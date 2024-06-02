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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 11. Стадион: . Зрители: 2759 Главный судья: Daniel Higraff
КФУМ Осло
3:3
Конец матча
Саннефьёрд
0'
9' Желтая карточка
Кристиансен Стиан
36' Красная карточка
Кристиансен Стиан
1:0
66' Гол
Mame Mor Ndiaye
1:1
68' Гол
Амин Симон
1:2
72' Гол
Марковик Эман
2:2
75' Гол
Алеесами Хайтам
2:3
81' Гол
Рисан Сандер
87' Желтая карточка
Ченг Кристофер
3:3
89' Гол
Simen Hestnes
90'+9

Ход матча

9'
 
Кристиансен Стиан
36'
 
Кристиансен Стиан
40'
 
Martin Gjone
Тветер Александер Рууд
46'
Teodor Berg Haltvik
Remi Svindland
 
60'
Mame Mor Ndiaye
Носа Даль Петтер
 
60'
Jonas Lange Hjorth
David Hickson
 
60'
Haakon Hoseth
Амин Нури
 
66'
Mame Mor Ndiaye
(Jonas Lange Hjorth)
1:0
68'
1:1
Амин Симон
(Loris Mettler)
72'
1:2
Марковик Эман
75'
Алеесами Хайтам
(Robin Rasch)
2:2
76'
 
Jakob Masloe Dunsby
Danilo Al-Saed
76'
 
Рисан Сандер
Loris Mettler
81'
2:3
Рисан Сандер
(Амин Симон)
86'
Akinsola Akinyemi
Momodou Lion Njie
 
87'
 
Ченг Кристофер
89'
Simen Hestnes
(Teodor Berg Haltvik)
3:3

Статистика матча

  • 3 Голы 3
  • 7 Удары по воротам 1
  • 8 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 3
  • 536 Количество передач 400
  • 59 Владение мячом, % 41
1
Emil
Oedegaard
3
Ayoub
Aleesami
4
Momodou
Lion
Njie
2
Алеесами
Хайтам
33
Амин
Нури
7
Robin
Rasch
8
Simen
Hestnes
42
David
Hickson
6
Remi
Svindland
9
Johannes
Hummelvoll-Nunez
22
Носа
Даль
Петтер
1
Кето
Хуго
4
Карсон-Педерсен
Фредрик
2
Fredrik
Tobias
Berglie
47
Кристиансен
Стиан
17
Ченг
Кристофер
10
Loris
Mettler
18
Оттоссон
Филип
21
Амин
Симон
7
Марковик
Эман
9
Тветер
Александер
Рууд
14
Danilo
Al-Saed
КФУМ Осло
3-4-3
Саннефьёрд
4-3-3

История личных встреч

КФУМ Осло
Саннефьёрд

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

ТМК
0:3
ТМК
1:1
ПД
3:3
ПД
1:0
ПД
3:0
ПД
1:2

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

1.25
0

Среднее время на гол

72
0

Всего голов

4
9

Голов в среднем за матч

2
2.25

Среднее время на гол

45
40

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

КФУМ Осло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Johannes Hummelvoll-Nunez 4 0.36
Носа Даль Петтер 4 0.36
Simen Hestnes 2 0.18
Robin Rasch 1 0.09
Алеесами Хайтам 1 0.09
Haakon Hoseth 1 0.09
Mame Mor Ndiaye 1 0.09
Remi Svindland 1 (1) 0.09
Teodor Berg Haltvik 0 0
Jonas Lange Hjorth 0 0
Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марковик Эман 3 0.27
Тветер Александер Рууд 3 (1) 0.27
Амин Симон 2 0.18
Кристиансен Стиан 2 0.18
Danilo Al-Saed 1 0.09
Рисан Сандер 1 0.09
Fredrik Tobias Berglie 1 0.09
Нильссон Александер II 1 0.09
Sebastian Holm Mathisen 1 0.09
Оттоссон Филип 0 0
Loris Mettler 0 0
Ченг Кристофер 0 0

Карточки

КФУМ Осло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алеесами Хайтам 2 0
Simen Hestnes 2 0
Akinsola Akinyemi 2 0
Носа Даль Петтер 2 0
Momodou Lion Njie 2 0
Robin Rasch 1 0
David Hickson 1 0
Remi Svindland 1 0
Haakon Hoseth 1 0
Салдана Адам 1 0
Teodor Berg Haltvik 1 0
Sverre Hakami Sandal 1 0
Johannes Hummelvoll-Nunez 1 0
Mathias Toennessen 1 0
Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амин Симон 4 0
Кристиансен Стиан 2 1
Марковик Эман 2 0
Jakob Masloe Dunsby 2 0
Оттоссон Филип 2 0
Fredrik Tobias Berglie 2 0
Нильссон Александер II 2 0
Карсон-Педерсен Фредрик 2 0
Эгели Ветле Валле 2 0
Loris Mettler 2 0
Ченг Кристофер 1 0
Martin Gjone 1 0

Результаты матчей

КФУМ Осло
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Саннефьёрд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
8
КФУМ Осло
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Саннефьёрд
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

10
7
КФУМ Осло
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
Саннефьёрд
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

16
15

Голы по времени матча

Забито

6
8
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
3
50%
2
25%
61-75
2
33%
2
25%
76-90

Пропущено

11
13
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
4
36%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
18%
5
38%
61-75
2
18%
4
31%
76-90

Забито

10
7
7 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
1
10%
1
14%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
5
50%
0
0%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
2
20%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

16
15
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
1
6%
1
7%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
5
31%
1
7%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
5
31%
5
33%
61-75
2
13%
4
27%
76-90

