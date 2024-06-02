Тур: 1. Стадион: Mustapekka Areena.
0'
2' Желтая карточкаПеннинкангас Теему
13' Желтая карточкаОлувайеми Джош
16' Желтая карточкаColin Odutayo
19' Желтая карточкаОяла Юхани
1:0
31' ГолJoakim Latonen
1:1
32' ГолКастро Пабло
34' Желтая карточкаRoope Pyyskaenen
2:1
64' ГолJoakim Latonen
87' Желтая карточкаВийтикко Микко
90'+4
Ход матча
13'
16'
19'
31'
1:0
32'
1:1
34'
64'
2:1
87'
45
Jiri
Koski
40
Ояла
Юхани
22
Райтала
Юкка
17
Сарр
Момоду
12
Фокс
Дилан
26
Кастро
Пабло
15
Иванович
Люк
- Основной состав
-
45 Jiri KoskiВратарь
-
40 Ояла ЮханиЗащитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Сарр МомодуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
49 Каштру ТомашПолузащитник
-
-
20 David Agbo
-
-
Главный тренер: Jussi Leppaelahti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Фокс ДиланЗащитник
- Защитник
-
26 Кастро ПаблоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Иванович ЛюкНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Тони Линдберг
История личных встреч
Гнистан
Лахти
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
2
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
2
2.33
Тотал матчей
3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
45
38
Бомбардиры внутри турнира
Гнистан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Joakim Latonen
|6 (2)
|0.6
|Татар Беньямин
|3
|0.3
|Jonas Enkerud
|2
|0.2
|Roope Pyyskaenen
|1
|0.1
|Vertti Haenninen
|1
|0.1
|Pauli Katajamaeki
|1
|0.1
|Сарр Момоду
|0
|0
|Кабаши Армеш
|0
|0
|Hannes Woivalin
|0
|0
Лахти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Colin Odutayo
|2 (1)
|0.22
|Julius Tauriainen
|1 (1)
|0.11
|Кастро Пабло
|1
|0.11
|Коскинен Отсо
|1
|0.11
|Лопес Майкл
|1 (1)
|0.11
|Бабикер Асаад
|0
|0
Карточки
Гнистан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ояла Юхани
|6
|0
|Пеннинкангас Теему
|5
|0
|Jonas Enkerud
|4
|0
|David Agbo
|2
|1
|Кабаши Армеш
|3
|0
|Сарр Момоду
|3
|0
|Jussi Leppaelahti
|3
|0
|Татар Беньямин
|2
|0
|Joakim Latonen
|2
|0
|Saku Heiskanen
|2
|0
|Roope Pyyskaenen
|2
|0
|Райтала Юкка
|1
|0
|Эландер Хенрик
|1
|0
|Нилльсон Маттиас
|1
|0
|Аяла Элиас
|1
|0
Лахти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вийтикко Микко
|2
|1
|Colin Odutayo
|3
|0
|Riku Selander
|2
|0
|Julius Tauriainen
|2
|0
|Samuel Pasanen
|2
|0
|Кастро Пабло
|1
|0
|Фокс Дилан
|1
|0
|Олувайеми Джош
|1
|0
|Коскинен Отсо
|1
|0
|Бабикер Асаад
|1
|0
|Akseli Puukko
|1
|0
Результаты матчей
Гнистан
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Лахти
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Гнистан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Лахти
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
8
4
Гнистан
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Лахти
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
8
6
Голы по времени матча
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
8 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
10
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
1
17%
3
30%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
17%
3
30%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
10
4
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
10
6
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
10%
2
33%
1-15
3
30%
3
50%
16-30
3
30%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
14
6
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
7%
1
17%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
2
33%
31-45
2
14%
1
17%
46-60
3
21%
2
33%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Пропущено
16
16
11 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 7
3
19%
2
13%
1-15
4
25%
4
25%
16-30
4
25%
4
25%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
3
19%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Гнистан
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Мариехамн - Гнистан 1:1 ХИК - Гнистан 1:0 Гнистан - КуПС 0:0 Оулу - Гнистан 1:1
Вантаан Ялкапаллосеура - Гнистан 3:0 Гнистан - Хака 0:3 Гнистан - СЯК Сейнайоки 0:1 ВПС - Гнистан 3:2 Ильвес - Гнистан 4:6 Гнистан - Интер Турку 2:1 Лахти - Гнистан 2:2 Гнистан - КяПа 3:2 ТПС - Гнистан 2:0 ХИК - Гнистан 3:5 Гнистан - Эканс 1:1 Гнистан - Хака 1:1 Гнистан - ПК-35 Хельсинки 1:3 Гнистан - ЯПС 3:0 Мариехамн - Гнистан 3:0 Гнистан - Мариехамн 0:0
Лахти
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лахти - СЯК Сейнайоки 0:4 ЕИФ Экенас - Лахти 1:1 Лахти - Мариехамн 3:0 Культсу - Лахти 0:7
ВПС - Лахти 3:0 Лахти - КуПС 0:1 Лахти - Хака 1:1 ХИК - Лахти 4:0 Ильвес - Лахти 0:0 Лахти - Гнистан 2:2 Лахти - Миккели 2:0 Лахти - Хака 1:0 Лахти - ЯПС 1:1 Лахти - Ильвес 1:5 Мариехамн - Лахти 0:0 Хака - Лахти 2:0 Лахти - Оулу 2:1 Лахти - КТП 2:1 Лахти - Ильвес 3:2 Лахти - Интер Турку 1:2
Результаты матчей
Гнистан
Лахти
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:6
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
6
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:6
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
6
1 раз 10%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Гнистан
Лахти
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
22
23
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
23
14
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
45
46
18
19
18
19
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|4
|0
|19 - 9
|22
|2.
|0:0
|10
|6
|2
|2
|18 - 12
|20
|3.
|10
|5
|3
|2
|16 - 11
|18
|4.
|10
|5
|2
|3
|20 - 12
|17
|5.
|11
|4
|4
|3
|15 - 12
|16
|6.
|9
|4
|2
|3
|15 - 16
|14
|7.
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|8.
|10
|3
|3
|4
|14 - 16
|12
|9.
|10
|2
|2
|6
|13 - 21
|8
|10.
|9
|1
|4
|4
|14 - 17
|7
|11.
|9
|1
|3
|5
|6 - 16
|6
|12.
|0:0
|9
|0
|4
|5
|7 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|2.
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|3.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|16 - 10
|10
|6.
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|7.
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|8.
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|9.
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|10.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|11.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|3
|4
|0
|10 - 6
|13
|2.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|3.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|5.
|5
|1
|2
|2
|10 - 10
|5
|6.
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|7.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|9.
|5
|0
|2
|3
|10 - 13
|2
|10.
|5
|0
|2
|3
|2 - 10
|2
|11.
|0:0
|5
|0
|1
|4
|5 - 11
|1
|12.
|5
|0
|0
|5
|4 - 14
|0
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|Оулу
|Коффей Эшли
|6 (2)
|Гнистан
|Joakim Latonen
|6
|ВПС
|Mads Borchers
|5 (2)
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|4 (3)
|Оулу
|Ренникс Джастин
|4 (1)
|Гнистан
|Ояла Юхани
|6
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 4
|Ильвес
|Попович Антон
|5
|Гнистан
|Пеннинкангас Теему
|5
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 3