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  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 11.
Варберг БоИС
0:1
Первый тайм: 36'
Сковде АИК
0'
0:1
4' Гол
Hugo Engstroem
15' Желтая карточка
Токич Марк
16' Желтая карточка
Armend Suljev

Ход матча

4'
0:1
Hugo Engstroem
(Emil Skillermo)
15'
Токич Марк
 
16'
 
Armend Suljev
Лучшие коэффициенты
Варберг БоИС
Ничья
Сковде АИК
3.80
3.80
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4.30
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Все Коэффициенты
27
Ольссон
Давид
22
Янссон
Лео
4
Дальстрём
Никлас
3
Закриссон
Хампус
5
Сверриссон
Оскар
10
Монтиль
Диего
II
23
Токич
Марк
7
Транберг
Робин
11
Isak
Bjerkebo
25
Yusuff
Abdulazeez
20
Aulon
Bitiqi
30
Зендехас
Адриан
19
Сёрман
Самуэль
18
Edvin
Tellgren
4
Filip
Drinic
20
Armend
Suljev
7
Emil
Skillermo
6
Абрахам
Эльмар
23
Овсенек
Жига
13
Hugo
Engstroem
9
Stefan
Alexander
Ljubicic
17
Моро
Мамудо
Варберг БоИС
4-4-2
Сковде АИК
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Isak Bjerkebo 3 0.27
Монтиль Диего II 2 (1) 0.18
Курочкин Антон 1 (1) 0.09
Эдлунд Олле 1 0.09
Токич Марк 1 0.09
Aulon Bitiqi 1 0.09
Видьеског Исак 0 0
Сковде АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моро Мамудо 2 0.18
Emil Skillermo 1 0.09
Hugo Engstroem 1 0.09
Filip Schyberg 1 0.09
Mikael Moerk 1 0.09
Mamadou Diagne 1 0.09
Абрахам Саргон 1 (1) 0.09
Fritiof Hellichius 0 0
Marcus Mikhail 0 0

Карточки

Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Закриссон Хампус 4 0
Транберг Робин 2 1
Эдлунд Олле 3 0
Курочкин Антон 3 0
Сверриссон Оскар 1 1
Токич Марк 2 0
Дальстрём Никлас 2 0
Liam Olausson 2 0
Видьеског Исак 2 0
Aulon Bitiqi 2 0
Линднер Йоаким 1 0
Ольссон Давид 1 0
Монтиль Диего II 1 0
Янссон Лео 1 0
Isak Bjerkebo 1 0
Альфонси Диего 1 0
Сковде АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Filip Schyberg 5 1
Зендехас Адриан 3 0
Stefan Alexander Ljubicic 2 0
Абрахам Эльмар 2 0
Hugo Engstroem 2 0
Srdjan Tufegdzic 2 0
Моро Мамудо 1 0
Сёрман Самуэль 1 0
Armend Suljev 1 0
Mamadou Diagne 1 0
Marcus Mikhail 1 0

Результаты матчей

Варберг БоИС
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сковде АИК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
2
Варберг БоИС
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сковде АИК
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

1
2
Варберг БоИС
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сковде АИК
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
4
44%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
29%
2
22%
76-90

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
2
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
50%
61-75
2
20%
1
50%
76-90

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
2
29%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
3
33%
1
14%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
1
11%
1
14%
76-90

Пропущено

17
11
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
18%
2
18%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
3
18%
4
36%
46-60
2
12%
2
18%
61-75
4
24%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Варберг БоИС
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Оддевольд 2:1 Сандвикен - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Эргрюте 1:3
Варберг БоИС - Треллеборг 0:1 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Эребру - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Эстерсунд 2:0 Варберг БоИС - Эстер 1:2 Браге - Варберг БоИС 1:0 ГАИС - Варберг БоИС 1:1 Треллеборг - Варберг БоИС 3:1 Мальмё - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Эстер 1:4 ИФК Лулео - Варберг БоИС 0:4 Фалькенберг - Варберг БоИС 0:3 Варберг БоИС - Твакер 0:1 Варберг БоИС - Хельсинборг 2:3 Варберг БоИС - Гётеборг 1:2 ИФК Норрчепинг - Варберг БоИС 4:3
Сковде АИК
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сковде АИК - Эстер 1:2 Хельсинборг - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Гефле - Сковде АИК 2:0
Утсиктенс - Сковде АИК 4:1 Сковде АИК - Оддевольд 0:0 Сковде АИК - Треллеборг 1:0 Сундсвалль - Сковде АИК 3:1 Сковде АИК - Ландскруна 0:0 Эребру - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Сковде АИК - Оддевольд 1:0 Карлштад - Сковде АИК 4:0 Сковде АИК - Юнайтед ИК 1:0 Гётеборг - Сковде АИК 1:0 Юргорден - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Троллхаттен 0:1 Дегерфорс - Сковде АИК 0:0 Сковде АИК - Фалькенберг 3:0 Фалькенберг - Сковде АИК 2:2

