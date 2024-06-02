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  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 12. Стадион: .
Вернаму
1:2
Второй тайм: 90+'
Мьельбю
0'
0:1
1' Гол
Брорссон Арвид
27' Желтая карточка
Frank Junior Adjei
45' Желтая карточка
Брорссон Арвид
62' Желтая карточка
Густавссон Йеспер
0:2
64' Гол
Бергстрем Якоб
1:2
73' Гол
Johnbosco Samuel Kalu
83' Желтая карточка
Винст Фредди

Ход матча

1'
0:1
Брорссон Арвид
(Петтерссон Том)
27'
Frank Junior Adjei
 
45'
 
Брорссон Арвид
46'
Hampus Naesstroem
Frank Junior Adjei
 
62'
 
Густавссон Йеспер
64'
0:2
Бергстрем Якоб
(Штоль Адам)
66'
Грозданич Эмин
Albin Lohikangas
 
66'
Юханссон Карл
Зелькович Айдин
 
66'
 
Isac Johnsson
Густафссон Виктор
66'
 
Elliot Stroud
Йоханссон Херман
66'
 
Seedy Jagne
Йоханссон Александр
73'
Johnbosco Samuel Kalu
(Юханссон Карл)
1:2
80'
 
Викстрём Расмус
Брорссон Арвид
83'
Винст Фредди
 
89'
Бастос Марко
Винст Фредди
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 3
  • 4 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Лучшие коэффициенты
Вернаму
Ничья
Мьельбю
8.74
7.80
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3.45
Все Коэффициенты
1
Рашид
Джонатан
20
Винст
Фредди
5
Ларссон
Виктор
4
Хасич
Эмин
16
Albin
Lohikangas
28
Frank
Junior
Adjei
11
Оливейра
Вендерсон
3
Берг
Виктор
10
Зелькович
Айдин
9
Johnbosco
Samuel
Kalu
14
Энгвалль
Густав
1
Тернквист
Ноэль
3
Брорссон
Арвид
5
Рослер
Колин
24
Петтерссон
Том
14
Йоханссон
Херман
10
Рёйкьер
Никлас
22
Густавссон
Йеспер
11
Штоль
Адам
7
Густафссон
Виктор
18
Бергстрем
Якоб
16
Йоханссон
Александр
Вернаму
4-3-3
Мьельбю
3-4-3

История личных встреч

Вернаму
Мьельбю

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

9 матчей

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

А
2:3
А
0:1
А
2:1
А
1:1
ТМК
0:2
С
4:0
С
1:0
ТМС
4:3
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

2.5
1.4

Среднее время на гол

36
64

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Johnbosco Samuel Kalu 5 0.42
Зелькович Айдин 3 (1) 0.25
Энгвалль Густав 2 0.17
Берг Виктор 2 0.17
Юханссон Карл 1 0.08
Оливейра Вендерсон 1 0.08
Hampus Naesstroem 1 0.08
Frank Junior Adjei 0 0
Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергстрем Якоб 5 0.38
Elliot Stroud 2 0.15
Рёйкьер Никлас 2 0.15
Seedy Jagne 2 0.15
Густафссон Виктор 2 0.15
Jakob Kiilerich Rask 2 0.15
Штоль Адам 1 (1) 0.08
Йоханссон Александр 1 0.08
Брорссон Арвид 1 0.08
Silas Nwankwo 1 0.08
Йоханссон Херман 1 0.08
Викстрём Расмус 1 0.08
Петтерссон Том 0 0

Карточки

Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samuel Kotto 4 0
Хасич Эмин 3 0
Frank Junior Adjei 3 0
Энгвалль Густав 2 0
Albin Lohikangas 2 0
Терн Симон 1 0
Винст Фредди 1 0
Зелькович Айдин 1 0
Рапп Йохан 1 0
Оливейра Вендерсон 1 0
Ларссон Виктор 1 0
Берг Виктор 1 0
Hampus Naesstroem 1 0
Johnbosco Samuel Kalu 1 0
Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Густавссон Йеспер 2 0
Брорссон Арвид 2 0
Jakob Kiilerich Rask 2 0
Йоханссон Херман 2 0
Бергстрем Якоб 2 0
Seedy Jagne 2 0
Штоль Адам 1 0
Викстрём Расмус 1 0
Густафссон Виктор 1 0
Silas Nwankwo 1 0
Тернквист Ноэль 1 0
Abdoulie Manneh 1 0

Результаты матчей

Вернаму
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Мьельбю
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
2
Вернаму
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Мьельбю
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

11
12
Вернаму
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Мьельбю
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

14
14

Голы по времени матча

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
2
33%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

12
6
9 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
4
33%
1
17%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
17%
4
67%
76-90

Забито

11
13
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
2
18%
2
15%
1-15
0
0%
5
38%
16-30
2
18%
2
15%
31-45
3
27%
3
23%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
1
8%
76-90

Пропущено

5
9
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
20%
1
11%
1-15
2
40%
2
22%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

14
19
6 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
2
14%
4
21%
1-15
1
7%
6
32%
16-30
3
21%
3
16%
31-45
3
21%
3
16%
46-60
4
29%
1
5%
61-75
1
7%
2
11%
76-90

Пропущено

17
15
13 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
4
24%
1
7%
1-15
4
24%
2
13%
16-30
5
29%
29%
2
13%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
2
12%
6
40%
76-90

