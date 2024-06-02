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  4. Элитсериен 2024
Тур: 11. Стадион: . Зрители: 3391 Главный судья: Sivert Oeksnes Amland
ФК Кристиансунн
3:1
Конец матча
Сарпсборг-08
0'
26' Желтая карточка
Сивертсен Оскар
29' Желтая карточка
Хрупалла Павел
65' Желтая карточка
Андерсен Йеппе
65' Желтая карточка
Hilmir Mikaelsson
65' Желтая карточка
Амунд Скири
1:0
69' Гол
Гейе Папе Хабиб
2:0
75' Пенальти
Hilmir Mikaelsson
3:0
82' Гол
Исаксен Йеспер
3:1
86' Гол
Sondre Oerjasaeter
90'+7

Ход матча

26'
Сивертсен Оскар
 
29'
 
Хрупалла Павел
65'
 
Андерсен Йеппе
65'
Hilmir Mikaelsson
 
65'
Амунд Скири
 
69'
Гейе Папе Хабиб
(Ruben Kristensen Alte)
1:0
70'
Ньенету Франклин
Сивертсен Оскар
 
70'
 
Henrik Meister
Martin Hoel Andersen
70'
 
Victor Halvorsen
Йохансен Стефан
75'
Hilmir Mikaelsson
2:0
79'
 
Вишне Эйрик
Peter Reinhardsen
82'
Исаксен Йеспер
(Ruben Kristensen Alte)
3:0
86'
3:1
Sondre Oerjasaeter
(Anders Hiim)
88'
Wilfred George Igor
Брусет Хейне
 
88'
Leander Alvheim
Mikkel Rakneberg
 
88'
Ruben Kristensen Alte
Гейе Папе Хабиб
 
88'
Осбак Кристоффер
Хопмарк Андреас
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 427 Количество передач 447
  • 50 Владение мячом, % 50
1
Лэнсинг
Майкл
22
Haakon
Sjaatil
18
Ярл
Себастиан
5
Ульвестад
Дан
Петер
15
Mikkel
Rakneberg
8
Ruben
Kristensen
Alte
23
Брусет
Хейне
14
Исаксен
Йеспер
37
Сивертсен
Оскар
9
Hilmir
Mikaelsson
7
Гейе
Папе
Хабиб
31
Илич
Марко
20
Peter
Reinhardsen
5
Эдегор
Магнар
4
Касас
Арнау
17
Anders
Hiim
8
Андерсен
Йеппе
6
Шер
Аймар
37
Хрупалла
Павел
10
Йохансен
Стефан
27
Sondre
Oerjasaeter
7
Martin
Hoel
Andersen
ФК Кристиансунн
4-3-3
Сарпсборг-08
4-2-3-1

История личных встреч

ФК Кристиансунн
Сарпсборг-08

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед

12 матчей

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

41.7%
8.3%
50%
5 побед 1 ничья 6 побед

История матчей

Э
2:2
Э
2:3
Э
1:3
Э
0:1
Э
1:1
Э
4:1
Э
4:0
Э
0:1
Э
1:2
Э
1:1
Э
2:2
Э
5:1

Голы

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

2.33
1.33

Среднее время на гол

38
67

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.5
1.67

Среднее время на гол

60
54

Всего голов

23
18

Голов в среднем за матч

1.92
1.5

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

46
60

Бомбардиры внутри турнира

ФК Кристиансунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гейе Папе Хабиб 4 0.33
Сивертсен Оскар 3 (3) 0.25
Ruben Kristensen Alte 2 0.17
Исаксен Йеспер 2 0.17
Hilmir Mikaelsson 2 (1) 0.17
Брусет Хейне 1 0.08
Ульвестад Дан Петер 1 0.08
Ярл Себастиан 1 0.08
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 1 0.08
Mikkel Rakneberg 0 0
Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sondre Oerjasaeter 4 0.36
Хрупалла Павел 2 0.18
Йохансен Стефан 2 (1) 0.18
Сандберг Никлас 2 (2) 0.18
Вишне Эйрик 1 0.09
Бергет Йо Инге 1 0.09
Peter Reinhardsen 1 0.09
Тебо Франклин 1 0.09
Martin Hoel Andersen 0 0
Шер Аймар 0 0
Anders Hiim 0 0

Карточки

ФК Кристиансунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейе Папе Хабиб 3 0
Ярл Себастиан 3 0
Ruben Kristensen Alte 3 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 2 0
Hilmir Mikaelsson 2 0
Marius Olsen 2 0
Амунд Скири 1 0
Ульвестад Дан Петер 1 0
Исаксен Йеспер 1 0
Сивертсен Оскар 1 0
Виллиамсен Макс 1 0
Mikkel Rakneberg 1 0
Брусет Хейне 1 0
Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерсен Йеппе 4 0
Вишне Эйрик 2 0
Шер Аймар 2 0
Мартинссон-Нгуали Серж 1 0
Martin Hoel Andersen 1 0
Эдегор Магнар 1 0
Зехнини Рафик 1 0
Хрупалла Павел 1 0
Henrik Meister 1 0
Тебо Франклин 1 0
Sondre Oerjasaeter 1 0
Касас Арнау 1 0
Сандер Кристиансен 1 0

Результаты матчей

ФК Кристиансунн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сарпсборг-08
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

6
5
ФК Кристиансунн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Сарпсборг-08
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
13

Упущенные победы

5
1
ФК Кристиансунн
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Сарпсборг-08
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
15

Упущенные победы

11
6

Голы по времени матча

Забито

10
12
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
10%
2
17%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
3
30%
2
17%
31-45
1
10%
3
25%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
2
20%
2
17%
76-90