Результаты матчей

Варберг БоИС
Сковде АИК

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

3:1
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
7 раз 70%
0
3 раза 30%

Тоталы голов в матче

Варберг БоИС
Сковде АИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
2
8
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 11 7 3 1 18 - 6 24
2.
Эстер
 11 5 4 2 15 - 9 19
3.
Дегерфорс
 11 5 4 2 19 - 13 19
4.
Утсиктенс
 11 5 4 2 14 - 10 19
5.
Сандвикен
 11 5 3 3 15 - 13 18
6.
Браге
 11 5 3 3 11 - 9 18
7.
Сковде АИК
 1:0 11 5 2 4 8 - 11 17
8.
Треллеборг
 11 4 3 4 11 - 12 15
9.
Хельсинборг
 11 3 5 3 12 - 11 14
10.
Гефле
 11 3 4 4 16 - 17 13
11.
Оддевольд
 11 3 4 4 11 - 14 13
12.
Эребру
 11 3 3 5 12 - 15 12
13.
Эстерсунд
 11 3 3 5 10 - 14 12
14.
Эргрюте
 11 2 3 6 14 - 18 9
15.
Сундсвалль
 11 2 2 7 9 - 16 8
16.
Варберг БоИС
 0:1 11 2 2 7 10 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 5 4 1 0 9 - 1 13
2.
Дегерфорс
 6 4 1 1 13 - 7 13
3.
Сандвикен
 5 4 0 1 9 - 4 12
4.
Эстер
 5 3 2 0 8 - 2 11
5.
Утсиктенс
 5 3 2 0 7 - 2 11
6.
Гефле
 6 3 2 1 12 - 8 11
7.
Браге
 5 3 1 1 5 - 3 10
8.
Эребру
 6 3 1 2 9 - 7 10
9.
Треллеборг
 6 2 3 1 8 - 7 9
10.
Оддевольд
 5 2 2 1 5 - 4 8
11.
Сковде АИК
 1:0 5 2 2 1 3 - 2 8
12.
Эстерсунд
 5 2 2 1 7 - 7 8
13.
Сундсвалль
 6 2 2 2 7 - 8 8
14.
Варберг БоИС
 0:1 6 2 0 4 6 - 8 6
15.
Эргрюте
 6 1 1 4 8 - 9 4
16.
Хельсинборг
 6 0 4 2 4 - 6 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 6 3 2 1 9 - 5 11
2.
Хельсинборг
 5 3 1 1 8 - 5 10
3.
Сковде АИК
 1:0 6 3 0 3 5 - 9 9
4.
Браге
 6 2 2 2 6 - 6 8
5.
Эстер
 6 2 2 2 7 - 7 8
6.
Утсиктенс
 6 2 2 2 7 - 8 8
7.
Треллеборг
 5 2 0 3 3 - 5 6
8.
Дегерфорс
 5 1 3 1 6 - 6 6
9.
Сандвикен
 6 1 3 2 6 - 9 6
10.
Эргрюте
 5 1 2 2 6 - 9 5
11.
Оддевольд
 6 1 2 3 6 - 10 5
12.
Эстерсунд
 6 1 1 4 3 - 7 4
13.
Варберг БоИС
 0:1 5 0 2 3 4 - 9 2
14.
Эребру
 5 0 2 3 3 - 8 2
15.
Гефле
 5 0 2 3 4 - 9 2
16.
Сундсвалль
 5 0 0 5 2 - 8 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 6 (3)
Дегерфорс Линдгрен Густав 6 (2)
Ландскруна Frederik Ihler 6 (1)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 5 (1)
Дегерфорс Абдулла Пашанг 5
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 6
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Дегерфорс Ольссон Себастьян II 5
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 5
Дегерфорс Mamadouba Diaby 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 16'
    Armend Suljev получил желтую карточку от судьи
  • 15'
    Токич Марк получил желтую карточку от судьи
  • 4'
    Emil Skillermo сделал результативную передачу.
  • 4'
    Г О О О О Л - Hugo Engstroem бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Варберг БоИС
Ничья
Сковде АИК
3.80
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