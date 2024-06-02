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  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Гнистан
2:1
Конец матча
Лахти
0'
2' Желтая карточка
Пеннинкангас Теему
13' Желтая карточка
Олувайеми Джош
16' Желтая карточка
Colin Odutayo
19' Желтая карточка
Ояла Юхани
1:0
31' Гол
Joakim Latonen
1:1
32' Гол
Кастро Пабло
34' Желтая карточка
Roope Pyyskaenen
2:1
64' Гол
Joakim Latonen
87' Желтая карточка
Вийтикко Микко
90'+4
45
Jiri
Koski
40
Ояла
Юхани
22
Райтала
Юкка
3
Saku
Heiskanen
27
Пеннинкангас
Теему
18
Roope
Pyyskaenen
15
Gabriel
Europaeus
31
Татар
Беньямин
10
Joakim
Latonen
9
Jonas
Enkerud
17
Сарр
Момоду
1
Олувайеми
Джош
16
Julius
Tauriainen
12
Фокс
Дилан
4
Вийтикко
Микко
26
Кастро
Пабло
11
Коскинен
Отсо
5
Джалу
Бубакар
6
Samuel
Pasanen
15
Иванович
Люк
24
Бабикер
Асаад
7
Colin
Odutayo
Гнистан
Лахти

История личных встреч

Гнистан
Лахти

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ТМК
2:2
ТМС
3:3
К
1:2

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

2
2.33

Тотал матчей

3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
38

Бомбардиры внутри турнира

Гнистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Joakim Latonen 6 (2) 0.6
Татар Беньямин 3 0.3
Jonas Enkerud 2 0.2
Roope Pyyskaenen 1 0.1
Vertti Haenninen 1 0.1
Pauli Katajamaeki 1 0.1
Сарр Момоду 0 0
Кабаши Армеш 0 0
Hannes Woivalin 0 0
Лахти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Colin Odutayo 2 (1) 0.22
Julius Tauriainen 1 (1) 0.11
Кастро Пабло 1 0.11
Коскинен Отсо 1 0.11
Лопес Майкл 1 (1) 0.11
Бабикер Асаад 0 0

Карточки

Гнистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ояла Юхани 6 0
Пеннинкангас Теему 5 0
Jonas Enkerud 4 0
David Agbo 2 1
Кабаши Армеш 3 0
Сарр Момоду 3 0
Jussi Leppaelahti 3 0
Татар Беньямин 2 0
Joakim Latonen 2 0
Saku Heiskanen 2 0
Roope Pyyskaenen 2 0
Райтала Юкка 1 0
Эландер Хенрик 1 0
Нилльсон Маттиас 1 0
Аяла Элиас 1 0
Лахти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вийтикко Микко 2 1
Colin Odutayo 3 0
Riku Selander 2 0
Julius Tauriainen 2 0
Samuel Pasanen 2 0
Кастро Пабло 1 0
Фокс Дилан 1 0
Олувайеми Джош 1 0
Коскинен Отсо 1 0
Бабикер Асаад 1 0
Akseli Puukko 1 0

Результаты матчей

Гнистан
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Лахти
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Гнистан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Лахти
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

8
4
Гнистан
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Лахти
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

8
6

Голы по времени матча

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
8 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
10
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
1
17%
3
30%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
17%
3
30%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

10
4
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

10
6
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
10%
2
33%
1-15
3
30%
3
50%
16-30
3
30%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

14
6
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
7%
1
17%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
2
33%
31-45
2
14%
1
17%
46-60
3
21%
2
33%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Пропущено

