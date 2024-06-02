Тур: 12. Стадион: Финнведсваллен.
0'
0:1
1' ГолБрорссон Арвид
27' Желтая карточкаFrank Junior Adjei
45' Желтая карточкаБрорссон Арвид
62' Желтая карточкаГуставссон Йеспер
0:2
64' ГолБергстрем Якоб
1:2
73' ГолJohnbosco Samuel Kalu
83' Желтая карточкаВинст Фредди
Ход матча
1'
0:1
45'
64'
0:2
73'
83'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 4
-
5 Угловые 3
-
4 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
20
Винст
Фредди
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Бастос МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Anes Mravac
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Штоль АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
История личных встреч
Вернаму
Мьельбю
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
9 матчей
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
2.5
1.4
Среднее время на гол
36
64
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Среднее время на гол
90
72
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
54
67
Бомбардиры внутри турнира
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Johnbosco Samuel Kalu
|5
|0.42
|Зелькович Айдин
|3 (1)
|0.25
|Энгвалль Густав
|2
|0.17
|Берг Виктор
|2
|0.17
|Юханссон Карл
|1
|0.08
|Оливейра Вендерсон
|1
|0.08
|Hampus Naesstroem
|1
|0.08
|Frank Junior Adjei
|0
|0
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергстрем Якоб
|5
|0.38
|Elliot Stroud
|2
|0.15
|Рёйкьер Никлас
|2
|0.15
|Seedy Jagne
|2
|0.15
|Густафссон Виктор
|2
|0.15
|Jakob Kiilerich Rask
|2
|0.15
|Штоль Адам
|1 (1)
|0.08
|Йоханссон Александр
|1
|0.08
|Брорссон Арвид
|1
|0.08
|Silas Nwankwo
|1
|0.08
|Йоханссон Херман
|1
|0.08
|Викстрём Расмус
|1
|0.08
|Петтерссон Том
|0
|0
Карточки
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Samuel Kotto
|4
|0
|Хасич Эмин
|3
|0
|Frank Junior Adjei
|3
|0
|Энгвалль Густав
|2
|0
|Albin Lohikangas
|2
|0
|Терн Симон
|1
|0
|Винст Фредди
|1
|0
|Зелькович Айдин
|1
|0
|Рапп Йохан
|1
|0
|Оливейра Вендерсон
|1
|0
|Ларссон Виктор
|1
|0
|Берг Виктор
|1
|0
|Hampus Naesstroem
|1
|0
|Johnbosco Samuel Kalu
|1
|0
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Густавссон Йеспер
|2
|0
|Брорссон Арвид
|2
|0
|Jakob Kiilerich Rask
|2
|0
|Йоханссон Херман
|2
|0
|Бергстрем Якоб
|2
|0
|Seedy Jagne
|2
|0
|Штоль Адам
|1
|0
|Викстрём Расмус
|1
|0
|Густафссон Виктор
|1
|0
|Silas Nwankwo
|1
|0
|Тернквист Ноэль
|1
|0
|Abdoulie Manneh
|1
|0
Результаты матчей
Вернаму
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Мьельбю
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
2
Вернаму
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Мьельбю
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
11
12
Вернаму
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Мьельбю
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
14
14
Голы по времени матча
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
2
33%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
12
6
9 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
4
33%
1
17%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
17%
4
67%
76-90
Забито
11
13
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
2
18%
2
15%
1-15
0
0%
5
38%
16-30
2
18%
2
15%
31-45
3
27%
3
23%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
1
8%
76-90
Пропущено
5
9
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
20%
1
11%
1-15
2
40%
2
22%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
14
19
6 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
2
14%
4
21%
1-15
1
7%
6
32%
16-30
3
21%
3
16%
31-45
3
21%
3
16%
46-60
4
29%
1
5%
61-75
1
7%
2
11%
76-90
Пропущено
17
15
13 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
4
24%
1
7%
1-15
4
24%
2
13%
16-30
5
29%
29%
2
13%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
2
12%
6
40%
76-90
Результаты последних матчей
