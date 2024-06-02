Тур: 11.
1:3
Конец матча
0'
1:0
8' ГолYaqub Finey
1:1
53' ГолMilan Rasmussen
74' Желтая карточкаBenjamin Orn
83' Желтая карточкаЙоэльссон Калле
1:2
86' ГолAmar Muhsin
87' Желтая карточкаAmar Muhsin
1:3
90' ПенальтиЛупер Вильгельм
90'+8
Ход матча
8'
1:0
53'
1:1
74'
83'
86'
1:2
87'
90'
1:3
19
Yaqub
Finey
17
Норд
Густав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Yaqub FineyПолузащитник
-
17 Норд ГуставПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Douglas Jakobsen
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Benjamin OrnЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
33 Amar Muhsin
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaeae
История личных встреч
Сундсвалль
Хельсинборг
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед
17 матчей
11.8%
17.6%
70.6%
2 победы 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
0.88
0.78
Среднее время на гол
102
115
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
1.89
1.75
Среднее время на гол
47
51
Всего голов
24
21
Голов в среднем за матч
1.41
1.24
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
63
72
Бомбардиры внутри турнира
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yaqub Finey
|4 (1)
|0.36
|Энгблум Понтус
|2
|0.18
|Бурман Маркус
|1
|0.09
|Бенгтссон Йохан
|1
|0.09
|Monir Jelassi
|1
|0.09
|Норд Густав
|0
|0
|Олссон Деннис
|0
|0
|Худу Абдул Халик
|0
|0
|Форсберг Лукас
|0
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лупер Вильгельм
|3 (2)
|0.27
|Сильверхолт Тейлор
|3 (1)
|0.27
|Ervin Gigovac
|1
|0.09
|Benjamin Acquah
|1
|0.09
|Amar Muhsin
|1
|0.09
|Milan Rasmussen
|1
|0.09
|Adrian Svanback
|1
|0.09
|Кабаши Ариан
|0
|0
|Биркфельдт Йон
|0
|0
|William Westerlund
|0
|0
|Benjamin Orn
|0
|0
Карточки
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kojo Peprah Oppeng
|1
|1
|Худу Абдул Халик
|2
|0
|Monir Jelassi
|2
|0
|Форсберг Лукас
|2
|0
|Hugo Aviander
|2
|0
|Энгблум Понтус
|1
|0
|Стоянович-Фредин Оливер
|1
|0
|Marc Manchon
|1
|0
|Amaro Bahtijar
|1
|0
|Бурман Маркус
|1
|0
|Бенгтссон Йохан
|1
|0
|Норд Густав
|1
|0
|Ludvig Svanberg
|1
|0
|Pontus Lindgren
|1
|0
|Yaqub Finey
|1
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Benjamin Orn
|6
|1
|Рогне Томас
|2
|1
|Биркфельдт Йон
|2
|0
|Ervin Gigovac
|2
|0
|Lukas Kjellnaes
|2
|0
|Daniel Bergman
|2
|0
|Йоэльссон Калле
|1
|0
|Хелльборг Адам
|1
|0
|Сильверхолт Тейлор
|1
|0
|Альмаджед Сумар
|1
|0
|Amar Muhsin
|1
|0
|Milan Rasmussen
|1
|0
|William Westerlund
|1
|0
Результаты матчей
Сундсвалль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Хельсинборг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
4
0
Сундсвалль
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Хельсинборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
0
4
Сундсвалль
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Хельсинборг
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
3
38%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
2
29%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
29%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
17%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
29%
1
17%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
11
11
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
1
9%
3
27%
31-45
3
27%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
4
36%
2
18%
76-90
Пропущено
14
12
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
4
29%
2
17%
1-15
3
21%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
14%
4
33%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
4
29%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Сундсвалль
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Треллеборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Гефле - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:3
Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Сковде АИК 3:1 Дегерфорс - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эстерсунд 1:0 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Фриска Вильор 2:0 Сундсвалль - Сандвикен 1:1 Вестерос - Сундсвалль 1:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:1 Мьельбю - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Умео 1:1 Сундсвалль - Гефле 6:1 Сундсвалль - Худискваллс 2:0 Эстер - Сундсвалль 4:0
Хельсинборг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хельсинборг - Ландскруна 0:1 Хельсинборг - Сковде АИК 0:1 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Хельсинборг - Сандвикен 2:2
Эргрюте - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Эстерсунд 0:0 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Утсиктенс 1:1 Хельсинборг - Браге 1:1 Гефле - Хельсинборг 2:3 Хельсинборг - Эргрюте 2:0 Хельсинборг - Фалькенберг 2:1 Хельсинборг - Оддевольд 1:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Вернаму 0:1 Хальмстад - Хельсинборг 3:2 Хельсингёр - Хельсинборг 1:0 Треллеборг - Хельсинборг 0:1 Варберг БоИС - Хельсинборг 2:3 Сковде АИК - Хельсинборг 1:0
Результаты матчей
Сундсвалль
Хельсинборг
Точный счет
1:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 60%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:0
4 раза 36%
1:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Сундсвалль
Хельсинборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
41
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
74
29
38
110
29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|3
|1
|18 - 6
|24
|2.
|11
|5
|4
|2
|15 - 9
|19
|3.
|11
|5
|4
|2
|19 - 13
|19
|4.
|11
|5
|4
|2
|14 - 10
|19
|5.
|11
|5
|3
|3
|15 - 13
|18
|6.
|11
|5
|3
|3
|11 - 9
|18
|7.
|11
|4
|3
|4
|11 - 12
|15
|8.
|2:2
|11
|4
|3
|4
|9 - 13
|15
|9.
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|10.
|11
|3
|4
|4
|16 - 17
|13
|11.
|11
|3
|4
|4
|11 - 14
|13
|12.
|11
|3
|3
|5
|12 - 15
|12
|13.
|11
|3
|3
|5
|10 - 14
|12
|14.
|11
|2
|3
|6
|14 - 18
|9
|15.
|2:2
|11
|2
|3
|6
|12 - 18
|9
|16.
|11
|2
|2
|7
|9 - 16
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|2.
|6
|4
|1
|1
|13 - 7
|13
|3.
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|4.
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|5.
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|6.
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|7.
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|8.
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|9.
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|10.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|11.
|2:2
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|12.
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|13.
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|14.
|2:2
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|15.
|6
|1
|1
|4
|8 - 9
|4
|16.
|6
|0
|4
|2
|4 - 6
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|2.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|3.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|4.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|5.
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|6.
|2:2
|6
|2
|1
|3
|6 - 11
|7
|7.
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|8.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|9.
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|10.
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|11.
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|12.
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|13.
|2:2
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|14.
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|15.
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|16.
|5
|0
|0
|5
|2 - 8
|0
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|6 (3)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|6 (2)
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|6 (1)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|5 (1)
|Дегерфорс
|Абдулла Пашанг
|5
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 6
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Дегерфорс
|Ольссон Себастьян II
|5
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|5
|Дегерфорс
|Mamadouba Diaby
|1 3