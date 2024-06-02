Тур: 11. Стадион: КФУМ Арена. Зрители: 2759 Главный судья: Daniel Higraff
3:3
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаКристиансен Стиан
36' Красная карточкаКристиансен Стиан
1:0
66' ГолMame Mor Ndiaye
1:1
68' ГолАмин Симон
1:2
72' ГолМарковик Эман
2:2
75' ГолАлеесами Хайтам
2:3
81' ГолРисан Сандер
87' Желтая карточкаЧенг Кристофер
3:3
89' ГолSimen Hestnes
90'+9
Ход матча
66'
68'
1:1
72'
1:2
75'
2:2
81'
2:3
87'
89'
Статистика матча
-
3 Голы 3
-
7 Удары по воротам 1
-
8 Удары в створ 4
-
9 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 3
-
536 Количество передач 400
-
59 Владение мячом, % 41
33
Амин
Нури
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Амин НуриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Лисгард ИдарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
43 Салдана АдамПолузащитник
-
10 Нджиэ МуссаНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Johannes Moesgaard
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Амин СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 МаудуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
22 Martin Gjone
-
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
КФУМ Осло
Саннефьёрд
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
1.25
0
Среднее время на гол
72
0
Всего голов
4
9
Голов в среднем за матч
2
2.25
Среднее время на гол
45
40
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
КФУМ Осло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|4
|0.36
|Носа Даль Петтер
|4
|0.36
|Simen Hestnes
|2
|0.18
|Robin Rasch
|1
|0.09
|Алеесами Хайтам
|1
|0.09
|Haakon Hoseth
|1
|0.09
|Mame Mor Ndiaye
|1
|0.09
|Remi Svindland
|1 (1)
|0.09
|Teodor Berg Haltvik
|0
|0
|Jonas Lange Hjorth
|0
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марковик Эман
|3
|0.27
|Тветер Александер Рууд
|3 (1)
|0.27
|Амин Симон
|2
|0.18
|Кристиансен Стиан
|2
|0.18
|Danilo Al-Saed
|1
|0.09
|Рисан Сандер
|1
|0.09
|Fredrik Tobias Berglie
|1
|0.09
|Нильссон Александер II
|1
|0.09
|Sebastian Holm Mathisen
|1
|0.09
|Оттоссон Филип
|0
|0
|Loris Mettler
|0
|0
|Ченг Кристофер
|0
|0
Карточки
КФУМ Осло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алеесами Хайтам
|2
|0
|Simen Hestnes
|2
|0
|Akinsola Akinyemi
|2
|0
|Носа Даль Петтер
|2
|0
|Momodou Lion Njie
|2
|0
|Robin Rasch
|1
|0
|David Hickson
|1
|0
|Remi Svindland
|1
|0
|Haakon Hoseth
|1
|0
|Салдана Адам
|1
|0
|Teodor Berg Haltvik
|1
|0
|Sverre Hakami Sandal
|1
|0
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|1
|0
|Mathias Toennessen
|1
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амин Симон
|4
|0
|Кристиансен Стиан
|2
|1
|Марковик Эман
|2
|0
|Jakob Masloe Dunsby
|2
|0
|Оттоссон Филип
|2
|0
|Fredrik Tobias Berglie
|2
|0
|Нильссон Александер II
|2
|0
|Карсон-Педерсен Фредрик
|2
|0
|Эгели Ветле Валле
|2
|0
|Loris Mettler
|2
|0
|Ченг Кристофер
|1
|0
|Martin Gjone
|1
|0
Результаты матчей
КФУМ Осло
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Саннефьёрд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
8
КФУМ Осло
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Саннефьёрд
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
10
7
КФУМ Осло
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
Саннефьёрд
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
16
15
Голы по времени матча
Забито
6
8
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
3
50%
2
25%
61-75
2
33%
2
25%
76-90
Пропущено
11
13
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
4
36%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
18%
5
38%
61-75
2
18%
4
31%
76-90
Забито
10
7
7 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
1
10%
1
14%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
5
50%
0
0%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
2
20%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
16
15
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
1
6%
1
7%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
5
31%
1
7%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
5
31%
5
33%
61-75
2
13%
4
27%
76-90
Пропущено
14
19
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 11
4
29%
1
5%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
5
36%
2
11%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
3
21%
6
32%
61-75
2
14%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
КФУМ Осло
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Будё/Глимт - КФУМ Осло 2:2 КФУМ Осло - Одд 0:0 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4
Лисеклостер - КФУМ Осло 2:3 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Согндаль - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Фригг - КФУМ Осло 0:3 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3 Арволл - КФУМ Осло 0:2 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Хам-Кам 1:1 КФУМ Осло - Люн 2:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:1 Лиллестрём - КФУМ Осло 3:1 Одд - КФУМ Осло 0:3 Викинг - КФУМ Осло 1:2 Ольборг - КФУМ Осло 3:1
Саннефьёрд
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Будё/Глимт - Саннефьёрд 1:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Викинг 0:3 Бранн - Саннефьёрд 2:1
Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Саннефьёрд - Мольде 3:1 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Одд - Саннефьёрд 2:2 Флеккерёй - Саннефьёрд 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Одд - Саннефьёрд 0:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:3 Фредрикстад - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Ранхейм 2:2 Саннефьёрд - Нордшелланн (дублёры) 2:1 Саннефьёрд - Нордсьелланд 2 2:1 Саннефьёрд - Рёуфосс 0:2 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:2 Саннефьёрд - Мосс 2:3
Результаты матчей
КФУМ Осло
Саннефьёрд
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
КФУМ Осло
Саннефьёрд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
22
15
22
15
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
25
14
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
74
47
47
29
38
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Будё/Глимт
|Грёнбек Альберт
|8
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|7 (1)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|6 (2)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|6 (1)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|5 (1)
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|4
|Сарпсборг-08
|Андерсен Йеппе
|4
|Хам-Кам
|Куртович Виллиам
|4
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|4
|Хёугесунн
|Лейте Бруно
|4