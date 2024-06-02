Тур: 12. Стадион: Бравида Арена.
0'
1:0
21' ГолФридрикссон Вальгейр-Люнддаль
2:0
42' ГолЧилуфя Эдвард
3:0
50' ГолЛаюни Амор
4:0
54' ГолРюгор Миккель
4:1
57' ГолПиттас Яннис
Ход матча
21'
42'
2:0
50'
3:0
54'
57'
4:1
80'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 3
-
8 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
27
Ромео
Аман
24
Лаюни
Амор
17
Тюкосен
Мадс
32
Модесто
Руй
24
Lamine
Dabo
28
Питтас
Яннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ромео АманПолузащитник
-
24 Лаюни АморНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Янссон СиггеЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Дабо ПонтусНападающий
-
10 Юссеф АлиНападающий
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Модесто РуйПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Lamine DaboПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Питтас ЯннисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
2 Эд ЭскилЗащитник
-
34 Ринг ЭрикНападающий
- Нападающий
-
37 Ahmad Faqa
-
-
14 Aaron Rydell
-
45 Taha Ayari
-
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
История личных встреч
Хеккен
АИК
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
38.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 10 ничьих 8 побед
33 матча
27.3%
21.2%
51.5%
9 побед 7 ничьих 17 побед
Первый тайм
15.2%
39.4%
45.4%
5 побед 13 ничьих 15 побед
Второй тайм
30.3%
45.5%
24.2%
10 побед 15 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
14
Голов в среднем за матч
1.75
0.82
Среднее время на гол
51
109
Всего голов
27
25
Голов в среднем за матч
1.59
1.56
Среднее время на гол
56
57
Всего голов
55
39
Голов в среднем за матч
1.67
1.18
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
54
76
Бомбардиры внутри турнира
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хрстич Срджан
|4
|0.31
|Лаюни Амор
|3
|0.23
|Густафссон Симон
|3 (1)
|0.23
|Инусса Зейдан
|3
|0.23
|Линдберг Юлиус
|3
|0.23
|Рюгор Миккель
|2
|0.15
|Чилуфя Эдвард
|2
|0.15
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|2
|0.15
|Ховланд Эвен
|1
|0.08
|Лундквист Адам
|0
|0
|Юссеф Али
|0
|0
|Ромео Аман
|0
|0
|Дабо Понтус
|0
|0
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питтас Яннис
|7
|0.58
|Целина Берсант
|3
|0.25
|Модесто Руй
|2
|0.17
|Исмаила Кулибали
|2
|0.17
|Беширович Дино
|2
|0.17
|Тюкосен Мадс
|1
|0.08
|Фараж Омар
|1
|0.08
|Салетрос Антон
|1
|0.08
|Хансен Беньямин
|1
|0.08
|Эд Эскил
|1
|0.08
|Abdihakin Ali
|1
|0.08
|Taha Ayari
|0
|0
Карточки
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лаюни Амор
|2
|0
|Густафссон Симон
|2
|0
|Чилуфя Эдвард
|2
|0
|Линдаль Аксель
|2
|0
|Линдберг Юлиус
|2
|0
|Ховланд Эвен
|1
|0
|Рюгор Миккель
|1
|0
|Лоде Мариус
|1
|0
|Лундквист Адам
|1
|0
|Абдулразак Исхак
|1
|0
|Инусса Зейдан
|1
|0
|Дабо Понтус
|1
|0
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тюкосен Мадс
|2
|1
|Исмаила Кулибали
|2
|1
|Салетрос Антон
|3
|0
|Беширович Дино
|3
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0
|Целина Берсант
|1
|0
|Эд Эскил
|1
|0
|Lamine Dabo
|1
|0
Результаты матчей
Хеккен
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
АИК
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
3
7
Хеккен
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
АИК
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
6
15
Хеккен
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
АИК
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
13
3
Упущенные победы
9
22
Голы по времени матча
Забито
12
7
3 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
3
25%
2
29%
46-60
3
25%
3
43%
61-75
3
25%
1
14%
76-90
Пропущено
10
14
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
1
10%
2
14%
1-15
4
40%
1
7%
16-30
1
10%
3
21%
31-45
3
30%
4
29%
46-60
1
10%
2
14%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
Забито
7
16
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
0
0%
1
6%
1-15
3
43%
1
6%
16-30
1
14%
4
25%
31-45
2
29%
2
13%
46-60
1
14%
3
19%
61-75
0
0%
5
31%
76-90
Пропущено
12
8
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
4
50%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Забито
19
23
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