16
16
11 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 7
3
19%
2
13%
1-15
4
25%
4
25%
16-30
4
25%
4
25%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гнистан
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Мариехамн - Гнистан 1:1 ХИК - Гнистан 1:0 Гнистан - КуПС 0:0 Оулу - Гнистан 1:1
Вантаан Ялкапаллосеура - Гнистан 3:0 Гнистан - Хака 0:3 Гнистан - СЯК Сейнайоки 0:1 ВПС - Гнистан 3:2 Ильвес - Гнистан 4:6 Гнистан - Интер Турку 2:1 Лахти - Гнистан 2:2 Гнистан - КяПа 3:2 ТПС - Гнистан 2:0 ХИК - Гнистан 3:5 Гнистан - Эканс 1:1 Гнистан - Хака 1:1 Гнистан - ПК-35 Хельсинки 1:3 Гнистан - ЯПС 3:0 Мариехамн - Гнистан 3:0 Гнистан - Мариехамн 0:0
Лахти
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лахти - СЯК Сейнайоки 0:4 ЕИФ Экенас - Лахти 1:1 Лахти - Мариехамн 3:0 Культсу - Лахти 0:7
ВПС - Лахти 3:0 Лахти - КуПС 0:1 Лахти - Хака 1:1 ХИК - Лахти 4:0 Ильвес - Лахти 0:0 Лахти - Гнистан 2:2 Лахти - Миккели 2:0 Лахти - Хака 1:0 Лахти - ЯПС 1:1 Лахти - Ильвес 1:5 Мариехамн - Лахти 0:0 Хака - Лахти 2:0 Лахти - Оулу 2:1 Лахти - КТП 2:1 Лахти - Ильвес 3:2 Лахти - Интер Турку 1:2

Результаты матчей

Гнистан
Лахти

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:6
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
6
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:6
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
6
1 раз 10%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Гнистан
Лахти

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
2
2
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
2
3
1.5
1
4
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
4
5
4
6
1.5
1
8
1
9
2.5
1
8
1
9
3.5
1
9
4.5
1
9
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 10 6 4 0 19 - 9 22
2.
ВПС
 0:0 10 6 2 2 18 - 12 20
3.
СЯК Сейнайоки
 10 5 3 2 16 - 11 18
4.
Ильвес
 10 5 2 3 20 - 12 17
5.
ХИК
 11 4 4 3 15 - 12 16
6.
Хака
 9 4 2 3 15 - 16 14
7.
Мариехамн
 9 3 3 3 13 - 13 12
8.
Гнистан
 10 3 3 4 14 - 16 12
9.
Интер Турку
 10 2 2 6 13 - 21 8
10.
Оулу
 9 1 4 4 14 - 17 7
11.
Лахти
 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
ЕИФ Экенас
 0:0 9 0 4 5 7 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 6 3 2 1 9 - 4 11
2.
СЯК Сейнайоки
 6 3 2 1 10 - 8 11
3.
ВПС
 0:0 5 3 1 1 11 - 7 10
4.
Хака
 5 3 1 1 10 - 7 10
5.
Ильвес
 6 3 1 2 16 - 10 10
6.
КуПС
 3 3 0 0 9 - 3 9
7.
Интер Турку
 5 2 2 1 9 - 7 8
8.
Мариехамн
 5 2 2 1 9 - 7 8
9.
Гнистан
 5 2 1 2 4 - 6 7
10.
Оулу
 4 1 2 1 4 - 4 5
11.
Лахти
 4 1 1 2 4 - 6 4
12.
ЕИФ Экенас
 0:0 4 0 3 1 2 - 4 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 7 3 4 0 10 - 6 13
2.
ВПС
 0:0 5 3 1 1 7 - 5 10
3.
СЯК Сейнайоки
 4 2 1 1 6 - 3 7
4.
Ильвес
 4 2 1 1 4 - 2 7
5.
Гнистан
 5 1 2 2 10 - 10 5
6.
ХИК
 5 1 2 2 6 - 8 5
7.
Мариехамн
 4 1 1 2 4 - 6 4
8.
Хака
 4 1 1 2 5 - 9 4
9.
Оулу
 5 0 2 3 10 - 13 2
10.
Лахти
 5 0 2 3 2 - 10 2
11.
ЕИФ Экенас
 0:0 5 0 1 4 5 - 11 1
12.
Интер Турку
 5 0 0 5 4 - 14 0
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Оулу Коффей Эшли 6 (2)
Гнистан Joakim Latonen 6
ВПС Mads Borchers 5 (2)
Ильвес Хаарала Сантери 4 (3)
Оулу Ренникс Джастин 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гнистан Ояла Юхани 6
Ильвес Арифи Дони 1 4
Ильвес Попович Антон 5
Гнистан Пеннинкангас Теему 5
КуПС Сиссе Ибраим 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Roope Pyyskaenen получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Г О О О О Л - Кастро Пабло бьет в цель!
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