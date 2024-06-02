  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 11.
Сундсвалль
1:3
Конец матча
Хельсинборг
0'
1:0
8' Гол
Yaqub Finey
1:1
53' Гол
Milan Rasmussen
74' Желтая карточка
Benjamin Orn
83' Желтая карточка
Йоэльссон Калле
1:2
86' Гол
Amar Muhsin
87' Желтая карточка
Amar Muhsin
1:3
90' Пенальти
Лупер Вильгельм
90'+8
1
Ольссон
Йонас
XI
3
Monir
Jelassi
2
Kojo
Peprah
Oppeng
12
Pontus
Lindgren
18
Форсберг
Лукас
6
Худу
Абдул
Халик
8
Marc
Manchon
7
Бурман
Маркус
19
Yaqub
Finey
17
Норд
Густав
21
Энгблум
Понтус
1
Йоэльссон
Калле
19
Benjamin
Orn
2
Биркфельдт
Йон
3
Wilhelm
Nilsson
20
Олссон
Деннис
7
Кабаши
Ариан
14
Lukas
Kjellnaes
16
Ervin
Gigovac
11
Milan
Rasmussen
27
Benjamin
Acquah
9
Сильверхолт
Тейлор
Сундсвалль
4-2-3-1
Хельсинборг
4-4-2

История личных встреч

Сундсвалль
Хельсинборг

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед

17 матчей

11.8%
17.6%
70.6%
2 победы 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

История матчей

С
3:2
С
1:1
А
1:2
А
1:0
С
1:2
С
2:2
А
1:2
А
1:1
ТМК
1:0
А
2:1
А
0:2
А
2:1
А
2:0
А
4:0
А
0:1
А
2:1
А
0:3

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

0.88
0.78

Среднее время на гол

102
115

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.89
1.75

Среднее время на гол

47
51

Всего голов

24
21

Голов в среднем за матч

1.41
1.24

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

63
72

Бомбардиры внутри турнира

Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yaqub Finey 4 (1) 0.36
Энгблум Понтус 2 0.18
Бурман Маркус 1 0.09
Бенгтссон Йохан 1 0.09
Monir Jelassi 1 0.09
Норд Густав 0 0
Олссон Деннис 0 0
Худу Абдул Халик 0 0
Форсберг Лукас 0 0
Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лупер Вильгельм 3 (2) 0.27
Сильверхолт Тейлор 3 (1) 0.27
Ervin Gigovac 1 0.09
Benjamin Acquah 1 0.09
Amar Muhsin 1 0.09
Milan Rasmussen 1 0.09
Adrian Svanback 1 0.09
Кабаши Ариан 0 0
Биркфельдт Йон 0 0
William Westerlund 0 0
Benjamin Orn 0 0

Карточки

Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kojo Peprah Oppeng 1 1
Худу Абдул Халик 2 0
Monir Jelassi 2 0
Форсберг Лукас 2 0
Hugo Aviander 2 0
Энгблум Понтус 1 0
Стоянович-Фредин Оливер 1 0
Marc Manchon 1 0
Amaro Bahtijar 1 0
Бурман Маркус 1 0
Бенгтссон Йохан 1 0
Норд Густав 1 0
Ludvig Svanberg 1 0
Pontus Lindgren 1 0
Yaqub Finey 1 0
Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Benjamin Orn 6 1
Рогне Томас 2 1
Биркфельдт Йон 2 0
Ervin Gigovac 2 0
Lukas Kjellnaes 2 0
Daniel Bergman 2 0
Йоэльссон Калле 1 0
Хелльборг Адам 1 0
Сильверхолт Тейлор 1 0
Альмаджед Сумар 1 0
Amar Muhsin 1 0
Milan Rasmussen 1 0
William Westerlund 1 0

Результаты матчей

Сундсвалль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Хельсинборг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

4
0
Сундсвалль
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Хельсинборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

0
4
Сундсвалль
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Хельсинборг
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
3
38%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
2
29%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
29%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
29%
1
17%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

11
11
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
1
9%
3
27%
31-45
3
27%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
4
36%
2
18%
76-90