Результаты последних матчей

Вернаму
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4 Вернаму - Кальмар 0:2 Вестерос - Вернаму 0:2 Вернаму - Броммапойкарна 1:1
Хаммарбю - Вернаму 1:2 Вернаму - Хальмстад 1:3 АИК - Вернаму 2:0 Сириус - Вернаму 0:1 Вернаму - Мальмё 0:4 Вернаму - ГАИС 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хельсинборг - Вернаму 0:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Вернаму - Эстер 3:1 Вернаму - Эргрюте 0:1 Вернаму - Сталь Мелец 2:1 АИК - Вернаму 3:1
Мьельбю
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мьельбю - Хеккен 2:1 Мьельбю - Юргорден 1:3 Гётеборг - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Хаммарбю 3:0
Хальмстад - Мьельбю 1:3 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:2 Вестерос - Мьельбю 2:1 ГАИС - Мьельбю 2:1 Мьельбю - АИК 1:1 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0 Хеккен - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Мьельбю - АИК 1:3 Хаммарбю - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Вестерос 2:0 Мьельбю - Сундсвалль 3:2 Юргорден - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Б-93 4:2

Результаты матчей

Вернаму
Мьельбю

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
3 раза 43%
3
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 18%
0:4
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
1
6 раз 50%
3
4 раза 33%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Вернаму
Мьельбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
4
2
1.5
1
4
1
5
2.5
1
4
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
11
1
4
7
1.5
5
7
1
10
2.5
4
8
1
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 13 10 2 1 34 - 9 32
2.
Юргорден
 12 8 1 3 24 - 11 25
3.
Мьельбю
 2:1 13 7 2 4 22 - 15 23
4.
Хаммарбю
 12 7 0 5 21 - 15 21
5.
ГАИС
 12 7 0 5 16 - 17 21
6.
Хеккен
 4:1 13 6 2 5 24 - 22 20
7.
Хальмстад
 12 6 0 6 17 - 19 18
8.
АИК
 1:4 12 5 2 5 23 - 27 17
9.
Эльфсборг
 13 5 1 7 21 - 20 16
10.
Сириус
 12 4 3 5 16 - 17 15
11.
Броммапойкарна
 12 3 6 3 19 - 21 15
12.
Вернаму
 1:2 12 4 2 6 15 - 19 14
13.
Гётеборг
 12 4 2 6 13 - 19 14
14.
ИФК Норрчепинг
 12 3 2 7 15 - 32 11
15.
Кальмар
 12 3 1 8 17 - 28 10
16.
Вестерос
 12 2 2 8 8 - 14 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 6 6 0 0 16 - 1 18
2.
АИК
 1:4 6 5 0 1 17 - 7 15
3.
Хаммарбю
 6 5 0 1 14 - 5 15
4.
ГАИС
 6 5 0 1 11 - 7 15
5.
Мьельбю
 2:1 7 4 2 1 14 - 8 14
6.
Эльфсборг
 6 4 1 1 16 - 6 13
7.
Хеккен
 4:1 7 4 1 2 16 - 11 13
8.
Юргорден
 7 4 1 2 10 - 7 13
9.
Хальмстад
 6 4 0 2 11 - 6 12
10.
Сириус
 6 2 2 2 10 - 7 8
11.
Гётеборг
 6 2 1 3 4 - 9 7
12.
ИФК Норрчепинг
 5 2 0 3 7 - 13 6
13.
Броммапойкарна
 6 1 3 2 7 - 14 6
14.
Кальмар
 6 1 1 4 9 - 13 4
15.
Вестерос
 6 1 1 4 3 - 8 4
16.
Вернаму
 1:2 6 0 1 5 4 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 7 4 2 1 18 - 8 14
2.
Вернаму
 1:2 6 4 1 1 11 - 5 13
3.
Юргорден
 5 4 0 1 14 - 4 12
4.
Мьельбю
 2:1 6 3 0 3 8 - 7 9
5.
Броммапойкарна
 6 2 3 1 12 - 7 9
6.
Гётеборг
 6 2 1 3 9 - 10 7
7.
Хеккен
 4:1 6 2 1 3 8 - 11 7
8.
Сириус
 6 2 1 3 6 - 10 7
9.
Хаммарбю
 6 2 0 4 7 - 10 6
10.
ГАИС
 6 2 0 4 5 - 10 6
11.
Кальмар
 6 2 0 4 8 - 15 6
12.
Хальмстад
 6 2 0 4 6 - 13 6
13.
ИФК Норрчепинг
 7 1 2 4 8 - 19 5
14.
Вестерос
 6 1 1 4 5 - 6 4
15.
Эльфсборг
 7 1 0 6 5 - 14 3
16.
АИК
 1:4 6 0 2 4 6 - 20 2
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Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 10 (3)
Мальмё Ботхейм Эрик 8 (5)
Сириус Салех Юсеф 8 (1)
Броммапойкарна Васич Никола 7 (4)
АИК Питтас Яннис 7 (2)
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Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 6
ИФК Норрчепинг Daniel Eid 5
Эльфсборг Jalal Abdulai 5
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 3
Мальмё Стрюгер-Ларсен Йенс 4
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Брорссон Арвид получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Frank Junior Adjei получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Петтерссон Том сделал результативную передачу.
    • 1'
      Г О О О О Л - Брорссон Арвид бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Вернаму
    Ничья
    Мьельбю
    8.74
    7.80
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    3.45
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