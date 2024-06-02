Тур: 11. Стадион: Nordmore Stadion. Главный судья: Sivert Oeksnes Amland
0:0
Второй тайм: 64'
Ход матча
26'
29'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 3
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
271 Количество передач 216
-
52 Владение мячом, % 48
23
Брусет
Хейне
31
Илич
Марко
17
Anders
Hiim
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Брусет ХейнеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Амунд Шири
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Anders HiimЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
-
40 Leander Oy
-
-
-
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
ФК Кристиансунн
Сарпсборг-08
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед
12 матчей
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
41.7%
8.3%
50%
5 побед 1 ничья 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
2.33
1.33
Среднее время на гол
38
67
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.5
1.67
Среднее время на гол
60
54
Всего голов
23
18
Голов в среднем за матч
1.92
1.5
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
46
60
Бомбардиры внутри турнира
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сивертсен Оскар
|3 (3)
|0.25
|Гейе Папе Хабиб
|3
|0.25
|Ruben Kristensen Alte
|2
|0.17
|Брусет Хейне
|1
|0.08
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0.08
|Исаксен Йеспер
|1
|0.08
|Ярл Себастиан
|1
|0.08
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|1
|0.08
|Hilmir Mikaelsson
|1
|0.08
|Mikkel Rakneberg
|0
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sondre Oerjasaeter
|3
|0.27
|Хрупалла Павел
|2
|0.18
|Йохансен Стефан
|2 (1)
|0.18
|Сандберг Никлас
|2 (2)
|0.18
|Вишне Эйрик
|1
|0.09
|Бергет Йо Инге
|1
|0.09
|Peter Reinhardsen
|1
|0.09
|Тебо Франклин
|1
|0.09
|Martin Hoel Andersen
|0
|0
|Шер Аймар
|0
|0
Карточки
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гейе Папе Хабиб
|3
|0
|Ярл Себастиан
|3
|0
|Ruben Kristensen Alte
|3
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|2
|0
|Marius Olsen
|2
|0
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0
|Исаксен Йеспер
|1
|0
|Сивертсен Оскар
|1
|0
|Виллиамсен Макс
|1
|0
|Hilmir Mikaelsson
|1
|0
|Mikkel Rakneberg
|1
|0
|Брусет Хейне
|1
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андерсен Йеппе
|3
|0
|Вишне Эйрик
|2
|0
|Шер Аймар
|2
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0
|Martin Hoel Andersen
|1
|0
|Эдегор Магнар
|1
|0
|Зехнини Рафик
|1
|0
|Хрупалла Павел
|1
|0
|Henrik Meister
|1
|0
|Тебо Франклин
|1
|0
|Sondre Oerjasaeter
|1
|0
|Касас Арнау
|1
|0
|Сандер Кристиансен
|1
|0
Результаты матчей
ФК Кристиансунн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сарпсборг-08
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
6
4
ФК Кристиансунн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Сарпсборг-08
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
13
Упущенные победы
5
1
ФК Кристиансунн
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Сарпсборг-08
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
15
Упущенные победы
11
5
Голы по времени матча
Забито
7
11
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
14%
2
18%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
3
43%
2
18%
31-45
1
14%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
14%
1
9%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
13%
3
38%
61-75
3
38%
1
13%
76-90
Забито
7
3
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
3
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
11
13
2 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
1
9%
5
38%
16-30
1
9%
3
23%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
4
36%
3
23%
76-90
Забито
14
14
9 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
2
14%
2
14%
1-15
2
14%
2
14%
16-30
5
36%
2
14%
31-45
2
14%
3
21%
46-60
2
14%
4
29%
61-75
1
7%
1
7%
76-90
Пропущено
19
21
6 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
1
5%
2
10%
1-15
2
11%
6
29%
16-30
3
16%
3
14%
31-45
4
21%
2
10%
46-60
2
11%
4
19%
61-75
7
