Тур: 11. Стадион: Nordmore Stadion. Зрители: 3391 Главный судья: Sivert Oeksnes Amland
3:1
Конец матча
0'
26' Желтая карточкаСивертсен Оскар
29' Желтая карточкаХрупалла Павел
65' Желтая карточкаАндерсен Йеппе
65' Желтая карточкаHilmir Mikaelsson
65' Желтая карточкаАмунд Скири
1:0
69' ГолГейе Папе Хабиб
2:0
75' ПенальтиHilmir Mikaelsson
3:0
82' ГолИсаксен Йеспер
3:1
86' ГолSondre Oerjasaeter
90'+7
Ход матча
26'
29'
65'
65'
69'
75'
82'
86'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
3 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 4
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
427 Количество передач 447
-
50 Владение мячом, % 50
23
Брусет
Хейне
31
Илич
Марко
17
Anders
Hiim
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Брусет ХейнеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Амунд Шири
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Anders HiimЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
-
40 Leander Oy
-
-
-
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
ФК Кристиансунн
Сарпсборг-08
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед
12 матчей
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
41.7%
8.3%
50%
5 побед 1 ничья 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
2.33
1.33
Среднее время на гол
38
67
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.5
1.67
Среднее время на гол
60
54
Всего голов
23
18
Голов в среднем за матч
1.92
1.5
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
46
60
Бомбардиры внутри турнира
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гейе Папе Хабиб
|4
|0.33
|Сивертсен Оскар
|3 (3)
|0.25
|Ruben Kristensen Alte
|2
|0.17
|Исаксен Йеспер
|2
|0.17
|Hilmir Mikaelsson
|2 (1)
|0.17
|Брусет Хейне
|1
|0.08
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0.08
|Ярл Себастиан
|1
|0.08
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|1
|0.08
|Mikkel Rakneberg
|0
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sondre Oerjasaeter
|4
|0.36
|Хрупалла Павел
|2
|0.18
|Йохансен Стефан
|2 (1)
|0.18
|Сандберг Никлас
|2 (2)
|0.18
|Вишне Эйрик
|1
|0.09
|Бергет Йо Инге
|1
|0.09
|Peter Reinhardsen
|1
|0.09
|Тебо Франклин
|1
|0.09
|Martin Hoel Andersen
|0
|0
|Шер Аймар
|0
|0
|Anders Hiim
|0
|0
Карточки
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гейе Папе Хабиб
|3
|0
|Ярл Себастиан
|3
|0
|Ruben Kristensen Alte
|3
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|2
|0
|Hilmir Mikaelsson
|2
|0
|Marius Olsen
|2
|0
|Амунд Скири
|1
|0
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0
|Исаксен Йеспер
|1
|0
|Сивертсен Оскар
|1
|0
|Виллиамсен Макс
|1
|0
|Mikkel Rakneberg
|1
|0
|Брусет Хейне
|1
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андерсен Йеппе
|4
|0
|Вишне Эйрик
|2
|0
|Шер Аймар
|2
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0
|Martin Hoel Andersen
|1
|0
|Эдегор Магнар
|1
|0
|Зехнини Рафик
|1
|0
|Хрупалла Павел
|1
|0
|Henrik Meister
|1
|0
|Тебо Франклин
|1
|0
|Sondre Oerjasaeter
|1
|0
|Касас Арнау
|1
|0
|Сандер Кристиансен
|1
|0
Результаты матчей
ФК Кристиансунн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сарпсборг-08
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
6
5
ФК Кристиансунн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Сарпсборг-08
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
13
Упущенные победы
5
1
ФК Кристиансунн
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Сарпсборг-08
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
15
Упущенные победы
11
6
Голы по времени матча
Забито
10
12
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
10%
2
17%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
3
30%
2
17%
31-45
1
10%
3
25%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
2
20%
2
17%
76-90
Пропущено
9
11
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
11%
5
45%
61-75
4
44%
2
18%
76-90
Забито
7
3
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
3
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
11
13
2 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
1
9%
5
38%
16-30
1
9%
3
23%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
4
36%
3
23%
76-90
Забито
17
15
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
2
12%
2
13%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
5
29%
29%
2
13%
31-45
2
12%
3
20%
46-60
4
24%
4
27%
61-75
2
12%
2
13%
76-90
Пропущено
20
24
6 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
1
5%
2
8%
1-15
2
10%
6
25%
16-30
3
15%
3
13%
31-45
4
20%
2
8%
46-60
2
10%
6
25%
61-75
8
40%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Бранн - ФК Кристиансунн 2:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0
ФК Кристиансунн - Будё/Глимт 2:4 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2 Трефф - ФК Кристиансунн 1:2 ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0 Мольде - ФК Кристиансунн 2:0 Браттвог - ФК Кристиансунн 1:2 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 1:1 Лиллестрём - ФК Кристиансунн 2:3 ФК Кристиансунн - Олесунн 1:1 ФК Кристиансунн - Левангер 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:2 Люн - ФК Кристиансунн 2:0 ФК Кристиансунн - Тромсё 3:0 ФК Кристиансунн - Осане 3:1
Сарпсборг-08
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3 Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1
Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Рааде - Сарпсборг-08 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Хёнефосс - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Сарпсборг - Сарпсборг-08 1:5 Сарпсборг-08 - Одд 0:1 Викинг - Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:0 Волеренга - Сарпсборг-08 5:3 Сарпсборг-08 - Мосс 1:4 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Сарпсборг-08 - Хьельсос 1:1
Результаты матчей
ФК Кристиансунн
Сарпсборг-08
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:7
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:7
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
ФК Кристиансунн
Сарпсборг-08
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
24
33
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
83
57
38
210
29
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Будё/Глимт
|Грёнбек Альберт
|8
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|7 (1)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|6 (2)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|6 (1)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|5 (1)
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|4
|Сарпсборг-08
|Андерсен Йеппе
|4
|Хам-Кам
|Куртович Виллиам
|4
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|4
|Хёугесунн
|Лейте Бруно
|4