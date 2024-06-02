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  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 12. Стадион: . Зрители: 6216
Хеккен
4:1
Конец матча
АИК
1
Линде
Андреас
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
4
Лоде
Мариус
5
Ховланд
Эвен
21
Лундквист
Адам
18
Рюгор
Миккель
14
Густафссон
Симон
27
Ромео
Аман
24
Лаюни
Амор
17
Чилуфя
Эдвард
29
Инусса
Зейдан
15
Нордфельдт
Кристоффер
17
Тюкосен
Мадс
16
Хансен
Беньямин
4
Папаяннопулос
Сотирис
12
Бьорнстрем
Аксель
32
Модесто
Руй
8
Исмаила
Кулибали
24
Lamine
Dabo
10
Целина
Берсант
9
Фараж
Омар
28
Питтас
Яннис
Хеккен
4-3-3
АИК
4-4-2

История личных встреч

Хеккен
АИК

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
38.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 10 ничьих 8 побед

33 матча

27.3%
21.2%
51.5%
9 побед 7 ничьих 17 побед

Первый тайм

15.2%
39.4%
45.4%
5 побед 13 ничьих 15 побед

Второй тайм

30.3%
45.5%
24.2%
10 побед 15 ничьих 8 побед

История матчей

А
2:0
А
1:2
А
1:2
А
4:2
А
2:1
А
2:1
А
0:1
А
4:0
А
1:2
ТМК
1:1
А
1:0
А
3:0
А
1:1
А
1:6
А
0:0
К
3:0
А
2:1
А
2:3
А
2:1
А
0:0
А
1:0
А
2:2
А
2:3
А
2:0
А
1:1
А
3:1
А
2:1
А
3:1
А
0:1
А
1:1
А
0:2
ШК
3:2
А
2:0

Голы

Всего голов

28
14

Голов в среднем за матч

1.75
0.82

Среднее время на гол

51
109

Всего голов

27
25

Голов в среднем за матч

1.59
1.56

Среднее время на гол

56
57

Всего голов

55
39

Голов в среднем за матч

1.67
1.18

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

54
76

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хрстич Срджан 4 0.31
Лаюни Амор 3 0.23
Густафссон Симон 3 (1) 0.23
Инусса Зейдан 3 0.23
Линдберг Юлиус 3 0.23
Рюгор Миккель 2 0.15
Чилуфя Эдвард 2 0.15
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 2 0.15
Ховланд Эвен 1 0.08
Лундквист Адам 0 0
Юссеф Али 0 0
Ромео Аман 0 0
Дабо Понтус 0 0
АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питтас Яннис 7 0.58
Целина Берсант 3 0.25
Модесто Руй 2 0.17
Исмаила Кулибали 2 0.17
Беширович Дино 2 0.17
Тюкосен Мадс 1 0.08
Фараж Омар 1 0.08
Салетрос Антон 1 0.08
Хансен Беньямин 1 0.08
Эд Эскил 1 0.08
Abdihakin Ali 1 0.08
Taha Ayari 0 0

Карточки

Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаюни Амор 2 0
Густафссон Симон 2 0
Чилуфя Эдвард 2 0
Линдаль Аксель 2 0
Линдберг Юлиус 2 0
Ховланд Эвен 1 0
Рюгор Миккель 1 0
Лоде Мариус 1 0
Лундквист Адам 1 0
Абдулразак Исхак 1 0
Инусса Зейдан 1 0
Дабо Понтус 1 0
АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тюкосен Мадс 2 1
Исмаила Кулибали 2 1
Салетрос Антон 3 0
Беширович Дино 3 0
Папаяннопулос Сотирис 1 0
Целина Берсант 1 0
Эд Эскил 1 0
Lamine Dabo 1 0

Результаты матчей

Хеккен
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
АИК
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

3
8
Хеккен
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
АИК
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

6
15
Хеккен
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
АИК
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

14
3

Упущенные победы

9
23

Голы по времени матча

Забито

16
8
5 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
1
13%
31-45
5
31%
3
38%
46-60
3
19%
3
38%
61-75
3
19%
1
13%
76-90

Пропущено

11
18
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
1
9%
2
11%
1-15
4
36%
2
11%
16-30
1
9%
4
22%
31-45
4
36%
6
33%
46-60
1
9%
2
11%
61-75
0
0%
2
11%
76-90

Забито

7
16
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
0
0%
1
6%
1-15
3
43%
1
6%
16-30
1
14%
4
25%
31-45
2
29%
2
13%
46-60
1
14%
3
19%
61-75
0
0%
5
31%
76-90

Пропущено

12
8
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
4
50%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Забито

23
24
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
1
4%
1
4%
1-15
4
17%
1
4%
16-30
4
17%
5
21%
31-45
7
30%
5
21%
46-60
4
17%
6
25%
61-75
3
13%
6
25%
76-90

Пропущено

23
26
12 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 8
4
17%
2
8%
1-15
5
22%
4
15%
16-30
3
13%
4
15%
31-45
7
30%
10
38%
46-60
1
4%
4
15%
61-75
3
13%
2
8%
76-90