37%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Бранн - ФК Кристиансунн 2:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0
ФК Кристиансунн - Будё/Глимт 2:4 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2 Трефф - ФК Кристиансунн 1:2 ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0 Мольде - ФК Кристиансунн 2:0 Браттвог - ФК Кристиансунн 1:2 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 1:1 Лиллестрём - ФК Кристиансунн 2:3 ФК Кристиансунн - Олесунн 1:1 ФК Кристиансунн - Левангер 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:2 Люн - ФК Кристиансунн 2:0 ФК Кристиансунн - Тромсё 3:0 ФК Кристиансунн - Осане 3:1
Сарпсборг-08
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3 Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1
Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Рааде - Сарпсборг-08 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Хёнефосс - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Сарпсборг - Сарпсборг-08 1:5 Сарпсборг-08 - Одд 0:1 Викинг - Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:0 Волеренга - Сарпсборг-08 5:3 Сарпсборг-08 - Мосс 1:4 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Сарпсборг-08 - Хьельсос 1:1
Результаты матчей
ФК Кристиансунн
Сарпсборг-08
Точный счет
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:7
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:7
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
ФК Кристиансунн
Сарпсборг-08
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
24
32
15
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
73
47
37
110
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|3
|2
|22 - 13
|27
|2.
|0:0
|12
|7
|4
|1
|24 - 8
|25
|3.
|11
|6
|3
|2
|19 - 10
|21
|4.
|12
|6
|3
|3
|25 - 16
|21
|5.
|11
|5
|4
|2
|18 - 13
|19
|6.
|1:1
|11
|5
|2
|4
|14 - 15
|17
|7.
|0:0
|11
|3
|6
|2
|12 - 12
|15
|8.
|0:0
|11
|4
|2
|5
|10 - 14
|14
|9.
|10
|4
|1
|5
|14 - 17
|13
|10.
|2:1
|11
|4
|1
|6
|13 - 19
|13
|11.
|1:1
|12
|3
|4
|5
|12 - 22
|13
|12.
|0:0
|11
|3
|2
|6
|13 - 22
|11
|13.
|0:0
|12
|2
|5
|5
|14 - 19
|11
|14.
|1:2
|11
|3
|1
|7
|14 - 19
|10
|15.
|12
|2
|4
|6
|14 - 15
|10
|16.
|0:0
|11
|2
|3
|6
|12 - 16
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|0
|2
|11 - 7
|15
|2.
|0:0
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|3.
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|4.
|7
|3
|2
|2
|15 - 11
|11
|5.
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|6.
|1:2
|7
|3
|0
|4
|13 - 12
|9
|7.
|1:1
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|8.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|9.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|10.
|0:0
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|11.
|0:0
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|12.
|1:1
|6
|1
|2
|3
|8 - 14
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|14.
|0:0
|6
|0
|4
|2
|3 - 8
|4
|15.
|0:0
|5
|1
|0
|4
|3 - 13
|3
|16.
|2:1
|5
|0
|1
|4
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|14 - 4
|13
|2.
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|3.
|2:1
|6
|4
|0
|2
|10 - 5
|12
|4.
|6
|3
|3
|0
|11 - 6
|12
|5.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|6.
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|7.
|1:1
|6
|3
|0
|3
|8 - 11
|9
|8.
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|9.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|10.
|1:1
|6
|2
|2
|2
|4 - 8
|8
|11.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|12.
|7
|1
|3
|3
|10 - 9
|6
|13.
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|14.
|0:0
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|15.
|0:0
|7
|0
|3
|4
|5 - 10
|3
|16.
|1:2
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Будё/Глимт
|Грёнбек Альберт
|8
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|7 (1)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|6 (2)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|6 (1)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|5 (1)
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|4
|Хам-Кам
|Куртович Виллиам
|4
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|4
|Хёугесунн
|Лейте Бруно
|4
|Саннефьёрд
|Амин Симон
|4