Пропущено

14
19
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 11
4
29%
1
5%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
5
36%
2
11%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
3
21%
6
32%
61-75
2
14%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

КФУМ Осло
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Будё/Глимт - КФУМ Осло 2:2 КФУМ Осло - Одд 0:0 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4
Лисеклостер - КФУМ Осло 2:3 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Согндаль - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Фригг - КФУМ Осло 0:3 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3 Арволл - КФУМ Осло 0:2 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Хам-Кам 1:1 КФУМ Осло - Люн 2:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:1 Лиллестрём - КФУМ Осло 3:1 Одд - КФУМ Осло 0:3 Викинг - КФУМ Осло 1:2 Ольборг - КФУМ Осло 3:1
Саннефьёрд
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Будё/Глимт - Саннефьёрд 1:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Викинг 0:3 Бранн - Саннефьёрд 2:1
Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Саннефьёрд - Мольде 3:1 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Одд - Саннефьёрд 2:2 Флеккерёй - Саннефьёрд 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Одд - Саннефьёрд 0:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:3 Фредрикстад - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Ранхейм 2:2 Саннефьёрд - Нордшелланн (дублёры) 2:1 Саннефьёрд - Нордсьелланд 2 2:1 Саннефьёрд - Рёуфосс 0:2 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:2 Саннефьёрд - Мосс 2:3

Результаты матчей

КФУМ Осло
Саннефьёрд

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

КФУМ Осло
Саннефьёрд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
5
1.5
2
2
1
5
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
5
1
4
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
4
4
7
1.5
4
7
2
9
2.5
3
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 12 8 3 1 25 - 8 27
2.
Бранн
 13 8 3 2 22 - 13 27
3.
Фредрикстад
 12 6 4 2 20 - 11 22
4.
Мольде
 12 6 3 3 25 - 16 21
5.
Викинг
 11 5 4 2 18 - 13 19
6.
Стрёмсгодсет
 11 5 2 4 14 - 15 17
7.
КФУМ Осло
 11 3 6 2 15 - 15 15
8.
Русенборг
 11 4 2 5 15 - 18 14
9.
Хёугесунн
 11 4 1 6 10 - 15 13
10.
Лиллестрём
 11 4 1 6 13 - 19 13
11.
ФК Кристиансунн
 12 3 4 5 17 - 20 13
12.
Одд
 12 3 4 5 12 - 22 13
13.
Тромсё
 11 3 1 7 14 - 19 10
14.
Сарпсборг-08
 11 3 1 7 14 - 25 10
15.
Хам-Кам
 12 2 4 6 14 - 15 10
16.
Саннефьёрд
 11 2 3 6 15 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 7 5 0 2 11 - 7 15
2.
Будё/Глимт
 6 3 3 0 10 - 4 12
3.
Викинг
 6 3 2 1 9 - 7 11
4.
Мольде
 7 3 2 2 15 - 11 11
5.
Русенборг
 6 3 1 2 8 - 8 10
6.
ФК Кристиансунн
 6 2 3 1 10 - 9 9
7.
Тромсё
 7 3 0 4 13 - 12 9
8.
Стрёмсгодсет
 5 2 2 1 6 - 4 8
9.
Фредрикстад
 5 2 2 1 7 - 5 8
10.
Саннефьёрд
 4 2 0 2 7 - 6 6
11.
Хёугесунн
 6 2 0 4 4 - 8 6
12.
Одд
 6 1 2 3 8 - 14 5
13.
Хам-Кам
 5 1 1 3 4 - 6 4
14.
КФУМ Осло
 6 0 4 2 6 - 11 4
15.
Сарпсборг-08
 5 1 0 4 3 - 13 3
16.
Лиллестрём
 5 0 1 4 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 6 5 0 1 15 - 4 15
2.
Фредрикстад
 7 4 2 1 13 - 6 14
3.
Лиллестрём
 6 4 0 2 10 - 5 12
4.
Бранн
 6 3 3 0 11 - 6 12
5.
КФУМ Осло
 5 3 2 0 9 - 4 11
6.
Мольде
 5 3 1 1 10 - 5 10
7.
Стрёмсгодсет
 6 3 0 3 8 - 11 9
8.
Викинг
 5 2 2 1 9 - 6 8
9.
Одд
 6 2 2 2 4 - 8 8
10.
Хёугесунн
 5 2 1 2 6 - 7 7
11.
Сарпсборг-08
 6 2 1 3 11 - 12 7
12.
Хам-Кам
 7 1 3 3 10 - 9 6
13.
Русенборг
 5 1 1 3 7 - 10 4
14.
ФК Кристиансунн
 6 1 1 4 7 - 11 4
15.
Саннефьёрд
 7 0 3 4 8 - 13 3
16.
Тромсё
 4 0 1 3 1 - 7 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Будё/Глимт Грёнбек Альберт 8
Мольде Эйкрем Магнус 7 (1)
Мольде Эриксен Кристиан I 6 (2)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 6 (1)
Лиллестрём Ольсен Томас 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 4
Сарпсборг-08 Андерсен Йеппе 4
Хам-Кам Куртович Виллиам 4
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 4
Хёугесунн Лейте Бруно 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 89'
    Teodor Berg Haltvik сделал результативную передачу.
  • 89'
    Г О О О О Л - Simen Hestnes забивает с правой ноги!
  • 87'
    Судье надоело, что Ченг Кристофер тянет время и он наказал его горчичником
  • 86'
    Тактическая замена. Momodou Lion Njie уходит с поля и его заменяет Akinsola Akinyemi
  • 81'
    Амин Симон сделал результативную передачу.
  • 81'
    Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Рисан Сандер из команды Саннефьёрд.
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    • 1'
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч КФУМ Осло 3:3 Саннефьёрд онлайн

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