Результаты последних матчей

Хеккен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Мьельбю - Хеккен 2:1 ГАИС - Хеккен 3:0 Хеккен - Мальмё 2:2 Хальмстад - Хеккен 3:0
Хеккен - Кальмар 3:1 Сириус - Хеккен 0:3 Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2 Гётеборг - Хеккен 0:1 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Броммапойкарна 4:3 Юргорден - Хеккен 3:3 Хеккен - Мьельбю 0:1 Хеккен - Нествед 5:1 Хеккен - Эльфсборг 1:3 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Броммапойкарна 1:1 Ландскруна - Хеккен 3:2 Хеккен - Эстерсунд 2:0 Норшелланн - Хеккен 3:0 Хёугесунн - Хеккен 4:2
АИК
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
АИК - Гётеборг 5:2 Хаммарбю - АИК 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1 АИК - Сириус 1:3
АИК - ИФК Норрчепинг 6:2 Мальмё - АИК 5:0 АИК - Вернаму 2:0 АИК - Юргорден 2:0 Мьельбю - АИК 1:1 Броммапойкарна - АИК 2:2 АИК - Вестерос 1:0 АИК - Волеренга 4:0 АИК - Юргорден 1:1 Мьельбю - АИК 1:3 Кальмар - АИК 1:1 АИК - Карлбергс 1:1 АИК - Гефле 1:0 АИК - Эребру 3:1 Сарпсборг-08 - АИК 2:0 АИК - Бачка-Топола 0:2

Результаты матчей

Хеккен
АИК

Точный счет

0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
6:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
5
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Точный счет

3:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
2:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Хеккен
АИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
1.5
4
2
3
4
2.5
2
4
2
5
3.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
1
5
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
1
7
6
1.5
5
7
5
8
2.5
2
10
2
11
3.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 13 10 2 1 34 - 9 32
2.
Юргорден
 12 8 1 3 24 - 11 25
3.
Мьельбю
 13 7 2 4 22 - 15 23
4.
Хаммарбю
 12 7 0 5 21 - 15 21
5.
ГАИС
 12 7 0 5 16 - 17 21
6.
Хеккен
 13 6 2 5 24 - 22 20
7.
Хальмстад
 12 6 0 6 17 - 19 18
8.
АИК
 12 5 2 5 23 - 27 17
9.
Эльфсборг
 13 5 1 7 21 - 20 16
10.
Сириус
 12 4 3 5 16 - 17 15
11.
Броммапойкарна
 12 3 6 3 19 - 21 15
12.
Вернаму
 12 4 2 6 15 - 19 14
13.
Гётеборг
 12 4 2 6 13 - 19 14
14.
ИФК Норрчепинг
 12 3 2 7 15 - 32 11
15.
Кальмар
 12 3 1 8 17 - 28 10
16.
Вестерос
 12 2 2 8 8 - 14 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 6 6 0 0 16 - 1 18
2.
АИК
 6 5 0 1 17 - 7 15
3.
Хаммарбю
 6 5 0 1 14 - 5 15
4.
ГАИС
 6 5 0 1 11 - 7 15
5.
Мьельбю
 7 4 2 1 14 - 8 14
6.
Эльфсборг
 6 4 1 1 16 - 6 13
7.
Хеккен
 7 4 1 2 16 - 11 13
8.
Юргорден
 7 4 1 2 10 - 7 13
9.
Хальмстад
 6 4 0 2 11 - 6 12
10.
Сириус
 6 2 2 2 10 - 7 8
11.
Гётеборг
 6 2 1 3 4 - 9 7
12.
ИФК Норрчепинг
 5 2 0 3 7 - 13 6
13.
Броммапойкарна
 6 1 3 2 7 - 14 6
14.
Кальмар
 6 1 1 4 9 - 13 4
15.
Вестерос
 6 1 1 4 3 - 8 4
16.
Вернаму
 6 0 1 5 4 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 7 4 2 1 18 - 8 14
2.
Вернаму
 6 4 1 1 11 - 5 13
3.
Юргорден
 5 4 0 1 14 - 4 12
4.
Мьельбю
 6 3 0 3 8 - 7 9
5.
Броммапойкарна
 6 2 3 1 12 - 7 9
6.
Гётеборг
 6 2 1 3 9 - 10 7
7.
Хеккен
 6 2 1 3 8 - 11 7
8.
Сириус
 6 2 1 3 6 - 10 7
9.
Хаммарбю
 6 2 0 4 7 - 10 6
10.
ГАИС
 6 2 0 4 5 - 10 6
11.
Кальмар
 6 2 0 4 8 - 15 6
12.
Хальмстад
 6 2 0 4 6 - 13 6
13.
ИФК Норрчепинг
 7 1 2 4 8 - 19 5
14.
Вестерос
 6 1 1 4 5 - 6 4
15.
Эльфсборг
 7 1 0 6 5 - 14 3
16.
АИК
 6 0 2 4 6 - 20 2
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Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 10 (3)
Мальмё Ботхейм Эрик 8 (5)
Сириус Салех Юсеф 8 (1)
Броммапойкарна Васич Никола 7 (4)
АИК Питтас Яннис 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 6
ИФК Норрчепинг Daniel Eid 5
Эльфсборг Jalal Abdulai 5
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 3
Мальмё Стрюгер-Ларсен Йенс 4
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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