1
5%
1
4%
1-15
3
16%
1
4%
16-30
3
16%
5
22%
31-45
5
26%
4
17%
46-60
4
21%
6
26%
61-75
3
16%
6
26%
76-90
Пропущено
22
22
12 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 7
4
18%
2
9%
1-15
5
23%
3
14%
16-30
3
14%
3
14%
31-45
6
27%
8
36%
46-60
1
5%
4
18%
61-75
3
14%
2
9%
76-90
Результаты последних матчей
Хеккен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Мьельбю - Хеккен 2:1 ГАИС - Хеккен 3:0 Хеккен - Мальмё 2:2 Хальмстад - Хеккен 3:0
Хеккен - Кальмар 3:1 Сириус - Хеккен 0:3 Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2 Гётеборг - Хеккен 0:1 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Броммапойкарна 4:3 Юргорден - Хеккен 3:3 Хеккен - Мьельбю 0:1 Хеккен - Нествед 5:1 Хеккен - Эльфсборг 1:3 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Броммапойкарна 1:1 Ландскруна - Хеккен 3:2 Хеккен - Эстерсунд 2:0 Норшелланн - Хеккен 3:0 Хёугесунн - Хеккен 4:2
АИК
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
АИК - Гётеборг 5:2 Хаммарбю - АИК 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1 АИК - Сириус 1:3
АИК - ИФК Норрчепинг 6:2 Мальмё - АИК 5:0 АИК - Вернаму 2:0 АИК - Юргорден 2:0 Мьельбю - АИК 1:1 Броммапойкарна - АИК 2:2 АИК - Вестерос 1:0 АИК - Волеренга 4:0 АИК - Юргорден 1:1 Мьельбю - АИК 1:3 Кальмар - АИК 1:1 АИК - Карлбергс 1:1 АИК - Гефле 1:0 АИК - Эребру 3:1 Сарпсборг-08 - АИК 2:0 АИК - Бачка-Топола 0:2
Результаты матчей
Хеккен
АИК
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
6:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
5
1 раз 17%
6
1 раз 17%
Точный счет
3:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
2:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
6:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Хеккен
АИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
42
24
24
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
24
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
101
66
56
48
29
111
29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|34 - 9
|32
|2.
|12
|8
|1
|3
|24 - 11
|25
|3.
|2:1
|13
|7
|2
|4
|22 - 15
|23
|4.
|12
|7
|0
|5
|21 - 15
|21
|5.
|12
|7
|0
|5
|16 - 17
|21
|6.
|4:1
|13
|6
|2
|5
|24 - 22
|20
|7.
|12
|6
|0
|6
|17 - 19
|18
|8.
|1:4
|12
|5
|2
|5
|23 - 27
|17
|9.
|13
|5
|1
|7
|21 - 20
|16
|10.
|12
|4
|3
|5
|16 - 17
|15
|11.
|12
|3
|6
|3
|19 - 21
|15
|12.
|1:2
|12
|4
|2
|6
|15 - 19
|14
|13.
|12
|4
|2
|6
|13 - 19
|14
|14.
|12
|3
|2
|7
|15 - 32
|11
|15.
|12
|3
|1
|8
|17 - 28
|10
|16.
|12
|2
|2
|8
|8 - 14
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|16 - 1
|18
|2.
|1:4
|6
|5
|0
|1
|17 - 7
|15
|3.
|6
|5
|0
|1
|14 - 5
|15
|4.
|6
|5
|0
|1
|11 - 7
|15
|5.
|2:1
|7
|4
|2
|1
|14 - 8
|14
|6.
|6
|4
|1
|1
|16 - 6
|13
|7.
|4:1
|7
|4
|1
|2
|16 - 11
|13
|8.
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|9.
|6
|4
|0
|2
|11 - 6
|12
|10.
|6
|2
|2
|2
|10 - 7
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|4 - 9
|7
|12.
|5
|2
|0
|3
|7 - 13
|6
|13.
|6
|1
|3
|2
|7 - 14
|6
|14.
|6
|1
|1
|4
|9 - 13
|4
|15.
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|16.
|1:2
|6
|0
|1
|5
|4 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|18 - 8
|14
|2.
|1:2
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|3.
|5
|4
|0
|1
|14 - 4
|12
|4.
|2:1
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|5.
|6
|2
|3
|1
|12 - 7
|9
|6.
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|7.
|4:1
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|8.
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|9.
|6
|2
|0
|4
|7 - 10
|6
|10.
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|11.
|6
|2
|0
|4
|8 - 15
|6
|12.
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|13.
|7
|1
|2
|4
|8 - 19
|5
|14.
|6
|1
|1
|4
|5 - 6
|4
|15.
|7
|1
|0
|6
|5 - 14
|3
|16.
|1:4
|6
|0
|2
|4
|6 - 20
|2
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|10 (3)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|8 (5)
|Сириус
|Салех Юсеф
|8 (1)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|7 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|7 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|6
|ИФК Норрчепинг
|Daniel Eid
|5
|Эльфсборг
|Jalal Abdulai
|5
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 3
|Мальмё
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|4