Вернаму
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4 Вернаму - Кальмар 0:2 Вестерос - Вернаму 0:2 Вернаму - Броммапойкарна 1:1
Хаммарбю - Вернаму 1:2 Вернаму - Хальмстад 1:3 АИК - Вернаму 2:0 Сириус - Вернаму 0:1 Вернаму - Мальмё 0:4 Вернаму - ГАИС 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хельсинборг - Вернаму 0:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Вернаму - Эстер 3:1 Вернаму - Эргрюте 0:1 Вернаму - Сталь Мелец 2:1 АИК - Вернаму 3:1
Мьельбю
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мьельбю - Хеккен 2:1 Мьельбю - Юргорден 1:3 Гётеборг - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Хаммарбю 3:0
Хальмстад - Мьельбю 1:3 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:2 Вестерос - Мьельбю 2:1 ГАИС - Мьельбю 2:1 Мьельбю - АИК 1:1 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0 Хеккен - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Мьельбю - АИК 1:3 Хаммарбю - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Вестерос 2:0 Мьельбю - Сундсвалль 3:2 Юргорден - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Б-93 4:2
Результаты матчей
Вернаму
Мьельбю
Точный счет
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
3 раза 43%
3
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:2
2 раза 18%
0:4
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
1
6 раз 50%
3
4 раза 33%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Вернаму
Мьельбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
42
14
15
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
111
47
57
110
48
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|34 - 9
|32
|2.
|12
|8
|1
|3
|24 - 11
|25
|3.
|2:1
|13
|7
|2
|4
|22 - 15
|23
|4.
|12
|7
|0
|5
|21 - 15
|21
|5.
|12
|7
|0
|5
|16 - 17
|21
|6.
|4:1
|13
|6
|2
|5
|24 - 22
|20
|7.
|12
|6
|0
|6
|17 - 19
|18
|8.
|1:4
|12
|5
|2
|5
|23 - 27
|17
|9.
|13
|5
|1
|7
|21 - 20
|16
|10.
|12
|4
|3
|5
|16 - 17
|15
|11.
|12
|3
|6
|3
|19 - 21
|15
|12.
|1:2
|12
|4
|2
|6
|15 - 19
|14
|13.
|12
|4
|2
|6
|13 - 19
|14
|14.
|12
|3
|2
|7
|15 - 32
|11
|15.
|12
|3
|1
|8
|17 - 28
|10
|16.
|12
|2
|2
|8
|8 - 14
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|16 - 1
|18
|2.
|1:4
|6
|5
|0
|1
|17 - 7
|15
|3.
|6
|5
|0
|1
|14 - 5
|15
|4.
|6
|5
|0
|1
|11 - 7
|15
|5.
|2:1
|7
|4
|2
|1
|14 - 8
|14
|6.
|6
|4
|1
|1
|16 - 6
|13
|7.
|4:1
|7
|4
|1
|2
|16 - 11
|13
|8.
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|9.
|6
|4
|0
|2
|11 - 6
|12
|10.
|6
|2
|2
|2
|10 - 7
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|4 - 9
|7
|12.
|5
|2
|0
|3
|7 - 13
|6
|13.
|6
|1
|3
|2
|7 - 14
|6
|14.
|6
|1
|1
|4
|9 - 13
|4
|15.
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|16.
|1:2
|6
|0
|1
|5
|4 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|18 - 8
|14
|2.
|1:2
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|3.
|5
|4
|0
|1
|14 - 4
|12
|4.
|2:1
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|5.
|6
|2
|3
|1
|12 - 7
|9
|6.
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|7.
|4:1
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|8.
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|9.
|6
|2
|0
|4
|7 - 10
|6
|10.
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|11.
|6
|2
|0
|4
|8 - 15
|6
|12.
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|13.
|7
|1
|2
|4
|8 - 19
|5
|14.
|6
|1
|1
|4
|5 - 6
|4
|15.
|7
|1
|0
|6
|5 - 14
|3
|16.
|1:4
|6
|0
|2
|4
|6 - 20
|2
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|10 (3)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|8 (5)
|Сириус
|Салех Юсеф
|8 (1)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|7 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|7 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|6
|ИФК Норрчепинг
|Daniel Eid
|5
|Эльфсборг
|Jalal Abdulai
|5
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 3
|Мальмё
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|4