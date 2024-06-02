Тур: 11. Стадион: Haugesund Sparebank Arena. Главный судья: Лиен Мариус
0:0
Второй тайм: 66'
0'
11' Желтая карточкаСёренсен Адам
26' Желтая карточкаЛейте Бруно
39' Желтая карточкаГундерсен Йостейн
Ход матча
11'
26'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 4
-
1 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
208 Количество передач 327
-
43 Владение мячом, % 57
16
Лейте
Бруно
29
Sorry
Diarra
26
Эвьен
Хэкон
23
Хёуге
Йенс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Лейте БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Sorry DiarraНападающий
- Запасные игроки
-
22 Фальк АслакВратарь
- Полузащитник
-
-
20 Ismael Seone
-
25 Mikkel Hope
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sancheev Manoharan
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Эвьен ХэконНападающий
- Нападающий
-
23 Хёуге ЙенсНападающий
- Запасные игроки
-
24 Кьетил ХаугВратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Зугеля НиноНападающий
-
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хёугесунн
Будё/Глимт
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
22.2%
9 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед
22 матча
31.8%
18.2%
50%
7 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
22.7%
31.8%
45.5%
5 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
40.9%
27.3%
31.8%
9 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
19
Голов в среднем за матч
1.36
1.73
Среднее время на гол
66
52
Всего голов
25
22
Голов в среднем за матч
2.27
2
Среднее время на гол
39
45
Всего голов
40
41
Голов в среднем за матч
1.82
1.86
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
49
48
Бомбардиры внутри турнира
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sorry Diarra
|3
|0.27
|Лейте Бруно
|2
|0.18
|Эскесен Юлиус
|1 (1)
|0.09
|Конрадсен Мортен
|1
|0.09
|Тунекти Себастьян
|1
|0.09
|Claus Niyukuri
|1
|0.09
|Ismael Seone
|1
|0.09
|Oscar Krusnell
|0
|0
|Mikkel Hope
|0
|0
Будё/Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грёнбек Альберт
|8 (1)
|0.67
|Хог Каспер Ваарст
|4
|0.33
|Зугеля Нино
|3
|0.25
|Хёуге Йенс
|3
|0.25
|Эвьен Хэкон
|2
|0.17
|Салтнес Ульрик
|1
|0.08
|Миккельсен Эугуст
|1
|0.08
|Бьоркан Фредерик
|1
|0.08
|Берг Патрик
|1
|0.08
|Сёрли Сондре
|0
|0
|Гундерсен Йостейн
|0
|0
|Сёренсен Адам
|0
|0
Карточки
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лейте Бруно
|4
|0
|Sorry Diarra
|3
|0
|Claus Niyukuri
|3
|0
|Troy Nyhammer
|1
|1
|Тунекти Себастьян
|2
|0
|Людвикссон Антон
|2
|0
|Mikkel Hope
|2
|0
|Лисет Сёндре
|1
|0
|Эскесен Юлиус
|1
|0
|Oscar Krusnell
|1
|0
|Anders Baertelsen
|1
|0
|Ismael Seone
|1
|0
|Sancheev Manoharan
|1
|0
Будё/Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гундерсен Йостейн
|3
|0
|Хёуге Йенс
|3
|0
|Эвьен Хэкон
|3
|0
|Берг Патрик
|2
|0
|Сёренсен Адам
|2
|0
|Бьоркан Фредерик
|2
|0
|Хог Каспер Ваарст
|1
|0
|Грёнбек Альберт
|1
|0
Результаты матчей
Хёугесунн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Будё/Глимт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
1
0
Хёугесунн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Будё/Глимт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
5
10
Хёугесунн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Будё/Глимт
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
6
10
Голы по времени матча
Забито
4
14
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
50%
4
29%
46-60
1
25%
2
14%
61-75
1
25%
4
29%
76-90
Пропущено
7
4
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
43%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Забито
7
10
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
1
14%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
4
40%
61-75
1
14%
1
10%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
24
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 9
2 Не забивали 1
1
9%
3
13%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
2
18%
4
17%
31-45
3
27%
4
17%
46-60
3
27%
6
25%
61-75
2
18%
5
21%
76-90
Пропущено
13
8
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
5