Пропущено

14
12
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
4
29%
2
17%
1-15
3
21%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
14%
4
33%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
4
29%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Сундсвалль
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Треллеборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Гефле - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:3
Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Сковде АИК 3:1 Дегерфорс - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эстерсунд 1:0 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Фриска Вильор 2:0 Сундсвалль - Сандвикен 1:1 Вестерос - Сундсвалль 1:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:1 Мьельбю - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Умео 1:1 Сундсвалль - Гефле 6:1 Сундсвалль - Худискваллс 2:0 Эстер - Сундсвалль 4:0
Хельсинборг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хельсинборг - Ландскруна 0:1 Хельсинборг - Сковде АИК 0:1 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Хельсинборг - Сандвикен 2:2
Эргрюте - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Эстерсунд 0:0 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Утсиктенс 1:1 Хельсинборг - Браге 1:1 Гефле - Хельсинборг 2:3 Хельсинборг - Эргрюте 2:0 Хельсинборг - Фалькенберг 2:1 Хельсинборг - Оддевольд 1:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Вернаму 0:1 Хальмстад - Хельсинборг 3:2 Хельсингёр - Хельсинборг 1:0 Треллеборг - Хельсинборг 0:1 Варберг БоИС - Хельсинборг 2:3 Сковде АИК - Хельсинборг 1:0

Результаты матчей

Сундсвалль
Хельсинборг

Точный счет

1:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 60%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:0
4 раза 36%
1:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Сундсвалль
Хельсинборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1
5
1.5
1
5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
7
4
2
9
1.5
3
8
1
10
2.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 11 7 3 1 18 - 6 24
2.
Эстер
 11 5 4 2 15 - 9 19
3.
Дегерфорс
 11 5 4 2 19 - 13 19
4.
Утсиктенс
 11 5 4 2 14 - 10 19
5.
Сандвикен
 11 5 3 3 15 - 13 18
6.
Браге
 11 5 3 3 11 - 9 18
7.
Треллеборг
 11 4 3 4 11 - 12 15
8.
Сковде АИК
 2:2 11 4 3 4 9 - 13 15
9.
Хельсинборг
 11 3 5 3 12 - 11 14
10.
Гефле
 11 3 4 4 16 - 17 13
11.
Оддевольд
 11 3 4 4 11 - 14 13
12.
Эребру
 11 3 3 5 12 - 15 12
13.
Эстерсунд
 11 3 3 5 10 - 14 12
14.
Эргрюте
 11 2 3 6 14 - 18 9
15.
Варберг БоИС
 2:2 11 2 3 6 12 - 18 9
16.
Сундсвалль
 11 2 2 7 9 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 5 4 1 0 9 - 1 13
2.
Дегерфорс
 6 4 1 1 13 - 7 13
3.
Сандвикен
 5 4 0 1 9 - 4 12
4.
Эстер
 5 3 2 0 8 - 2 11
5.
Утсиктенс
 5 3 2 0 7 - 2 11
6.
Гефле
 6 3 2 1 12 - 8 11
7.
Браге
 5 3 1 1 5 - 3 10
8.
Эребру
 6 3 1 2 9 - 7 10
9.
Треллеборг
 6 2 3 1 8 - 7 9
10.
Оддевольд
 5 2 2 1 5 - 4 8
11.
Сковде АИК
 2:2 5 2 2 1 3 - 2 8
12.
Эстерсунд
 5 2 2 1 7 - 7 8
13.
Сундсвалль
 6 2 2 2 7 - 8 8
14.
Варберг БоИС
 2:2 6 2 1 3 8 - 9 7
15.
Эргрюте
 6 1 1 4 8 - 9 4
16.
Хельсинборг
 6 0 4 2 4 - 6 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 6 3 2 1 9 - 5 11
2.
Хельсинборг
 5 3 1 1 8 - 5 10
3.
Браге
 6 2 2 2 6 - 6 8
4.
Эстер
 6 2 2 2 7 - 7 8
5.
Утсиктенс
 6 2 2 2 7 - 8 8
6.
Сковде АИК
 2:2 6 2 1 3 6 - 11 7
7.
Треллеборг
 5 2 0 3 3 - 5 6
8.
Дегерфорс
 5 1 3 1 6 - 6 6
9.
Сандвикен
 6 1 3 2 6 - 9 6
10.
Эргрюте
 5 1 2 2 6 - 9 5
11.
Оддевольд
 6 1 2 3 6 - 10 5
12.
Эстерсунд
 6 1 1 4 3 - 7 4
13.
Варберг БоИС
 2:2 5 0 2 3 4 - 9 2
14.
Эребру
 5 0 2 3 3 - 8 2
15.
Гефле
 5 0 2 3 4 - 9 2
16.
Сундсвалль
 5 0 0 5 2 - 8 0
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 6 (3)
Дегерфорс Линдгрен Густав 6 (2)
Ландскруна Frederik Ihler 6 (1)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 5 (1)
Дегерфорс Абдулла Пашанг 5
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 6
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Дегерфорс Ольссон Себастьян II 5
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 5
Дегерфорс Mamadouba Diaby 1 3
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 8'
      Норд Густав сделал результативную передачу.
    • 8'
      Г О О О О Л - Yaqub Finey бьет в цель!
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