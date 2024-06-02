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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Svein Torre Sinnes
Тромсё
1:2
Конец матча
Лиллестрём
0'
0:1
20' Гол в свои ворота
Антонсен Кент-Аре
0:2
51' Гол
Ольсен Томас
1:2
67' Гол
Tobias Guddal
71' Желтая карточка
Норхейм Рунар
74' Желтая карточка
Tobias Guddal
90' Желтая карточка
Кристиансен Мадс
90'+5

Ход матча

20'
0:1
Антонсен Кент-Аре
51'
0:2
Ольсен Томас
(Лундему Мариус)
56'
Нордас Лассе
Енссен Андерс
 
65'
 
Скогволд Хенрик
Ольсен Томас
67'
Tobias Guddal
(Антонсен Кент-Аре)
1:2
71'
Норхейм Рунар
 
72'
 
Фосс Сандер Моэн
_Efe L.
74'
Tobias Guddal
 
79'
Винтер Феликс
Jens Hjertoe-Dahl
 
80'
Робертсен Йеспер
Yaw Paintsil
 
87'
Markus Johnsgaard
Vegard Oestraat Erlien
 
87'
Кьелсруд Вик Исак
Vetle Skjaervik
 
90'
 
Кристиансен Мадс

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 7
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 523 Количество передач 391
  • 56 Владение мячом, % 44
1
Хаугор
Якоб
5
Енссен
Андерс
21
Tobias
Guddal
4
Vetle
Skjaervik
17
Yaw
Paintsil
6
Jens
Hjertoe-Dahl
11
Йенсен
Рубен
8
Антонсен
Кент-Аре
23
Норхейм
Рунар
10
Jakob
Napoleon
Romsaas
15
Vegard
Oestraat
Erlien
12
Кристиансен
Мадс
64
Ларссон
Эрик
4
Гарнас
Эспен
28
Габриэльсен
Рубен
19
Тённесен
Кристоффер
7
Ибрахимай
Илльдрен
8
Лундему
Мариус
23
Осен
Йермунд
24
_Efe
L.
10
Ольсен
Томас
20
Антонио
Владимиро
Тромсё
3-5-2
Лиллестрём
4-3-3

История личных встреч

Тромсё
Лиллестрём

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
40%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед

22 матча

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 20 побед

37 матчей

27%
24.3%
48.7%
10 побед 9 ничьих 18 побед

Первый тайм

40.5%
35.1%
24.4%
15 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

18.9%
27%
54.1%
7 побед 10 ничьих 20 побед

История матчей

Э
3:1
Э
0:1
К
2:3
Э
1:1
Э
2:2
ТМК
1:1
Э
1:2
Э
1:2
ПД
3:0
ПД
0:1
Э
1:1
Э
4:0
Э
1:0
Э
1:2
Э
2:1
К
1:0
Э
4:1
ТМК
2:0
Э
2:1
Э
2:4
ТМК
1:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
3:2
Э
2:0
Э
5:1
Э
4:2
ТМС
0:2
Э
3:2
Э
1:0
Э
0:0
Э
2:0
Э
2:2
Э
1:1
ТМС
1:3
Э
0:1
Э
1:1

Голы

Всего голов

24
22

Голов в среднем за матч

1.41
1.1

Среднее время на гол

63
81

Всего голов

38
20

Голов в среднем за матч

1.9
1.18

Среднее время на гол

47
76

Всего голов

62
42

Голов в среднем за матч

1.68
1.14

Тотал матчей

2.5
36
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 76%
Меньше 24%
9
18
Больше 49%
Меньше 51%
19
12
Больше 32%
Меньше 68%
25
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
34

