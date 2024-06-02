  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 11.
Эргрюте
3:0
Конец матча
Гефле
0'
20' Желтая карточка
Niclas Haakansson
1:0
21' Пенальти
Азулай Джонатан
2:0
23' Гол
Силисуфай Эди
43' Желтая карточка
Муянич Амел
63' Желтая карточка
Адольфссон Йеспер
67' Желтая карточка
Дюрестам Микаэль
3:0
71' Гол
Люндберг Виктор
90'+2
44
Густафссон
Хампус
3
Азулай
Джонатан
5
Christoffer
Styffe
25
Файе
Абдулайе
24
Свенссон
Уильям
7
Виндехолл
Чарли
8
Муянич
Амел
19
Андреассон
Антон
14
Полсон
Дэниел
26
Силисуфай
Эди
31
Абукар
Айдарус
27
Тобиас
Йоханссон
3
Адольфссон
Йеспер
29
Ройсхенберг
Мартин
5
Niclas
Haakansson
7
Эдквист
Адриан
44
Iu
Ranera
6
Лагерфельдт
Лукас
24
Рафаэль
Йорк
11
Энглунд
Лео
35
Адриан
Самуэль
9
Йельте
Якоб
Эргрюте
3-4-3
Гефле
3-4-3

История личных встреч

Эргрюте
Гефле

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

9 матчей

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

22.2%
77.8%
2 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
0:1
С
3:1
С
0:1
С
3:1
С
1:1
С
0:1
ШК
0:1
А
2:2
А
2:2

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.8
1.25

Среднее время на гол

50
72

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.5
1.2

Среднее время на гол

180
75

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.22
1.22

Тотал матчей

2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5

Среднее время на гол

73
73

Бомбардиры внутри турнира

Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силисуфай Эди 5 (1) 0.45
Абукар Айдарус 2 0.18
Люндберг Виктор 2 0.18
Дальквист Исак 1 0.09
Свенссон Уильям 1 0.09
Christoffer Styffe 1 0.09
Виндехолл Чарли 1 0.09
Азулай Джонатан 1 (1) 0.09
Полсон Дэниел 0 0
Муянич Амел 0 0
Noah Christoffersson 0 0
Тагессон Линус 0 0
Гефле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йельте Якоб 4 0.36
Энглунд Лео 3 (1) 0.27
Лундин Антон 2 0.18
Эдквист Адриан 2 0.18
Лагерфельдт Лукас 2 0.18
Constantino Capotondi 1 0.09
Ройсхенберг Мартин 1 0.09
Iu Ranera 0 0
Якуб Антонио 0 0
Адриан Самуэль 0 0
Sebastian Friman 0 0
Niclas Haakansson 0 0

Карточки

Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Файе Абдулайе 3 0
Муянич Амел 3 0
Дальквист Исак 3 0
Свенссон Уильям 3 0
Люндберг Виктор 2 0
Дюрестам Микаэль 1 0
Азулай Джонатан 1 0
Полсон Дэниел 1 0
Беркрот Никлас 1 0
Силисуфай Эди 1 0
Erion Sadiku 1 0
Виндехолл Чарли 1 0
Emmanuel Ekpenyong 1 0
Гефле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдквист Адриан 2 1
Лагерфельдт Лукас 3 0
Тобиас Йоханссон 2 0
Рафаэль Йорк 2 0
Iu Ranera 2 0
Ройсхенберг Мартин 1 0
Лундин Антон 1 0
Йельте Якоб 1 0
Адриан Самуэль 1 0
Kevin Persson 1 0
Constantino Capotondi 1 0
Адольфссон Йеспер 1 0
Якуб Антонио 1 0
Niclas Haakansson 1 0

Результаты матчей

Эргрюте
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Гефле
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
3
Эргрюте
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Гефле
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

4
10
Эргрюте
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Гефле
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

9
13

Голы по времени матча

Забито

8
3
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
6 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
33%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
1
13%
1
33%
76-90

Пропущено

9
10
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
1
10%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
1
11%
3
30%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
4
44%
1
10%
61-75
2
22%
2
20%
76-90

Забито

6
12
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
1
17%
2
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
2
33%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
17%
4
33%
76-90

Пропущено

9
8
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
3
33%
3
38%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
56%
0
0%
76-90

Забито

14
15
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
1
7%
2
13%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
4
29%
5
33%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
2
14%
5
33%
76-90

