|12
|14.
|11
|2
|3
|6
|14 - 18
|9
|15.
|2:2
|11
|2
|3
|6
|12 - 18
|9
|16.
|11
|2
|2
|7
|9 - 16
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|2.
|6
|4
|1
|1
|13 - 7
|13
|3.
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|4.
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|5.
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|6.
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|7.
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|8.
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|9.
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|10.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|11.
|2:2
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|12.
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|13.
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|14.
|2:2
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|15.
|6
|1
|1
|4
|8 - 9
|4
|16.
|6
|0
|4
|2
|4 - 6
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|2.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|3.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|4.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|5.
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|6.
|2:2
|6
|2
|1
|3
|6 - 11
|7
|7.
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|8.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|9.
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|10.
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|11.
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|12.
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|13.
|2:2
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|14.
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|15.
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|16.
|5
|0
|0
|5
|2 - 8
|0
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|6 (3)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|6 (2)
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|6 (1)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|5 (1)
|Дегерфорс
|Абдулла Пашанг
|5
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 6
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Дегерфорс
|Ольссон Себастьян II
|5
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|5
|Дегерфорс
|Mamadouba Diaby
|1 3