Среднее время на гол

53
79

Бомбардиры внутри турнира

Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нордас Лассе 4 (1) 0.36
Vegard Oestraat Erlien 2 0.18
Йенсен Рубен 2 0.18
Норхейм Рунар 1 0.09
Антонсен Кент-Аре 1 0.09
Vetle Skjaervik 1 0.09
Tobias Guddal 1 0.09
Jakob Napoleon Romsaas 1 0.09
Jens Hjertoe-Dahl 1 0.09
Енссен Андерс 0 0
Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольсен Томас 5 (1) 0.45
Гарнас Эспен 2 0.18
Китолано Эрик 2 0.18
Осен Йермунд 1 0.09
Кнутсон Эрлинг 1 0.09
Антонио Владимиро 1 0.09
Лундему Мариус 0 0
Frederik Elkaer 0 0
Хофф Вебьёрн 0 0
Тённесен Кристоффер 0 0
Uba Charles 0 0

Карточки

Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енссен Андерс 2 1
Йенсен Рубен 2 0
Хаугор Якоб 2 0
Норхейм Рунар 2 0
Псише Кристоф 1 0
Антонсен Кент-Аре 1 0
Vegard Oestraat Erlien 1 0
Yaw Paintsil 1 0
Винтер Феликс 1 0
Нордас Лассе 1 0
Робертсен Йеспер 1 0
Tobias Guddal 1 0
Mamadou Barry 1 0
Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росет Мартин-Уве 1 1
Лундему Мариус 2 0
Гарнас Эспен 2 0
Антонио Владимиро 0 1
Кнутсон Эрлинг 1 0
Габриэльсен Рубен 1 0
Ольсен Томас 1 0
Китолано Эрик 1 0
Кристиансен Мадс 1 0
August Karlin 1 0
Uba Charles 1 0
_Efe L. 1 0
Alexander Roessing 1 0

Результаты матчей

Тромсё
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Лиллестрём
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

4
1
Тромсё
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Лиллестрём
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
13

Упущенные победы

0
1
Тромсё
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Лиллестрём
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

9
16

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

14
9
3 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
3
33%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
2
22%
31-45
4
29%
2
22%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
2
14%
2
22%
76-90

Пропущено

11
6
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
4
36%
1
17%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
9%
2
33%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

7
14
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
2
14%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
7%
31-45
1
14%
5
36%
46-60
2
29%
2
14%
61-75
1
14%
4
29%
76-90

Забито

15
12
3 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
3
25%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
3
25%
31-45
5
33%
3
25%
46-60
5
33%
0
0%
61-75
2
13%
3
25%
76-90

Пропущено

18
20
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
11%
2
10%
1-15
6
33%
1
5%
16-30
2
11%
1
5%
31-45
4
22%
5
25%
46-60
2
11%
5
25%
61-75
2
11%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Тромсё
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Тромсё - Фредрикстад 3:0 Фредрикстад - Тромсё 0:0 Тромсё - Русенборг 3:2 Будё/Глимт - Тромсё 4:0
Тромсё - Одд 4:0 Викинг - Тромсё 2:1 Волеренга - Тромсё 1:0 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Флёя - Тромсё 0:6 ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0 Тромсё - Хёугесунн 0:1 Сортланд - Тромсё 0:6 Тромсё - Бранн 2:4 Тромсё - Хам-Кам 0:1 Волеренга - Тромсё 3:1 Русенборг - Тромсё 3:0 ФК Кристиансунн - Тромсё 3:0 Викинг - Тромсё 1:0 Тромсё - Хеккен 4:2 Пардубице - Тромсё 1:0
Лиллестрём
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Одд - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Фредрикстад 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4 Лиллестрём - Бранн 0:2
Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Будё/Глимт - Лиллестрём 2:4 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1 Стрёммен - Лиллестрём 4:5 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Будё/Глимт 0:5 Бьеркеланген - Лиллестрём 0:7 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2 Лиллестрём - ФК Кристиансунн 2:3 Стабек - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Одд 2:1 Лиллестрём - КФУМ Осло 3:1 Лиллестрём - Мьёндален 0:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:2

