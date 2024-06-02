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  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Daniel Higraff
КФУМ Осло
0:0
Второй тайм: 62'
Саннефьёрд
0'
9' Желтая карточка
Кристиансен Стиан
36' Красная карточка
Кристиансен Стиан

Ход матча

9'
 
Кристиансен Стиан
36'
 
Кристиансен Стиан
40'
 
Martin Gjone
Тветер Александер Рууд
46'
Teodor Berg Haltvik
Remi Svindland
 
60'
Mame Mor Ndiaye
Носа Даль Петтер
 
60'
Jonas Lange Hjorth
David Hickson
 
60'
Haakon Hoseth
Амин Нури
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 1
  • 220 Количество передач 211
  • 52 Владение мячом, % 48
Лучшие коэффициенты
КФУМ Осло
Ничья
Саннефьёрд
3.50
3.50
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7.94
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Все Коэффициенты
1
Emil
Oedegaard
3
Ayoub
Aleesami
4
Momodou
Lion
Njie
2
Алеесами
Хайтам
33
Амин
Нури
7
Robin
Rasch
8
Simen
Hestnes
42
David
Hickson
6
Remi
Svindland
9
Johannes
Hummelvoll-Nunez
22
Носа
Даль
Петтер
1
Кето
Хуго
4
Карсон-Педерсен
Фредрик
2
Fredrik
Tobias
Berglie
47
Кристиансен
Стиан
17
Ченг
Кристофер
10
Loris
Mettler
18
Оттоссон
Филип
21
Амин
Симон
7
Марковик
Эман
9
Тветер
Александер
Рууд
14
Danilo
Al-Saed
КФУМ Осло
3-4-3
Саннефьёрд
4-3-3

История личных встреч

КФУМ Осло
Саннефьёрд

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

ТМК
0:3
ТМК
1:1
ПД
3:3
ПД
1:0
ПД
3:0
ПД
1:2

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

1.25
0

Среднее время на гол

72
0

Всего голов

4
9

Голов в среднем за матч

2
2.25

Среднее время на гол

45
40

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

КФУМ Осло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Johannes Hummelvoll-Nunez 4 0.36
Носа Даль Петтер 4 0.36
Robin Rasch 1 0.09
Simen Hestnes 1 0.09
Haakon Hoseth 1 0.09
Remi Svindland 1 (1) 0.09
Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тветер Александер Рууд 3 (1) 0.27
Марковик Эман 2 0.18
Кристиансен Стиан 2 0.18
Danilo Al-Saed 1 0.09
Амин Симон 1 0.09
Fredrik Tobias Berglie 1 0.09
Нильссон Александер II 1 0.09
Sebastian Holm Mathisen 1 0.09
Оттоссон Филип 0 0
Ченг Кристофер 0 0
Loris Mettler 0 0

Карточки

КФУМ Осло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алеесами Хайтам 2 0
Simen Hestnes 2 0
Akinsola Akinyemi 2 0
Носа Даль Петтер 2 0
Momodou Lion Njie 2 0
Robin Rasch 1 0
David Hickson 1 0
Remi Svindland 1 0
Haakon Hoseth 1 0
Салдана Адам 1 0
Teodor Berg Haltvik 1 0
Sverre Hakami Sandal 1 0
Johannes Hummelvoll-Nunez 1 0
Mathias Toennessen 1 0
Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амин Симон 4 0
Кристиансен Стиан 2 1
Марковик Эман 2 0
Jakob Masloe Dunsby 2 0
Оттоссон Филип 2 0
Fredrik Tobias Berglie 2 0
Нильссон Александер II 2 0
Карсон-Педерсен Фредрик 2 0
Эгели Ветле Валле 2 0
Loris Mettler 2 0
Martin Gjone 1 0

Результаты матчей

КФУМ Осло
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Саннефьёрд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
5
КФУМ Осло
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Саннефьёрд
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

10
7
КФУМ Осло
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Саннефьёрд
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

13
12

Голы по времени матча

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

8
10
7 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
4
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
38%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
13%
3
30%
76-90

Забито

10
7
7 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
1
10%
1
14%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
5
50%
0
0%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
2
20%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
12
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
5
38%
1
8%
31-45
2
15%
3
25%
46-60
3
23%
3
25%
61-75
1
8%
3
25%
76-90

Пропущено

11
16
9 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 10
4
36%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
5
45%
2
13%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
1
9%
4
25%
61-75
1
9%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

