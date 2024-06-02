Тур: 11. Стадион: Romsaa Arena. Главный судья: Svein Torre Sinnes
1:2
Конец матча
0'
0:1
20' Гол в свои воротаАнтонсен Кент-Аре
0:2
51' ГолОльсен Томас
1:2
67' ГолTobias Guddal
71' Желтая карточкаНорхейм Рунар
74' Желтая карточкаTobias Guddal
90' Желтая карточкаКристиансен Мадс
90'+5
Ход матча
20'
51'
0:2
67'
71'
74'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
4 Угловые 7
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 2
-
523 Количество передач 391
-
56 Владение мячом, % 44
17
Yaw
Paintsil
11
Йенсен
Рубен
64
Ларссон
Эрик
23
Осен
Йермунд
24
_Efe
L.
10
Ольсен
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Yaw PaintsilПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Gard Holme
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
64 Ларссон ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
-
24 _Efe L.Нападающий
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Georgson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Тромсё
Лиллестрём
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
40%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед
22 матча
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 20 побед
37 матчей
27%
24.3%
48.7%
10 побед 9 ничьих 18 побед
Первый тайм
40.5%
35.1%
24.4%
15 побед 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
18.9%
27%
54.1%
7 побед 10 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
22
Голов в среднем за матч
1.41
1.1
Среднее время на гол
63
81
Всего голов
38
20
Голов в среднем за матч
1.9
1.18
Среднее время на гол
47
76
Всего голов
62
42
Голов в среднем за матч
1.68
1.14
Тотал матчей
2.5
36
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 76%
Меньше 24%
9
18
Больше 49%
Меньше 51%
19
12
Больше 32%
Меньше 68%
25
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
Среднее время на гол
53
79
Бомбардиры внутри турнира
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нордас Лассе
|4 (1)
|0.36
|Vegard Oestraat Erlien
|2
|0.18
|Йенсен Рубен
|2
|0.18
|Норхейм Рунар
|1
|0.09
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0.09
|Vetle Skjaervik
|1
|0.09
|Tobias Guddal
|1
|0.09
|Jakob Napoleon Romsaas
|1
|0.09
|Jens Hjertoe-Dahl
|1
|0.09
|Енссен Андерс
|0
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольсен Томас
|5 (1)
|0.45
|Гарнас Эспен
|2
|0.18
|Китолано Эрик
|2
|0.18
|Осен Йермунд
|1
|0.09
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0.09
|Антонио Владимиро
|1
|0.09
|Лундему Мариус
|0
|0
|Frederik Elkaer
|0
|0
|Хофф Вебьёрн
|0
|0
|Тённесен Кристоффер
|0
|0
|Uba Charles
|0
|0
Карточки
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енссен Андерс
|2
|1
|Йенсен Рубен
|2
|0
|Хаугор Якоб
|2
|0
|Норхейм Рунар
|2
|0
|Псише Кристоф
|1
|0
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0
|Vegard Oestraat Erlien
|1
|0
|Yaw Paintsil
|1
|0
|Винтер Феликс
|1
|0
|Нордас Лассе
|1
|0
|Робертсен Йеспер
|1
|0
|Tobias Guddal
|1
|0
|Mamadou Barry
|1
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Росет Мартин-Уве
|1
|1
|Лундему Мариус
|2
|0
|Гарнас Эспен
|2
|0
|Антонио Владимиро
|0
|1
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0
|Габриэльсен Рубен
|1
|0
|Ольсен Томас
|1
|0
|Китолано Эрик
|1
|0
|Кристиансен Мадс
|1
|0
|August Karlin
|1
|0
|Uba Charles
|1
|0
|_Efe L.
|1
|0
|Alexander Roessing
|1
|0
Результаты матчей
Тромсё
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Лиллестрём
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
4
1
Тромсё
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Лиллестрём
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
13
Упущенные победы
0
1
Тромсё
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Лиллестрём
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
9
16
Упущенные победы
4
2
Голы по времени матча
Забито
14
9
3 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
3
33%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
2
22%
31-45
4
29%
2
22%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
2
14%
2
22%
76-90
Пропущено
11
6
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
4
36%
1
17%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
9%
2
33%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
7
14
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
2
14%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
7%
31-45
1
14%
5
36%
46-60
2
29%
2
14%
61-75
1
14%
4
29%
76-90
Забито
15
12
3 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
3
25%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
3
25%
31-45
5
33%
3
25%
46-60
5
33%
0
0%
61-75
2
13%
3
25%
76-90
Пропущено
18
20
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
11%
2
10%
1-15
6
33%
1
5%
16-30
2
11%
1
5%
31-45
4
22%
5
25%
46-60
2
11%
5
25%
61-75
2
11%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Тромсё
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Тромсё - Фредрикстад 3:0 Фредрикстад - Тромсё 0:0 Тромсё - Русенборг 3:2 Будё/Глимт - Тромсё 4:0
Тромсё - Одд 4:0 Викинг - Тромсё 2:1 Волеренга - Тромсё 1:0 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Флёя - Тромсё 0:6 ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0 Тромсё - Хёугесунн 0:1 Сортланд - Тромсё 0:6 Тромсё - Бранн 2:4 Тромсё - Хам-Кам 0:1 Волеренга - Тромсё 3:1 Русенборг - Тромсё 3:0 ФК Кристиансунн - Тромсё 3:0 Викинг - Тромсё 1:0 Тромсё - Хеккен 4:2 Пардубице - Тромсё 1:0
Лиллестрём
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Одд - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Фредрикстад 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4 Лиллестрём - Бранн 0:2
Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Будё/Глимт - Лиллестрём 2:4 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1 Стрёммен - Лиллестрём 4:5 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Будё/Глимт 0:5 Бьеркеланген - Лиллестрём 0:7 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2 Лиллестрём - ФК Кристиансунн 2:3 Стабек - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Одд 2:1 Лиллестрём - КФУМ Осло 3:1 Лиллестрём - Мьёндален 0:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:2
Результаты матчей
Тромсё
Лиллестрём
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
4:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Тромсё
Лиллестрём
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
23
43
14
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
74
47
47
38
110
110
110
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Будё/Глимт
|Грёнбек Альберт
|8
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|7 (1)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|6 (2)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|6 (1)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|5 (1)
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|4
|Сарпсборг-08
|Андерсен Йеппе
|4
|Хам-Кам
|Куртович Виллиам
|4
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|4
|Хёугесунн
|Лейте Бруно
|4