Пропущено

9
11
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
11%
5
45%
61-75
4
44%
2
18%
76-90

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
3
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

11
13
2 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
1
9%
5
38%
16-30
1
9%
3
23%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
4
36%
3
23%
76-90

Забито

17
15
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
2
12%
2
13%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
5
29%
29%
2
13%
31-45
2
12%
3
20%
46-60
4
24%
4
27%
61-75
2
12%
2
13%
76-90

Пропущено

20
24
6 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
1
5%
2
8%
1-15
2
10%
6
25%
16-30
3
15%
3
13%
31-45
4
20%
2
8%
46-60
2
10%
6
25%
61-75
8
40%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Кристиансунн
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Бранн - ФК Кристиансунн 2:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0
ФК Кристиансунн - Будё/Глимт 2:4 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2 Трефф - ФК Кристиансунн 1:2 ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0 Мольде - ФК Кристиансунн 2:0 Браттвог - ФК Кристиансунн 1:2 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 1:1 Лиллестрём - ФК Кристиансунн 2:3 ФК Кристиансунн - Олесунн 1:1 ФК Кристиансунн - Левангер 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:2 Люн - ФК Кристиансунн 2:0 ФК Кристиансунн - Тромсё 3:0 ФК Кристиансунн - Осане 3:1
Сарпсборг-08
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3 Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1
Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Рааде - Сарпсборг-08 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Хёнефосс - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Сарпсборг - Сарпсборг-08 1:5 Сарпсборг-08 - Одд 0:1 Викинг - Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:0 Волеренга - Сарпсборг-08 5:3 Сарпсборг-08 - Мосс 1:4 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Сарпсборг-08 - Хьельсос 1:1

Результаты матчей

ФК Кристиансунн
Сарпсборг-08

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:7
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:7
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

ФК Кристиансунн
Сарпсборг-08

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
3
3
1
5
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
3
5
7
1.5
3
8
2
10
2.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 12 8 3 1 25 - 8 27
2.
Бранн
 13 8 3 2 22 - 13 27
3.
Фредрикстад
 12 6 4 2 20 - 11 22
4.
Мольде
 12 6 3 3 25 - 16 21
5.
Викинг
 11 5 4 2 18 - 13 19
6.
Стрёмсгодсет
 11 5 2 4 14 - 15 17
7.
КФУМ Осло
 11 3 6 2 15 - 15 15
8.
Русенборг
 11 4 2 5 15 - 18 14
9.
Хёугесунн
 11 4 1 6 10 - 15 13
10.
Лиллестрём
 11 4 1 6 13 - 19 13
11.
ФК Кристиансунн
 12 3 4 5 17 - 20 13
12.
Одд
 12 3 4 5 12 - 22 13
13.
Тромсё
 11 3 1 7 14 - 19 10
14.
Сарпсборг-08
 11 3 1 7 14 - 25 10
15.
Хам-Кам
 12 2 4 6 14 - 15 10
16.
Саннефьёрд
 11 2 3 6 15 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 7 5 0 2 11 - 7 15
2.
Будё/Глимт
 6 3 3 0 10 - 4 12
3.
Викинг
 6 3 2 1 9 - 7 11
4.
Мольде
 7 3 2 2 15 - 11 11
5.
Русенборг
 6 3 1 2 8 - 8 10
6.
ФК Кристиансунн
 6 2 3 1 10 - 9 9
7.
Тромсё
 7 3 0 4 13 - 12 9
8.
Стрёмсгодсет
 5 2 2 1 6 - 4 8
9.
Фредрикстад
 5 2 2 1 7 - 5 8
10.
Саннефьёрд
 4 2 0 2 7 - 6 6
11.
Хёугесунн
 6 2 0 4 4 - 8 6
12.
Одд
 6 1 2 3 8 - 14 5
13.
Хам-Кам
 5 1 1 3 4 - 6 4
14.
КФУМ Осло
 6 0 4 2 6 - 11 4
15.
Сарпсборг-08
 5 1 0 4 3 - 13 3
16.
Лиллестрём
 5 0 1 4 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 6 5 0 1 15 - 4 15
2.
Фредрикстад
 7 4 2 1 13 - 6 14
3.
Лиллестрём
 6 4 0 2 10 - 5 12
4.
Бранн
 6 3 3 0 11 - 6 12
5.
КФУМ Осло
 5 3 2 0 9 - 4 11
6.
Мольде
 5 3 1 1 10 - 5 10
7.
Стрёмсгодсет
 6 3 0 3 8 - 11 9
8.
Викинг
 5 2 2 1 9 - 6 8
9.
Одд
 6 2 2 2 4 - 8 8
10.
Хёугесунн
 5 2 1 2 6 - 7 7
11.
Сарпсборг-08
 6 2 1 3 11 - 12 7
12.
Хам-Кам
 7 1 3 3 10 - 9 6
13.
Русенборг
 5 1 1 3 7 - 10 4
14.
ФК Кристиансунн
 6 1 1 4 7 - 11 4
15.
Саннефьёрд
 7 0 3 4 8 - 13 3
16.
Тромсё
 4 0 1 3 1 - 7 1
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Будё/Глимт Грёнбек Альберт 8
Мольде Эйкрем Магнус 7 (1)
Мольде Эриксен Кристиан I 6 (2)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 6 (1)
Лиллестрём Ольсен Томас 5 (1)
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Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 4
Сарпсборг-08 Андерсен Йеппе 4
Хам-Кам Куртович Виллиам 4
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 4
Хёугесунн Лейте Бруно 4
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 29'
      Хрупалла Павел получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Сивертсен Оскар получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Судья начинает матч
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