Результаты матчей

Тромсё
Лиллестрём

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

4:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Тромсё
Лиллестрём

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
3
4
3
1.5
1
4
3
4
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
7
4
4
7
1.5
4
7
3
8
2.5
1
10
1
10
3.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 12 8 3 1 25 - 8 27
2.
Бранн
 13 8 3 2 22 - 13 27
3.
Фредрикстад
 12 6 4 2 20 - 11 22
4.
Мольде
 12 6 3 3 25 - 16 21
5.
Викинг
 11 5 4 2 18 - 13 19
6.
Стрёмсгодсет
 11 5 2 4 14 - 15 17
7.
КФУМ Осло
 11 3 6 2 15 - 15 15
8.
Русенборг
 11 4 2 5 15 - 18 14
9.
Хёугесунн
 11 4 1 6 10 - 15 13
10.
Лиллестрём
 11 4 1 6 13 - 19 13
11.
ФК Кристиансунн
 12 3 4 5 17 - 20 13
12.
Одд
 12 3 4 5 12 - 22 13
13.
Тромсё
 11 3 1 7 14 - 19 10
14.
Сарпсборг-08
 11 3 1 7 14 - 25 10
15.
Хам-Кам
 12 2 4 6 14 - 15 10
16.
Саннефьёрд
 11 2 3 6 15 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 7 5 0 2 11 - 7 15
2.
Будё/Глимт
 6 3 3 0 10 - 4 12
3.
Викинг
 6 3 2 1 9 - 7 11
4.
Мольде
 7 3 2 2 15 - 11 11
5.
Русенборг
 6 3 1 2 8 - 8 10
6.
ФК Кристиансунн
 6 2 3 1 10 - 9 9
7.
Тромсё
 7 3 0 4 13 - 12 9
8.
Стрёмсгодсет
 5 2 2 1 6 - 4 8
9.
Фредрикстад
 5 2 2 1 7 - 5 8
10.
Саннефьёрд
 4 2 0 2 7 - 6 6
11.
Хёугесунн
 6 2 0 4 4 - 8 6
12.
Одд
 6 1 2 3 8 - 14 5
13.
Хам-Кам
 5 1 1 3 4 - 6 4
14.
КФУМ Осло
 6 0 4 2 6 - 11 4
15.
Сарпсборг-08
 5 1 0 4 3 - 13 3
16.
Лиллестрём
 5 0 1 4 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 6 5 0 1 15 - 4 15
2.
Фредрикстад
 7 4 2 1 13 - 6 14
3.
Лиллестрём
 6 4 0 2 10 - 5 12
4.
Бранн
 6 3 3 0 11 - 6 12
5.
КФУМ Осло
 5 3 2 0 9 - 4 11
6.
Мольде
 5 3 1 1 10 - 5 10
7.
Стрёмсгодсет
 6 3 0 3 8 - 11 9
8.
Викинг
 5 2 2 1 9 - 6 8
9.
Одд
 6 2 2 2 4 - 8 8
10.
Хёугесунн
 5 2 1 2 6 - 7 7
11.
Сарпсборг-08
 6 2 1 3 11 - 12 7
12.
Хам-Кам
 7 1 3 3 10 - 9 6
13.
Русенборг
 5 1 1 3 7 - 10 4
14.
ФК Кристиансунн
 6 1 1 4 7 - 11 4
15.
Саннефьёрд
 7 0 3 4 8 - 13 3
16.
Тромсё
 4 0 1 3 1 - 7 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Будё/Глимт Грёнбек Альберт 8
Мольде Эйкрем Магнус 7 (1)
Мольде Эриксен Кристиан I 6 (2)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 6 (1)
Лиллестрём Ольсен Томас 5 (1)
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Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 4
Сарпсборг-08 Андерсен Йеппе 4
Хам-Кам Куртович Виллиам 4
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 4
Хёугесунн Лейте Бруно 4
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 20'
      Лундему Мариус сделал результативную передачу.
    • 20'
      Г О О О О Л - Антонсен Кент-Аре уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
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    Где смотреть матч Тромсё 1:2 Лиллестрём онлайн

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