38%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
23%
3
38%
31-45
3
23%
2
25%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
1
8%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Хёугесунн
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2
Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Мольде - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Русенборг 1:3 Тромсё - Хёугесунн 0:1 Торвастад - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2 Одд - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Осане 2:1 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хёугесунн - Брюне 3:1 Санднес - Хёугесунн 0:6 Хёугесунн - Хеккен 4:2 Ванкувер Уайткэпс - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Вард Хёугесунн 3:2
Будё/Глимт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Будё/Глимт - Саннефьёрд 1:1 Будё/Глимт - КФУМ Осло 2:2 Хам-Кам - Будё/Глимт 1:0 Будё/Глимт - Тромсё 4:0
ФК Кристиансунн - Будё/Глимт 2:4 Будё/Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Будё/Глимт - Лиллестрём 2:4 Русенборг - Будё/Глимт 1:3 Юнкерен - Будё/Глимт 0:2 Будё/Глимт - Мольде 1:1 Лиллестрём - Будё/Глимт 0:5 Брённейсунд - Будё/Глимт 0:6 Будё/Глимт - Викинг 1:0 Фредрикстад - Будё/Глимт 0:2 Будё/Глимт - Мольде 3:5 Будё/Глимт - Кристал Пэлас 0:1 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Будё/Глимт - Аякс 1:2 Аякс - Будё/Глимт 2:2 Будё/Глимт - Мальмё 4:0
Результаты матчей
Хёугесунн
Будё/Глимт
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Хёугесунн
Будё/Глимт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
101
37
65
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|3
|2
|22 - 13
|27
|2.
|0:0
|12
|7
|4
|1
|24 - 8
|25
|3.
|11
|6
|3
|2
|19 - 10
|21
|4.
|12
|6
|3
|3
|25 - 16
|21
|5.
|11
|5
|4
|2
|18 - 13
|19
|6.
|1:1
|11
|5
|2
|4
|14 - 15
|17
|7.
|0:0
|11
|3
|6
|2
|12 - 12
|15
|8.
|0:0
|11
|4
|2
|5
|10 - 14
|14
|9.
|10
|4
|1
|5
|14 - 17
|13
|10.
|2:1
|11
|4
|1
|6
|13 - 19
|13
|11.
|1:1
|12
|3
|4
|5
|12 - 22
|13
|12.
|0:0
|11
|3
|2
|6
|13 - 22
|11
|13.
|0:0
|12
|2
|5
|5
|14 - 19
|11
|14.
|1:2
|11
|3
|1
|7
|14 - 19
|10
|15.
|12
|2
|4
|6
|14 - 15
|10
|16.
|0:0
|11
|2
|3
|6
|12 - 16
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|0
|2
|11 - 7
|15
|2.
|0:0
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|3.
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|4.
|7
|3
|2
|2
|15 - 11
|11
|5.
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|6.
|1:2
|7
|3
|0
|4
|13 - 12
|9
|7.
|1:1
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|8.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|9.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|10.
|0:0
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|11.
|0:0
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|12.
|1:1
|6
|1
|2
|3
|8 - 14
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|14.
|0:0
|6
|0
|4
|2
|3 - 8
|4
|15.
|0:0
|5
|1
|0
|4
|3 - 13
|3
|16.
|2:1
|5
|0
|1
|4
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|14 - 4
|13
|2.
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|3.
|2:1
|6
|4
|0
|2
|10 - 5
|12
|4.
|6
|3
|3
|0
|11 - 6
|12
|5.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|6.
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|7.
|1:1
|6
|3
|0
|3
|8 - 11
|9
|8.
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|9.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|10.
|1:1
|6
|2
|2
|2
|4 - 8
|8
|11.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|12.
|7
|1
|3
|3
|10 - 9
|6
|13.
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|14.
|0:0
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|15.
|0:0
|7
|0
|3
|4
|5 - 10
|3
|16.
|1:2
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Будё/Глимт
|Грёнбек Альберт
|8
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|7 (1)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|6 (2)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|6 (1)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|5 (1)
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|4
|Хам-Кам
|Куртович Виллиам
|4
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|4
|Хёугесунн
|Лейте Бруно
|4
|Саннефьёрд
|Амин Симон
|4