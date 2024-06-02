Тур: 11.
0:1
Первый тайм: 36'
Ход матча
4'
0:1
15'
16'
22
Янссон
Лео
23
Токич
Марк
20
Aulon
Bitiqi
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Янссон ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Токич МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Aulon BitiqiНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Эдлунд ОллеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Tobias Linderoth
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Овсенек ЖигаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Моро МамудоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Srdjan Tufegdzic
Бомбардиры внутри турнира
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Isak Bjerkebo
|3
|0.27
|Монтиль Диего II
|2 (1)
|0.18
|Курочкин Антон
|1 (1)
|0.09
|Эдлунд Олле
|1
|0.09
|Токич Марк
|1
|0.09
|Aulon Bitiqi
|1
|0.09
|Видьеског Исак
|0
|0
Сковде АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моро Мамудо
|2
|0.18
|Emil Skillermo
|1
|0.09
|Hugo Engstroem
|1
|0.09
|Filip Schyberg
|1
|0.09
|Mikael Moerk
|1
|0.09
|Mamadou Diagne
|1
|0.09
|Абрахам Саргон
|1 (1)
|0.09
|Fritiof Hellichius
|0
|0
|Marcus Mikhail
|0
|0
Карточки
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Закриссон Хампус
|4
|0
|Транберг Робин
|2
|1
|Эдлунд Олле
|3
|0
|Курочкин Антон
|3
|0
|Сверриссон Оскар
|1
|1
|Токич Марк
|2
|0
|Дальстрём Никлас
|2
|0
|Liam Olausson
|2
|0
|Видьеског Исак
|2
|0
|Aulon Bitiqi
|2
|0
|Линднер Йоаким
|1
|0
|Ольссон Давид
|1
|0
|Монтиль Диего II
|1
|0
|Янссон Лео
|1
|0
|Isak Bjerkebo
|1
|0
|Альфонси Диего
|1
|0
Сковде АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Filip Schyberg
|5
|1
|Зендехас Адриан
|3
|0
|Stefan Alexander Ljubicic
|2
|0
|Абрахам Эльмар
|2
|0
|Hugo Engstroem
|2
|0
|Srdjan Tufegdzic
|2
|0
|Моро Мамудо
|1
|0
|Сёрман Самуэль
|1
|0
|Armend Suljev
|1
|0
|Mamadou Diagne
|1
|0
|Marcus Mikhail
|1
|0
Результаты матчей
Варберг БоИС
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сковде АИК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
2
Варберг БоИС
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сковде АИК
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
1
2
Варберг БоИС
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сковде АИК
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Пропущено
7
9
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
4
44%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
29%
2
22%
76-90
Забито
3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
10
2
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
50%
61-75
2
20%
1
50%
76-90
Забито
9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
2
29%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
3
33%
1
14%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
1
11%
1
14%
76-90
Пропущено
17
11
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
18%
2
18%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
3
18%
4
36%
46-60
2
12%
2
18%
61-75
4
24%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Варберг БоИС
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Оддевольд 2:1 Сандвикен - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Эргрюте 1:3
Варберг БоИС - Треллеборг 0:1 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Эребру - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Эстерсунд 2:0 Варберг БоИС - Эстер 1:2 Браге - Варберг БоИС 1:0 ГАИС - Варберг БоИС 1:1 Треллеборг - Варберг БоИС 3:1 Мальмё - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Эстер 1:4 ИФК Лулео - Варберг БоИС 0:4 Фалькенберг - Варберг БоИС 0:3 Варберг БоИС - Твакер 0:1 Варберг БоИС - Хельсинборг 2:3 Варберг БоИС - Гётеборг 1:2 ИФК Норрчепинг - Варберг БоИС 4:3
Сковде АИК
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сковде АИК - Эстер 1:2 Хельсинборг - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Гефле - Сковде АИК 2:0
Утсиктенс - Сковде АИК 4:1 Сковде АИК - Оддевольд 0:0 Сковде АИК - Треллеборг 1:0 Сундсвалль - Сковде АИК 3:1 Сковде АИК - Ландскруна 0:0 Эребру - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Сковде АИК - Оддевольд 1:0 Карлштад - Сковде АИК 4:0 Сковде АИК - Юнайтед ИК 1:0 Гётеборг - Сковде АИК 1:0 Юргорден - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Троллхаттен 0:1 Дегерфорс - Сковде АИК 0:0 Сковде АИК - Фалькенберг 3:0 Фалькенберг - Сковде АИК 2:2
Результаты матчей
Варберг БоИС
Сковде АИК
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
3:1
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
7 раз 70%
0
3 раза 30%
Тоталы голов в матче
Варберг БоИС
Сковде АИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
73
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|3
|1
|18 - 6
|24
|2.
|11
|5
|4
|2
|15 - 9
|19
|3.
|11
|5
|4
|2
|19 - 13
|19
|4.
|11
|5
|4
|2
|14 - 10
|19
|5.
|11
|5
|3
|3
|15 - 13
|18
|6.
|11
|5
|3
|3
|11 - 9
|18
|7.
|1:0
|11
|5
|2
|4
|8 - 11
|17
|8.
|11
|4
|3
|4
|11 - 12
|15
|9.
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|10.
|11
|3
|4
|4
|16 - 17
|13
|11.
|11
|3
|4
|4
|11 - 14
|13
|12.
|11
|3
|3
|5
|12 - 15
|12
|13.
|11
|3
|3
|5
|10 - 14
|12
|14.
|11
|2
|3
|6
|14 - 18
|9
|15.
|11
|2
|2
|7
|9 - 16
|8
|16.
|0:1
|11
|2
|2
|7
|10 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|2.
|6
|4
|1
|1
|13 - 7
|13
|3.
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|4.
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|5.
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|6.
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|7.
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|8.
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|9.
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|10.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|11.
|1:0
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|12.
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|13.
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|14.
|0:1
|6
|2
|0
|4
|6 - 8
|6
|15.
|6
|1
|1
|4
|8 - 9
|4
|16.
|6
|0
|4
|2
|4 - 6
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|2.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|3.
|1:0
|6
|3
|0
|3
|5 - 9
|9
|4.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|5.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|7.
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|8.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|9.
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|10.
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|11.
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|12.
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|13.
|0:1
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|14.
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|15.
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|16.
|5
|0
|0
|5
|2 - 8
|0
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|6 (3)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|6 (2)
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|6 (1)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|5 (1)
|Дегерфорс
|Абдулла Пашанг
|5
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 6
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Дегерфорс
|Ольссон Себастьян II
|5
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|5
|Дегерфорс
|Mamadouba Diaby
|1 3