Пропущено

18
18
5 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
0
0%
2
11%
1-15
4
22%
5
28%
16-30
1
6%
5
28%
31-45
2
11%
3
17%
46-60
4
22%
1
6%
61-75
7
39%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Эргрюте
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сандвикен - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Дегерфорс - Эргрюте 4:1 Варберг БоИС - Эргрюте 1:3
Эргрюте - Хельсинборг 0:1 Эргрюте - Эстер 2:2 Эстерсунд - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Браге 1:2 Оддевольд - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Утсиктенс 1:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:0 Эргрюте - Мосс 0:0 ГАИС - Эргрюте 3:0 Эргрюте - Эльфсборг 3:2 Дегерфорс - Эргрюте 5:0 Утсиктенс - Эргрюте 1:2 Ландветтер - Эргрюте 0:5 Вернаму - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Оддевольд 1:0 Эргрюте - Юнайтед ИК 1:0
Гефле
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Гефле - Эребру 3:1 Эстерсунд - Гефле 4:3 Гефле - Сундсвалль 1:0 Гефле - Сковде АИК 2:0
Эстер - Гефле 0:0 Гефле - Сандвикен 2:2 Оддевольд - Гефле 2:1 Гефле - Дегерфорс 2:2 Утсиктенс - Гефле 0:0 Гефле - Хельсинборг 2:3 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 Эстерсунд - Гефле 1:0 Гефле - Сириус (до 21 года) 4:5 Гефле - Васалунд 3:0 Гефле - Эребру 1:2 АИК - Гефле 1:0 Кальмар - Гефле 3:1 Сундсвалль - Гефле 6:1 Браге - Гефле 3:0 Гефле - Треллеборг 1:1

Результаты матчей

Эргрюте
Гефле

Точный счет

1:2
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:2
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Эргрюте
Гефле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
5
1
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1
4
1.5
1
4
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
3
3
8
1.5
6
5
2
9
2.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 11 7 3 1 18 - 6 24
2.
Эстер
 11 5 4 2 15 - 9 19
3.
Дегерфорс
 11 5 4 2 19 - 13 19
4.
Утсиктенс
 11 5 4 2 14 - 10 19
5.
Сандвикен
 11 5 3 3 15 - 13 18
6.
Браге
 11 5 3 3 11 - 9 18
7.
Треллеборг
 11 4 3 4 11 - 12 15
8.
Сковде АИК
 2:2 11 4 3 4 9 - 13 15
9.
Хельсинборг
 11 3 5 3 12 - 11 14
10.
Гефле
 11 3 4 4 16 - 17 13
11.
Оддевольд
 11 3 4 4 11 - 14 13
12.
Эребру
 11 3 3 5 12 - 15 12
13.
Эстерсунд
 11 3 3 5 10 - 14 12
14.
Эргрюте
 11 2 3 6 14 - 18 9
15.
Варберг БоИС
 2:2 11 2 3 6 12 - 18 9
16.
Сундсвалль
 11 2 2 7 9 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 5 4 1 0 9 - 1 13
2.
Дегерфорс
 6 4 1 1 13 - 7 13
3.
Сандвикен
 5 4 0 1 9 - 4 12
4.
Эстер
 5 3 2 0 8 - 2 11
5.
Утсиктенс
 5 3 2 0 7 - 2 11
6.
Гефле
 6 3 2 1 12 - 8 11
7.
Браге
 5 3 1 1 5 - 3 10
8.
Эребру
 6 3 1 2 9 - 7 10
9.
Треллеборг
 6 2 3 1 8 - 7 9
10.
Оддевольд
 5 2 2 1 5 - 4 8
11.
Сковде АИК
 2:2 5 2 2 1 3 - 2 8
12.
Эстерсунд
 5 2 2 1 7 - 7 8
13.
Сундсвалль
 6 2 2 2 7 - 8 8
14.
Варберг БоИС
 2:2 6 2 1 3 8 - 9 7
15.
Эргрюте
 6 1 1 4 8 - 9 4
16.
Хельсинборг
 6 0 4 2 4 - 6 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 6 3 2 1 9 - 5 11
2.
Хельсинборг
 5 3 1 1 8 - 5 10
3.
Браге
 6 2 2 2 6 - 6 8
4.
Эстер
 6 2 2 2 7 - 7 8
5.
Утсиктенс
 6 2 2 2 7 - 8 8
6.
Сковде АИК
 2:2 6 2 1 3 6 - 11 7
7.
Треллеборг
 5 2 0 3 3 - 5 6
8.
Дегерфорс
 5 1 3 1 6 - 6 6
9.
Сандвикен
 6 1 3 2 6 - 9 6
10.
Эргрюте
 5 1 2 2 6 - 9 5
11.
Оддевольд
 6 1 2 3 6 - 10 5
12.
Эстерсунд
 6 1 1 4 3 - 7 4
13.
Варберг БоИС
 2:2 5 0 2 3 4 - 9 2
14.
Эребру
 5 0 2 3 3 - 8 2
15.
Гефле
 5 0 2 3 4 - 9 2
16.
Сундсвалль
 5 0 0 5 2 - 8 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 6 (3)
Дегерфорс Линдгрен Густав 6 (2)
Ландскруна Frederik Ihler 6 (1)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 5 (1)
Дегерфорс Абдулла Пашанг 5
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 6
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Дегерфорс Ольссон Себастьян II 5
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 5
Дегерфорс Mamadouba Diaby 1 3
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Эргрюте 3:0 Гефле онлайн

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