КФУМ Осло
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Будё/Глимт - КФУМ Осло 2:2 КФУМ Осло - Одд 0:0 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4
Лисеклостер - КФУМ Осло 2:3 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Согндаль - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Фригг - КФУМ Осло 0:3 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3 Арволл - КФУМ Осло 0:2 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Хам-Кам 1:1 КФУМ Осло - Люн 2:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:1 Лиллестрём - КФУМ Осло 3:1 Одд - КФУМ Осло 0:3 Викинг - КФУМ Осло 1:2 Ольборг - КФУМ Осло 3:1
Саннефьёрд
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Будё/Глимт - Саннефьёрд 1:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Викинг 0:3 Бранн - Саннефьёрд 2:1
Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Саннефьёрд - Мольде 3:1 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Одд - Саннефьёрд 2:2 Флеккерёй - Саннефьёрд 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Одд - Саннефьёрд 0:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:3 Фредрикстад - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Ранхейм 2:2 Саннефьёрд - Нордшелланн (дублёры) 2:1 Саннефьёрд - Нордсьелланд 2 2:1 Саннефьёрд - Рёуфосс 0:2 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:2 Саннефьёрд - Мосс 2:3

Результаты матчей

КФУМ Осло
Саннефьёрд

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

КФУМ Осло
Саннефьёрд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
4
3
7
1.5
3
7
1
9
2.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 13 8 3 2 22 - 13 27
2.
Будё/Глимт
 0:0 12 7 4 1 24 - 8 25
3.
Фредрикстад
 11 6 3 2 19 - 10 21
4.
Мольде
 12 6 3 3 25 - 16 21
5.
Викинг
 11 5 4 2 18 - 13 19
6.
Стрёмсгодсет
 1:1 11 5 2 4 14 - 15 17
7.
КФУМ Осло
 0:0 11 3 6 2 12 - 12 15
8.
Хёугесунн
 0:0 11 4 2 5 10 - 14 14
9.
Русенборг
 10 4 1 5 14 - 17 13
10.
Лиллестрём
 2:1 11 4 1 6 13 - 19 13
11.
Одд
 1:1 12 3 4 5 12 - 22 13
12.
Сарпсборг-08
 0:0 11 3 2 6 13 - 22 11
13.
ФК Кристиансунн
 0:0 12 2 5 5 14 - 19 11
14.
Тромсё
 1:2 11 3 1 7 14 - 19 10
15.
Хам-Кам
 12 2 4 6 14 - 15 10
16.
Саннефьёрд
 0:0 11 2 3 6 12 - 16 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 7 5 0 2 11 - 7 15
2.
Будё/Глимт
 0:0 6 3 3 0 10 - 4 12
3.
Викинг
 6 3 2 1 9 - 7 11
4.
Мольде
 7 3 2 2 15 - 11 11
5.
Русенборг
 5 3 0 2 7 - 7 9
6.
Тромсё
 1:2 7 3 0 4 13 - 12 9
7.
Стрёмсгодсет
 1:1 5 2 2 1 6 - 4 8
8.
Фредрикстад
 5 2 2 1 7 - 5 8
9.
Хёугесунн
 0:0 6 2 1 3 4 - 7 7
10.
ФК Кристиансунн
 0:0 6 1 4 1 7 - 8 7
11.
Саннефьёрд
 0:0 4 2 0 2 7 - 6 6
12.
Одд
 1:1 6 1 2 3 8 - 14 5
13.
Хам-Кам
 5 1 1 3 4 - 6 4
14.
КФУМ Осло
 0:0 6 0 4 2 3 - 8 4
15.
Сарпсборг-08
 0:0 5 1 0 4 3 - 13 3
16.
Лиллестрём
 2:1 5 0 1 4 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 0:0 6 4 1 1 14 - 4 13
2.
Фредрикстад
 6 4 1 1 12 - 5 13
3.
Лиллестрём
 2:1 6 4 0 2 10 - 5 12
4.
Бранн
 6 3 3 0 11 - 6 12
5.
КФУМ Осло
 0:0 5 3 2 0 9 - 4 11
6.
Мольде
 5 3 1 1 10 - 5 10
7.
Стрёмсгодсет
 1:1 6 3 0 3 8 - 11 9
8.
Викинг
 5 2 2 1 9 - 6 8
9.
Сарпсборг-08
 0:0 6 2 2 2 10 - 9 8
10.
Одд
 1:1 6 2 2 2 4 - 8 8
11.
Хёугесунн
 0:0 5 2 1 2 6 - 7 7
12.
Хам-Кам
 7 1 3 3 10 - 9 6
13.
Русенборг
 5 1 1 3 7 - 10 4
14.
ФК Кристиансунн
 0:0 6 1 1 4 7 - 11 4
15.
Саннефьёрд
 0:0 7 0 3 4 5 - 10 3
16.
Тромсё
 1:2 4 0 1 3 1 - 7 1
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Топ бомбардиров
Будё/Глимт Грёнбек Альберт 8
Мольде Эйкрем Магнус 7 (1)
Мольде Эриксен Кристиан I 6 (2)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 6 (1)
Лиллестрём Ольсен Томас 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 4
Хам-Кам Куртович Виллиам 4
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 4
Хёугесунн Лейте Бруно 4
Саннефьёрд Амин Симон 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Тактическая замена. Тветер Александер Рууд уходит с поля и его заменяет Martin Gjone
Лучшие коэффициенты
КФУМ Осло
Ничья
Саннефьёрд
3.50
3.50
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7.94
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